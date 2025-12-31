Новини
Свят »
Китай »
Си Дзинпин обеща на Путин "всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера"

Си Дзинпин обеща на Путин "всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера"

31 Декември, 2025 05:19, обновена 31 Декември, 2025 05:26 536 12

  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • поздравления-
  • нова година

Китайският президент поздрави руския си колега за Нова година

Си Дзинпин обеща на Путин "всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин отправи новогодишни поздравления към руския президент Владимир Путин, съобщи Централната китайска телевизия.

Пекин възнамерява да работи с руския президент Владимир Путин за постигане на нови успехи в развитието на двустранното сътрудничество през следващата година.

„2026 г. ще отбележи 30-годишнината от установяването на стратегическото партньорство между Китай и Русия и 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Китай и Русия“, заяви Си Дзинпин.

„Готов съм да работя с Вас, г-н Президент, за да постигнем съвместно нови успехи в непрекъснатото развитие на китайско-руските отношения в новата ера.“

"През изминалата година се наблюдава напредък в развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия", допълни Си Дзинпин.

„Китай и Русия тържествено отбелязаха 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия, Великата отечествена война на Съветския съюз и Световната антифашистка война, изпращайки мощен сигнал към света, че мирът, справедливостта и народът със сигурност ще възтържествуват“, цитира Централната китайска телевизия думите на китайския лидер.

„2025 година ще бъде и годината на уверени стъпки в развитието на всеобхватното стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера.“


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак разваляте на тро ляка

    0 3 Отговор
    глупавите опорки. Той токова се напъна да покаже деградацията си. 😄

    05:28 31.12.2025

  • 2 както виждаме

    11 6 Отговор
    Безпаричието на руснаците води до зависимости и в обятията на Китай.....

    Коментиран от #7

    05:33 31.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Миролюб Войнов, узкоглаз

    8 5 Отговор
    Ма като близнаци са с тия узкоглази очички 😁
    Патому мястото на Русия е в Китай, не в Украйна.

    05:34 31.12.2025

  • 5 Такае

    2 3 Отговор
    В днешно време е лошо да си американец. Изхвърлят от всякъде, а къщата от карти се руши.

    05:36 31.12.2025

  • 6 Последния софиянец

    2 4 Отговор
    Е вала на СИ, успя да си върне цял Сибир без един изстрел. Даже и езерото Байкал е негово а вовка 12 год превзема ДОНБАС и селото ПОКРОВСК

    05:36 31.12.2025

  • 7 Двама типични подлеци

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "както виждаме":

    на снимката ...

    05:40 31.12.2025

  • 8 Киро пръча

    9 4 Отговор
    Старухите убаво се поздравяват със светлото бъдеще ама и двамата са со едната нога у..ендъко

    05:40 31.12.2025

  • 9 гост

    7 2 Отговор
    Руснаците винаги със сила са си налагали влияние,а това рано или късно се разпада. Китай лека полека завзема света,без сила, бавно и тактично. Жертвите сами отиват в обятията на Китай. А Русия и да завземе със сила някои територии на Украйна,рано или късно ще ги върне,но няма да може да се върне от прегръдката на Китай в която сама влиза

    Коментиран от #12

    05:41 31.12.2025

  • 10 И и така

    2 0 Отговор
    Фащ загубиха и тази си война. Хегемонията свърши , складовете на натю-фащ са празни, технологично изостаналите 40 русофобски държави не могат да произведат и 1/3 в сравнение с руската машина. Русия превърна военнолюбците в хартиен тигър с огромен бюджет рекорден външен дълг.

    05:57 31.12.2025

  • 11 Урааааа

    0 0 Отговор
    Ще тричаме атлантиците, Пасита Масита на въжето

    06:14 31.12.2025

  • 12 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Кратък,ясен и точен коментар!
    Единственото,от което се опасявам е,че до максимум 3 години,а може и още идната и Китай да влезе във война в Тайван...

    06:14 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания