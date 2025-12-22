Новини
Свят »
Русия »
ЕС удължи санкциите срещу Русия до края на юли 2026 г.

22 Декември, 2025 15:30, обновена 22 Декември, 2025 15:29 810 129

  • русия-
  • европейски съюз-
  • санкции-
  • удължи

Ограничителните мерки обхващат ключови сектори като енергетика, финанси и търговия в отговор на войната в Украйна

ЕС удължи санкциите срещу Русия до края на юли 2026 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на Европейския съюз взе решение да продължи действието на ограничителните мерки срещу Русия с още шест месеца - до 31 юли 2026 г., се посочва в официално съобщение, публикувано на сайта на институцията, предава БТА.

Санкциите бяха въведени първоначално през 2014 г., а след февруари 2022 г. значително разширени като реакция на, по думите на ЕС, необоснованата, неправомерна и незаконна военна агресия на Русия срещу Украйна.

Към момента мерките включват широк набор от секторни ограничения, засягащи търговията, финансовия сектор, енергетиката, технологиите, стоките с двойна употреба, промишлеността, транспорта и пазара на луксозни стоки. Част от тях предвиждат забрана за внос и прехвърляне на суров петрол и определени петролни продукти от Русия към ЕС.

Санкционният пакет включва още изключването на няколко руски банки от международната система SWIFT, както и прекратяване на излъчването и лицензите на територията на Европейския съюз на редица руски медии, подкрепяни от Кремъл. В допълнение са въведени специални механизми, които дават възможност на ЕС да противодейства на опитите за заобикаляне на наложените санкции.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    33 8 Отговор
    ПУТИН го мести

    Коментиран от #49, #55, #56

    15:29 22.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    18 9 Отговор
    Значи... санкциите "работят".🤣

    15:31 22.12.2025

  • 3 Точен

    31 8 Отговор
    Баба европа се САМОсанкционира.

    Коментиран от #8

    15:31 22.12.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    13 31 Отговор
    бункерното да се стяга за Хага‼️

    Коментиран от #7, #15, #112

    15:31 22.12.2025

  • 5 Ъхъъъъъ

    29 7 Отговор
    Е тези от ЕС / и нашите...../не разбраха ли най после,че си го набиват сами
    Вече 3-4 години санкции и Русия не е фалирала даже от началото на СВО рублата се е покачила по две

    Коментиран от #9

    15:32 22.12.2025

  • 6 Пич

    28 6 Отговор
    Урсулианците - тъпи , та им лесно !!!

    Коментиран от #18

    15:32 22.12.2025

  • 7 Ъхъъъъъ

    17 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Стяга се!
    Ще иде с танковете!

    Коментиран от #11

    15:32 22.12.2025

  • 8 Ъхъъъъъ

    7 20 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Така се самосанкционира, че нищо не остана от калния халифат, онова с ботокса за това реве и се моли да се свалят!

    Коментиран от #12

    15:33 22.12.2025

  • 9 Папуа Нова Гвинея

    7 13 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъъ":

    Я пак? Колко стотинки е една рубла,а?

    Коментиран от #14, #16

    15:33 22.12.2025

  • 10 Кую

    15 5 Отговор
    До тогава няма да има евролевашки съюз.

    15:34 22.12.2025

  • 11 Пич

    6 19 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъъъъъ":

    Ще иде в чувал, танкове отдавна няма, Зеленски ги унищожи, сега се пробват с байкове и магарета!

    Коментиран от #27, #70

    15:34 22.12.2025

  • 12 Ъъъъъъъъ

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъъъъъ":

    Санкциите на ВСУ са по-ефективни.Сутринта например.

    15:34 22.12.2025

  • 13 Василеску

    13 4 Отговор
    поредното глупаво решение във вреда на самия ЕС. Затова магазините ни са пълни с корнишони. Толкова корнишони не сме имали за последните 10 години общо. Накрая май и Урсулите ще ги хапнат корнишончетата.

    15:34 22.12.2025

  • 14 Ъхъъъъъ

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Папуа Нова Гвинея":

    няма и стотинка, що питаш!

    15:35 22.12.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    НИКОКРАДЕЦО ТИ КОЛКОТО ДА СЕ СТЯГАШ Г@ЗЯГ@Т@ ТИ Е КАТО ПОПСКИ РЪКАВ‼️

    15:35 22.12.2025

  • 16 Ъхъъъъъ

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Папуа Нова Гвинея":

    Аз чета. Има го черно на бяло и можеш да върнеш с десетилетия назад

    Коментиран от #20, #22, #29

    15:35 22.12.2025

  • 17 Василеску

    4 10 Отговор
    Но най важното е да гине вата и копейките да реват гладни по бунищата!

    Коментиран от #31

    15:36 22.12.2025

  • 18 Пак аз бе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Ти дава пъти по-тъп.Два пъти ти е по-лесно.Колко е 6 +4?

    15:36 22.12.2025

  • 19 гост

    4 9 Отговор
    Какво само ги удължавате по за 6 месеца...санкции до 2050 год и точка....може да се отменят ако Путин и Сие изчезнат от Кремъл..

    15:37 22.12.2025

  • 20 Четеш ми

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъъъъъ":

    Ми дедова.

    15:37 22.12.2025

  • 21 Kaлпазанин

    4 3 Отговор
    Ооооооф ,с какво сме прегрешили та ни наказвате тъпата си отиде глупавата почна

    15:37 22.12.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъъъъъ":

    кво да връща бе, прошляк прегладнел, я се огледай къде си‼️

    Коментиран от #30, #36

    15:37 22.12.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор
    ЕсеС налага санкции на журналисти, не цИнцарова, които не пишат ПРАВИЛНИТЕ коментари❗Вече има такива с блокирани банкови сметки🤔‼️

    15:38 22.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Kaлпазанин

    4 10 Отговор
    Тая зима е последна на блатарите, онова с ботокса ги докара до просешка тояга!

    Коментиран от #28

    15:38 22.12.2025

  • 26 Пампаец

    13 4 Отговор
    Плашат мечка с пчелен мед .

    Коментиран от #32

    15:39 22.12.2025

  • 27 Ъхъъъъъ

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    То и ракетите бяха свършили и сега са с лопати
    " Орешник"

    15:39 22.12.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    5 7 Отговор

    До коментар #25 от "Kaлпазанин":

    А той си строи дворци за кабаева, ватата си гине на фронта🤔‼️

    Коментиран от #37, #59

    15:39 22.12.2025

  • 29 Ъъъъъъъъ

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъъъъъ":

    Една рубла 2 стилни.След нова година една рубла ще е един български евроцент.Много се е е вдигнала🤣🤣🤣

    Коментиран от #34

    15:40 22.12.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    НИКОКРАДЕЦО, ТИ АКО ПОВРЪЩАШ ВСИЧКАТА
    С П Е Р М А
    КОЯТО СИ ИЗГЪЛТАЛ - ЩЕ НАПЪЛНИШ БАСЕЙН С ОЛИМПИЙСКИ РАЗМЕРИ‼️

    Коментиран от #43

    15:40 22.12.2025

  • 31 болгарин..

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Василеску":

    А още по важно е,че шизо бгбандерците ще има да кушать отгавнатьците напеефски..поне още една петилетка

    15:40 22.12.2025

  • 32 Ква мечка бе охлюв??

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "Пампаец":

    Ощипана гарга е Рашка.Северна Папуа Нова Гвинея.Външноклозетници.

    15:42 22.12.2025

  • 33 не може да бъде

    7 3 Отговор
    Това е добре но има и един страничен въпрос -нуждае ли се изобщо ЕС от дипломатическа дейност !?Каква нужда напр.има от пост на г.жа Калас -главен дипломат на ЕС- която призовава да не се водят преговори с Русия като първо и второ не може да намери общо език с Марко Рубио и два нейни опита за среща с него пропаднаха!?Що за дипломат е!?Тази политика -на ти куклата дай ми парцалите- може да е ефективна за децата от детската градина но за такава организация като ЕС е малко странна !?Май е права г-жа Карин Кнайс -бивш м-р на външните работи на Австрия като казва че Урсула и Кая са едни сбръчкани тинейджърки ...аз бих добавил недорасли сбръчкани тинейджърки!?

    15:42 22.12.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    3 9 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъъъъъъ":

    а в копейки колко е🤔‼️
    ще стигнат ли едно кило за кибрит🤔‼️
    пияната ни обеща за коледа по кило самагон и кило копейки, дано не ни излъже пак‼️

    Коментиран от #48

    15:42 22.12.2025

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    4 6 Отговор
    Пълна блокада за Ромсiа по море че им прави Долен Тъп.

    15:42 22.12.2025

  • 36 Ъхъъъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Прошряк си ти.
    До сега не съм използувал нито една обидна дума но днешните демократични ценности ва изпее растиха

    Коментиран от #42

    15:42 22.12.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    В Г@З@ СИ Q-РОВЕ ТРОШИШ, И ЗА ОЩЕ ВСЕ КРЕЩИШ‼️

    15:42 22.12.2025

  • 38 Я пък тоя

    10 3 Отговор
    Кучето си лае, керванът си върви.
    Кой ли пък ни обръща внимание на нас от ЕС!
    Обаче по лаене сме първи, най вече Макрон, Мерц. Кая, Урсула, Стармър.

    15:42 22.12.2025

  • 39 болгарин..

    4 8 Отговор
    Но най хубавото е, че за копейките пак ще е средния!

    Коментиран от #47

    15:43 22.12.2025

  • 40 В В.П.

    8 1 Отговор
    Есср вече няма право да разговаря с РФ .Няма и търговия .Санкции ,заради тъпото животно окропитек...КАТО ТИ ЗАЗТВОРЯТ ВРАТА ,СЕ ОТВАРЯ ПРОЗОРЕЦ... ЕССР е едно бедно и задлъжняло чучело..

    15:43 22.12.2025

  • 41 Ессср

    2 2 Отговор
    Си го на....Ка още по дълбоко

    15:44 22.12.2025

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    3 10 Отговор

    До коментар #36 от "Ъхъъъъъ":

    надувай блатния шнур и гълтай кюспето, копейка гладна‼️

    Коментиран от #53

    15:44 22.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 В В.П.

    3 2 Отговор
    Заради Окропистан Есср ще Серес кръв ..

    15:45 22.12.2025

  • 45 Гориил

    10 2 Отговор
    Европа е близо до самоубийство. Няма да облекчи тежката и мрачна перспектива. Всяка нова санкция разрушава и унищожава Европа отвътре, понижава европейския жизнен стандарт и открива изключително тревожни и мрачни бъдещи перспективи за народите на разпадащия се Европейски съюз. Налагането на санкции изисква колосални ресурси, които стават все по-ограничени и смъртно недостъпни за Европа. Скритата европейска инфлация има изключително негативно въздействие върху живота на обикновените хора и блокира достъпа им до просперитет и благополучие.

    Коментиран от #54

    15:45 22.12.2025

  • 46 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Кофти е много ма нема ка требе да страдаш шо си грешник

    15:45 22.12.2025

  • 47 В В.П.

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "болгарин..":

    така е, вечно гладни и наведени, но пък верни на пасьола, жалки копейки

    Коментиран от #72

    15:45 22.12.2025

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    НИКОКРАДЕЦО, Г@ЗЯГ@Т@ СИ С ЦЕНТОВЕ И КОПЕЙКИ НАПЪЛНИ, ЧЕ ДА СПРЕ ДА ДРЪНЧИ‼️

    15:45 22.12.2025

  • 49 Зеленски

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    наместих му го

    15:45 22.12.2025

  • 50 Европейски кафяв памперс с

    3 3 Отговор
    воня 3v1 на дърто @ки, ковчег и пръст.Тука няма лидери , а махаленски дъртаци играещи на шах.

    15:46 22.12.2025

  • 51 Гориил

    3 8 Отговор
    Но все пак искрено се надявам самоубийството да е първо в калния бункер, няма да издържи дълго ботокса, за Европа е ясно че има сила за всичко!

    15:47 22.12.2025

  • 52 10 лева

    7 3 Отговор
    Един чувал рубли.

    Коментиран от #58

    15:47 22.12.2025

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    НИКОКРАДЕЦО, В НАДУВАНЕТО И НАДУ(П)ВАНЕТО ТИ Е СИЛАТА‼️‼️

    Коментиран от #64

    15:47 22.12.2025

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    7 9 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    От кога чакате да фалира Запада, помниш ли блатни робе‼️

    Коментиран от #62

    15:48 22.12.2025

  • 55 хахахаххаха

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Ботокса е скрит в бункеро и наистина си го мести за гладния и умиращ руснак 🤣

    Коментиран от #61, #63, #81

    15:48 22.12.2025

  • 56 пешо

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Кво ще мести бункернният импотент?Кожата.

    15:48 22.12.2025

  • 57 Костя Орков Копейкин

    4 3 Отговор
    еиииии много ма е яд начиииий

    15:49 22.12.2025

  • 58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    5 8 Отговор

    До коментар #52 от "10 лева":

    толкова и плащат на пияните вдовици за груз 200, чувал дърва и чувал рупли, само коппейките им завиждат‼️

    Коментиран от #65

    15:49 22.12.2025

  • 59 русичь..

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    А в бг-то са първи по смъртност у юръпо,а пък боко стройка къща на йовчева в барса,а пеефтьскио купува мезонети в дубайе на двете си женски..а шуньовото племе им плеска и вика бис бис

    15:49 22.12.2025

  • 60 АЛОООО

    6 6 Отговор
    А САНКЦИИ СРЕЩУ УКРАЙНА ЗА КОРУПЦИЯ КОГА

    Коментиран от #66, #68

    15:49 22.12.2025

  • 61 Гориил

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "хахахаххаха":

    за копейките тоже

    15:50 22.12.2025

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    ТИ ЧАКАШ С РАЗТВОРЕНИ КРАЧКА НЯКОЙ ДА ТИ Р@ЗПОРИ Г@З@‼️

    15:50 22.12.2025

  • 63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    3 6 Отговор

    До коментар #55 от "хахахаххаха":

    важни са дворците и яхтите на кабаев, не му пука за ватите и копейките🤔‼️

    Коментиран от #67

    15:50 22.12.2025

  • 64 Копей,

    4 5 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":

    Дръж се възпитано и здраво за палците!Иначе ще те отнесе вятъра като л@йнян вестник.

    Коментиран от #73

    15:51 22.12.2025

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    А НА ТЕБЕ ДОРИ НЕ ТИ ПЛАЩА КОЙТО ТЕ Е БЕ‼️

    Коментиран от #76, #82

    15:51 22.12.2025

  • 66 русичь.

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "АЛОООО":

    наред е бункера и онова с ботокса

    15:51 22.12.2025

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    ЗА ТЕБЕ ВАЖНО Е НЯКОЙ ДА ТЕ Е БЕ ‼️

    15:52 22.12.2025

  • 68 Геро

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "АЛОООО":

    Мнението на от-падъци като теб не се вземат предвид.

    15:52 22.12.2025

  • 69 В В.П.

    5 2 Отговор
    На немците им гръмнаха Газопровод ,за много пари .Те си траят като мишоци...Немски клесове..Сами се изолирват от света .Азия Африка Америка изпреварват ЕСсср..

    Коментиран от #77

    15:52 22.12.2025

  • 70 Бай Ставри

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Бегай бързо на околовръста, че едно магаре е напънало на м@йк@ ти магарицата

    15:52 22.12.2025

  • 71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    5 3 Отговор
    ребята пияната че дава ли денги за коледа, кво каза ‼️‼️

    Коментиран от #75

    15:53 22.12.2025

  • 72 сан саничь..

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "В В.П.":

    А БЕ ВАЖНО Е ЧЕ СИ УНУЖНИК0 НАПЕЕФТЬСКИ И КУШАШЬ 0ТГАВНАТЬЦИТЕ МУ

    15:54 22.12.2025

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Копей,":

    Няма как да се държа възпирано с ПРО.СТАК НИКОКРАДЕЦ🤔❗

    15:54 22.12.2025

  • 74 Дон Корлеоне

    5 5 Отговор
    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    Коментиран от #80, #84

    15:54 22.12.2025

  • 75 В В.П.

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":

    нема от къде денги, Зелеснки и Мадяр им налагат санкции цела нощ

    15:54 22.12.2025

  • 76 Я пък тоя

    4 3 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":

    Бай надуй, нали руснаци страдат, гладни са, жадни и измръзнали, защо се нервиш?
    Пий едно за здравето на ЕС и остави копейките да си копейчат!

    Коментиран от #83

    15:54 22.12.2025

  • 77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 3 Отговор

    До коментар #69 от "В В.П.":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    15:55 22.12.2025

  • 78 Тръмп

    3 5 Отговор
    Урсулите искат окончателно да доубият
    Икономичеси ЕС.

    Коментиран от #94

    15:55 22.12.2025

  • 79 В В.П.

    2 2 Отговор
    Окропистан си умира бавно и методично в изпражненията..

    15:55 22.12.2025

  • 80 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #74 от "Дон Корлеоне":

    само патрон в пласмасовата кратуна може да спаси хаяско с ботокса от въжето‼️‼️

    15:55 22.12.2025

  • 81 Ти пък щото си много наяден

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "хахахаххаха":

    Европеец.😂😂😂😂Пармака ти го слагат всеки ден да не забравяш, че трябва да работиш на 2 места за да може твоите европейски дъртаци от ЕС да живеят добре.

    15:57 22.12.2025

  • 82 Чиба Рашка

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":

    Мразим раша безплатно защото не искаме да ни е блатно 🇧🇬

    15:57 22.12.2025

  • 83 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Я пък тоя":

    Аз ударий две мастики за генерала.

    15:58 22.12.2025

  • 84 пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Дон Корлеоне":

    Да подготвя ли оръжието за събота ?Ще го смажеш ли пак за 5лв ?

    Коментиран от #90

    15:58 22.12.2025

  • 85 В В.П.

    5 3 Отговор
    Зелю фашиста го ,,връткат,,из ЕСсср като панаирджийска мечка ..Да дофалира съюзь ..Някой да не мисли че спи в Киев ..Задачата му е да фалира всички..

    15:58 22.12.2025

  • 86 В В.П.

    4 4 Отговор
    още един генерал днеска е заминал при кабзоня, ред е на бункера, коледно

    Коментиран от #91

    15:59 22.12.2025

  • 87 Абе ботокса

    4 5 Отговор
    що утепа готвача?

    Коментиран от #92

    16:00 22.12.2025

  • 88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 4 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен Утре Пак не замина на терен в Осрайна да я защитава ? Оня Светльо Ултраса не се брои ,че даде фира още в движение .Добри хора ,предварително ви благодаря за 10ките + 👌!

    16:01 22.12.2025

  • 89 Гориил

    4 5 Отговор
    Европа трябва активно да се бори със собствените си гнили клишета и стереотипи. Черната пропаганда внушава на европейците фалшиви идеали, които подкопават тяхното благосъстояние отвътре. Затворена в порочен кръг, Европа губи милиарди долари годишно, понижавайки социалните стандарти и подкопавайки надеждите за връщане към следвоенния растеж и развитие (с които Европа толкова се гордееше в миналото). Няма и най-малък шанс. Европейските лидери са луди хора, водещи своите нации до ръба на разрухата и нестабилност.

    Коментиран от #100, #105

    16:01 22.12.2025

  • 90 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "пиночет":

    Моа ти смажа кратуната.

    Коментиран от #95, #98

    16:01 22.12.2025

  • 91 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "В В.П.":

    Дано се оправи човека.
    Слава

    16:02 22.12.2025

  • 92 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #87 от "Абе ботокса":

    а наградения генерал за Купянск кога ще го заравят на кладбището, казаха ли‼️

    Коментиран от #93, #96

    16:02 22.12.2025

  • 93 Гориил

    2 5 Отговор

    До коментар #92 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    без почести го заровиха, така ще заровят и бункерното, в незнайна дупка

    16:03 22.12.2025

  • 94 Сен Жермен

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тръмп":

    Нема да си жив да видиш.

    16:04 22.12.2025

  • 95 пиночет

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Оня с парчето":

    Дано си майстор с езика ,а сиренье обичаш ли ?В смисъл да не го къпя до събота ,та да има материал 🤣 🤣🤣 ?

    Коментиран от #106

    16:04 22.12.2025

  • 96 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 5 Отговор

    До коментар #92 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    35 генерала до сега загрузи Зеленски, а копейките реват по бунищата

    16:05 22.12.2025

  • 97 В В.П.

    3 2 Отговор
    2 млн ликвидирани окропа,15 млн офейкали,120000 наемници от 18 държави ,в трапа 160000 км анексирани..Скоро Одесса и Харков , Днепропетровск Николаев ..

    Коментиран от #102

    16:05 22.12.2025

  • 98 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Оня с парчето":

    Суссс бре гьооот верренн,а едно парче в диррр никка искаш ли ?

    Коментиран от #101

    16:05 22.12.2025

  • 99 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Окраина не знаеме ма савецката чикантия че я брусат до последно шо има кво да им земат! Пияниците десет годин (1922-1932) робуват на Америка,да мой си върнат борча за ВОСР! Сеги че опъват тоже за слава Путлеро.

    16:08 22.12.2025

  • 100 Лол

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Гориил":

    Щом някаква безименна копейка 🤩🤡 го казва значи е така 🍌🍌😁

    Коментиран от #103

    16:09 22.12.2025

  • 101 Сега слязох от май..

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Абе":

    ...ка ти.

    16:09 22.12.2025

  • 102 Изпражнението гайтанджиева

    3 4 Отговор

    До коментар #97 от "В В.П.":

    Колега,руски фейкове.

    16:12 22.12.2025

  • 103 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    4 2 Отговор

    До коментар #100 от "Лол":

    До нас.и.ране

    16:13 22.12.2025

  • 104 Мале

    3 2 Отговор
    Колко простотия има тука. После се чудим що сме на тоя хал.

    16:14 22.12.2025

  • 105 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Гориил":

    От това руско СКОРО за 4 години язва получих.

    16:19 22.12.2025

  • 106 ти верно

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "пиночет":

    ли рекламираш липсата си на лична хигиена??

    16:23 22.12.2025

  • 107 Сус бе копейки мърляви!

    1 0 Отговор
    Сууууус

    16:27 22.12.2025

  • 108 В В.П.

    1 0 Отговор
    Докато Одесса , Харков Днепропетровск Николаев,не бъдат в РФ ,няма да ликвидират Киев и режима..После ще бъде удара .

    Коментиран от #110

    16:28 22.12.2025

  • 109 Санкции за Путин.

    1 1 Отговор
    До безкрай....гушнаха му и 90 милиарда от запорираните авоари....като за начало.

    Коментиран от #113

    16:29 22.12.2025

  • 110 Демек....

    0 1 Отговор

    До коментар #108 от "В В.П.":

    Никога.....

    16:30 22.12.2025

  • 111 така, така

    3 1 Отговор
    Нищо ново. то какво ли друго да очакваш от едни де.били.

    Жалкото е, че тия санкции ще ни довършат преди да видим какъвто и да е било ефект от тях върху Русия. Досега си заработихме рецесия, значи да се готеим за депресия в икономиката на ЕС. След това следва разпад и бедност. Може да сме т.ъпи, но сме упорити.
    Именно за това управление на ЕС важи в пълната си сила констатацията на Айщайн, за ония дето очакват друг резултат, но прилагат едни и същи методи.

    Коментиран от #123

    16:31 22.12.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 хубавото е

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "Санкции за Путин.":

    че ЕС ще се разпадне скоро, така или иначе.
    В противен случай, твоето като за начало ще се превърне като за край.

    Коментиран от #115, #116

    16:33 22.12.2025

  • 114 В В.П.

    2 2 Отговор
    Еййй ,подлоги ,РФ НЕ работи с Есср,от 3 години..Да си слагат и 100 пакета все тая .

    Коментиран от #120

    16:34 22.12.2025

  • 115 Сен Жермен

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "хубавото е":

    Нема да си жив да видиш.

    Коментиран от #119

    16:34 22.12.2025

  • 116 Не е зле да обиколи кофите

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "хубавото е":

    Време ти е за вечеря.

    16:36 22.12.2025

  • 117 ОТИДЕ ОЩЕ ЕДИН ЗАВОД

    4 1 Отговор
    Другия месец още един завод в Германия ще хлопне кепенци.

    16:36 22.12.2025

  • 118 В В.П.

    3 1 Отговор
    РФ взема половин Окропистан /бивш/,САЩ им вземат редкоземните метали ..Зелю щее го ликвидират ,заедно с режима ..Това е панорамата ..Красота

    16:36 22.12.2025

  • 119 мен не ме

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Сен Жермен":

    мисли! Ти нали ще си - пак ще се наслаждавам как се гърчиш

    Коментиран от #126

    16:36 22.12.2025

  • 120 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "В В.П.":

    ВСУ работят. Подкараха вторият милион чувалзирани ватенки.

    16:38 22.12.2025

  • 121 В В.П.

    0 1 Отговор
    Никой не купува френски и немски автомобили ..Голяма мъка .Имат само един хубав пастис .дето става за пред хора .Фалит до фалит..Цяла Франция днес е затворена ,искат главата на макрон и Урсул..

    16:38 22.12.2025

  • 122 В В.П.

    0 1 Отговор
    Франция Белгия и Холандия са в национална стачка .Бунт срещу Брюксел..

    Коментиран от #124

    16:40 22.12.2025

  • 123 Копеи не философствай!

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "така, така":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Немски заплати!Марш!!!

    16:41 22.12.2025

  • 124 Zaхарова

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "В В.П.":

    Брау бе гуведо!Как се сети!Дано ти повярва някой!

    16:42 22.12.2025

  • 125 Санкциите действат!

    0 1 Отговор
    Според официоза на ЕС Politico само тази година в Германия са фалирали 85000 фирми от всякакъв калибър. Така че ефектът от санкциите наистина е внушителен!

    Коментиран от #129

    16:43 22.12.2025

  • 126 Сен Жермен

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "мен не ме":

    Това и остава.Да ви мисля руzките пумияри,че няма кво да ядете.

    16:44 22.12.2025

  • 127 Какъв ЕС

    0 1 Отговор
    Просто кажете, че Урсула е наредила, но тази злобна баба не знае ли, че вола рови, но пръстта пада на гърба му, т.е. на гърба на държавите, които имаха глупостта да влязат в ЕС и на техните граждани. Пука му на Путин, но как ще изкарат зимата членките на този разпадащ се ЕС

    Коментиран от #128

    16:45 22.12.2025

  • 128 Копей,

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Какъв ЕС":

    Имаш още 9 дни да спасяваш лева.Иначе палиш подметките към Краснонасранск.

    16:48 22.12.2025

  • 129 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Санкциите действат!":

    Руски фейкове.

    16:48 22.12.2025

Новини по държави:
