Главнокомандващият на украинската армия: Руснаците не могат да увеличат числеността на войските поради огромните загуби
  Тема: Украйна

Главнокомандващият на украинската армия: Руснаците не могат да увеличат числеността на войските поради огромните загуби

30 Декември, 2025 22:52 1 392 117

Въоръжените сили на Украйна успяват да повишат нивото на безпилотните сили, което води до значително увеличение на загубите на Русия

Главнокомандващият на украинската армия: Руснаците не могат да увеличат числеността на войските поради огромните загуби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В момента общата численост на руските войски е 710-711 хиляди души. Руснаците не успяват да увеличат значително числеността на армията си поради постоянните загуби, съобщава главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски в интервю за 24 Канал, пише Фокус.

"Виждаме промяна в структурата на войната и повишаване на нейното технологично ниво. Наблюдаваме, че войната стана толкова технологична, че сега именно дроновете от всякакъв тип доминират на бойното поле. Тяхното количество и качество се увеличиха“, коментира Сирски.

По неговите думи, руските сили са създали значителен брой специализирани батальони, полкове, бригади и продължават да придобиват по-голяма способност.

Въпреки това, Въоръжените сили на Украйна успяват да повишат нивото на безпилотните сили, което води до значително увеличение на загубите на Русия.

Сирски: Руснаците контролират около половината от Покровск

"Започна да функционира и корпусната система, а войските станаха по-управляеми и по-ефективни. Командирите на корпусите провеждат своите действия, системата за управление стана по-опростена“, добавя Сирски.

Главнокомандващият отбелязва, че това наистина е увеличило загубите на Русия.

"Можем да констатираме това, което декларират самите те: че са изпълнили плана за комплектоване на въоръжените си сили на 100%. Според плана това беше мобилизация на 406 хиляди души. В същото време можем да констатираме, че загубите им са 410 хиляди, дори малко повече“, подчертава Сирски.

При това генералът отбелязва, че ако през първите месеци на 2025 г. се наблюдаваше месечно увеличение на групировката на руските войски с около 7-9 хиляди, то през последните шест месеца числеността на групировката на руските сили варира на ниво 710-711 хиляди.

"Това показва, че дори реализацията на всичките им [мобилизационни] планове не им позволява да увеличат броя на войските“, отбелязва Сирски.

Той добавя, че руснаците наистина имат проблеми с набирането на хора. "Това се дължи на ефективността на нашите войски. Последните цифри показват, че ежедневните загуби са средно 1000-1100 души“, посочва Сирски.

В същото време той потвърждава информацията, че руснаците губят приблизително шест пъти повече военни, отколкото украинците.

"Наистина е така. Това е разликата именно по отношение на убитите. Това е общата цифра за всички въоръжени сили“, подчертава Сирски.


Украйна
Оценка 2.4 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Виждаме при размените на трупове

    40 54 Отговор
    къде са големите загуби. Фашисти лъжливи!

    Коментиран от #8, #19, #40, #57, #112

    22:53 30.12.2025

  • 2 малко ви мачкат

    24 35 Отговор
    малкоо, ако зависи от мен няма да е така

    22:54 30.12.2025

  • 3 Механик

    39 49 Отговор
    "Огромните загуби" на Русия са 60 руски трупа срещу 1000 украински.
    При всяка размяна на тела през последните 3 години тази тенденция и съотношение се запазват.

    Коментиран от #35

    22:55 30.12.2025

  • 4 Гост

    25 6 Отговор
    Жалък Клоун!

    22:55 30.12.2025

  • 5 ФАКТ

    8 20 Отговор
    Докато западът управлява кое е легитимна цел за Многоходовия кремълски милиционер в Украйна и кое не, войната ще върви с десетилетия. Войната ще свърши бързо, ако западният режим спре да казва на Путлер кое е легитимно и кое не е. Тъпото е, че Путлер е мега страхлив пъх и слуша и изпълнява.

    Коментиран от #23, #55

    22:55 30.12.2025

  • 6 Пич

    28 4 Отговор
    А някой да ми каже , колко точно трябва да е тъп един украйнски главнокомандващ ?! Колкото Зелю , или колкото Урсула !!! Защото Русия въобще не си е впрегнала ресурсите , според натовски главнокомандващи !!! Или - това е статия за Урсулианците !?

    Коментиран от #12

    22:57 30.12.2025

  • 7 Руснаците забраниха погребенията!

    8 20 Отговор
    Вече няма места по гробищата, правят само кремации! Цените на погребалните услуги в Москва скочиха 11 пъти!

    Коментиран от #16

    22:57 30.12.2025

  • 8 ФАКТ

    14 21 Отговор

    До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":

    Никой не събира стотици хиляди трупове на вати, понеже не струват и 50 цента.

    Коментиран от #18

    22:57 30.12.2025

  • 9 И що?!

    8 2 Отговор
    Гледате в канчето на другият...?!

    22:57 30.12.2025

  • 10 Тръмп лъже!

    7 6 Отговор
    Той каза, че всеки ден загиват по 1000 руснака!

    22:57 30.12.2025

  • 11 Така лъжеха фашистите

    15 5 Отговор
    точно преди края на ВСВ! 😄

    22:57 30.12.2025

  • 12 Путин милиционерчето

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Сорос ни заповяда да сме "многоходови" в Украйна и да се правим на умрели лисици в продължение на 10 години.

    22:58 30.12.2025

  • 13 стоян георгиев

    9 18 Отговор
    Русия скоро мина 1,2 милиона убити и тежко ранени.вероятно ако не спре войната 2026 ще станат 2 милиона.жалка и ненужна касапница на православни предизвикана от джудже милиционер заради личните му комплекси

    Коментиран от #20, #22, #49

    22:58 30.12.2025

  • 14 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    Пак ли бря им изтрепахте войничетата ,една от разликата измежду умния и тъпия е че единия не се усеща че е тъп ,и то като галош

    22:59 30.12.2025

  • 15 Сирски

    26 4 Отговор
    Значи руснаците имат шест пъти повече загуби! При 1.7 милиона - признати украински загуби, руснаците следва да са загубили някъде над 10 милиона....
    Сирски, сирски...чии комплекси избиваш...

    22:59 30.12.2025

  • 16 ЯСНО!

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Руснаците забраниха погребенията!":

    Щом така добре си запознат с материята...!
    Значи Ти си Руски Погребален Агент...!

    22:59 30.12.2025

  • 17 Социолога Проф. Иво Христов го каза:

    13 2 Отговор
    80% от племето е силно дебилно!

    23:00 30.12.2025

  • 19 Нищо общо няма с размяната

    23 9 Отговор

    До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":

    трупове... Украинците няма къде да ги съхраняват и затова ги горят или ги погребват в общ гроб.

    Коментиран от #26

    23:00 30.12.2025

  • 20 Пропагандата

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    винаги се цели в глупака!

    23:01 30.12.2025

  • 23 Механик

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Баце, не се коси бе! Не се хаби. Вече е вечер и е време да се качиш на "българския ЕФ-16" и пак да полетиш да бомбиш русия. Забрави ли?
    Или си имаш работа още по "натовският квантов компютър" с който щеше да "заличаваш блатните"?
    А може д а грабнеш картечницата и да идеш на Коалотина да биеш рашките??

    23:01 30.12.2025

  • 24 В учебниците за войната пише

    4 6 Отговор
    че загубите на атакуващите са от 3 до 5 пъти по големи от тези на отбраняващия се!
    Откъде да знаят неграмотните?

    Коментиран от #27

    23:02 30.12.2025

  • 25 С. М. Ъ. Р. Т

    9 3 Отговор
    За Украйна и нейните лакеи

    23:02 30.12.2025

  • 26 Да така е

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо общо няма с размяната":

    Лъжата е приоритет на най пропадналата част от обществото и затова деградиралият запад и фашизъм ги ползват да борят Русия с лъжи и пропаганда! 😄

    23:02 30.12.2025

  • 27 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "В учебниците за войната пише":

    В кои учебници го пише? Едва ли е в немските.хитшер нападна ссср с 200 дивизии срещу сто армии.зафубите му през цялото настъпление бяха в десетки пъти по малки от тези на ссср.

    Коментиран от #38, #43

    23:04 30.12.2025

  • 28 ?????

    4 0 Отговор
    Как да кажа?
    Значи те нямат проблеми тогава.
    Или имат? А?

    23:04 30.12.2025

  • 29 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 2 Отговор
    Верно ли?!
    Върнаха ви 12 000 трупа, вие колко?!
    200 ли бяха?

    23:04 30.12.2025

  • 30 Кого командва този

    7 2 Отговор
    Трупове, Дезертьори, Пленници.... ХА ХА ХА ХХХХААА

    23:04 30.12.2025

  • 31 1000:26

    8 2 Отговор
    Еееееееех, ако войните се печелеха с приказки....или с бусификация....

    23:05 30.12.2025

  • 32 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Разпадът на СССР е "най-голямата геополитическа катастрофа на 20-ти век".

    Коментиран от #36, #39, #41

    23:05 30.12.2025

  • 33 Тук имамного

    6 0 Отговор
    МО де ра то ри ПЕ ДА Ли

    23:06 30.12.2025

  • 34 ох милите те

    9 2 Отговор
    те загубиха 2 милиона украинци и ходят и събират пишлемета по улиците за да мрът за урсула обаче тръгнали да обясняват как русия неможела да събере войници при условие че още не е вкарала редовната армия в боевете??? тия незнам какви наркотици вземат но яко им правят мозъците на кайма…

    23:07 30.12.2025

  • 35 Споко

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Това не е ламарина която можеш да поправиш.
    Компютърът на тези е изгорял и не може да се стартира

    23:07 30.12.2025

  • 38 Хитлер превъзхождаше технологично

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    За това не се ли сети докато драскаше?

    Коментиран от #42, #63, #94

    23:08 30.12.2025

  • 40 Хохо Бохо

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":

    В украинските гробища, виждат се от космоса. При размяна на тела руснаците връщат 70 укрите едвам 17. Явно салобандерите броят техните рускоговорящи за руски загуби......и до някъде са прави

    23:09 30.12.2025

  • 44 Ким Чен Ун

    3 2 Отговор
    Не бойся таварищ путин! Щи ти изпратим още пушечно мясо! Сега правим китайски протези за тези , които се върнаха!

    23:10 30.12.2025

  • 45 Феникс

    4 14 Отговор
    Ако ще мерим труповете, мисля че цифрите се запазват и към днешна дата, 13 към 1 в полза на Русия, тринадесет украйнчета си заминават срещу един руки войник! Но това не е успокоение за англосаксите, те си желаят още и още смърт!

    Коментиран от #83

    23:10 30.12.2025

  • 46 ?????

    4 5 Отговор
    Значи за главнокомандващият на украинската армия всичко е ОК.
    Или не е така? А?

    23:10 30.12.2025

  • 47 Пилотът Гошу

    5 2 Отговор
    Мда, затуй ги ловите вашите по улиците като кучета... Даже негодните за военна служба инвалиди вземате, които преди не са вземани... И това го казвам от първа ръка, защото познавам човека... Аре у леву...

    23:11 30.12.2025

  • 49 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    1003:26 е резултата от последната размяна на убити! А не твоите съчинения по картинки, докато гледаш тавана от дивана...

    Коментиран от #61

    23:11 30.12.2025

  • 51 А с нищо бе

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "С какво превъзхожда?":

    Тя Русия не е една от най въоръжените страни в света. 😄

    Коментиран от #53

    23:13 30.12.2025

  • 52 Мчи туй то

    6 2 Отговор
    Русия е Сила, с която Цял свят се съобразява, а не с педалимодератори

    23:13 30.12.2025

  • 53 НАТО въобще не е въоражена!

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "А с нищо бе":

    Дори Путин каза, че да воюва с НАТО, може само някой тъп като стол!

    Коментиран от #60

    23:14 30.12.2025

  • 54 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Тома":

    Съотношение немци:руснаци ли само!? А къде забравяш избитите та източния фпонт румънци, усташи, унгарци, австрийци, финландци, италианци, французи, прибалтийци, власовци, бандеровци и т.н. или и те влизат в гпафата "немци"!?

    Коментиран от #75

    23:15 30.12.2025

  • 55 факт е

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    че нямаш мозък !

    23:16 30.12.2025

  • 57 Поплачи си мила😭

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":

    Ще ти олекне🤣

    Коментиран от #62

    23:16 30.12.2025

  • 58 Сандо

    1 12 Отговор
    И неговата не е лесна.Знае човекът накъде отиват нещата,знае и че само чудо може да донесе перемогата,но и като военен знае,че войната не се печели с чудеса.И също така много добре знае,че хората в тила трябва да живеят с надежда за светлото и блестящо бъдеще и с такива интервюта той им я дава.На тази кука много добре се хващат и нашите козячета-шаранчета.

    Коментиран от #64

    23:17 30.12.2025

  • 59 Без САЩ, Англия и още 55 държави

    3 4 Отговор
    от антихитлеровата коалиция, сега Русия щеше да бъде зад Урал, близо до китайската граница!

    23:17 30.12.2025

  • 60 НАТО е с празни складове

    0 9 Отговор

    До коментар #53 от "НАТО въобще не е въоражена!":

    в цяла Европа! Сега ще се въоръжи за твоя сметка!

    Коментиран от #65

    23:17 30.12.2025

  • 61 стоян георгиев

    10 2 Отговор

    До коментар #49 от "Хаха":

    Какво доказва това?какво доказва размяна на трупове ? Че русия има малки загуби?може ли да питам нещо елементарно?как украйна с огромни загуби и некомпетентна и страхлива армия удържа русия четири години ?защо фронта не се е разпаднал и украйна не е загубила ?моля да отговориш защото не ми се повтаря причината за тези големи различия в труповете .ти много добре я знаеш,но въпреки това повтаряш това с броя на върнатите загинали.

    Коментиран от #69

    23:17 30.12.2025

  • 62 Е давай де

    1 8 Отговор

    До коментар #57 от "Поплачи си мила😭":

    Що се жалваш? Не са приятни фактите за фашистите при размяната, но това е реалността. 😄

    23:18 30.12.2025

  • 63 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хитлер превъзхождаше технологично":

    В кое хитлер е превъзхождал технологично ссср? Дай оръжие което е имал а руснаците са нямали?

    Коментиран от #66, #74

    23:18 30.12.2025

  • 64 Като в Херсон ли? 🤣

    10 0 Отговор

    До коментар #58 от "Сандо":

    Там как стана,помниш ли?

    23:19 30.12.2025

  • 65 Тези празни складове

    9 0 Отговор

    До коментар #60 от "НАТО е с празни складове":

    колко русня изтрепа?

    Коментиран от #68

    23:19 30.12.2025

  • 66 Във всичко

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    каквото се сетиш.

    Коментиран от #72

    23:20 30.12.2025

  • 67 Смешник

    2 8 Отговор
    Спрете да цитирате Сирски Той е постоянно под действието на някакви опиати Красноармейск е отдавна освободен Наполовина е превзета Константиновка

    23:20 30.12.2025

  • 68 Според пропагандата за глупаци

    0 8 Отговор

    До коментар #65 от "Тези празни складове":

    милиони. 😄

    23:21 30.12.2025

  • 70 Путин събира изпаднали клошари

    6 0 Отговор
    бедни, които няма какво да губят! Те такива заплати не са и сънували!

    23:22 30.12.2025

  • 72 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Във всичко":

    Дай едно.да.речем танк оръдие самолет...каквоме имал да речем хитлер дето ссср е нямал.аз мога да ти кажа да речем какво е нямал.хитлер е нямал тежък танк когато напада ссср ссср има поне 1000 .кажи какво е имал хитлер конкретно!

    Коментиран от #73, #80, #84

    23:23 30.12.2025

  • 74 Ами например с консерви храна

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Руската армия се е хранила с американски консерви!
    Верно страшно много неук народ в тая територия!

    Коментиран от #77

    23:24 30.12.2025

  • 75 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    Постарал си се да изтрият поста ми. Но прозрението за "десетките пъти" остава. Няма как да го промениш с добавки на италианци, румънци и марсианци.

    23:26 30.12.2025

  • 76 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Хаха":

    Кое е реалност за теб? Превземането на лисабон реално ли е?гах...като напредваш по линията на фронта е съвсем нормално при теб да остават труповете на твои и чужди.това не доказва нищо.да обиждаш също не доказа нищо освен липсата ти на аргументи и подкрепата от факти.ако аз се държа като вас щеше да са ме изгонили 1000 пъти.няма да имате повече подобно удоволствие обаче.обиждай колкото искаш!

    Коментиран от #78

    23:26 30.12.2025

  • 77 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ами например с консерви храна":

    Каква е връзката с въпроса дето дискутираме?въпроса е че хитлер технологично превъзхождал ссср и за това дал по малко жертви.питах в какво е превъзхождал технологично хитлер ссср при нападението си?каква е връзката с тези консерви?

    Коментиран от #79

    23:29 30.12.2025

  • 78 Какъв Лисабон бе стоенчо 😄

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    Тотална деградация на фашизма залял запада и глупаците ползвани по форумите за лъжи и пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #81

    23:29 30.12.2025

  • 80 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Шикългрубер е бил ефрейтор с килийно образование. Германия е била въоръжена от Австрия и Чехословакия. Германците са били въздух под налягане, излизащ отзад. Били са ги две световни войни и още веднъж ще ги бият, ако не кротуват.

    Коментиран от #86

    23:30 30.12.2025

  • 81 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Какъв Лисабон бе стоенчо 😄":

    Принтер,не ми пиши моля.твб съм те възприел като болен човек и няма как да ти помогна макар да ти съчувствам.

    Коментиран от #85

    23:30 30.12.2025

  • 82 Путин хариза Русия на западняците

    3 1 Отговор
    Които се съюзиха в НАТО и промишлено и икономически и до 100 години руснаците може да намалеят драстично
    Докато в Европа може да има възраждане и за 100 години да стане 1 милиард население

    23:31 30.12.2025

  • 83 Кръчмарски сметки наСлабоумен

    10 2 Отговор

    До коментар #45 от "Феникс":

    русофил. Украинците не съхраняват труповете на враговете си... Няма къде. .

    Коментиран от #88

    23:31 30.12.2025

  • 84 Тома

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Умниче, Германия - това е Мерцедес. СССР - Москвич.
    Да, и Мерцедесът ,и Москвичът са автомобили, но да ги постави на едно ниво като качество е способен само човек със специални образователни възможности.
    Е, твоите са точно такива.

    Коментиран от #89, #91

    23:31 30.12.2025

  • 85 Не си болен стоенчо

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    А си евтин, глупав и безроден и затова си стигнал до тотална деградация да те ползват като циганин за лъжи и пропаганда срещу Русия и да показваш падението на деградиралият запад!

    23:33 30.12.2025

  • 86 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    Ако ги поставяме така нещата Сталин е бил поп и престъпник избягал от военна служба.та като са ги биели така лесно защо през 41 -45руснаците дават в пъти повече жертви и особено странното е че през 41-43 докато се отбраняват руските жертви са в пъти повече от немските което всъщност е основния въпрос?

    23:33 30.12.2025

  • 87 Точно така,

    2 3 Отговор
    за това Европа, вкл. България, трябва да въоръжим Украйна до зъби и да ги залеем с пари и продоволствия!

    Украйна защитава Европа!

    Коментиран от #90, #95

    23:34 30.12.2025

  • 88 Да така е

    3 11 Отговор

    До коментар #83 от "Кръчмарски сметки наСлабоумен":

    Пропагандата е за глупаците. Останалите гледат фактите. 6000 на 60.

    Коментиран от #105

    23:35 30.12.2025

  • 91 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Тома":

    Демек липсата на познания е компенсираш с празни приказки и обиди.разбрах.та ссср 1941 има седем пъти повече самолети и осем пъти повече танкове .като ссср има танкове от клас и броня както и оръдие които немците нямат или имат много юалко.пацир 3 едва ли е бил с повече от 700-800машини а това е средния немски танк със сравнително добро оръдие.при артилерията е било същото.неюците превъзхождат по дух и организация ,но не и по технология и ресурси.за това и губят.

    Коментиран от #93, #96, #101

    23:36 30.12.2025

  • 92 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Германия проби на пазара с народните коли, които струваха една американска заплата. Сега искат под същото име да продават коли, които се изплащат за ПЕТ ГОДИНИ! Ееее, американците не са глупави и казаха СТИГА!

    23:40 30.12.2025

  • 94 Гражданин

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хитлер превъзхождаше технологично":

    Не само това, СССР е разчитал на подписания пакт за ненападение Молотов-Рибентроп, и въобще не е бил подготвен за война. Използвайки ефекта на изненадата Хитлер бързо стига до Москва, но после зимата, ударите на американци и англичани в тила, помощта на американците, както и изключителния героизъм на всички руснаци, допринасят за победата над Германия.

    Коментиран от #98, #99

    23:42 30.12.2025

  • 96 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    В началото на Отечествената война СССР губи поради предателството на генералите, които са разстреляни за това.

    Коментиран от #102

    23:42 30.12.2025

  • 97 Аз казах

    1 2 Отговор
    Руските войници нямат подготовката,както и ясната цел която да ги мотивира да воюват,превземат и отстояват позиции.Нямат морала и мъжеството на професионалния войник.Волнонаемците тръгват към фронта с раници пълни с водка,самогон и сальодка,като на пикник и приключват земния си път още в първите дни на войната,а попълненията закъсняват.Желаещите да умират за Родину,за Путино,драстично намаляват.Командването също не е на ниво.Много от офицерите нямат военно образование,липсва им култура на ощуване с войнишкия състав,пият по-вече от солдатите,ругаят,бият и не-рядко убиват подчинените си.....и так дале и так дале..Абе с една дума,Русия върви по стъпките на Съветски съюз и няма сила,която да я спре.

    Коментиран от #100

    23:46 30.12.2025

  • 98 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #94 от "Гражданин":

    Изненадата трае над две години от лятото на 1942 до лятото на 1943 хитлер е в ролята на нападател а ссср на защитник.именно тогава ссср търпи и най големите си загуби въпреки огромното ви числено предимство и въпреки че се бие като отбраняващ се.да твърдиш че си изненадан про харковската операция 1943 е меко казано смешно да речем.

    23:47 30.12.2025

  • 99 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Гражданин":

    Абсолютно вярно! Два часа преди хитлеристите да нахлуят в СССР, границата минава влак с пшеница за Германия. Сталин не е можел да повярва, че другарите от Германската Национал-социалистическата Работническа Партия, /партията на Хитлер/ са нападнали СССР. СССР са снабдявали Германия с нефт и пшеница до самото начало на ВСВ.

    23:47 30.12.2025

  • 100 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Аз казах":

    винаги има за цел глупака!

    23:47 30.12.2025

  • 101 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    Качеството, гений, качеството - и на оръжията, и на хората във Вермахта. Това руснаците нямат и няма откъде да имат.
    Преведено за гении: разумният човек никога не би разменил един Мерцедес за седем или десет Волги. Защото нещата са несъпоставими като качество.

    Коментиран от #104, #107

    23:48 30.12.2025

  • 102 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "стоян георгиев":

    Да и том и джери са истински...хах...генералите са избити три години преди войната.продтлжавай да опитваш.забавно е...хах...хах

    23:48 30.12.2025

  • 103 ПО ТОЧНО

    1 1 Отговор
    АБЕАНАТООЛИЙЙ, МНОГО СЕ ОЛИВАШ С ПРОСТОПИСАНИЯТА ТУК

    23:49 30.12.2025

  • 104 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #101 от "Тома":

    Мерцедес вече фалира. Какво не е ясно? Европейските фирми ги купува САЩ и Китай. Русия е инвестирала $4000 милиарда в западната икономика, което е повече от стойността на всички автомобилни заводи.

    23:52 30.12.2025

  • 105 Кво става принтер?

    6 0 Отговор

    До коментар #88 от "Да така е":

    Кръчмарски сметки наСлабоумен ли правиш?

    Коментиран от #106

    23:52 30.12.2025

  • 106 Да така е

    2 7 Отговор

    До коментар #105 от "Кво става принтер?":

    6000 на 60! Не е приятно за фашистите, че им бърка лъжите срещу Русия, но факт! 😄

    23:54 30.12.2025

  • 107 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #101 от "Тома":

    Томе,това че нямаш познания се вижда проблема е защо се държиш като про..стак?качеството е ясно,че немското е в пъти по добро,но ти обясняваше нещо за технологии бе томе.знаеш ли томчо че ссср и германия са съюзници до нападението и ссср участва във всички военни изложения в германия 1939-41?и томе чети внимателно.ссср закупува всички немски военни образци и технологии.прочете ли красавецо?освен тях ссср заменя огромно количество храни за немски металорежещи машини.да томе за немски стругове,но ссср не продава и не показва нищо свое на високомерните немци.хитлер е изненадан от съветските ресурси .двадесет милионна армия в сто армии.немците я нападат с 200 дивизии без ясна логистика и без кой знае какви технологии.въпреки това три години нанасят на ссср огромни поражения и загуби обръщайки теорията че защитника е в по добра позиция.нарича се блиц криг.светкавична война.посше ссср дълго я изучава и се опитва да прилага.даже путин я пробва в Украйна ама не проработи.та така томе.

    Коментиран от #109, #110

    23:56 30.12.2025

  • 108 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    ВСВ започва, защото фалиралата Германия не може да заплати доставките от СССР на нефт, пшеница, стомана и цветни метали, както и заемите от САЩ и Великобритания. Сега ЕС влиза в същия капан.

    23:59 30.12.2025

  • 109 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "стоян георгиев":

    Живееш в свой, собствен свят, гений.
    Свят, в който най-близките ти хора носят бели престилки.

    Коментиран от #116

    00:03 31.12.2025

  • 110 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "стоян георгиев":

    Германските ВАРВАРИ в началото на войната прилагат тактиката на тоталното унищожение. Напълно разрушени са 70000 съветски села и градове, често заедно с населението. За разлика от германците, съветските армии не избиват мирното население в Германия. Затова съветските жертви са повече.

    Коментиран от #114

    00:04 31.12.2025

  • 111 Цомчо плюнката

    0 2 Отговор
    Продавам чували с украинска почва от околностите на Купянск и Попровск,много богата на хумус заради хилядите угнили блатари в нея, чувалите са по 10кг,1чувал=30 евра.......😂😂😂😂

    Коментиран от #115

    00:07 31.12.2025

  • 112 Даже повече губят

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":

    "Окупаторите губят приблизително шест пъти повече военни, отколкото украинците."...

    Коментиран от #113

    00:10 31.12.2025

  • 113 Виждаме

    1 4 Отговор

    До коментар #112 от "Даже повече губят":

    И размяната на трупове и деградацията на запада залят от фашизъм и ползващ някой евтин глупак за лъжи и пропаганда срещу Русия!

    00:14 31.12.2025

  • 114 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "стоян георгиев":

    Това също е лъжа .източна прусия е избита до крак.милион и половина изклани и изнасилени жени и деца.не говорим обаче за цивилните загуби а за военните.ссср губи шест милиона войника в първите месеци на войната.немците в този период едва ли губят заедно с ранените половин милион!

    00:14 31.12.2025

  • 115 Типично деградирал индивид

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Цомчо плюнката":

    показващ деградацията и фашизма залели запада!

    00:15 31.12.2025

  • 116 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Тома":

    Тала е томе.виж кал лесно реши проблема с мен.разбра къде живея и света ми и си готов.това че си необразован и невъзпитан е без значение.бъди здрав!хсх...ха

    00:16 31.12.2025

  • 117 Е да де ама....

    2 0 Отговор
    Рашките са доброволци и не гонят по сокациге наборници до като х0х0лите масово бягат от държавата и дезертират от фронта... та не знам кой е закъсал с пушечното месо и това не са рашките!!!

    00:19 31.12.2025

