Кремъл опроверга обвиненията на Мерц за планове на Путин срещу НАТО

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че твърденията на германския канцлер Фридрих Мерц, че руският президент Владимир Путин има за цел да възстанови Съветския съюз, не отговарят на действителността. Той опроверга и обвиненията, че Русия планира нападение срещу страна член на НАТО, определяйки ги като „пълна глупост“, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирана от БТА.
„Това не отговаря на действителността“, каза Песков пред журналисти, коментирайки изявлението на Мерц, който обвърза увеличената милитаризация на страните от НАТО с предполагаемите амбиции на Путин да възстанови СССР.
Говорителят подчерта, че Путин многократно е заявявал, че възстановяване на Съветския съюз е невъзможно. „Да се говори за това е проява на неуважение към нашите партньори, към съюзниците ни от Общността на независимите държави и към по-напредналите форми на интеграция. Очевидно господин Мерц не е запознат с това“, добави Песков.
По отношение на твърденията за нападение срещу НАТО, той заяви: „Това е пълна глупост. Отново призовавам всички да се обръщат към първоизточника - нашия президент Владимир Путин“.
Песков коментира и темата за мирните преговори в Украйна. На въпрос дали е имало контакт между Русия и САЩ след срещата на Путин със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, той уточни, че Русия поддържа постоянен контакт с представители на американската администрация, но очаква резултатите от обсъжданията на Вашингтон с Киев относно мирния план.
„Контактите продължават постоянно, но вече не по въпроса за обсъждането. Обсъждането се води от американците с украинската страна. Очакваме резултатите от тези разговори“, допълни Песков.
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #6, #9
13:57 09.12.2025
2 ОТЛИЧНИК
Иска му се да се възстанови.
Коментиран от #10, #15
13:57 09.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #13, #19
13:58 09.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Атина Палада":Като си мечтаеш, да знаеш -
Най близо е през САШт, само няколко километра❗
13:59 09.12.2025
5 Българин 🇧🇬
14:00 09.12.2025
6 Две страни на монетата
До коментар #1 от "Атина Палада":...или Красная армия до Лисабон, а?
14:01 09.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Затова ли складовете на НАТОпорчените и трезорите на БАНКСТЕРИТЕ се опразниха като футболно игрище преди мач🤔❗
14:01 09.12.2025
8 Те и Украйна
14:02 09.12.2025
9 Редно
До коментар #1 от "Атина Палада":би било. Няма да има ленд лийз този път....
14:02 09.12.2025
10 И ако иска
До коментар #2 от "ОТЛИЧНИК":Ще го направи. Но не го иска.
14:03 09.12.2025
11 Удри с лопатата
14:03 09.12.2025
12 000
14:03 09.12.2025
13 за инф.
До коментар #3 от "Последния Софиянец":толкова не става че чедн.......дарите в европа са в по..за задна пр..а..шка
14:03 09.12.2025
14 Хаха
Коментиран от #25, #35
14:03 09.12.2025
15 Митко
До коментар #2 от "ОТЛИЧНИК":Путин е миротворец и той го каза веднъж.
14:04 09.12.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
14:04 09.12.2025
17 Господин Мерц
14:04 09.12.2025
18 Владимир Путин офишъл
14:04 09.12.2025
19 Гост
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И от жълтопаветник нормален човек не става.
14:06 09.12.2025
20 БГР
Акушерката и Калас даже за политици не ги смятат.
14:06 09.12.2025
21 демократ
14:08 09.12.2025
22 Всичко е по план
Седмица след като генералите докладваха на Владимир Путин за превземането на Покровск, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да удържат позициите си в този град, свидетелстват данните на OSINT-анализатори. Заявлението за превземане на града е било необходимо на руския лидер за засилване на позициите му в преговорите с американската делегация. Оказва се обаче, че потвърждаването на думите с дела е трудно. Нещо повече, темповете на напредване на руската армия са започнали да се забавят.
Миналия понеделник Кремъл публикува кадри от посещение на Путин в един от командните пунктове на войските, където началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов и командващият войските на групировката „Център“ Валерий Солодчук са докладвали на президента за превземане на Покровск.
ВСУ продължават да удържат позиции в Покровск и Мирноград, пише в сводката си в нощта срещу неделя Институтът за изучаване на войната (ISW). Територията в северозападната част на града остава под контрола на Украйна, показва картата на ISW. Северозападът на Покровск също не е отбелязан като превзет и на картата на финландския OSINT-проект Black Bird Group.
За седмица, по данни на украинския OSINT-проект DeepState, руските военни са заели 33 кв. км територия в покрайнините на Покровск и Мирноград. Според картата на DeepState
14:08 09.12.2025
23 Сергей Лавров
14:08 09.12.2025
24 демократ
14:08 09.12.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "Хаха":Въпрос за твоето ниво:
Ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да стреля по майки и деца - колко време ще чака Ердоган 🤔❓
А дали Тръмпето ще скочи срещу Ердоган 🤔❓
Благодаря предварително ❗
Коментиран от #45
14:09 09.12.2025
27 Пич
Коментиран от #30
14:09 09.12.2025
28 Гладните "кокошки
14:09 09.12.2025
29 Възpожденец 🇧🇬
Лоша новина за тях - ЕС ще надживее и руския ypoд, и слаб0yмния президент на САЩ, барабар с цялата им нацистка и далавераджийска opда.
Коментиран от #32, #38
14:10 09.12.2025
30 защо Португалия
До коментар #27 от "Пич":Направо от Тексас.
14:10 09.12.2025
32 две добри новини
До коментар #29 от "Възpожденец 🇧🇬":Еврото идва.
Възраждане си отива.
14:11 09.12.2025
33 Всичко от московия е лъжа и измама !
Други заявления на Путин:
- През 2008 г. ще се оттегля в опозиция.
- Докато съм президент, пенсионната възраст няма да бъде повишена.
- При никакви обстоятелства не възнамерявам да променям Конституцията.
- Не разглеждаме вариант за присъединяване на Крим.
- В нашите планове не е включена окупацията на украински територии.
14:12 09.12.2025
34 гост
14:12 09.12.2025
35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "Хаха":Руснак от "" империята на злото" ли е
19-годишният Богдан Ринжук, син на известния украински бизнесмен Иван Ринжук и доведен син на посланика на Украйна в България Олеся Илашчук е бил арестуван във връзка с разследването на убийството на 21-годишния Данило Кузмин, син на заместник-кмета на Харков Сергей Кузмин. Жестокото убийство е извършено на 25 ноември в австрийската столица Виена. 🤔❓
14:13 09.12.2025
36 Бени Пича
Ма само какъв съм анализатор, като тия от международните организации.
Чакай малко " анализатор" ли се пишеше или "а н а л лизатор"
Както и да е много съм як.
14:14 09.12.2025
39 Грамофон свири, майка плаче
14:18 09.12.2025
40 Абсурдистан
14:20 09.12.2025
41 Владимир Путин офишъл
14:23 09.12.2025
43 Реалност
Историците трябва да признаят очевидното - че
Рус ≠ Русия,
че Русия е Московия,
изкуствено преименувана по имперска воля, а не по историческа истина.
И от Украйна днес зависи дали ще си върне историята,
или ще продължи да се появява на международната сцена като придатък на Русия - държава, която безкрайно предявява претенции към техните земи, градове и села, уж „основани“ от нея.
Само Украйна може да поправи грешката и да си върне Рус като собствено име.
14:37 09.12.2025
44 Нека не забравяме
14:59 09.12.2025
45 Хаха
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Бай у.й, нивото ти е като на малоумния Путлер. Майчиния език в Украйна е украински и то от 10ти век. Майчиния език на наследниците на колонизаторите на Донбас е руски, но в Донбас никой не им забранява да говорят на руски.
15:00 09.12.2025