ЕС удължи санкциите срещу Русия до края на юли 2026 г.

Съветът на Европейския съюз взе решение да продължи действието на ограничителните мерки срещу Русия с още шест месеца - до 31 юли 2026 г., се посочва в официално съобщение, публикувано на сайта на институцията, предава БТА.

Санкциите бяха въведени първоначално през 2014 г., а след февруари 2022 г. значително разширени като реакция на, по думите на ЕС, необоснованата, неправомерна и незаконна военна агресия на Русия срещу Украйна.

Към момента мерките включват широк набор от секторни ограничения, засягащи търговията, финансовия сектор, енергетиката, технологиите, стоките с двойна употреба, промишлеността, транспорта и пазара на луксозни стоки. Част от тях предвиждат забрана за внос и прехвърляне на суров петрол и определени петролни продукти от Русия към ЕС.

Санкционният пакет включва още изключването на няколко руски банки от международната система SWIFT, както и прекратяване на излъчването и лицензите на територията на Европейския съюз на редица руски медии, подкрепяни от Кремъл. В допълнение са въведени специални механизми, които дават възможност на ЕС да противодейства на опитите за заобикаляне на наложените санкции.