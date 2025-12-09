Новини
Кремъл опроверга обвиненията на Мерц за планове на Путин срещу НАТО
  Тема: Украйна

Кремъл опроверга обвиненията на Мерц за планове на Путин срещу НАТО

9 Декември, 2025 13:55 1 233 45

Песков нарече твърденията за възстановяване на СССР и атака срещу Алианса „пълна глупост“

Кремъл опроверга обвиненията на Мерц за планове на Путин срещу НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че твърденията на германския канцлер Фридрих Мерц, че руският президент Владимир Путин има за цел да възстанови Съветския съюз, не отговарят на действителността. Той опроверга и обвиненията, че Русия планира нападение срещу страна член на НАТО, определяйки ги като „пълна глупост“, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирана от БТА.

„Това не отговаря на действителността“, каза Песков пред журналисти, коментирайки изявлението на Мерц, който обвърза увеличената милитаризация на страните от НАТО с предполагаемите амбиции на Путин да възстанови СССР.

Още новини от Украйна

Говорителят подчерта, че Путин многократно е заявявал, че възстановяване на Съветския съюз е невъзможно. „Да се говори за това е проява на неуважение към нашите партньори, към съюзниците ни от Общността на независимите държави и към по-напредналите форми на интеграция. Очевидно господин Мерц не е запознат с това“, добави Песков.

По отношение на твърденията за нападение срещу НАТО, той заяви: „Това е пълна глупост. Отново призовавам всички да се обръщат към първоизточника - нашия президент Владимир Путин“.

Песков коментира и темата за мирните преговори в Украйна. На въпрос дали е имало контакт между Русия и САЩ след срещата на Путин със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, той уточни, че Русия поддържа постоянен контакт с представители на американската администрация, но очаква резултатите от обсъжданията на Вашингтон с Киев относно мирния план.

„Контактите продължават постоянно, но вече не по въпроса за обсъждането. Обсъждането се води от американците с украинската страна. Очакваме резултатите от тези разговори“, допълни Песков.


Русия
  • 1 Атина Палада

    4 23 Отговор
    този път Вермахта ще стигне до Камчатка

    Коментиран от #4, #6, #9

    13:57 09.12.2025

  • 2 ОТЛИЧНИК

    10 28 Отговор
    Путлер още не може да прежали ссср .
    Иска му се да се възстанови.

    Коментиран от #10, #15

    13:57 09.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 25 Отговор
    4 години се видя,че от руснака войник не става

    Коментиран от #7, #13, #19

    13:58 09.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Като си мечтаеш, да знаеш -
    Най близо е през САШт, само няколко километра❗

    13:59 09.12.2025

  • 5 Българин 🇧🇬

    7 16 Отговор
    Натото толкова успешно провокира Русия , че дори Кремъл да няма планове , не е лошо да се приготви .

    14:00 09.12.2025

  • 6 Две страни на монетата

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ...или Красная армия до Лисабон, а?

    14:01 09.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Затова ли складовете на НАТОпорчените и трезорите на БАНКСТЕРИТЕ се опразниха като футболно игрище преди мач🤔❗

    14:01 09.12.2025

  • 8 Те и Украйна

    7 22 Отговор
    нямаше да нападат..... Надали на тези някой им вярва.....само оранжгутана нещо им е клекнал.

    14:02 09.12.2025

  • 9 Редно

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    би било. Няма да има ленд лийз този път....

    14:02 09.12.2025

  • 10 И ако иска

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "ОТЛИЧНИК":

    Ще го направи. Но не го иска.

    14:03 09.12.2025

  • 11 Удри с лопатата

    18 3 Отговор
    Уж руснаците воюват с лопати и съдомиялни, фалирали отвсякъде,но тези пудели нещо страх ги обзема...що ли?

    14:03 09.12.2025

  • 12 000

    19 3 Отговор
    Европа не е фактор в нищо. Русия пренасочва своя геополитически вектор към китай и индия. Сащ ще се съсредоточат в южна и централна америка. Африка ще бъде в сферата на китай. Западния ред свърши.

    14:03 09.12.2025

  • 13 за инф.

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    толкова не става че чедн.......дарите в европа са в по..за задна пр..а..шка

    14:03 09.12.2025

  • 14 Хаха

    5 18 Отговор
    Пълна глупост бяха и твърденията, че щу нападнат Украйна но видяхме какво се получи. Трябва пълно въоръжаване на Европа и унищожение на империята на злото, подлостта и подтисничеството.

    Коментиран от #25, #35

    14:03 09.12.2025

  • 15 Митко

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "ОТЛИЧНИК":

    Путин е миротворец и той го каза веднъж.

    14:04 09.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 4 Отговор
    Вече повече от половин век НАТОпорчените обясняват как всеки момент СССР/Русия ще ги нападне, а пустите рашисти все не нападат и не нападат🤔❗

    14:04 09.12.2025

  • 17 Господин Мерц

    14 2 Отговор
    Инвестирайте в психиатър а не в оръжие. По здравословно ще е за вас.

    14:04 09.12.2025

  • 18 Владимир Путин офишъл

    11 3 Отговор
    И6@л съм въ

    14:04 09.12.2025

  • 19 Гост

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И от жълтопаветник нормален човек не става.

    14:06 09.12.2025

  • 20 БГР

    15 3 Отговор
    Единственото странно нещо в цялата ситуация е че Песков си е задал труда да отговаря не Мерц. До сега и той и Путин и Захарова не се занимаваха да коментират глупости.
    Акушерката и Калас даже за политици не ги смятат.

    14:06 09.12.2025

  • 21 демократ

    9 2 Отговор
    Германия има нужда от някой да се бие за техните интереси а чрез това време те дя богатеят

    14:08 09.12.2025

  • 22 Всичко е по план

    3 9 Отговор
    Седмица след бодро обявяването от Путин превземане на Покровск, руската армия още не го е превзела. Настъплението на руснаците забави темпове. Подробно
    Седмица след като генералите докладваха на Владимир Путин за превземането на Покровск, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да удържат позициите си в този град, свидетелстват данните на OSINT-анализатори. Заявлението за превземане на града е било необходимо на руския лидер за засилване на позициите му в преговорите с американската делегация. Оказва се обаче, че потвърждаването на думите с дела е трудно. Нещо повече, темповете на напредване на руската армия са започнали да се забавят.



    Миналия понеделник Кремъл публикува кадри от посещение на Путин в един от командните пунктове на войските, където началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов и командващият войските на групировката „Център“ Валерий Солодчук са докладвали на президента за превземане на Покровск.

    ВСУ продължават да удържат позиции в Покровск и Мирноград, пише в сводката си в нощта срещу неделя Институтът за изучаване на войната (ISW). Територията в северозападната част на града остава под контрола на Украйна, показва картата на ISW. Северозападът на Покровск също не е отбелязан като превзет и на картата на финландския OSINT-проект Black Bird Group.



    За седмица, по данни на украинския OSINT-проект DeepState, руските военни са заели 33 кв. км територия в покрайнините на Покровск и Мирноград. Според картата на DeepState

    14:08 09.12.2025

  • 23 Сергей Лавров

    1 6 Отговор
    ЦРУ са лаици, а Джо Байден обикновен лъжец, ако твърдят, че РФ някога ще нападне нашите украински братя!

    14:08 09.12.2025

  • 24 демократ

    10 2 Отговор
    Германия има нужда от някой да се бие за техните интереси а чрез това време те дя богатеят

    14:08 09.12.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Въпрос за твоето ниво:
    Ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да стреля по майки и деца - колко време ще чака Ердоган 🤔❓
    А дали Тръмпето ще скочи срещу Ердоган 🤔❓
    Благодаря предварително ❗

    Коментиран от #45

    14:09 09.12.2025

  • 27 Пич

    6 3 Отговор
    Крайно време е , Путин да изпрати нвкой от генералите си , да му донесе вода от Португалия!!!

    Коментиран от #30

    14:09 09.12.2025

  • 28 Гладните "кокошки

    6 2 Отговор
    (от НАТО) просо сънуват"! Точно Те от години "точат" лиги да смажат Русия и да заграбят несметните и природни богатства! Урсулиците са селективно подбирани безмозъчни същества готови да предизвикат ТСВ срещу заплащане от ВПК на запада!

    14:09 09.12.2025

  • 29 Възpожденец 🇧🇬

    4 7 Отговор
    Haцистите с имперски амбиции, които управляват в Русия и САЩ, намериха пълен синхрон в атаките си срещу ЕС.
    Лоша новина за тях - ЕС ще надживее и руския ypoд, и слаб0yмния президент на САЩ, барабар с цялата им нацистка и далавераджийска opда.

    Коментиран от #32, #38

    14:10 09.12.2025

  • 30 защо Португалия

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    Направо от Тексас.

    14:10 09.12.2025

  • 32 две добри новини

    0 5 Отговор

    До коментар #29 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Еврото идва.
    Възраждане си отива.

    14:11 09.12.2025

  • 33 Всичко от московия е лъжа и измама !

    3 6 Отговор
    Путин: Нямаме намерение да воюваме с Европа.
    Други заявления на Путин:
    - През 2008 г. ще се оттегля в опозиция.
    - Докато съм президент, пенсионната възраст няма да бъде повишена.
    - При никакви обстоятелства не възнамерявам да променям Конституцията.
    - Не разглеждаме вариант за присъединяване на Крим.
    - В нашите планове не е включена окупацията на украински територии.

    14:12 09.12.2025

  • 34 гост

    4 5 Отговор
    ТЕ и Украйна нямаше да нападат...

    14:12 09.12.2025

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Руснак от "" империята на злото" ли е
    19-годишният Богдан Ринжук, син на известния украински бизнесмен Иван Ринжук и доведен син на посланика на Украйна в България Олеся Илашчук е бил арестуван във връзка с разследването на убийството на 21-годишния Данило Кузмин, син на заместник-кмета на Харков Сергей Кузмин. Жестокото убийство е извършено на 25 ноември в австрийската столица Виена. 🤔❓

    14:13 09.12.2025

  • 36 Бени Пича

    5 1 Отговор
    Сега ще ви кажа, че Русия няма да нападне ЕС/НАТО, не се шегувам, нито ще стане обратното. Ще има разни празни приказки в ЕС/НАТО да се оправдаят едни пари за едни наши хора. После ще дойде икономическа криза и щат не щат ЕС/НАТО ще опрът до Русия. Тогава вече ще стане интересно, защото условията на сприятеляване ще ги поставя Русия.

    Ма само какъв съм анализатор, като тия от международните организации.
    Чакай малко " анализатор" ли се пишеше или "а н а л лизатор"
    Както и да е много съм як.

    14:14 09.12.2025

  • 39 Грамофон свири, майка плаче

    3 2 Отговор
    Пр0в0кираха, 6ъ3икаха,п0диграваха ги, а руснаците като ги 3@патк@ха, търсят мир и край на войната. А при6ери мечката 06ратно в 6ърлогата сега.

    14:18 09.12.2025

  • 40 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Путлер се кълнеше, че няма да напада и Украйна, но ...

    14:20 09.12.2025

  • 41 Владимир Путин офишъл

    1 1 Отговор
    Ей,Мерц...ще хванеш моя Шперц

    14:23 09.12.2025

  • 43 Реалност

    2 0 Отговор
    Присвоиха си и старобългарската писменост (нарекоха я църковнославянска), и дори старобългарския език покрай тази писменост като "праславянски", за да не е български. Откраднаха и българската идея за Търново като "Трети Рим" - това не може да е българско, трябва да е Москва. Да не говорим за наложената върху азиатския деспотизъм мантия на източноримската държавна традиция, сощимволи и най-вече откраднатото от Константинопол православие, съответно пригодено към азиатските робовладелски традиции. Кражбата, грабежа, плячкосването чрез война и до днес са символи на Московската "цивилизация ".
    Историците трябва да признаят очевидното - че
    Рус ≠ Русия,
    че Русия е Московия,
    изкуствено преименувана по имперска воля, а не по историческа истина.
    И от Украйна днес зависи дали ще си върне историята,
    или ще продължи да се появява на международната сцена като придатък на Русия - държава, която безкрайно предявява претенции към техните земи, градове и села, уж „основани“ от нея.
    Само Украйна може да поправи грешката и да си върне Рус като собствено име.

    14:37 09.12.2025

  • 44 Нека не забравяме

    0 0 Отговор
    14:59 09.12.2025

  • 45 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Бай у.й, нивото ти е като на малоумния Путлер. Майчиния език в Украйна е украински и то от 10ти век. Майчиния език на наследниците на колонизаторите на Донбас е руски, но в Донбас никой не им забранява да говорят на руски.

    15:00 09.12.2025

