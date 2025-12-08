Зеленски се среща с европейски лидери в Лондон за обсъждане на мирния план

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще проведе среща с водещи европейски лидери в Лондон, за да обсъдят кризисни мерки и мирния процес, след като американският президент Доналд Тръмп засили критиките си към Киев, съобщават ДПА и Пи Ей Мидия, предава БТА.

Британският премиер Киър Стармър ще приеме Зеленски заедно с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц за частни разговори, в контекста на продължаващите усилия за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Тръмп обвини Зеленски, че не е запознат с последната версия на мирния план и заяви, че е „малко разочарован“ от украинския лидер.

Премиерът Стармър подчерта, че всяко евентуално примирие трябва да бъде придружено от „твърди“ гаранции за сигурността на Украйна, за да се предотврати повторение на военната агресия от страна на Русия. „Очаквам с нетърпение да обсъдим мирния план на Даунинг Стрийт с президента Зеленски. Ще присъстват и канцлерът Мерц и президентът Макрон, така че четиримата ще имаме възможност да разгледаме ключовите въпроси лично и да постигнем напредък“, заяви той.

Стармър отбеляза, че конфликтът вече наближава четвъртата си година. „Русия е агресорът, а Украйна е платила висока цена за война, която не е по нейна вина. Ако примирието ще има стойност, то трябва да бъде трайно и справедливо, защото Путин не зачита споразумения без сигурни гаранции“, каза британският премиер.

Въпреки критиките на Тръмп, Стармър оцени усилията на американския президент. „Няма лесен път от конфликт към мир. Това е сложен процес, но напредваме. Постигнатото от Тръмп през последните седмици е значимо и го приветствам“, добави той.

Посещението на Зеленски в Лондон идва след тридневни преговори между украински и американски представители. Президентът заяви през уикенда, че е обсъдил „следващите стъпки“ с екипа на Тръмп и е решен да продължи да работи активно по мирния процес. Преговарящите също признаха, че реалният напредък ще зависи от готовността на Русия да покаже сериозен ангажимент към дългосрочен мир.