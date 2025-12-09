Новини
Руска масирана дронова атака остави Суми без ток
  Тема: Украйна

9 Декември, 2025 08:55 423 10

  • русия-
  • суми-
  • дронова атака

Руски удари за втори път за денонощие поразиха северния украински град

Снимкa: БГНЕС
Руски атаки с дронове са прекъснали електрозахранването в северния украински град Суми през изминалата нощ. Това съобщи областният управител Олег Григоров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По данни на агенцията това е втората мащабна руска атака срещу града в рамките на последните 24 часа.

„В рамките на половин час руснаците атакуваха града с над 10 дрона“, написа Григоров в публикация в „Телеграм“.

Той уточни, че в момента Суми е без електрозахранване, като част от критичната инфраструктура продължава да функционира благодарение на резервни енергийни източници.

По думите му засега няма яснота дали има жертви, а възстановяването на електроподаването ще започне веднага щом аварийните екипи получат достъп до засегнатите райони.

Град Суми, с население от близо 250 000 души, често става обект на руски атаки, отбелязва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 12 Отговор
    не са ли превзели още няколко села? щот за 4г. превзеха всичките села на Украина ,и почнаха да ги повтарят

    Коментиран от #4

    08:58 09.12.2025

  • 2 име

    11 0 Отговор
    Чудесна новина, но трябва да удрят по-често в Киев и западен Бандеристан, местните неонацисти си живеят много спокойно.

    08:58 09.12.2025

  • 3 Украинска правда:

    10 0 Отговор
    Украинското командване даде заповед за стрелба по отстъпващите войници.
    Днес 09:45
    Бойци на украинската Национална гвардия са получили заповед да стрелят по украински войници, отстъпващи от позициите си близо до Купянск, според радиопрехващания.
    Съобщава се, че е станал достъпен запис на разговор между командира на подразделение от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна и негови подчинени близо до Купянск. В него командир с позивна „ Робинсън“, наблюдавайки група дезертьори, използващи дрон, нарежда на подчинен с позивна „Фобос“ първо да застреля двама дезертьори като възпиращ фактор. По-късно той заявява, че ако групата продължи да бяга от позициите си, всички, които се опитват да се оттеглят, ще бъдат елиминирани.
    Припомняме, че по-рано беше съобщено, че бойци от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна изпълняват бариерни задачи близо до Купянск. Това доведе до въоръжен конфликт между войниците от поделението и войници от 114-та бригада за териториална отбрана.

    08:58 09.12.2025

  • 4 ами да

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Така се получава когато бандерите си бият за разни селца, дето не са им важни.

    08:59 09.12.2025

  • 5 Някой

    7 0 Отговор
    Е, така е. Като Зеленото се дърпа и не ще мир... Ама как да иска, като войната се оказа много готин бизнес? Само ревеш, получаваш милиарди евра и долари. От които крадеш половината... Защо да я спираш тази война?

    09:00 09.12.2025

  • 6 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Само с 10 дрона!!!
    Украйнците спали ли са, та не са ги свалили, или толкова си могат.

    09:01 09.12.2025

  • 7 Пич

    3 0 Отговор
    Следваща стъпка трябва да е прекъсване на водата !!! Когато искаш да спечелиш война - милостта няма място при стратегията !!!

    09:02 09.12.2025

  • 8 маке

    4 0 Отговор
    По думите му засега няма яснота дали има жертви.... Да, има, деца с генералски пагони и баби в камуфлажни дрехи с автомати гранатомети..

    09:03 09.12.2025

  • 9 АБВ

    3 0 Отговор
    Бой по тъпите украински чутури ! Бой до посиняване ! Нека видят кон боб яде ли !

    09:04 09.12.2025

  • 10 Лудият от портиерната

    1 0 Отговор
    Ха ха, нали урккиттее сваляха всички дрони ?

    09:05 09.12.2025

