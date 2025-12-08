Новини
Зеленски се среща с европейски лидери в Лондон за обсъждане на мирния план
Зеленски се среща с европейски лидери в Лондон за обсъждане на мирния план

8 Декември, 2025

На фона на критики от Тръмп, Стармър, Макрон и Мерц ще обсъдят сигурността и стабилността на Украйна

Зеленски се среща с европейски лидери в Лондон за обсъждане на мирния план - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще проведе среща с водещи европейски лидери в Лондон, за да обсъдят кризисни мерки и мирния процес, след като американският президент Доналд Тръмп засили критиките си към Киев, съобщават ДПА и Пи Ей Мидия, предава БТА.

Британският премиер Киър Стармър ще приеме Зеленски заедно с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц за частни разговори, в контекста на продължаващите усилия за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Тръмп обвини Зеленски, че не е запознат с последната версия на мирния план и заяви, че е „малко разочарован“ от украинския лидер.

Премиерът Стармър подчерта, че всяко евентуално примирие трябва да бъде придружено от „твърди“ гаранции за сигурността на Украйна, за да се предотврати повторение на военната агресия от страна на Русия. „Очаквам с нетърпение да обсъдим мирния план на Даунинг Стрийт с президента Зеленски. Ще присъстват и канцлерът Мерц и президентът Макрон, така че четиримата ще имаме възможност да разгледаме ключовите въпроси лично и да постигнем напредък“, заяви той.

Стармър отбеляза, че конфликтът вече наближава четвъртата си година. „Русия е агресорът, а Украйна е платила висока цена за война, която не е по нейна вина. Ако примирието ще има стойност, то трябва да бъде трайно и справедливо, защото Путин не зачита споразумения без сигурни гаранции“, каза британският премиер.

Въпреки критиките на Тръмп, Стармър оцени усилията на американския президент. „Няма лесен път от конфликт към мир. Това е сложен процес, но напредваме. Постигнатото от Тръмп през последните седмици е значимо и го приветствам“, добави той.

Посещението на Зеленски в Лондон идва след тридневни преговори между украински и американски представители. Президентът заяви през уикенда, че е обсъдил „следващите стъпки“ с екипа на Тръмп и е решен да продължи да работи активно по мирния процес. Преговарящите също признаха, че реалният напредък ще зависи от готовността на Русия да покаже сериозен ангажимент към дългосрочен мир.


Великобритания
  • 1 Майор Мишев

    19 2 Отговор
    Европионките в случая нямат думата по въпроса ,въпреки че са участници .

    16:39 08.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    САЩ казаха ЕС сам да се оправя с Русия

    Коментиран от #8, #16, #42

    16:41 08.12.2025

  • 3 Герги

    11 3 Отговор
    Европа няма възможност за голяма помощ...САЩ се изнизват по терлички,това което няма да стане за 1 месец,ще стане за 10...събирайте се давайте на тези ненаситници териториите и да се свършва...да спрат да загиват украински момчета,другите,,, кучета ги яли...

    16:41 08.12.2025

  • 4 си дзън

    6 10 Отговор
    Мирният план е: бой по ватата...

    16:42 08.12.2025

  • 5 Гост

    19 1 Отговор
    Отива да им пореве на раменете, но няма да му помогне!

    16:42 08.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    ЕК иска България да даде 2 500 000 000 на Украйна.

    Коментиран от #19, #39

    16:42 08.12.2025

  • 7 123456

    10 1 Отговор
    Ей скъсаха си зъговете от път и чер айвер тия мрашляци !

    16:44 08.12.2025

  • 8 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    САЩ казаха - Централна ,Южна и Източна Европа,държави на нациите. Няма Съединени европейски щати ..

    16:44 08.12.2025

  • 9 Феникс

    13 2 Отговор
    Мирният план се нарича капитулация и разформироването на НАТО! Мисля че още една годинка и ще го осъзнаят напълно!

    Коментиран от #26

    16:44 08.12.2025

  • 10 Още новини от ЕС

    9 0 Отговор
    редвижда се догодина да бъдат осигурени места за разселване на 21 хиляди мигранти и финансов принос от общо 420 милиона евро. Според схемата държавите от ЕС, които не желаят да приемат разселени мигранти, ще трябва да правят вноски в общия бюджет. Всички страни от ЕС вече са посочили с какво ще допринесат за общите цели.

    Кипър, Гърция, Италия и Испания получават възможност да разселват догодина мигранти. Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония и Полша ще имат правото да не оказват принос по схемите заради значителен миграционен натиск. Държавите под натиск ще могат да разчитат на достъп с предимство до мерки на ЕС за подкрепа, включително до финансиране, се уточнява в съобщението.

    16:44 08.12.2025

  • 11 Цък

    12 3 Отговор
    ЕС задължава България да гарантира един милиард и двеста милиона евра заем за Украйна. Някой вярвали, че 404 ще върне нещо. България ще подпомогне корупцията на Зеленски. Защо мълчите евро пудели?

    16:44 08.12.2025

  • 12 хаха

    4 11 Отговор
    В Русия двама пилоти на изтребител-бомбардировач Су-34 бяха катапултирани от самолета, докато Су-34 се намираше в самолетоубежище.

    Пилотите бяха изстреляни в покрива на самолетоубежището. Екипажът не оцеля.

    Коментиран от #17

    16:45 08.12.2025

  • 13 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Всъщност,Зеления с кой воюва?Едно време цар Симеон е стигнал до Константинопол и е чакал император Роман I да моли за мир.
    Късият нацист трябва да пълзи в краката на Путин да моли ,вместо да седи в Лондон и д се пазАри з кожата и парите си.

    16:46 08.12.2025

  • 14 и заради зелката

    11 0 Отговор
    бг трябва да плати 1.2 милиарда евро
    от общия заем от 210 милиарда за урк

    Коментиран от #21

    16:47 08.12.2025

  • 15 БАЙ КУРТИ

    8 0 Отговор
    Изказване на Доналт Тръмп - младши в ДОХА Това лято бях в Монако с приятелката си. Карахме из района и средно на ден 50% от суперколите, като Pagani, Bugatti и др., имаха украински регистрационни номера. Мислите ли, че това наистина е спечелено в Украйна? Бях в Украйна преди 20 години. Не е като да има изобилие от богатство в тази страна, меко казано........КОМЕНТАРИТЕ ГИ ОСТАВЯМ НА ВАС:

    16:47 08.12.2025

  • 16 Дрътия Софианец

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Според теб , 4 години вече , твоята русия не може да завземе половин Украйна ... Е , как ще практикува , с НАТО ?!

    Коментиран от #23, #38, #41

    16:47 08.12.2025

  • 17 Българите не оцеляват в демократична Бъл

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Па ти за някакви пилоти си се загрижил

    Коментиран от #25

    16:48 08.12.2025

  • 18 До Коледа

    6 0 Отговор
    ЦРУ ще резне хазарската тиква на наркомана

    16:48 08.12.2025

  • 19 В допълнение

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    2,5 млрд са в евро.

    16:48 08.12.2025

  • 20 срещна ли се бре, браво

    7 0 Отговор
    От кога не се беше срещал. Каква хубава новина ни предаде БТА.

    16:49 08.12.2025

  • 21 Това е началната вноска

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "и заради зелката":

    Нещо като Коледен бонус от България за Украйна.

    16:49 08.12.2025

  • 22 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    6 0 Отговор
    Някой знае ли защо наричат капитулацията на укропия "мирен план" ???

    16:49 08.12.2025

  • 23 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дрътия Софианец":

    Като излязат от НАТО американците които са 80% от него и НАТО отива на щлкино от 6 до 5

    Коментиран от #32

    16:50 08.12.2025

  • 24 мдаааа

    2 1 Отговор
    Имам някои наблюдения , че многониковите все още властват ..

    16:50 08.12.2025

  • 25 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българите не оцеляват в демократична Бъл":

    Кухоглавите ориенталци пак пискат, че някой трябвало да ги оправи, докато си избират тиква и шопар.

    16:50 08.12.2025

  • 26 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Феникс":

    Мирният план продължава със стратегията за перестройка на ЕС..! А перестройката на ЕС по стратегията на САЩ изглежда цялостна промяна на досегашното статукво.А от това вече се страхуват "белите нослета" от влака за Киев .

    16:50 08.12.2025

  • 27 Опс

    4 1 Отговор
    Абе какво ще обсъждате без най-главния - Русия.....

    Коментиран от #33

    16:51 08.12.2025

  • 28 Алооо, бюджета

    5 0 Отговор
    Спирайте им парите на тея от БТА че вече не се издържа

    16:51 08.12.2025

  • 29 Помнещ

    5 0 Отговор
    "защото Путин не зачита споразумения без сигурни гаранции"

    Знаем знаем вие какви гаранти сте - нали тъкмо вие бяхте гаранти по Минските споразумения - така гарантирахте че хунтата няма да избива собствените си граждани че тя изби 14 000 от тях. Руснаците няма да ви се хванат на лъжите вече и вие нищо не можете да направите да ги спрете колкото и срещи да си организирате със зеления.

    16:54 08.12.2025

  • 30 четиримата глупака

    3 0 Отговор
    На куп. Аре пак ще има извратенийки

    16:55 08.12.2025

  • 31 Шалтето

    4 0 Отговор
    Този вдясно на снимката е типичен евреин.Така ги рисуваха в Германия по плакатите навремето.

    16:55 08.12.2025

  • 32 Петър Бероне

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ХаХа":

    Какво е щлккино ?🤔

    16:55 08.12.2025

  • 33 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Опс":

    "без най-главния - Русия....."

    Събират се на вечеринка да ударят по една бяла линия и толкова - и на тях им е ясно че без Русия нищо няма да стане.

    16:55 08.12.2025

  • 34 Шалтето

    3 0 Отговор
    Време е вече евреино -няма да боли и трае секунди!

    16:59 08.12.2025

  • 35 Мисит

    2 0 Отговор
    Че,Лондон ий Шмъркача,,,,от кога са във война,,,,? Какъв ,план и мир,,обсъждат,,,,,,,?

    17:00 08.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ?????

    1 0 Отговор
    Пак ли?

    Коментиран от #43

    17:00 08.12.2025

  • 38 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дрътия Софианец":

    "твоята русия не може да завземе половин Украйна ... Е , как ще практикува , с НАТО"

    Кой ти каза че Русия щяла да завзема НАТО- то ти - да знаеш излъгали са те. За разлика от Украйна Русия ще унищожи цялото ви НАТО и за това ще е необходим максимум половин час. Не забравяй че Русия е най-голямата ядрена сила на света - даже и САЩ сега няма да се намесят да ви спасяват.

    17:01 08.12.2025

  • 39 Корупция

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    За златни тоалетни ли

    17:02 08.12.2025

  • 40 Край

    1 0 Отговор
    Със същия успех може да се срещне и да обсъдим мирния му план с мен и Боре Фатката при кмета на Божурище.

    17:02 08.12.2025

  • 41 Любител на тихоокеанските ценности

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дрътия Софианец":

    Ти си дърт и малко ги разбираш тези работи - фронтовата линия е около 1200км , смесените бракове са много,воюва се в Малорусия и т. н и т.н.

    17:03 08.12.2025

  • 42 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ми те от Майдана знаят

    17:04 08.12.2025

  • 43 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "?????":

    Минат не минат два дена и тези си правят "планове за мир" с които никой не се съобразява - важното е да натикат пари на зеления още за една златна тоалетна и той да им обещае че ще се бие до последния украинец. Само където преди два дни в Одеса набиха ловците на пушечно месо и изпочупиха буса им като освободиха трима заловени.

    17:05 08.12.2025

  • 44 хи хи

    1 0 Отговор
    Евро-мажоретките и наркомана репетират ново съчетание за пред чичо Дончо. хи хи

    17:07 08.12.2025

  • 45 Лондон

    0 0 Отговор
    и Мир са две противоположности и нямат нищо общо един с друг.

    17:23 08.12.2025

