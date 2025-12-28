Какво съветват експертите преди предстоящата смяна на лев с евро

Остават само 2 работни дни до края на годината. Изтекат ли те, следващият работен ден е 5 януари и тогава всичките ни плащания вече ще са в евро.

Какви са съветите на експертите заради предстоящата смяна на валутата- разказват от Нова телевизия:

-Да имаме достатъчно пари в брой за посрещане на новата година заради временното спиране на плащането с карти и онлайн;

-Да платим битовите сметки преди 30 декември, ако ги плащаме онлайн, за да не изпаднем в ситуация на просрочие;

-Да не бързаме сега да обменяме пари, защото в момента курсът все още е неизгоден. А всички ще са длъжни да се съобразяват с курс 1.95583 лева за 1 евро след 1 януари;

-Всички пари, които имаме по сметки, ще бъдат автоматично превалутирани още с влизането в Новата година.