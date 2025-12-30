Главнокомандващият на украинската армия: Руснаците не могат да увеличат числеността на войските поради огромните загуби

В момента общата численост на руските войски е 710-711 хиляди души. Руснаците не успяват да увеличат значително числеността на армията си поради постоянните загуби, съобщава главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски в интервю за 24 Канал, пише Фокус.



"Виждаме промяна в структурата на войната и повишаване на нейното технологично ниво. Наблюдаваме, че войната стана толкова технологична, че сега именно дроновете от всякакъв тип доминират на бойното поле. Тяхното количество и качество се увеличиха“, коментира Сирски.



По неговите думи, руските сили са създали значителен брой специализирани батальони, полкове, бригади и продължават да придобиват по-голяма способност.



Въпреки това, Въоръжените сили на Украйна успяват да повишат нивото на безпилотните сили, което води до значително увеличение на загубите на Русия.



Сирски: Руснаците контролират около половината от Покровск



"Започна да функционира и корпусната система, а войските станаха по-управляеми и по-ефективни. Командирите на корпусите провеждат своите действия, системата за управление стана по-опростена“, добавя Сирски.



Главнокомандващият отбелязва, че това наистина е увеличило загубите на Русия.



"Можем да констатираме това, което декларират самите те: че са изпълнили плана за комплектоване на въоръжените си сили на 100%. Според плана това беше мобилизация на 406 хиляди души. В същото време можем да констатираме, че загубите им са 410 хиляди, дори малко повече“, подчертава Сирски.



При това генералът отбелязва, че ако през първите месеци на 2025 г. се наблюдаваше месечно увеличение на групировката на руските войски с около 7-9 хиляди, то през последните шест месеца числеността на групировката на руските сили варира на ниво 710-711 хиляди.



"Това показва, че дори реализацията на всичките им [мобилизационни] планове не им позволява да увеличат броя на войските“, отбелязва Сирски.



Той добавя, че руснаците наистина имат проблеми с набирането на хора. "Това се дължи на ефективността на нашите войски. Последните цифри показват, че ежедневните загуби са средно 1000-1100 души“, посочва Сирски.



В същото време той потвърждава информацията, че руснаците губят приблизително шест пъти повече военни, отколкото украинците.



"Наистина е така. Това е разликата именно по отношение на убитите. Това е общата цифра за всички въоръжени сили“, подчертава Сирски.

