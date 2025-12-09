Унгарският външен министър в Москва за икономическо сътрудничество с Русия

Унгарският външен министър Петер Сиярто пристигна в Москва, за да участва в заседание на руско-унгарската междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество, предадоха ТАСС и Ройтерс, предава БТА.
„Веднага щом войната в Украйна приключи, световната икономика ще може да се върне в нормалния си ритъм и ще се отворят нови, огромни възможности в международната търговия. Санкциите няма да са вечни, затова трябва да сме готови с добра стартова позиция за новия период. Затова сега отиваме в Москва с голяма бизнес делегация“, заяви Сиярто във „Фейсбук“.
Годишните заседания на междуправителствената комисия между Русия и Унгария се провеждат редовно в Москва и Будапеща. От руска страна комисията се оглавява от министъра на здравеопазването Михаил Мурашко.
Заседанието вече е в ход и се очаква след неговия край да бъдат подписани редица документи, отбелязва ТАСС.
1 Я пък тоя
Да му мисли ЕС.
Коментиран от #10
09:57 09.12.2025
2 Браво 👍
Коментиран от #22
09:57 09.12.2025
3 Пич
Коментиран от #5
09:58 09.12.2025
4 Браво
09:58 09.12.2025
5 Я пък тоя
До коментар #3 от "Пич":И това няма да хванат.
Токсични са. Ще си го лижат да си набавят сол.
10:00 09.12.2025
6 Атина Палада
10:00 09.12.2025
7 Умните
Глупавите са в позп « стоп млък»!
10:00 09.12.2025
8 МИРО
10:03 09.12.2025
9 Пич
10:03 09.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 викторчо
10:04 09.12.2025
12 МИРО
10:05 09.12.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
10:06 09.12.2025
14 Дяд Омраз
10:06 09.12.2025
15 Евроатлантик
10:06 09.12.2025
16 Унгарският външен министър в Москва
Коментиран от #20
10:10 09.12.2025
17 С други думи
10:20 09.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 СТАРТ!
,,Орбан е агент и подлога на Путин...!"
За това,че си гледа националните интереси и не иска да му дават наклон Урсула,Калас,Макрон и компания....!
10:22 09.12.2025
20 Би ли намалил филмите...
До коментар #16 от "Унгарският външен министър в Москва":...по ,,Диема-екшън"...?!
Влияят ти зле на психиката...привиждат ти се невероятни сценарии...!
10:24 09.12.2025
21 павела митова
10:25 09.12.2025
22 павела митова
До коментар #2 от "Браво 👍":КУТКОООО,ТЪПА КУТКО
10:26 09.12.2025
23 Хаха
Коментиран от #25
10:30 09.12.2025
24 Българин
10:31 09.12.2025
25 Браво
До коментар #23 от "Хаха":Поне признаваш, че са вечни!
10:34 09.12.2025