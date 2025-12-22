Новини
ЕС отпусна 2,3 милиарда евро на Украйна
22 Декември, 2025 18:34 1 065 52

Средствата ще финансират социални и хуманитарни разходи по време на войната

Украйна получи около 2,3 милиарда евро от Европейския съюз, съобщава „Украинска правда“. Тази помощ идва след одобрението от Съвета на ЕС за разпределението на шестия транш по механизма „Украински инструмент“, предава News.bg.

От общата сума 2,1 милиарда евро са предоставени като заемно финансиране, а 200 милиона евро – като безвъзмездни средства. Това е шестият редовен транш по стълб I на инструмента и средствата ще бъдат насочени към приоритетни социални и хуманитарни нужди на страната.

За да получи новия транш, Украйна успешно завърши осем стъпки по програмата за необходими реформи, както и една допълнителна стъпка, изисквана още по четвъртия транш.

„Подкрепата по механизма „Украински инструмент“ е от решаващо значение за укрепване на макрофинансовата стабилност на Украйна и за осигуряване на непрекъснатото функциониране на публичната администрация по време на войната. Успешното изпълнение на повече от 60 стъпки по Плана за Украйна потвърждава нашия ангажимент към реформи, възстановяване и напредък към членство в Европейския съюз“, заяви министърът на финансите на Украйна Серхий Марченко.


  • 1 Ха ХаХа

    44 0 Отговор
    Серхий.....
    Идиоти Сър Джон

    18:35 22.12.2025

  • 2 Европеец

    62 3 Отговор
    Вече ме е срам да си именувам европеец.... Пак пари за нечленката.....

    Коментиран от #3

    18:36 22.12.2025

  • 3 Урсунъасран фон дер Лъайнян

    44 3 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Не така с лошо се. Ковида свърши, нема ваксини, откъде ше гепим милиарди ако не от оръжие.

    18:39 22.12.2025

  • 4 Мдаааа

    44 3 Отговор
    Зеленска тпябва да има пари за подаръци по коледа...
    А какво ще кажем на бедните и пенсионерите в Европа.... Ми да го....

    18:39 22.12.2025

  • 5 Скорец

    35 3 Отговор
    А на България спря парите! Глупав народ това заслужава. Когато трябваше да протестирате жмахте, а когато ви слагаха хомота - рипахте!

    18:39 22.12.2025

  • 6 гост

    4 32 Отговор
    Два руски изтребителя станаха фойерверки за Нова година, дронове спряха руски щурм на магарета В нощта на 20 срещу 21 декември 2025 г. на руско военно летище близо до Липецк избухна пожар - пламъци обхванаха два вражески изтребителя Су-30 и Су-27. Това съобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), като добавя, е пожарът е резултат от негова операция. Резултатът, според ГУР - "и двата военни самолета на агресора бяха изведени от строя".
    Общата стойност на двата засегнати изтребителя, които Русия използва във войната срещу Украйна, достига до 100 милиона долара. "Су-27 и Су-30 с бордови номера "12" и "82" бяха изгорени благодарение на внимателна подготовка, хладнокръвие и професионализъм. Планирането на специалната операция на летището близо до Липецк отне две седмици. Проученият маршрут на патрулиране и график за смяна на караула позволи проникване незабелязано във военния обект на държавата-агресор и удар точно в защитния хангар за самолети", казва ГУР с уточнение, че агентите му са успели да избягат безпрепятствено. Междувременно, украинският телеграм канал Exilenovaplus публикува видеокадри от опит за атака на руски войници на гърба на магарета. Украински дронове бързо спират това - за съжаление, с цената на живота на магаретата.

    18:39 22.12.2025

  • 7 Масова психоза

    31 4 Отговор
    Затова в Аляска не извикаха никого от ЕС, защото са се побъркали.

    18:41 22.12.2025

  • 8 1488

    13 1 Отговор
    666 е 666 наопаки
    като НАТО и ОТАН

    18:41 22.12.2025

  • 10 1488

    19 7 Отговор
    абе що в православна бг празнуват католическата коледа

    Коментиран от #16

    18:41 22.12.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 30 Отговор
    още отначало писах , че РФ загуби тая война/те (рашаните) са печелили само с англосаксите -съюзници!!!!!!дайте пример , копеи , если наоборот???

    Коментиран от #15

    18:41 22.12.2025

  • 12 Сатана Z

    29 2 Отговор
    Добре си живеят в 404 .Мине седмица - на ви няколко милиарда.Средствата ще финансират социални и хуманитарни разходи .Нов златен кенеф за Зе фюрера и дълбоки дупки за останалите

    18:42 22.12.2025

  • 13 Алоизмамникът Зельо

    23 1 Отговор
    Европейските бабички любими, редовно хвърлят пачки през балкона!

    18:43 22.12.2025

  • 14 Евродебил

    27 3 Отговор
    Ах,какъв сюрприз.Сумата горе-долу е толкова колкото средствата блокирани за България по онзи план за развитие.Сега катобсанкционират и Румъния...и кеф ти златни тоалетни чинии,кеф ти златни бидета,кеф ти богатита,кеф ти и кокайн.Само да не си помисли някой че сме си блокирали вноската към ЕСССР.Ще я платим от поредния заем,даже завишена.Ажи отжвалутния борд поне 50 милярда ще снесе в гнездото на Урсола,Кая и кокайновия кървав клоун.Да живее евроинтеграцията.

    Коментиран от #21

    18:44 22.12.2025

  • 15 Шпек

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Дори 3ти Украински фронт окупира България през 1944 ,а всички твърдят ,че били Московците.
    На Украинците дължим комунистическия режим и няколко хилядите непотърсени от тях деца родили се в София малки Бандери

    Коментиран от #20

    18:45 22.12.2025

  • 16 Заради календара

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Идиот

    18:46 22.12.2025

  • 17 ЕС дава на Украйна, но спира

    31 3 Отговор
    за България. Европейската комисия днес е решила да задържи временно около 153 млн. евро от третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост на България. А тези пари и преди това бяха спряни, т.е. трябваше отдавна България да ги е взела.
    Не знам защо ни е този ЕС и защо Англия го напусна този съюз?

    Коментиран от #18, #26

    18:46 22.12.2025

  • 18 Питай бг управниците

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЕС дава на Украйна, но спира":

    Съгласен?

    18:48 22.12.2025

  • 19 Зеля

    17 0 Отговор
    Оха, ново биде за Коледа!

    18:49 22.12.2025

  • 21 Евроинтегриран

    22 0 Отговор

    До коментар #14 от "Евродебил":

    Повечко е от блокираните средствата по плана за устойчивост,но като санкционират и останалите евронесретници като нас ще се вместят в параметрите.А за милярдите дето им правим подарък от нашия валутен борд...те са башка.

    18:50 22.12.2025

  • 22 Винету

    18 0 Отговор
    Кой ще плаща сметката сега!

    18:50 22.12.2025

  • 23 Кой

    18 1 Отговор
    Е следващият след Миндич кандидат за златна тоалетна? Колко такива могат да се купят с парите на европейските данъкоплатци?

    18:51 22.12.2025

  • 24 000

    9 1 Отговор
    Браво, само така. България е сяла 152 млн. евро.

    18:53 22.12.2025

  • 25 По 1000 на овен

    19 0 Отговор
    За да "уреди" тези милиарди, Зеленски заповяда Мирноград да се държи до смърт и да се атакува Купянск на талази. Колко укри отидоха в земята, не се смята. Не, че ми е жал за тях, има достатъчно глупаци на планетата, но това не се оценява с пари, пък били те и милиарди.

    18:53 22.12.2025

  • 26 Ганьо,

    1 13 Отговор

    До коментар #17 от "ЕС дава на Украйна, но спира":

    Ти не си Великобритания.Или имаш носталгия по Жанвиденовият глад?Така, че си налягай зад...

    Коментиран от #44

    18:55 22.12.2025

  • 27 гост

    0 10 Отговор
    През нощта между 21 и 22 декември ударни безпилотни летателни апарати атакуваха морския нефтен терминал „Таманнефтегаз“ на територията на Краснодарския край, Русия.

    Според източници на УНИАН от Главното управление на разузнаването, в резултат на нанесените удари бяха поразени елементи от оборудването на нефтеналивния терминал, пристанът за втечнени въглеводородни газове и портовата инфраструктура. Това предизвика мащабен пожар.

    Събеседникът подчерта, че военната разузнавателна служба „увеличава ударните санкции върху енергийния сектор на държавата-агресор, която е пряко замесена във финансирането на войната срещу Украйна“.

    Таманският прехвърлителен комплекс, оператор на който е „Таманнефтегаз“, е един от най-големите в Черноморския регион. Общият обем на резервоарния парк за нефтопродукти и втечнен газ надхвърля 1 милион кубични метра.

    Генералният щаб на ВСУ потвърди поразяването на терминала „Таманнефтегаз“.

    Там съобщиха, че са поразени също склад за боеприпаси и мястото за съхранение, подготовка и стартиране на ударни БПЛА.

    По-конкретно, с помощта на ракета украинско производство е поразен временен пункт за базиране на плавателни средства на 92-ра бригада речни катери в село Оленевка (временно окупиран Крим). На мястото на удара е наблюдаван значителен пожар.

    „Сред другото, с цел частично нарушаване на системата за логистично осигуряване на противника по Покровското направление, е извършено огнево поражение на склад за боеприпаси на

    18:55 22.12.2025

  • 28 Капка в морето е това

    7 3 Отговор
    Бюджета на България на НЗОК за следващата година е над 5 млрд евро.Гласували са пари за палиетивни грижи за Украйна.

    18:56 22.12.2025

  • 29 Миндич

    6 3 Отговор
    Одобрявам !

    18:58 22.12.2025

  • 30 гост

    0 11 Отговор
    FT: На брифингите Путин получава лъжлива картина и вярва, че може да спечели войната в Украйна Руските военни и разузнавателни служби систематично предоставят на руския държавен глава Владимир Путин доклади, в които загубите на Украйна са надценени, предимствата на Русия в ресурсите са подчертани, а тактическите неуспехи на руските войски са подценени, пише Financial Times в понеделник, 22 декември, позовавайки се на двама служители.

    Оптимистичните доклади на руските генерали от бойното поле са убедили Путин, че войната срещу Украйна се развива в негова полза, отбелязва изданието.

    Въпреки че Путин редовно се среща с доверени лица, които му разказват как войната се превръща във все по-голям проблем за икономиката на Русия, оптимистичната картина, изобразявана на брифингите, го кара да вярва в способността да постигне пълна победа, споделят източници на FT.

    Коментиран от #31

    19:07 22.12.2025

  • 31 гост

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    В коментар за изданието експертът по Русия от аналитичния център Chatham House Кийр Джайлс отбелязва, че руската кампания за дезинформация е достигнала и до аудиторията извън стените на Кремъл, убеждавайки "повечето хора от обкръжението на Тръмп, че тя (Русия ) бързо печели“.

    Ключовата фигура, отговорна за информирането на Путин за ситуацията на фронта, е началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ Валерий Герасимов, пише FT. Подтикнат от информацията, че Украйна няма да окаже съпротива, той ръководи настъплението към Киев през февруари 2022 г., което се "превърна в провал и унизително отстъпление". През август 2024 г. Герасимов докладва на Путин, че РФ е спряла настъплението на Силите за отбрана на Украйна в Курска област на РФ, въпреки че част от територията вече е била под контрола на украинските военни.

    Коментиран от #32

    19:09 22.12.2025

  • 32 гост

    0 10 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    Изданието припомня и ситуацията в Купянск, Харковска област, за чиято превземане руският генерал-полковник Сергей Кузовлов докладва на Путин на 20 ноември. По-късно руският президент го награди с медал "Златна звезда“.

    На 12 декември президентът на Украйна Володимир Зеленски публикува видео, заснето от него входа на града.

    19:10 22.12.2025

  • 33 Този заем никога

    5 0 Отговор
    Няма да се върне или ще си го ПОДЕЛЯТ. Или ще им вземат и редките и гъстите полезни изкопаеми. Сащ също ще ги обсебят уж с технологии но в ваденето на ресурси от под земята. А русите ще им вземат 1/5 от територията. Всички грабят. А зельо се обогатява а други умират.

    Коментиран от #41

    19:15 22.12.2025

  • 35 Търновец

    5 0 Отговор
    ЕС стана дойна крава

    19:24 22.12.2025

  • 41 гост

    0 5 Отговор

    До коментар #33 от "Този заем никога":

    Първо и този и другите заеми ще бъдат платени от Раша и то с лихвите и въобще няма да са само те !! Тепърва я чакат искове да стотици милиарди не само за Украйна , а от много европейски държави за простотиите , които прави от 2022 насам , като почнеш от газа и стигнеш до последните "заблудени " дрончета ! Второ Европа трябва поне 10 пъти по толкова да даде БЕЗВЪЗМЕЗДНО на Украйна затова , че я защити със кръвта си и живота на своите герои от азиатската напаст и проказа !!! Никой и не се съмнява в Европа къде щеше да е войната сега , ако Украйна беше капитулирала , както се надяваше пациента от Кремъл ,. ама котка му мина път , хахах !! И тепърва ще му го мине слон , така че ще остане само нещастния му отпечатък на пътя !!

    Коментиран от #49

    19:46 22.12.2025

  • 42 дядо поп

    3 0 Отговор
    Коледен бонус за зелената върхушка.

    19:47 22.12.2025

  • 44 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ганьо,":

    Жан Виденов е един от малкото български политици които не са откраднали и една стотинка. Основен недостатък на този човек ( за съжаление от БСП) е ,че е невероятно честен патриот.

    19:50 22.12.2025

  • 46 Зеленски

    3 0 Отговор
    Браво на ЕС. Сега ще има парички за нови златни цокала в новата ми къща в САЩ. Тия от Брюксел са големи глупаци. Ха ха ха

    19:56 22.12.2025

  • 47 Тома

    1 1 Отговор
    Колко от тия 2,3 млрд са за Зеленски и колко за отбрана, ясно ли е?

    19:58 22.12.2025

  • 48 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Еха, ще има за клозети. Браво, Европа.

    19:58 22.12.2025

  • 49 Де бил

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "гост":

    Разбира се,че не трябваше да капитулира, защото тогава щеше да задържи всичките си територии. Сега след като загуби Одеса и излаз на Черно море,може да капитулира.

    19:59 22.12.2025

  • 51 1111

    0 0 Отговор
    Погледнете на колко места в страната има кутии за даряване за лекуване на болни българи - много са. За тях държавата я няма, но за Украйна, която няма нищо общо с нас и с ЕС има пари бол... По време на Българската Коледа, като пращате SMS-и за болни български деца, пак се сетете за Украйна...

    20:01 22.12.2025

  • 52 Психо

    0 0 Отговор
    Още златниКенефи платени от бедния българин ,Браво Росене браво ,

    20:02 22.12.2025

