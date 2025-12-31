Си Дзинпин обеща на Путин "всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера"

Китайският президент Си Дзинпин отправи новогодишни поздравления към руския президент Владимир Путин, съобщи Централната китайска телевизия.
Пекин възнамерява да работи с руския президент Владимир Путин за постигане на нови успехи в развитието на двустранното сътрудничество през следващата година.
„2026 г. ще отбележи 30-годишнината от установяването на стратегическото партньорство между Китай и Русия и 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Китай и Русия“, заяви Си Дзинпин.
„Готов съм да работя с Вас, г-н Президент, за да постигнем съвместно нови успехи в непрекъснатото развитие на китайско-руските отношения в новата ера.“
"През изминалата година се наблюдава напредък в развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия", допълни Си Дзинпин.
„Китай и Русия тържествено отбелязаха 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия, Великата отечествена война на Съветския съюз и Световната антифашистка война, изпращайки мощен сигнал към света, че мирът, справедливостта и народът със сигурност ще възтържествуват“, цитира Централната китайска телевизия думите на китайския лидер.
„2025 година ще бъде и годината на уверени стъпки в развитието на всеобхватното стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак разваляте на тро ляка
05:28 31.12.2025
2 както виждаме
Коментиран от #7
05:33 31.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Миролюб Войнов, узкоглаз
Патому мястото на Русия е в Китай, не в Украйна.
05:34 31.12.2025
5 Такае
05:36 31.12.2025
6 Последния софиянец
05:36 31.12.2025
7 Двама типични подлеци
До коментар #2 от "както виждаме":на снимката ...
05:40 31.12.2025
8 Киро пръча
05:40 31.12.2025
9 гост
Коментиран от #12
05:41 31.12.2025
10 И и така
05:57 31.12.2025
11 Урааааа
06:14 31.12.2025
12 ...
До коментар #9 от "гост":Кратък,ясен и точен коментар!
Единственото,от което се опасявам е,че до максимум 3 години,а може и още идната и Китай да влезе във война в Тайван...
06:14 31.12.2025