ЕС наложи санкции на двама руски съдебни представители за нарушения на правата на човека

22 Декември, 2025 20:24 598 12

Съдия и прокурор нямат право да влизат в ЕС и да използват авоари на територията на съюза

ЕС наложи санкции на двама руски съдебни представители за нарушения на правата на човека - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама представители на руската съдебна система - съдията Дмитрий Гордеев и прокурорката Людмила Баландина - вече са лишени от право да влизат на територията на Европейския съюз и да използват авоари, намиращи се там, съобщава ДПА, предава БТА.

В официално изявление на ЕС се посочва, че санкциите са наложени заради предполагаеми сериозни нарушения на правата на човека, репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция, както и за подкопаване на демокрацията и върховенството на закона в Русия.

Освен забраната за влизане и замразяването на активи, гражданите и компаниите от ЕС нямат право да предоставят каквито и да било средства на двамата санкционирани съдебни служители.

Гордеев е съдия в Московския градски съд и е обвинен в многократното постановяване на политически мотивирани присъди срещу представители на опозицията и защитници на човешките права. Според ЕС той системно е пренебрегвал принципите на безпристрастното правосъдие.

Прокурор Баландина е участвала активно в редица показни дела, свързани с тежки нарушения на човешките права и преследване на хора, критикували властите или подкрепяли Украйна. ЕС посочва, че тя системно е злоупотребявала със служебното си положение, повдигайки политически мотивирани обвинения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пРосия

    7 16 Отговор
    Страната на идиотите.

    20:26 22.12.2025

  • 2 А пък зелника го сготвиха вече

    8 5 Отговор
    В Радата оформиха работна група за бързо обсъждане на въпроса за провеждането на възможни президентски избори в Украйна по време на военно положение е съобщил ръководителят на фракцията "Слуга на народа" Давид Арахамия в Telegram канала си.

    20:27 22.12.2025

  • 3 Герги

    7 14 Отговор
    То хубаво ама е капка в морето,то цялата руска Съдебна Система е за арестуване и недопускане до ЕС..

    Коментиран от #8

    20:28 22.12.2025

  • 4 Италианската прокуратура е заключила,

    8 5 Отговор
    че подозренията за полети на руски безпилотни летателни апарати (БПЛА) над изследователския център на Европейската комисия (ЕК) в Испра са се оказали погрешни и е поискала случая да бъде закрит. Това е съобщено от Ройтерс, позовавайки се на негови източници. Италия се извинява на Русия. "Прокурорите в Милано са установили, че 21 предполагаеми полета между март и май 2025 г. всъщност са причинени от смущения в частен мобилен GSM усилвател на сигнала", се казва в доклада. Съобщава се, че окончателното решение по делото трябва да бъде взето от съдията на съда в Милано. Руският посланик в Италия Алексей Парамонов е заявил, че ръководството на Европейския съюз е възприело пропагандните техники на Германия, за да плаши Европейския народ с Руска "заплаха".

    20:28 22.12.2025

  • 5 1488

    12 4 Отговор
    "ЕС наложи санкции за нарушения на правата на човека" е оксиморон

    20:31 22.12.2025

  • 6 Ха ХаХа

    11 4 Отговор
    Смешен ЕС

    20:33 22.12.2025

  • 7 Бай онзи

    10 5 Отговор
    Предполагаеми !!!? За двама човека ЕС налага санкции, върхът на демокрацията!
    Закривай!

    20:35 22.12.2025

  • 9 хмм

    12 2 Отговор
    В този ред на мисли, колко санкции е наложил ЕС на Израел за нарушени човешки права?

    20:47 22.12.2025

  • 10 Някой

    9 1 Отговор
    Предсмъртните конвулсии на ЕС. Интересно е да се гледа отстрани.

    20:50 22.12.2025

  • 11 Японеца

    8 2 Отговор
    ЕС се излягат!

    20:51 22.12.2025

  • 12 Цирк

    4 1 Отговор
    Интересно, геноцидът в Палестина, дали се смята за нарушаване на човешките права от ЕС?

    20:56 22.12.2025

