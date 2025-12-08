Новини
Гръцките фермери блокираха летища и пътища в цялата страна

8 Декември, 2025 19:58 645 13

Протестите са заради забавени субсидии и последиците от епидемия по овцете

Гръцките фермери блокираха летища и пътища в цялата страна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Гръцките фермери ескалираха протестите си в понеделник, блокирайки летища, пътища и гранични пунктове в цялата страна. Демонстрациите са предизвикани от сериозни забавяния при изплащането на европейски субсидии и национални помощи на стойност около 600 млн. евро, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Местни медии съобщават, че фермерите са разположили хиляди трактори и камиони на поне 20 блокади. Най-напрегната бе ситуацията на остров Крит, където протестиращи проникнаха на пистата на летище Ираклион и хвърляха камъни по полицията, която отговори със сълзотворен газ. Временно беше преустановено въздушното движение.

В близост до летището в Хания друга група фермери счупи прозорците на полицейски автомобили с овчарски геги и камъни. Полицията съобщи, че участниците са идентифицирани и срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения.

Протестите се развиват на фона на корупционен скандал, при който част от фермерите, със съдействието на държавни служители, фалшифицирали документи за земеделска собственост, за да получат незаконни субсидии. Скандалът доведе до проверки и одити, забавили плащанията.

Кризата се задълбочава и заради епидемия от шарка по овцете, довела до масово избиване на стотици хиляди овце и кози, оставяйки фермерите без доходи и запаси.

„Нямаме подкрепа, климатичните промени съсипаха производството, а корупцията позволи на хора, които нямат нищо общо със земеделието, да вземат огромни суми“, заяви фермерът Прокопис Бандзис от остров Лесбос. „Искаме справедливост. Тези, които са взели незаконни субсидии, трябва да понесат отговорност.“

Премиерът Кириакос Мицотакис призова фермерите да прекратят блокадите и увери, че правителството е отворено за диалог, като обеща разпределяне на 3,7 млрд. евро в подкрепа на земеделците през тази година.

Въпреки това протестите продължават. В Северна Гърция фермери блокираха граничните пунктове Промахон (с България) и Кипи (с Турция), като преминават само леки коли и камиони с първостепенни стоки. Блокади има и в югозападната и централната част на страната, а фермерите вече обявиха намерението си да парализират пристанището на Волос. Десетки трактори ограничават достъпа и до пристанището на Митилини на остров Лесбос.


Гърция
  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Така се прави.

    20:00 08.12.2025

  • 2 Гост

    10 0 Отговор
    Пълна подкрепа за тях, те си го правят всяка година. А не като наще мишлета...

    20:00 08.12.2025

  • 3 гледам земята там

    12 0 Отговор
    не е заграбена от няколко десетки феодала и селата им са живи и работят

    Коментиран от #11

    20:02 08.12.2025

  • 4 Калчо

    15 0 Отговор
    "разпределяне на 3,7 млрд. евро в подкрепа на земеделците през тази година"
    Тия нашите май вземат повече а ядем гръцки плодове и зеленчуци.
    Що така?

    20:04 08.12.2025

  • 5 Ужас!!!!!☹️☹️☹️

    1 0 Отговор
    Ще останем без мандаринки!💔

    20:04 08.12.2025

  • 6 А нашите ги угояват като Прасета

    9 0 Отговор
    Само ги тъпчат със пари Пари и пак пари

    20:05 08.12.2025

  • 7 нека им е гадно на руснаците па

    4 0 Отговор
    кога ще ги стигнем ние гърците а?

    но все пак важното е че санкцийте на урсула работят ха ха ха ха

    20:09 08.12.2025

  • 8 Новичок

    3 0 Отговор
    Браво,и тук така от Сряда вечерта.Всеки ден ще е така до Победата.

    20:11 08.12.2025

  • 9 Алкеос гърка

    7 0 Отговор
    Как ще ги стигнем ние гърците ,те са борци за разлика от Гннн Яяя Цар Вулла който винаги се успокоява ,че и по лошо можеше да е .

    20:12 08.12.2025

  • 10 зевзек

    11 0 Отговор
    това е за някакви 600 милиона, блокираха всичко, а у нас се крадат милиарди, и никой не реагира

    20:13 08.12.2025

  • 11 QR Виза

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "гледам земята там":

    Земята може и да не е, но субсидийте ги прибират шепа тарикати😉 Например за Калиопи Симерциду чувал ли си, селянката с ферарито, както й викат😉 Дълго е за разправяне е затова са по улиците трактористите!

    20:19 08.12.2025

  • 12 Да,бе

    3 0 Отговор
    Ако си направим ядрена бомба и я хвърлим в Гърция след 100 години ще почнем да ги застигаме...Ще им виждаме гърбовете,де Може би...А бяхме доста пред тях,ама се наскачахме за банани.

    20:29 08.12.2025

  • 13 Иван

    0 0 Отговор
    Как ще се изпращат помощите за юдео-нацистката Хунта в Украйна?

    20:36 08.12.2025

