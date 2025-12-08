Новини
ЕС затяга режима за отхвърлени кандидати за убежище и ускорява депортациите

8 Декември, 2025 20:47

Нови санкции за несътрудничество, възможност за центрове за връщане в трети страни и взаимно признаване на решения за експулсиране

ЕС затяга режима за отхвърлени кандидати за убежище и ускорява депортациите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейският съюз подготвя сериозно затягане на правилата за мигрантите, чиито молби за убежище са били отхвърлени, с цел по-ефективно прилагане на депортациите. Това съобщи ДПА, позовавайки се на договореност между министрите на вътрешните работи на страните членки в Брюксел, предава БТА.

Датският министър на имиграцията Расмус Стоклунд подчерта, че в момента „трима от всеки четирима нелегални мигранти, на които е издадено решение за експулсиране, не напускат ЕС“. Според него новите правила могат значително да подобрят този показател.

Съгласно договореното, за първи път ще бъдат въведени конкретни задължения за хората без право на престой. Отхвърлените кандидати за убежище ще подлежат на санкции, ако не съдействат активно в процеса по депортиране или не представят своевременно документи за самоличност. Предвидените мерки включват намаляване на социалните помощи, удължаване на забраната за повторно влизане в ЕС, а в определени случаи - и лишаване от свобода.

По-строги изисквания ще се прилагат и за лица, определени като риск за сигурността. Споразумението предвижда още възможност за създаване на центрове за връщане на мигранти в трети страни.

Допълнително се въвежда принципът на взаимно признаване на решенията за депортиране – държавите членки ще могат да изпълняват експулсиране, постановено в друга страна от ЕС, без да започват нова отделна процедура.

Окончателните параметри на новите правила предстои да бъдат договорени с Европейския парламент, като не се очакват съществени промени.

На фона на това, според Агенцията на ЕС за убежището, през първата половина на годината в Германия са подадени около 70 000 нови молби за закрила. Страната се нарежда на трето място в ЕС след Франция (78 000) и Испания (77 000).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    9 4 Отговор
    ЕС затъва с бързи темпове, скоро мигрантите сами ще си тръгнат.

    Коментиран от #6, #7

    20:51 08.12.2025

  • 2 Курд Околянов

    11 0 Отговор
    Накрая от халифатите ще изгонят белите.

    20:55 08.12.2025

  • 3 Хипотетично

    12 0 Отговор
    на ЕС му е удобно (както и на наште хотелиери) да внасят слуги от чужбина, но после му е криво , че те идват в комплект с исляма.

    20:56 08.12.2025

  • 4 Що е Сатанисти

    12 0 Отговор
    Тези не помогнаха на нито 1 бял Европеец!
    Фон дер Лайен и Вебер топ сатанисти!

    20:59 08.12.2025

  • 5 Разбиха им проспериращите държави

    10 0 Отговор
    А сега ще ги депортират

    Коментиран от #23

    21:00 08.12.2025

  • 6 Хипотетично

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Ами, ами... име на новородено за 25година в немско е Мехмед. А скоро немски полицаи ще се пулят , когато пишат фиш на някого с така странното име Ханс , според стария виц.

    21:00 08.12.2025

  • 7 Тотален ад

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    В Германия е супер мизерия,интересното е че кризата е ударила и Швейцария с над 20% бедни мизерници главно емигранти.

    21:02 08.12.2025

  • 8 Кога започва

    5 1 Отговор
    Депортирането на украинците и евреите? Дата казали ли са

    21:02 08.12.2025

  • 9 От зле по зле

    5 1 Отговор
    В Германия директно им изхвърлят багажа в кофите на емигрантите масово...

    21:03 08.12.2025

  • 10 елче не си измисляй че ес затяга

    6 1 Отговор
    споменато е за дания само а това не е целия ес и ек бръмбарите
    а не за другите 26 ес държави да се взели мерки вкл и тук където ще се пълни с кафяви пришълци

    21:04 08.12.2025

  • 11 Тва е много яка тъпотия

    2 1 Отговор
    взаимно признаване на решенията за депортиране

    21:05 08.12.2025

  • 12 Без такива

    4 2 Отговор
    Сега ще приемете и всички желаещи палестинци. Съучастници на геноцида бяхте нали? На нацистки Израел оръжие продавахте и очите за престъпленията му си затваряхте.

    21:08 08.12.2025

  • 13 директно от Ла Пас Боливия

    3 1 Отговор
    Фалшификаторите и те вече ще минат на евро толкова много ще е че ще ни молят да излезем държавите ще си искат старите валути

    21:10 08.12.2025

  • 14 връщане на мигранти в трети страни

    4 0 Отговор
    А тези трети страни питали ли сте ги дали искат?

    Коментиран от #24

    21:10 08.12.2025

  • 15 В Германия

    3 0 Отговор
    полицаите взеха да блъскат чаршафите. Връщат ги кой от къде се е пръкнал

    21:16 08.12.2025

  • 16 До къде стигна тази нацистка кочина

    5 0 Отговор
    "санкции за несътрудничество" ! Осъзнавате ли какви наративи се прокарват от ЕК ! Не санкции за нанесена вреда, щета или т.н.. а за "несътрудничество" ...... Покъртително е

    21:17 08.12.2025

  • 17 Пловдив

    2 0 Отговор
    OK, ама на това му казват " След дъжд качулка"...

    21:19 08.12.2025

  • 18 Европейският съюз подготвя

    0 1 Отговор
    Затвор за всеки който "несътрудничество" на Бою и Шишавия демонстрира. "санкции за несътрудничество" !

    21:20 08.12.2025

  • 19 А тези

    2 1 Отговор
    "центрове за връщане в трети страни" у България? хахахаха......

    21:22 08.12.2025

  • 20 Предполагам че и ако тази "стратегия"

    2 0 Отговор
    Не мине, следващото ще е пещите на Освиемцим а? Ама някъде край Брюксел

    21:25 08.12.2025

  • 21 Помня как ги вкарваха от Афганистан

    2 0 Отговор
    В базата в Рамщайн имаше 40 000 палатки. Точно където болницата направиха

    21:29 08.12.2025

  • 22 Кант

    1 0 Отговор
    Ако им бяхте в ръчичките на същите тези ,в техните страни ,щяхте да сте заровени някъде и рядко някой да стигне до експулсиране със самолета или кораба. А тук само за една година ,само в три страни споменавате едни около 230 хиляди регистрирани и дори не знаете точната бройка на влезлите нелегално. Скоро сте ЕОХ - Европейски обединени халифати и си търсете място . Най вероятно в Руся ще предложат из тайгата и Сибир ако разреши главния мюфтия. Кърлежите бягат само когато животното е болно или пред умиране.

    21:35 08.12.2025

  • 23 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Разбиха им проспериращите държави":

    Те ги депортират в България, Албания, опитват и в Полша, ама там май ще ударят на камък.

    21:44 08.12.2025

  • 24 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "връщане на мигранти в трети страни":

    Ами срещу добра комисионна на шишо и боко и подобните, няма проблем. А народа не го питат, защото според ГЕРБ референдумите били противоконституционни.

    21:48 08.12.2025

