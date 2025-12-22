ЕС наложи санкции на двама руски съдебни представители за нарушения на правата на човека

Двама представители на руската съдебна система - съдията Дмитрий Гордеев и прокурорката Людмила Баландина - вече са лишени от право да влизат на територията на Европейския съюз и да използват авоари, намиращи се там, съобщава ДПА, предава БТА.
В официално изявление на ЕС се посочва, че санкциите са наложени заради предполагаеми сериозни нарушения на правата на човека, репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция, както и за подкопаване на демокрацията и върховенството на закона в Русия.
Освен забраната за влизане и замразяването на активи, гражданите и компаниите от ЕС нямат право да предоставят каквито и да било средства на двамата санкционирани съдебни служители.
Гордеев е съдия в Московския градски съд и е обвинен в многократното постановяване на политически мотивирани присъди срещу представители на опозицията и защитници на човешките права. Според ЕС той системно е пренебрегвал принципите на безпристрастното правосъдие.
Прокурор Баландина е участвала активно в редица показни дела, свързани с тежки нарушения на човешките права и преследване на хора, критикували властите или подкрепяли Украйна. ЕС посочва, че тя системно е злоупотребявала със служебното си положение, повдигайки политически мотивирани обвинения.
