Кремъл опроверга обвиненията на Мерц за планове на Путин срещу НАТО

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че твърденията на германския канцлер Фридрих Мерц, че руският президент Владимир Путин има за цел да възстанови Съветския съюз, не отговарят на действителността. Той опроверга и обвиненията, че Русия планира нападение срещу страна член на НАТО, определяйки ги като „пълна глупост“, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирана от БТА.

„Това не отговаря на действителността“, каза Песков пред журналисти, коментирайки изявлението на Мерц, който обвърза увеличената милитаризация на страните от НАТО с предполагаемите амбиции на Путин да възстанови СССР.

Говорителят подчерта, че Путин многократно е заявявал, че възстановяване на Съветския съюз е невъзможно. „Да се говори за това е проява на неуважение към нашите партньори, към съюзниците ни от Общността на независимите държави и към по-напредналите форми на интеграция. Очевидно господин Мерц не е запознат с това“, добави Песков.

По отношение на твърденията за нападение срещу НАТО, той заяви: „Това е пълна глупост. Отново призовавам всички да се обръщат към първоизточника - нашия президент Владимир Путин“.

Песков коментира и темата за мирните преговори в Украйна. На въпрос дали е имало контакт между Русия и САЩ след срещата на Путин със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, той уточни, че Русия поддържа постоянен контакт с представители на американската администрация, но очаква резултатите от обсъжданията на Вашингтон с Киев относно мирния план.

„Контактите продължават постоянно, но вече не по въпроса за обсъждането. Обсъждането се води от американците с украинската страна. Очакваме резултатите от тези разговори“, допълни Песков.