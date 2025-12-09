Руска масирана дронова атака остави Суми без ток

Руски атаки с дронове са прекъснали електрозахранването в северния украински град Суми през изминалата нощ. Това съобщи областният управител Олег Григоров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По данни на агенцията това е втората мащабна руска атака срещу града в рамките на последните 24 часа.
„В рамките на половин час руснаците атакуваха града с над 10 дрона“, написа Григоров в публикация в „Телеграм“.
Той уточни, че в момента Суми е без електрозахранване, като част от критичната инфраструктура продължава да функционира благодарение на резервни енергийни източници.
По думите му засега няма яснота дали има жертви, а възстановяването на електроподаването ще започне веднага щом аварийните екипи получат достъп до засегнатите райони.
Град Суми, с население от близо 250 000 души, често става обект на руски атаки, отбелязва Ройтерс.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
08:58 09.12.2025
2 име
08:58 09.12.2025
3 Украинска правда:
Днес 09:45
Бойци на украинската Национална гвардия са получили заповед да стрелят по украински войници, отстъпващи от позициите си близо до Купянск, според радиопрехващания.
Съобщава се, че е станал достъпен запис на разговор между командира на подразделение от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна и негови подчинени близо до Купянск. В него командир с позивна „ Робинсън“, наблюдавайки група дезертьори, използващи дрон, нарежда на подчинен с позивна „Фобос“ първо да застреля двама дезертьори като възпиращ фактор. По-късно той заявява, че ако групата продължи да бяга от позициите си, всички, които се опитват да се оттеглят, ще бъдат елиминирани.
Припомняме, че по-рано беше съобщено, че бойци от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна изпълняват бариерни задачи близо до Купянск. Това доведе до въоръжен конфликт между войниците от поделението и войници от 114-та бригада за териториална отбрана.
08:58 09.12.2025
4 ами да
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Така се получава когато бандерите си бият за разни селца, дето не са им важни.
08:59 09.12.2025
5 Някой
09:00 09.12.2025
6 Я пък тоя
Украйнците спали ли са, та не са ги свалили, или толкова си могат.
09:01 09.12.2025
7 Пич
09:02 09.12.2025
8 маке
09:03 09.12.2025
9 АБВ
09:04 09.12.2025
10 Лудият от портиерната
09:05 09.12.2025