Руската армия атакува Одеса, част от града е без ток, вода и отопление, съобщава се за ранени деца
  Тема: Украйна

Руската армия атакува Одеса, част от града е без ток, вода и отопление, съобщава се за ранени деца

31 Декември, 2025 04:51, обновена 31 Декември, 2025 05:07 1 015 22

Съобщава се и за експлозии в украинската столица Киев

Руската армия атакува Одеса, част от града е без ток, вода и отопление, съобщава се за ранени деца - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 31 декември руската армия започна атака срещу Одеска област, съобщи УНИАН. В областната столица избухнаха пожари, а част от града е без ток, вода и отопление.

Сергий Лисак, председател на Одеския междурегионален военен окръг, съобщи, че в два района на града са били засегнати високи сгради. Апартаменти в една от сградите са се запалили. Има пострадали, включително деца, на които се оказва цялата необходима помощ.

„Всички необходими служби работят на място. Сградите се проверяват“, добави той.

Кореспондент на УНИАН съобщава, че сирената за въздушна тревога е била задействана около 23:30 ч. Мониторингови канали съобщиха, че много ракети „Шахед“ се насочват към Одеса и Одеска област. Впоследствие в града започнаха експлозии, а в различни райони бяха забелязани дронове.

Лисак обяви, че част от града е без електричество, вода и отопление поради вражеска атака.

„Още едно доказателство, че Русия се бори срещу цивилни... Атаката продължава, затова моля всички да останат на безопасни места“, подчерта Лисак.

Очевидци в социалните мрежи съобщават за пожари в града. Местни Telegram канали също съобщават за щети по жилищни сгради и пощенска станция.

Според началника на Одеската областна градска администрация Олег Кипер, "врагът в момента продължава масираната си атака срещу Одеска област с дронове. Руснаците отново са насочени към гражданска и енергийна инфраструктура".

В едно от населените места на региона в резултат на атаката са се запалили складовете на логистична компания. Заснет е и дрон, който удря многоетажна жилищна сграда, без да причинява пожар или детонация. Информацията за жертвите се уточнява.

„Моля жителите на Одеска област да останат на безопасни места, докато всичко не се изчисти. Не се приближавайте до местата на ударите, не снимайте и не разкривайте работата на противовъздушната отбрана“, подчерта служителят.

В 2:33 ч. сутринта телевизионният канал „Общественное“ съобщи за експлозии и в Киев.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в столицата, както и в Киевска област и няколко други области е пусната сирена за въздушна тревога.

На 30 декември руската армия е извършила удари с дронове по пристанища в Одеска област. Според украинския флот руснаците са използвали ударни безпилотни летателни апарати, за да атакуват корабите „Емакрис III“ и „Капитан Карам“, които са влизали в пристанището, за да натоварят пшеница. Според Олексий Кулеба, вицепремиер по възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна, "агресорът е атакувал морските пристанища „Южни“ и „Черноморск“. При атаката е ранен 48-годишен мъж.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
