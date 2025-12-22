ЕС удължи санкциите срещу Русия до края на юли 2026 г.

Съветът на Европейския съюз взе решение да продължи действието на ограничителните мерки срещу Русия с още шест месеца - до 31 юли 2026 г., се посочва в официално съобщение, публикувано на сайта на институцията, предава БТА.
Санкциите бяха въведени първоначално през 2014 г., а след февруари 2022 г. значително разширени като реакция на, по думите на ЕС, необоснованата, неправомерна и незаконна военна агресия на Русия срещу Украйна.
Към момента мерките включват широк набор от секторни ограничения, засягащи търговията, финансовия сектор, енергетиката, технологиите, стоките с двойна употреба, промишлеността, транспорта и пазара на луксозни стоки. Част от тях предвиждат забрана за внос и прехвърляне на суров петрол и определени петролни продукти от Русия към ЕС.
Санкционният пакет включва още изключването на няколко руски банки от международната система SWIFT, както и прекратяване на излъчването и лицензите на територията на Европейския съюз на редица руски медии, подкрепяни от Кремъл. В допълнение са въведени специални механизми, които дават възможност на ЕС да противодейства на опитите за заобикаляне на наложените санкции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #49, #55, #56
15:29 22.12.2025
2 Евгени от Алфапласт
15:31 22.12.2025
3 Точен
Коментиран от #8
15:31 22.12.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #7, #15, #112
15:31 22.12.2025
5 Ъхъъъъъ
Вече 3-4 години санкции и Русия не е фалирала даже от началото на СВО рублата се е покачила по две
Коментиран от #9
15:32 22.12.2025
6 Пич
Коментиран от #18
15:32 22.12.2025
7 Ъхъъъъъ
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Стяга се!
Ще иде с танковете!
Коментиран от #11
15:32 22.12.2025
8 Ъхъъъъъ
До коментар #3 от "Точен":Така се самосанкционира, че нищо не остана от калния халифат, онова с ботокса за това реве и се моли да се свалят!
Коментиран от #12
15:33 22.12.2025
9 Папуа Нова Гвинея
До коментар #5 от "Ъхъъъъъ":Я пак? Колко стотинки е една рубла,а?
Коментиран от #14, #16
15:33 22.12.2025
10 Кую
15:34 22.12.2025
11 Пич
До коментар #7 от "Ъхъъъъъ":Ще иде в чувал, танкове отдавна няма, Зеленски ги унищожи, сега се пробват с байкове и магарета!
Коментиран от #27, #70
15:34 22.12.2025
12 Ъъъъъъъъ
До коментар #8 от "Ъхъъъъъ":Санкциите на ВСУ са по-ефективни.Сутринта например.
15:34 22.12.2025
13 Василеску
15:34 22.12.2025
14 Ъхъъъъъ
До коментар #9 от "Папуа Нова Гвинея":няма и стотинка, що питаш!
15:35 22.12.2025
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":НИКОКРАДЕЦО ТИ КОЛКОТО ДА СЕ СТЯГАШ Г@ЗЯГ@Т@ ТИ Е КАТО ПОПСКИ РЪКАВ‼️
15:35 22.12.2025
16 Ъхъъъъъ
До коментар #9 от "Папуа Нова Гвинея":Аз чета. Има го черно на бяло и можеш да върнеш с десетилетия назад
Коментиран от #20, #22, #29
15:35 22.12.2025
17 Василеску
Коментиран от #31
15:36 22.12.2025
18 Пак аз бе
До коментар #6 от "Пич":Ти дава пъти по-тъп.Два пъти ти е по-лесно.Колко е 6 +4?
15:36 22.12.2025
19 гост
15:37 22.12.2025
20 Четеш ми
До коментар #16 от "Ъхъъъъъ":Ми дедова.
15:37 22.12.2025
21 Kaлпазанин
15:37 22.12.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #16 от "Ъхъъъъъ":кво да връща бе, прошляк прегладнел, я се огледай къде си‼️
Коментиран от #30, #36
15:37 22.12.2025
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:38 22.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Kaлпазанин
Коментиран от #28
15:38 22.12.2025
26 Пампаец
Коментиран от #32
15:39 22.12.2025
27 Ъхъъъъъ
До коментар #11 от "Пич":То и ракетите бяха свършили и сега са с лопати
" Орешник"
15:39 22.12.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #25 от "Kaлпазанин":А той си строи дворци за кабаева, ватата си гине на фронта🤔‼️
Коментиран от #37, #59
15:39 22.12.2025
29 Ъъъъъъъъ
До коментар #16 от "Ъхъъъъъ":Една рубла 2 стилни.След нова година една рубла ще е един български евроцент.Много се е е вдигнала🤣🤣🤣
Коментиран от #34
15:40 22.12.2025
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":НИКОКРАДЕЦО, ТИ АКО ПОВРЪЩАШ ВСИЧКАТА
С П Е Р М А
КОЯТО СИ ИЗГЪЛТАЛ - ЩЕ НАПЪЛНИШ БАСЕЙН С ОЛИМПИЙСКИ РАЗМЕРИ‼️
Коментиран от #43
15:40 22.12.2025
31 болгарин..
До коментар #17 от "Василеску":А още по важно е,че шизо бгбандерците ще има да кушать отгавнатьците напеефски..поне още една петилетка
15:40 22.12.2025
32 Ква мечка бе охлюв??
До коментар #26 от "Пампаец":Ощипана гарга е Рашка.Северна Папуа Нова Гвинея.Външноклозетници.
15:42 22.12.2025
33 не може да бъде
15:42 22.12.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #29 от "Ъъъъъъъъ":а в копейки колко е🤔‼️
ще стигнат ли едно кило за кибрит🤔‼️
пияната ни обеща за коледа по кило самагон и кило копейки, дано не ни излъже пак‼️
Коментиран от #48
15:42 22.12.2025
35 Архимандрисандрит Бибиян
15:42 22.12.2025
36 Ъхъъъъъ
До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Прошряк си ти.
До сега не съм използувал нито една обидна дума но днешните демократични ценности ва изпее растиха
Коментиран от #42
15:42 22.12.2025
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":В Г@З@ СИ Q-РОВЕ ТРОШИШ, И ЗА ОЩЕ ВСЕ КРЕЩИШ‼️
15:42 22.12.2025
38 Я пък тоя
Кой ли пък ни обръща внимание на нас от ЕС!
Обаче по лаене сме първи, най вече Макрон, Мерц. Кая, Урсула, Стармър.
15:42 22.12.2025
39 болгарин..
Коментиран от #47
15:43 22.12.2025
40 В В.П.
15:43 22.12.2025
41 Ессср
15:44 22.12.2025
42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #36 от "Ъхъъъъъ":надувай блатния шнур и гълтай кюспето, копейка гладна‼️
Коментиран от #53
15:44 22.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 В В.П.
15:45 22.12.2025
45 Гориил
Коментиран от #54
15:45 22.12.2025
46 Архимандрисандрит Бибиян
15:45 22.12.2025
47 В В.П.
До коментар #39 от "болгарин..":така е, вечно гладни и наведени, но пък верни на пасьола, жалки копейки
Коментиран от #72
15:45 22.12.2025
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":НИКОКРАДЕЦО, Г@ЗЯГ@Т@ СИ С ЦЕНТОВЕ И КОПЕЙКИ НАПЪЛНИ, ЧЕ ДА СПРЕ ДА ДРЪНЧИ‼️
15:45 22.12.2025
49 Зеленски
До коментар #1 от "пешо":наместих му го
15:45 22.12.2025
50 Европейски кафяв памперс с
15:46 22.12.2025
51 Гориил
15:47 22.12.2025
52 10 лева
Коментиран от #58
15:47 22.12.2025
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":НИКОКРАДЕЦО, В НАДУВАНЕТО И НАДУ(П)ВАНЕТО ТИ Е СИЛАТА‼️‼️
Коментиран от #64
15:47 22.12.2025
54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #45 от "Гориил":От кога чакате да фалира Запада, помниш ли блатни робе‼️
Коментиран от #62
15:48 22.12.2025
55 хахахаххаха
До коментар #1 от "пешо":Ботокса е скрит в бункеро и наистина си го мести за гладния и умиращ руснак 🤣
Коментиран от #61, #63, #81
15:48 22.12.2025
56 пешо
До коментар #1 от "пешо":Кво ще мести бункернният импотент?Кожата.
15:48 22.12.2025
57 Костя Орков Копейкин
15:49 22.12.2025
58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #52 от "10 лева":толкова и плащат на пияните вдовици за груз 200, чувал дърва и чувал рупли, само коппейките им завиждат‼️
Коментиран от #65
15:49 22.12.2025
59 русичь..
До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":А в бг-то са първи по смъртност у юръпо,а пък боко стройка къща на йовчева в барса,а пеефтьскио купува мезонети в дубайе на двете си женски..а шуньовото племе им плеска и вика бис бис
15:49 22.12.2025
60 АЛОООО
Коментиран от #66, #68
15:49 22.12.2025
61 Гориил
До коментар #55 от "хахахаххаха":за копейките тоже
15:50 22.12.2025
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
До коментар #54 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":ТИ ЧАКАШ С РАЗТВОРЕНИ КРАЧКА НЯКОЙ ДА ТИ Р@ЗПОРИ Г@З@‼️
15:50 22.12.2025
63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #55 от "хахахаххаха":важни са дворците и яхтите на кабаев, не му пука за ватите и копейките🤔‼️
Коментиран от #67
15:50 22.12.2025
64 Копей,
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":Дръж се възпитано и здраво за палците!Иначе ще те отнесе вятъра като л@йнян вестник.
Коментиран от #73
15:51 22.12.2025
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":А НА ТЕБЕ ДОРИ НЕ ТИ ПЛАЩА КОЙТО ТЕ Е БЕ‼️
Коментиран от #76, #82
15:51 22.12.2025
66 русичь.
До коментар #60 от "АЛОООО":наред е бункера и онова с ботокса
15:51 22.12.2025
67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
До коментар #63 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":ЗА ТЕБЕ ВАЖНО Е НЯКОЙ ДА ТЕ Е БЕ ‼️
15:52 22.12.2025
68 Геро
До коментар #60 от "АЛОООО":Мнението на от-падъци като теб не се вземат предвид.
15:52 22.12.2025
69 В В.П.
Коментиран от #77
15:52 22.12.2025
70 Бай Ставри
До коментар #11 от "Пич":Бегай бързо на околовръста, че едно магаре е напънало на м@йк@ ти магарицата
15:52 22.12.2025
71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
Коментиран от #75
15:53 22.12.2025
72 сан саничь..
До коментар #47 от "В В.П.":А БЕ ВАЖНО Е ЧЕ СИ УНУЖНИК0 НАПЕЕФТЬСКИ И КУШАШЬ 0ТГАВНАТЬЦИТЕ МУ
15:54 22.12.2025
73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "Копей,":Няма как да се държа възпирано с ПРО.СТАК НИКОКРАДЕЦ🤔❗
15:54 22.12.2025
74 Дон Корлеоне
Коментиран от #80, #84
15:54 22.12.2025
75 В В.П.
До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":нема от къде денги, Зелеснки и Мадяр им налагат санкции цела нощ
15:54 22.12.2025
76 Я пък тоя
До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":Бай надуй, нали руснаци страдат, гладни са, жадни и измръзнали, защо се нервиш?
Пий едно за здравето на ЕС и остави копейките да си копейчат!
Коментиран от #83
15:54 22.12.2025
77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #69 от "В В.П.":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
15:55 22.12.2025
78 Тръмп
Икономичеси ЕС.
Коментиран от #94
15:55 22.12.2025
79 В В.П.
15:55 22.12.2025
80 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":само патрон в пласмасовата кратуна може да спаси хаяско с ботокса от въжето‼️‼️
15:55 22.12.2025
81 Ти пък щото си много наяден
До коментар #55 от "хахахаххаха":Европеец.😂😂😂😂Пармака ти го слагат всеки ден да не забравяш, че трябва да работиш на 2 места за да може твоите европейски дъртаци от ЕС да живеят добре.
15:57 22.12.2025
82 Чиба Рашка
До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":Мразим раша безплатно защото не искаме да ни е блатно 🇧🇬
15:57 22.12.2025
83 Механик
До коментар #76 от "Я пък тоя":Аз ударий две мастики за генерала.
15:58 22.12.2025
84 пиночет
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":Да подготвя ли оръжието за събота ?Ще го смажеш ли пак за 5лв ?
Коментиран от #90
15:58 22.12.2025
85 В В.П.
15:58 22.12.2025
86 В В.П.
Коментиран от #91
15:59 22.12.2025
87 Абе ботокса
Коментиран от #92
16:00 22.12.2025
88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:01 22.12.2025
89 Гориил
Коментиран от #100, #105
16:01 22.12.2025
90 Оня с парчето
До коментар #84 от "пиночет":Моа ти смажа кратуната.
Коментиран от #95, #98
16:01 22.12.2025
91 Град Козлодуй
До коментар #86 от "В В.П.":Дано се оправи човека.
Слава
16:02 22.12.2025
92 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #87 от "Абе ботокса":а наградения генерал за Купянск кога ще го заравят на кладбището, казаха ли‼️
Коментиран от #93, #96
16:02 22.12.2025
93 Гориил
До коментар #92 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":без почести го заровиха, така ще заровят и бункерното, в незнайна дупка
16:03 22.12.2025
94 Сен Жермен
До коментар #78 от "Тръмп":Нема да си жив да видиш.
16:04 22.12.2025
95 пиночет
До коментар #90 от "Оня с парчето":Дано си майстор с езика ,а сиренье обичаш ли ?В смисъл да не го къпя до събота ,та да има материал 🤣 🤣🤣 ?
Коментиран от #106
16:04 22.12.2025
96 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #92 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":35 генерала до сега загрузи Зеленски, а копейките реват по бунищата
16:05 22.12.2025
97 В В.П.
Коментиран от #102
16:05 22.12.2025
98 Абе
До коментар #90 от "Оня с парчето":Суссс бре гьооот верренн,а едно парче в диррр никка искаш ли ?
Коментиран от #101
16:05 22.12.2025
99 Архимандрисандрит Бибиян
16:08 22.12.2025
100 Лол
До коментар #89 от "Гориил":Щом някаква безименна копейка 🤩🤡 го казва значи е така 🍌🍌😁
Коментиран от #103
16:09 22.12.2025
101 Сега слязох от май..
До коментар #98 от "Абе":...ка ти.
16:09 22.12.2025
102 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #97 от "В В.П.":Колега,руски фейкове.
16:12 22.12.2025
103 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #100 от "Лол":До нас.и.ране
16:13 22.12.2025
104 Мале
16:14 22.12.2025
105 Механик
До коментар #89 от "Гориил":От това руско СКОРО за 4 години язва получих.
16:19 22.12.2025
106 ти верно
До коментар #95 от "пиночет":ли рекламираш липсата си на лична хигиена??
16:23 22.12.2025
107 Сус бе копейки мърляви!
16:27 22.12.2025
108 В В.П.
Коментиран от #110
16:28 22.12.2025
109 Санкции за Путин.
Коментиран от #113
16:29 22.12.2025
110 Демек....
До коментар #108 от "В В.П.":Никога.....
16:30 22.12.2025
111 така, така
Жалкото е, че тия санкции ще ни довършат преди да видим какъвто и да е било ефект от тях върху Русия. Досега си заработихме рецесия, значи да се готеим за депресия в икономиката на ЕС. След това следва разпад и бедност. Може да сме т.ъпи, но сме упорити.
Именно за това управление на ЕС важи в пълната си сила констатацията на Айщайн, за ония дето очакват друг резултат, но прилагат едни и същи методи.
Коментиран от #123
16:31 22.12.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 хубавото е
До коментар #109 от "Санкции за Путин.":че ЕС ще се разпадне скоро, така или иначе.
В противен случай, твоето като за начало ще се превърне като за край.
Коментиран от #115, #116
16:33 22.12.2025
114 В В.П.
Коментиран от #120
16:34 22.12.2025
115 Сен Жермен
До коментар #113 от "хубавото е":Нема да си жив да видиш.
Коментиран от #119
16:34 22.12.2025
116 Не е зле да обиколи кофите
До коментар #113 от "хубавото е":Време ти е за вечеря.
16:36 22.12.2025
117 ОТИДЕ ОЩЕ ЕДИН ЗАВОД
16:36 22.12.2025
118 В В.П.
16:36 22.12.2025
119 мен не ме
До коментар #115 от "Сен Жермен":мисли! Ти нали ще си - пак ще се наслаждавам как се гърчиш
Коментиран от #126
16:36 22.12.2025
120 Българин
До коментар #114 от "В В.П.":ВСУ работят. Подкараха вторият милион чувалзирани ватенки.
16:38 22.12.2025
121 В В.П.
16:38 22.12.2025
122 В В.П.
Коментиран от #124
16:40 22.12.2025
123 Копеи не философствай!
До коментар #111 от "така, така":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Немски заплати!Марш!!!
16:41 22.12.2025
124 Zaхарова
До коментар #122 от "В В.П.":Брау бе гуведо!Как се сети!Дано ти повярва някой!
16:42 22.12.2025
125 Санкциите действат!
Коментиран от #129
16:43 22.12.2025
126 Сен Жермен
До коментар #119 от "мен не ме":Това и остава.Да ви мисля руzките пумияри,че няма кво да ядете.
16:44 22.12.2025
127 Какъв ЕС
Коментиран от #128
16:45 22.12.2025
128 Копей,
До коментар #127 от "Какъв ЕС":Имаш още 9 дни да спасяваш лева.Иначе палиш подметките към Краснонасранск.
16:48 22.12.2025
129 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #125 от "Санкциите действат!":Руски фейкове.
16:48 22.12.2025