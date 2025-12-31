Си Дзинпин обеща на Путин "всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера"

Китайският президент Си Дзинпин отправи новогодишни поздравления към руския президент Владимир Путин, съобщи Централната китайска телевизия.

Пекин възнамерява да работи с руския президент Владимир Путин за постигане на нови успехи в развитието на двустранното сътрудничество през следващата година.

„2026 г. ще отбележи 30-годишнината от установяването на стратегическото партньорство между Китай и Русия и 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Китай и Русия“, заяви Си Дзинпин.

„Готов съм да работя с Вас, г-н Президент, за да постигнем съвместно нови успехи в непрекъснатото развитие на китайско-руските отношения в новата ера.“

"През изминалата година се наблюдава напредък в развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия", допълни Си Дзинпин.

„Китай и Русия тържествено отбелязаха 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия, Великата отечествена война на Съветския съюз и Световната антифашистка война, изпращайки мощен сигнал към света, че мирът, справедливостта и народът със сигурност ще възтържествуват“, цитира Централната китайска телевизия думите на китайския лидер.

„2025 година ще бъде и годината на уверени стъпки в развитието на всеобхватното стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера.“