Гръцките фермери блокираха летища и пътища в цялата страна

Гръцките фермери ескалираха протестите си в понеделник, блокирайки летища, пътища и гранични пунктове в цялата страна. Демонстрациите са предизвикани от сериозни забавяния при изплащането на европейски субсидии и национални помощи на стойност около 600 млн. евро, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Местни медии съобщават, че фермерите са разположили хиляди трактори и камиони на поне 20 блокади. Най-напрегната бе ситуацията на остров Крит, където протестиращи проникнаха на пистата на летище Ираклион и хвърляха камъни по полицията, която отговори със сълзотворен газ. Временно беше преустановено въздушното движение.

В близост до летището в Хания друга група фермери счупи прозорците на полицейски автомобили с овчарски геги и камъни. Полицията съобщи, че участниците са идентифицирани и срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения.

Протестите се развиват на фона на корупционен скандал, при който част от фермерите, със съдействието на държавни служители, фалшифицирали документи за земеделска собственост, за да получат незаконни субсидии. Скандалът доведе до проверки и одити, забавили плащанията.

Кризата се задълбочава и заради епидемия от шарка по овцете, довела до масово избиване на стотици хиляди овце и кози, оставяйки фермерите без доходи и запаси.

„Нямаме подкрепа, климатичните промени съсипаха производството, а корупцията позволи на хора, които нямат нищо общо със земеделието, да вземат огромни суми“, заяви фермерът Прокопис Бандзис от остров Лесбос. „Искаме справедливост. Тези, които са взели незаконни субсидии, трябва да понесат отговорност.“

Премиерът Кириакос Мицотакис призова фермерите да прекратят блокадите и увери, че правителството е отворено за диалог, като обеща разпределяне на 3,7 млрд. евро в подкрепа на земеделците през тази година.

Въпреки това протестите продължават. В Северна Гърция фермери блокираха граничните пунктове Промахон (с България) и Кипи (с Турция), като преминават само леки коли и камиони с първостепенни стоки. Блокади има и в югозападната и централната част на страната, а фермерите вече обявиха намерението си да парализират пристанището на Волос. Десетки трактори ограничават достъпа и до пристанището на Митилини на остров Лесбос.