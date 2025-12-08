ЕС затяга режима за отхвърлени кандидати за убежище и ускорява депортациите

Европейският съюз подготвя сериозно затягане на правилата за мигрантите, чиито молби за убежище са били отхвърлени, с цел по-ефективно прилагане на депортациите. Това съобщи ДПА, позовавайки се на договореност между министрите на вътрешните работи на страните членки в Брюксел, предава БТА.

Датският министър на имиграцията Расмус Стоклунд подчерта, че в момента „трима от всеки четирима нелегални мигранти, на които е издадено решение за експулсиране, не напускат ЕС“. Според него новите правила могат значително да подобрят този показател.

Съгласно договореното, за първи път ще бъдат въведени конкретни задължения за хората без право на престой. Отхвърлените кандидати за убежище ще подлежат на санкции, ако не съдействат активно в процеса по депортиране или не представят своевременно документи за самоличност. Предвидените мерки включват намаляване на социалните помощи, удължаване на забраната за повторно влизане в ЕС, а в определени случаи - и лишаване от свобода.

По-строги изисквания ще се прилагат и за лица, определени като риск за сигурността. Споразумението предвижда още възможност за създаване на центрове за връщане на мигранти в трети страни.

Допълнително се въвежда принципът на взаимно признаване на решенията за депортиране – държавите членки ще могат да изпълняват експулсиране, постановено в друга страна от ЕС, без да започват нова отделна процедура.

Окончателните параметри на новите правила предстои да бъдат договорени с Европейския парламент, като не се очакват съществени промени.

На фона на това, според Агенцията на ЕС за убежището, през първата половина на годината в Германия са подадени около 70 000 нови молби за закрила. Страната се нарежда на трето място в ЕС след Франция (78 000) и Испания (77 000).