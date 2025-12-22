ЕС отпусна 2,3 милиарда евро на Украйна

Украйна получи около 2,3 милиарда евро от Европейския съюз, съобщава „Украинска правда“. Тази помощ идва след одобрението от Съвета на ЕС за разпределението на шестия транш по механизма „Украински инструмент“, предава News.bg.

От общата сума 2,1 милиарда евро са предоставени като заемно финансиране, а 200 милиона евро – като безвъзмездни средства. Това е шестият редовен транш по стълб I на инструмента и средствата ще бъдат насочени към приоритетни социални и хуманитарни нужди на страната.

За да получи новия транш, Украйна успешно завърши осем стъпки по програмата за необходими реформи, както и една допълнителна стъпка, изисквана още по четвъртия транш.

„Подкрепата по механизма „Украински инструмент“ е от решаващо значение за укрепване на макрофинансовата стабилност на Украйна и за осигуряване на непрекъснатото функциониране на публичната администрация по време на войната. Успешното изпълнение на повече от 60 стъпки по Плана за Украйна потвърждава нашия ангажимент към реформи, възстановяване и напредък към членство в Европейския съюз“, заяви министърът на финансите на Украйна Серхий Марченко.