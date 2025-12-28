Новини
Какво съветват експертите преди предстоящата смяна на лев с евро

Какво съветват експертите преди предстоящата смяна на лев с евро

28 Декември, 2025 13:10

Да не бързаме сега да обменяме пари, защото в момента курсът все още е неизгоден. А всички ще са длъжни да се съобразяват с курс 1.95583 лева за 1 евро след 1 януари

Какво съветват експертите преди предстоящата смяна на лев с евро - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Остават само 2 работни дни до края на годината. Изтекат ли те, следващият работен ден е 5 януари и тогава всичките ни плащания вече ще са в евро.

Какви са съветите на експертите заради предстоящата смяна на валутата- разказват от Нова телевизия:

-Да имаме достатъчно пари в брой за посрещане на новата година заради временното спиране на плащането с карти и онлайн;

-Да платим битовите сметки преди 30 декември, ако ги плащаме онлайн, за да не изпаднем в ситуация на просрочие;

-Да не бързаме сега да обменяме пари, защото в момента курсът все още е неизгоден. А всички ще са длъжни да се съобразяват с курс 1.95583 лева за 1 евро след 1 януари;

-Всички пари, които имаме по сметки, ще бъдат автоматично превалутирани още с влизането в Новата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чейнчаджия

    18 5 Отговор
    "...защото в момента курсът все още е неизгоден. "
    ----
    Откъде са данните и какъв е "в момента" курсът? Да не са се издънили някои колеги?

    Коментиран от #8, #18

    13:16 28.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 5 Отговор
    1 ЕВрео=1 кофа фазелин

    13:18 28.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е що бе

    23 2 Отговор
    Нали сме в клуба на богатите? Тези съвети се дават много по-рано а не сега.

    Коментиран от #23

    13:21 28.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    1000 евро един хляб.

    Коментиран от #19

    13:23 28.12.2025

  • 7 Народът Съветва Референдум

    26 5 Отговор
    както в развитите ДЕМОКРАЦИИ Швеция, Дания, Швейцария.
    Търпим Диктатурата на ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, БКП, ДПС.
    Същите по заповед отвън ФАЛИРАХА България 1996.
    ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, БКП и ДПС за втори и последен път УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ, и ни превърнаха в ЮрошитГария.
    Да УНИЩОЖИШ собствената си парична единица?????
    И то без Референдум.
    Диктатура, Сър!
    Най-много ме е яд за СДС и ДБ, не вярвам, че позволиха БКП и ДПС за втори път да унищожат България.

    Коментиран от #10

    13:24 28.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Чейнчаджия":

    В момента по 2 лв за евро

    13:24 28.12.2025

  • 9 Дик диверсанта

    12 20 Отговор
    Копейките да си вземат по една опаковка аспирин протект и да я изпият за да не пукнат на 1 януари.

    Коментиран от #12

    13:24 28.12.2025

  • 10 Дик диверсанта

    5 14 Отговор

    До коментар #7 от "Народът Съветва Референдум":

    Знаеш ли защо копейкин преброи дебилите?

    13:25 28.12.2025

  • 11 Защо ги

    21 3 Отговор
    няма Правителство, Парламент да посрещнем заедно еврото? Изнизаха се за 25 дена народа да няма как да изрази любовта си ,и да празнуваме заедно на площада управленци и Народ, що така?

    Коментиран от #13

    13:25 28.12.2025

  • 12 А ти

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дик диверсанта":

    отивай на на ядреномагнитен резонанс на главата.

    Коментиран от #25

    13:27 28.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    28 4 Отговор

    До коментар #11 от "Защо ги":

    Набутаха ни в еврозоната и избягаха преди да излязат гладните с тоягите.

    Коментиран от #14

    13:29 28.12.2025

  • 14 Ами то

    20 2 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    нали ще се върнат, народа ще е още по гладен, няма как да избягат от сопите.

    13:33 28.12.2025

  • 15 До ДикХадЖи Пенчович

    25 3 Отговор
    Я ни обясни как в "Копейските" Дания, Швеция, Великобритания и Швейцария РЕФЕРЕНДУМ МОЖЕ.
    Я ни обясни на НАС, как най-великите ЗАПАДНИ ДЪРЖАВИ не приемат ЮРОШИТ като Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Великобритания, Румъния, Чехия, Полша, Унгария.
    И Гърция била копейка, че искаше референдум!
    Евтина ПРОПАГАНДА, от ДИКХАДЖИ Пенчович.
    Утре ще посрещат с хляб исол поредният Унищожител на България ДИКХАДЖИпенчовците..

    13:34 28.12.2025

  • 16 Долно заптие

    14 3 Отговор
    Борисов, ти си поп Кръстьо на 21 век.

    13:36 28.12.2025

  • 17 Съвет за късмет

    7 4 Отговор
    Напуснете ЕС и еврозоната, докато не са заприличали на Украйна.

    13:47 28.12.2025

  • 18 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чейнчаджия":

    В момента,в повечето обменни бюра, купуват на 1,95 евро и продават на 1,97

    13:50 28.12.2025

  • 19 442

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Хас ми кар. Гл€пак.

    Коментиран от #20

    13:53 28.12.2025

  • 20 зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "442":

    хас ми кар, Софиянеща ти е взел колата, що му я даде, дано не е ромски това дето го пишеш, щото е много грозно

    13:56 28.12.2025

  • 21 зевзек

    2 0 Отговор
    или чейнджбюро с отместен курс, или опашките при БНБ, всеки си прави сметката сам

    13:57 28.12.2025

  • 22 В понеделник 18 ч митинг против еврото

    11 6 Отговор
    Съветват се особено за младите:
    Това, че и младите иска оставката е отлично. Правилно, че се включват. През лятото само старите протестираха против еврото в полза на младите и за оставка . Младите най-много ще пострадат от повишаване на лихвите по ипотеките и от взимането на междунаросни заеми, които те ще плащат заради еврото. С лихви огромни естествено.
    Относно данъците знайте следното:
    Във всички цивилизовани страни се прилага нарастваща скала за облаганията на заплати, включително и пенсии. Минималният доход не се облага. Всичко останало - по нарастваща скала. Повтарям пенсиите над минимума доход също също се облагат.

    Тъй като хората с минимален доход са 30-40 % в БГ те изнасят осигуряването истабилността на бюджета. Коленопоклоннтоо и безгръбначно правителство защитава интерса само на богатите.

    Коментиран от #27, #31, #32

    14:00 28.12.2025

  • 23 Не експертите

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Е що бе":

    Хората, да си купят от по-стегнатите ластици и да си направят по една хубава прашка, та да има с какво да замерят с камъни когото трябва, ще има защо! А "експертите" .... да си скъсат дипломите и ... на нивата с картофите!

    Коментиран от #26

    14:01 28.12.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Искам всички евроатлантици да се споминат скоропостижно от фурункули на сфинктера - нищо друго не заслужават продажниците! Аз съм българин и моята валута е лев!

    14:23 28.12.2025

  • 25 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "А ти":

    Ходи направо за лоботомия.

    14:24 28.12.2025

  • 26 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не експертите":

    И една жилава дряновица върши чудеса!
    А една хубава прашка с метални сачми излиза не повече от 50тачка - това си е вече сериозно оръжие, и ще струва колкото една закуска е еврозоната...

    14:29 28.12.2025

  • 27 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "В понеделник 18 ч митинг против еврото":

    Изтъкваш едни МНОГО МЪГЛЯВИ Неща,което е на границата между Реалността и популизма.Та според тебе Младите искали някаква Оставка...ами нали Правителството вече я подаде+А за кои "Млади " говориш - за тия чиито родители са Заможни и Успели и без проблем плащат Следването им в наши и Чуждестранни ВУЗ-ове ли?А може би - за "Локалите"?А кой те е научил на глупостта че Младите са взели Заеми които благодарение на Еврото ще бъдат обложени с по-високи Лихви - имаш ли хабер че тия "Млади" имат пари да те купят и продадат няколко пъти?А за каква "Нарастваща скала" на Облагане говориш в Цивилизованите страни,след като е пределно посто- Вдига се заплатата- вдига се и Данъка,като СкАлата си остава една и съща? Колкото до твърдението ти че 30-40%от работещите в БГ били на Минимален доход- известно ли ти е че сме държавата с НАЙ-ВИСОКА Сива икономика/около 40%/ и тия пари влизат НЕОБЛАГАЕМИ в джоба на Българите?И ще дам за пример себе си- Всяка година правя ремонти по Апартамента,Вилата и Колата за по няколко Хил. Лева- да ми е дал Фактура някой Майстор?А Аз пък да съм му искал?А Бакшиша който оставям в Заведенията/8-10% от сметката/ - да се облага случайно и изобщо да се отчита някъде?Ама щяло да има Митинг в 18ч против Еврото - ами събирайте се регулярно не за друго,ами за да се преброите колко сте останали Неудачниците в Живота - все пак си е Забавление и то - безплатно:)

    14:37 28.12.2025

  • 28 Цвете

    1 0 Отговор
    МНОГО СЪВЕТИ, МНОГО ПРИКАЗКИ СЕ ИЗПРИКАЗВАХА ,А ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ НИТО ДУМИЦА. ГОВОРЯ ЗА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ. ТАМ ГОЛЯМОТО МЪЛЧАНИЕ НАСТЪПИ, ПРЕДИ ВАКАНЦУВАНЕТО НА ДЕПУТАТИТЕ. НИЩО, СКОРО ЩЕ ИМА ИЗБОРИ И ДА МУ МИСЛЯТ ТОГАВА. ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ. ❄️👍☃️🇧🇬❤️☹️🍷🍀💯🎄🌹🤔🙄👍❄️☃️🇧🇬

    14:46 28.12.2025

  • 29 Ненормалници

    1 1 Отговор
    Кражбата ще е голяма обира на 21 век!

    14:47 28.12.2025

  • 30 Цвете

    1 0 Отговор
    МНОГО СЪВЕТИ, МНОГО ПРИКАЗКИ СЕ ИЗПРИКАЗВАХА ,А ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ НИТО ДУМИЦА. ГОВОРЯ ЗА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ. ТАМ ГОЛЯМОТО МЪЛЧАНИЕ НАСТЪПИ, ПРЕДИ ВАКАНЦУВАНЕТО НА ДЕПУТАТИТЕ. НИЩО, СКОРО ЩЕ ИМА ИЗБОРИ И ДА МУ МИСЛЯТ ТОГАВА. ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ. ❄️👍☃️🇧🇬❤️☹️🍷🍀💯🎄🌹🤔🙄👍❄️☃️🇧🇬

    14:49 28.12.2025

  • 31 Паисий е жив

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "В понеделник 18 ч митинг против еврото":

    Ако се съберете над 30 души направо да махаме еврото. Но, предполагам, че ще сте 15-20, а на 10-тата минута ще ви стане студено и ще си тръгнете. Българският лев умря с приемането на борда - благодарение на червените боклуци, които откраднаха и съсипаха абсолютно всичко. Близо 30 години, т.нар лев се крепеше от тези, срещу които сега плюеш.

    14:49 28.12.2025

  • 32 хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "В понеделник 18 ч митинг против еврото":

    копейката и зеления чорап са на околосветско пътешествие харчейки долари и евра,ганчо искал да протестира против еврото 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    14:52 28.12.2025

  • 33 Нищо не съветват

    0 0 Отговор
    просто е създадена една КАША и ХАОС от който няма да има излизане, ще последва ТОЯГА за да се оправи всичко това, търпението е изчерпано, да му мислят създателите на тази бълкотия - ТИКВАТА и ГОЛЯМОТО "Д" ?

    14:53 28.12.2025

