Руска масирана дронова атака остави Суми без ток

Руски атаки с дронове са прекъснали електрозахранването в северния украински град Суми през изминалата нощ. Това съобщи областният управител Олег Григоров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По данни на агенцията това е втората мащабна руска атака срещу града в рамките на последните 24 часа.

„В рамките на половин час руснаците атакуваха града с над 10 дрона“, написа Григоров в публикация в „Телеграм“.

Той уточни, че в момента Суми е без електрозахранване, като част от критичната инфраструктура продължава да функционира благодарение на резервни енергийни източници.

По думите му засега няма яснота дали има жертви, а възстановяването на електроподаването ще започне веднага щом аварийните екипи получат достъп до засегнатите райони.

Град Суми, с население от близо 250 000 души, често става обект на руски атаки, отбелязва Ройтерс.