Унгарският външен министър в Москва за икономическо сътрудничество с Русия

Унгарският външен министър Петер Сиярто пристигна в Москва, за да участва в заседание на руско-унгарската междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество, предадоха ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

„Веднага щом войната в Украйна приключи, световната икономика ще може да се върне в нормалния си ритъм и ще се отворят нови, огромни възможности в международната търговия. Санкциите няма да са вечни, затова трябва да сме готови с добра стартова позиция за новия период. Затова сега отиваме в Москва с голяма бизнес делегация“, заяви Сиярто във „Фейсбук“.

Годишните заседания на междуправителствената комисия между Русия и Унгария се провеждат редовно в Москва и Будапеща. От руска страна комисията се оглавява от министъра на здравеопазването Михаил Мурашко.

Заседанието вече е в ход и се очаква след неговия край да бъдат подписани редица документи, отбелязва ТАСС.