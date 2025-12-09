Новини
Унгарският външен министър в Москва за икономическо сътрудничество с Русия

Унгарският външен министър в Москва за икономическо сътрудничество с Русия

9 Декември, 2025 09:55 731 25

Петер Сиярто води голяма бизнес делегация на годишното заседание на междуправителствената комисия

Снимкa: БГНЕС
Унгарският външен министър Петер Сиярто пристигна в Москва, за да участва в заседание на руско-унгарската междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество, предадоха ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

„Веднага щом войната в Украйна приключи, световната икономика ще може да се върне в нормалния си ритъм и ще се отворят нови, огромни възможности в международната търговия. Санкциите няма да са вечни, затова трябва да сме готови с добра стартова позиция за новия период. Затова сега отиваме в Москва с голяма бизнес делегация“, заяви Сиярто във „Фейсбук“.

Годишните заседания на междуправителствената комисия между Русия и Унгария се провеждат редовно в Москва и Будапеща. От руска страна комисията се оглавява от министъра на здравеопазването Михаил Мурашко.

Заседанието вече е в ход и се очаква след неговия край да бъдат подписани редица документи, отбелязва ТАСС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    14 7 Отговор
    Добре се ориентира Унгария, войната ще свърши, а на Унгария ѝ трябват евтини суровини.
    Да му мисли ЕС.

    Коментиран от #10

    09:57 09.12.2025

  • 2 Браво 👍

    21 19 Отговор
    Раша го закъса И сега Унгария ще я спасява.😁

    Коментиран от #22

    09:57 09.12.2025

  • 3 Пич

    17 15 Отговор
    Умните бързат , и хващат най добрите оферти ! Тъпите Урсулианци когато изнемогнат ще допрат до Русия , но ще хванат ....

    Коментиран от #5

    09:58 09.12.2025

  • 4 Браво

    10 4 Отговор
    Само така

    09:58 09.12.2025

  • 5 Я пък тоя

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    И това няма да хванат.
    Токсични са. Ще си го лижат да си набавят сол.

    10:00 09.12.2025

  • 6 Атина Палада

    4 13 Отговор
    руските наколенки са много активни-но ще загубят изборите

    10:00 09.12.2025

  • 7 Умните

    11 3 Отговор
    Ръководители се ориентират в правилната посока!
    Глупавите са в позп « стоп млък»!

    10:00 09.12.2025

  • 8 МИРО

    9 2 Отговор
    БРАВО НА СЪЩНОСТТА НА СТАТИЯТА, НА РУСНАЦИТЕ И УНГАРЦИТЕ !!!! А НАШИЯТ КАРТОФ, КЪДЕ Е ???

    10:03 09.12.2025

  • 9 Пич

    5 7 Отговор
    орбо и той със замъци като бункерния си бос

    10:03 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 викторчо

    1 8 Отговор
    се е уморил да куролапа и е пратил бодра смяна.Докато той се възстанови.

    10:04 09.12.2025

  • 12 МИРО

    3 7 Отговор
    А РУБЛЕН БОТАША НИ ЗАГРОБИ С 6 МИЛИАРДА, КОПЕЙКИТЕ ВИНАГИ СА ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ!

    10:05 09.12.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 10 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще има бензин в блатата❗

    10:06 09.12.2025

  • 14 Дяд Омраз

    0 2 Отговор
    Нима г-н министера е пропуснал да се срещне в Москва с местната стохилядна унгарска диаспора?

    10:06 09.12.2025

  • 15 Евроатлантик

    6 1 Отговор
    Тикви , прасета и подмянкаджии ни водят при цивилизованите демократи , а вие пак недоволни .

    10:06 09.12.2025

  • 16 Унгарският външен министър в Москва

    1 6 Отговор
    за прибиране на парите заработени от саботажа на ЕС, утре в Пекин, а вдругиден във Вашингтон

    Коментиран от #20

    10:10 09.12.2025

  • 17 С други думи

    0 3 Отговор
    Сте нещо като хиени, надушвате плячката, чакате лъвовете да се нахранят и тогава идвате Вие! Похвално!

    10:20 09.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СТАРТ!

    4 0 Отговор
    Всичкото ЕвроАтлантик,залегнали на амбразурата и със запенени уста... :
    ,,Орбан е агент и подлога на Путин...!"
    За това,че си гледа националните интереси и не иска да му дават наклон Урсула,Калас,Макрон и компания....!

    10:22 09.12.2025

  • 20 Би ли намалил филмите...

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Унгарският външен министър в Москва":

    ...по ,,Диема-екшън"...?!
    Влияят ти зле на психиката...привиждат ти се невероятни сценарии...!

    10:24 09.12.2025

  • 21 павела митова

    3 0 Отговор
    унгарците са хитри - ВОЙНАТА Е ВРЕМЕННА И ЩЕ СВЪРШИ ,НО НЕФТА И ГАЗТА СА ВЕЧНИ ,КОЙ ЩЕ ИМА ПО ДОБРА ЦЕНА СЛЕД ВОЙНАТА....ПОЗНАЙТЕ ОТ ВЕДНЪЖ

    10:25 09.12.2025

  • 22 павела митова

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво 👍":

    КУТКОООО,ТЪПА КУТКО

    10:26 09.12.2025

  • 23 Хаха

    2 3 Отговор
    Този външен министър е един голям сол та.шак на вечния Орбан, който пък е един още по-голям голям сол та.ак на вечния Путлер.

    Коментиран от #25

    10:30 09.12.2025

  • 24 Българин

    1 0 Отговор
    Бойко не случайно изхвърли окраинския парцал от офиса си и открито каза, че никой не може да победи Русия!

    10:31 09.12.2025

  • 25 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Поне признаваш, че са вечни!

    10:34 09.12.2025

