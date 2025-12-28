Какво съветват експертите преди предстоящата смяна на лев с евро

Остават само 2 работни дни до края на годината. Изтекат ли те, следващият работен ден е 5 януари и тогава всичките ни плащания вече ще са в евро.
Какви са съветите на експертите заради предстоящата смяна на валутата- разказват от Нова телевизия:
-Да имаме достатъчно пари в брой за посрещане на новата година заради временното спиране на плащането с карти и онлайн;
-Да платим битовите сметки преди 30 декември, ако ги плащаме онлайн, за да не изпаднем в ситуация на просрочие;
-Да не бързаме сега да обменяме пари, защото в момента курсът все още е неизгоден. А всички ще са длъжни да се съобразяват с курс 1.95583 лева за 1 евро след 1 януари;
-Всички пари, които имаме по сметки, ще бъдат автоматично превалутирани още с влизането в Новата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чейнчаджия
----
Откъде са данните и какъв е "в момента" курсът? Да не са се издънили някои колеги?
Коментиран от #8, #18
13:16 28.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:18 28.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Е що бе
Коментиран от #23
13:21 28.12.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #19
13:23 28.12.2025
7 Народът Съветва Референдум
Търпим Диктатурата на ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, БКП, ДПС.
Същите по заповед отвън ФАЛИРАХА България 1996.
ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, БКП и ДПС за втори и последен път УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ, и ни превърнаха в ЮрошитГария.
Да УНИЩОЖИШ собствената си парична единица?????
И то без Референдум.
Диктатура, Сър!
Най-много ме е яд за СДС и ДБ, не вярвам, че позволиха БКП и ДПС за втори път да унищожат България.
Коментиран от #10
13:24 28.12.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Чейнчаджия":В момента по 2 лв за евро
13:24 28.12.2025
9 Дик диверсанта
Коментиран от #12
13:24 28.12.2025
10 Дик диверсанта
До коментар #7 от "Народът Съветва Референдум":Знаеш ли защо копейкин преброи дебилите?
13:25 28.12.2025
11 Защо ги
Коментиран от #13
13:25 28.12.2025
12 А ти
До коментар #9 от "Дик диверсанта":отивай на на ядреномагнитен резонанс на главата.
Коментиран от #25
13:27 28.12.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Защо ги":Набутаха ни в еврозоната и избягаха преди да излязат гладните с тоягите.
Коментиран от #14
13:29 28.12.2025
14 Ами то
До коментар #13 от "Последния Софиянец":нали ще се върнат, народа ще е още по гладен, няма как да избягат от сопите.
13:33 28.12.2025
15 До ДикХадЖи Пенчович
Я ни обясни на НАС, как най-великите ЗАПАДНИ ДЪРЖАВИ не приемат ЮРОШИТ като Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Великобритания, Румъния, Чехия, Полша, Унгария.
И Гърция била копейка, че искаше референдум!
Евтина ПРОПАГАНДА, от ДИКХАДЖИ Пенчович.
Утре ще посрещат с хляб исол поредният Унищожител на България ДИКХАДЖИпенчовците..
13:34 28.12.2025
16 Долно заптие
13:36 28.12.2025
17 Съвет за късмет
13:47 28.12.2025
18 Брачед
До коментар #1 от "Чейнчаджия":В момента,в повечето обменни бюра, купуват на 1,95 евро и продават на 1,97
13:50 28.12.2025
19 442
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Хас ми кар. Гл€пак.
Коментиран от #20
13:53 28.12.2025
20 зевзек
До коментар #19 от "442":хас ми кар, Софиянеща ти е взел колата, що му я даде, дано не е ромски това дето го пишеш, щото е много грозно
13:56 28.12.2025
21 зевзек
13:57 28.12.2025
22 В понеделник 18 ч митинг против еврото
Това, че и младите иска оставката е отлично. Правилно, че се включват. През лятото само старите протестираха против еврото в полза на младите и за оставка . Младите най-много ще пострадат от повишаване на лихвите по ипотеките и от взимането на междунаросни заеми, които те ще плащат заради еврото. С лихви огромни естествено.
Относно данъците знайте следното:
Във всички цивилизовани страни се прилага нарастваща скала за облаганията на заплати, включително и пенсии. Минималният доход не се облага. Всичко останало - по нарастваща скала. Повтарям пенсиите над минимума доход също също се облагат.
Тъй като хората с минимален доход са 30-40 % в БГ те изнасят осигуряването истабилността на бюджета. Коленопоклоннтоо и безгръбначно правителство защитава интерса само на богатите.
Коментиран от #27, #31, #32
14:00 28.12.2025
23 Не експертите
До коментар #5 от "Е що бе":Хората, да си купят от по-стегнатите ластици и да си направят по една хубава прашка, та да има с какво да замерят с камъни когото трябва, ще има защо! А "експертите" .... да си скъсат дипломите и ... на нивата с картофите!
Коментиран от #26
14:01 28.12.2025
24 ДрайвингПлежър
14:23 28.12.2025
25 А ти
До коментар #12 от "А ти":Ходи направо за лоботомия.
14:24 28.12.2025
26 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "Не експертите":И една жилава дряновица върши чудеса!
А една хубава прашка с метални сачми излиза не повече от 50тачка - това си е вече сериозно оръжие, и ще струва колкото една закуска е еврозоната...
14:29 28.12.2025
27 оня с коня
До коментар #22 от "В понеделник 18 ч митинг против еврото":Изтъкваш едни МНОГО МЪГЛЯВИ Неща,което е на границата между Реалността и популизма.Та според тебе Младите искали някаква Оставка...ами нали Правителството вече я подаде+А за кои "Млади " говориш - за тия чиито родители са Заможни и Успели и без проблем плащат Следването им в наши и Чуждестранни ВУЗ-ове ли?А може би - за "Локалите"?А кой те е научил на глупостта че Младите са взели Заеми които благодарение на Еврото ще бъдат обложени с по-високи Лихви - имаш ли хабер че тия "Млади" имат пари да те купят и продадат няколко пъти?А за каква "Нарастваща скала" на Облагане говориш в Цивилизованите страни,след като е пределно посто- Вдига се заплатата- вдига се и Данъка,като СкАлата си остава една и съща? Колкото до твърдението ти че 30-40%от работещите в БГ били на Минимален доход- известно ли ти е че сме държавата с НАЙ-ВИСОКА Сива икономика/около 40%/ и тия пари влизат НЕОБЛАГАЕМИ в джоба на Българите?И ще дам за пример себе си- Всяка година правя ремонти по Апартамента,Вилата и Колата за по няколко Хил. Лева- да ми е дал Фактура някой Майстор?А Аз пък да съм му искал?А Бакшиша който оставям в Заведенията/8-10% от сметката/ - да се облага случайно и изобщо да се отчита някъде?Ама щяло да има Митинг в 18ч против Еврото - ами събирайте се регулярно не за друго,ами за да се преброите колко сте останали Неудачниците в Живота - все пак си е Забавление и то - безплатно:)
14:37 28.12.2025
28 Цвете
14:46 28.12.2025
29 Ненормалници
14:47 28.12.2025
30 Цвете
14:49 28.12.2025
31 Паисий е жив
До коментар #22 от "В понеделник 18 ч митинг против еврото":Ако се съберете над 30 души направо да махаме еврото. Но, предполагам, че ще сте 15-20, а на 10-тата минута ще ви стане студено и ще си тръгнете. Българският лев умря с приемането на борда - благодарение на червените боклуци, които откраднаха и съсипаха абсолютно всичко. Близо 30 години, т.нар лев се крепеше от тези, срещу които сега плюеш.
14:49 28.12.2025
32 хихихи
До коментар #22 от "В понеделник 18 ч митинг против еврото":копейката и зеления чорап са на околосветско пътешествие харчейки долари и евра,ганчо искал да протестира против еврото 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
14:52 28.12.2025
33 Нищо не съветват
14:53 28.12.2025