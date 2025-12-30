Главнокомандващият на украинската армия: Руснаците не могат да увеличат числеността на войските поради огромните загуби

В момента общата численост на руските войски е 710-711 хиляди души. Руснаците не успяват да увеличат значително числеността на армията си поради постоянните загуби, съобщава главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски в интервю за 24 Канал, пише Фокус.
"Виждаме промяна в структурата на войната и повишаване на нейното технологично ниво. Наблюдаваме, че войната стана толкова технологична, че сега именно дроновете от всякакъв тип доминират на бойното поле. Тяхното количество и качество се увеличиха“, коментира Сирски.
По неговите думи, руските сили са създали значителен брой специализирани батальони, полкове, бригади и продължават да придобиват по-голяма способност.
Въпреки това, Въоръжените сили на Украйна успяват да повишат нивото на безпилотните сили, което води до значително увеличение на загубите на Русия.
Сирски: Руснаците контролират около половината от Покровск
"Започна да функционира и корпусната система, а войските станаха по-управляеми и по-ефективни. Командирите на корпусите провеждат своите действия, системата за управление стана по-опростена“, добавя Сирски.
Главнокомандващият отбелязва, че това наистина е увеличило загубите на Русия.
"Можем да констатираме това, което декларират самите те: че са изпълнили плана за комплектоване на въоръжените си сили на 100%. Според плана това беше мобилизация на 406 хиляди души. В същото време можем да констатираме, че загубите им са 410 хиляди, дори малко повече“, подчертава Сирски.
При това генералът отбелязва, че ако през първите месеци на 2025 г. се наблюдаваше месечно увеличение на групировката на руските войски с около 7-9 хиляди, то през последните шест месеца числеността на групировката на руските сили варира на ниво 710-711 хиляди.
"Това показва, че дори реализацията на всичките им [мобилизационни] планове не им позволява да увеличат броя на войските“, отбелязва Сирски.
Той добавя, че руснаците наистина имат проблеми с набирането на хора. "Това се дължи на ефективността на нашите войски. Последните цифри показват, че ежедневните загуби са средно 1000-1100 души“, посочва Сирски.
В същото време той потвърждава информацията, че руснаците губят приблизително шест пъти повече военни, отколкото украинците.
"Наистина е така. Това е разликата именно по отношение на убитите. Това е общата цифра за всички въоръжени сили“, подчертава Сирски.
Главнокомандващият на украинската армия: Руснаците не могат да увеличат числеността на войските поради огромните загуби
30 Декември, 2025
Въоръжените сили на Украйна успяват да повишат нивото на безпилотните сили, което води до значително увеличение на загубите на Русия
В момента общата численост на руските войски е 710-711 хиляди души. Руснаците не успяват да увеличат значително числеността на армията си поради постоянните загуби, съобщава главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски в интервю за 24 Канал, пише Фокус.
1 Виждаме при размените на трупове
Коментиран от #8, #19, #40, #57, #112
22:53 30.12.2025
2 малко ви мачкат
22:54 30.12.2025
3 Механик
При всяка размяна на тела през последните 3 години тази тенденция и съотношение се запазват.
Коментиран от #35
22:55 30.12.2025
4 Гост
22:55 30.12.2025
5 ФАКТ
Коментиран от #23, #55
22:55 30.12.2025
6 Пич
Коментиран от #12
22:57 30.12.2025
7 Руснаците забраниха погребенията!
Коментиран от #16
22:57 30.12.2025
8 ФАКТ
До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":Никой не събира стотици хиляди трупове на вати, понеже не струват и 50 цента.
Коментиран от #18
22:57 30.12.2025
9 И що?!
22:57 30.12.2025
10 Тръмп лъже!
22:57 30.12.2025
11 Така лъжеха фашистите
22:57 30.12.2025
12 Путин милиционерчето
До коментар #6 от "Пич":Сорос ни заповяда да сме "многоходови" в Украйна и да се правим на умрели лисици в продължение на 10 години.
22:58 30.12.2025
13 стоян георгиев
Коментиран от #20, #22, #49
22:58 30.12.2025
14 Kaлпазанин
22:59 30.12.2025
15 Сирски
Сирски, сирски...чии комплекси избиваш...
22:59 30.12.2025
16 ЯСНО!
До коментар #7 от "Руснаците забраниха погребенията!":Щом така добре си запознат с материята...!
Значи Ти си Руски Погребален Агент...!
22:59 30.12.2025
17 Социолога Проф. Иво Христов го каза:
23:00 30.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нищо общо няма с размяната
До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":трупове... Украинците няма къде да ги съхраняват и затова ги горят или ги погребват в общ гроб.
Коментиран от #26
23:00 30.12.2025
20 Пропагандата
До коментар #13 от "стоян георгиев":винаги се цели в глупака!
23:01 30.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Механик
До коментар #5 от "ФАКТ":Баце, не се коси бе! Не се хаби. Вече е вечер и е време да се качиш на "българския ЕФ-16" и пак да полетиш да бомбиш русия. Забрави ли?
Или си имаш работа още по "натовският квантов компютър" с който щеше да "заличаваш блатните"?
А може д а грабнеш картечницата и да идеш на Коалотина да биеш рашките??
23:01 30.12.2025
24 В учебниците за войната пише
Откъде да знаят неграмотните?
Коментиран от #27
23:02 30.12.2025
25 С. М. Ъ. Р. Т
23:02 30.12.2025
26 Да така е
До коментар #19 от "Нищо общо няма с размяната":Лъжата е приоритет на най пропадналата част от обществото и затова деградиралият запад и фашизъм ги ползват да борят Русия с лъжи и пропаганда! 😄
23:02 30.12.2025
27 стоян георгиев
До коментар #24 от "В учебниците за войната пише":В кои учебници го пише? Едва ли е в немските.хитшер нападна ссср с 200 дивизии срещу сто армии.зафубите му през цялото настъпление бяха в десетки пъти по малки от тези на ссср.
Коментиран от #38, #43
23:04 30.12.2025
28 ?????
Значи те нямат проблеми тогава.
Или имат? А?
23:04 30.12.2025
29 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Върнаха ви 12 000 трупа, вие колко?!
200 ли бяха?
23:04 30.12.2025
30 Кого командва този
23:04 30.12.2025
31 1000:26
23:05 30.12.2025
32 стоян георгиев
Коментиран от #36, #39, #41
23:05 30.12.2025
33 Тук имамного
23:06 30.12.2025
34 ох милите те
23:07 30.12.2025
35 Споко
До коментар #3 от "Механик":Това не е ламарина която можеш да поправиш.
Компютърът на тези е изгорял и не може да се стартира
23:07 30.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хитлер превъзхождаше технологично
До коментар #27 от "стоян георгиев":За това не се ли сети докато драскаше?
Коментиран от #42, #63, #94
23:08 30.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":В украинските гробища, виждат се от космоса. При размяна на тела руснаците връщат 70 укрите едвам 17. Явно салобандерите броят техните рускоговорящи за руски загуби......и до някъде са прави
23:09 30.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ким Чен Ун
23:10 30.12.2025
45 Феникс
Коментиран от #83
23:10 30.12.2025
46 ?????
Или не е така? А?
23:10 30.12.2025
47 Пилотът Гошу
23:11 30.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хаха
До коментар #13 от "стоян георгиев":1003:26 е резултата от последната размяна на убити! А не твоите съчинения по картинки, докато гледаш тавана от дивана...
Коментиран от #61
23:11 30.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 А с нищо бе
До коментар #50 от "С какво превъзхожда?":Тя Русия не е една от най въоръжените страни в света. 😄
Коментиран от #53
23:13 30.12.2025
52 Мчи туй то
23:13 30.12.2025
53 НАТО въобще не е въоражена!
До коментар #51 от "А с нищо бе":Дори Путин каза, че да воюва с НАТО, може само някой тъп като стол!
Коментиран от #60
23:14 30.12.2025
54 Хаха
До коментар #43 от "Тома":Съотношение немци:руснаци ли само!? А къде забравяш избитите та източния фпонт румънци, усташи, унгарци, австрийци, финландци, италианци, французи, прибалтийци, власовци, бандеровци и т.н. или и те влизат в гпафата "немци"!?
Коментиран от #75
23:15 30.12.2025
55 факт е
До коментар #5 от "ФАКТ":че нямаш мозък !
23:16 30.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Поплачи си мила😭
До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":Ще ти олекне🤣
Коментиран от #62
23:16 30.12.2025
58 Сандо
Коментиран от #64
23:17 30.12.2025
59 Без САЩ, Англия и още 55 държави
23:17 30.12.2025
60 НАТО е с празни складове
До коментар #53 от "НАТО въобще не е въоражена!":в цяла Европа! Сега ще се въоръжи за твоя сметка!
Коментиран от #65
23:17 30.12.2025
61 стоян георгиев
До коментар #49 от "Хаха":Какво доказва това?какво доказва размяна на трупове ? Че русия има малки загуби?може ли да питам нещо елементарно?как украйна с огромни загуби и некомпетентна и страхлива армия удържа русия четири години ?защо фронта не се е разпаднал и украйна не е загубила ?моля да отговориш защото не ми се повтаря причината за тези големи различия в труповете .ти много добре я знаеш,но въпреки това повтаряш това с броя на върнатите загинали.
Коментиран от #69
23:17 30.12.2025
62 Е давай де
До коментар #57 от "Поплачи си мила😭":Що се жалваш? Не са приятни фактите за фашистите при размяната, но това е реалността. 😄
23:18 30.12.2025
63 стоян георгиев
До коментар #38 от "Хитлер превъзхождаше технологично":В кое хитлер е превъзхождал технологично ссср? Дай оръжие което е имал а руснаците са нямали?
Коментиран от #66, #74
23:18 30.12.2025
64 Като в Херсон ли? 🤣
До коментар #58 от "Сандо":Там как стана,помниш ли?
23:19 30.12.2025
65 Тези празни складове
До коментар #60 от "НАТО е с празни складове":колко русня изтрепа?
Коментиран от #68
23:19 30.12.2025
66 Във всичко
До коментар #63 от "стоян георгиев":каквото се сетиш.
Коментиран от #72
23:20 30.12.2025
67 Смешник
23:20 30.12.2025
68 Според пропагандата за глупаци
До коментар #65 от "Тези празни складове":милиони. 😄
23:21 30.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Путин събира изпаднали клошари
23:22 30.12.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 стоян георгиев
До коментар #66 от "Във всичко":Дай едно.да.речем танк оръдие самолет...каквоме имал да речем хитлер дето ссср е нямал.аз мога да ти кажа да речем какво е нямал.хитлер е нямал тежък танк когато напада ссср ссср има поне 1000 .кажи какво е имал хитлер конкретно!
Коментиран от #73, #80, #84
23:23 30.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ами например с консерви храна
До коментар #63 от "стоян георгиев":Руската армия се е хранила с американски консерви!
Верно страшно много неук народ в тая територия!
Коментиран от #77
23:24 30.12.2025
75 Тома
До коментар #54 от "Хаха":Постарал си се да изтрият поста ми. Но прозрението за "десетките пъти" остава. Няма как да го промениш с добавки на италианци, румънци и марсианци.
23:26 30.12.2025
76 стоян георгиев
До коментар #69 от "Хаха":Кое е реалност за теб? Превземането на лисабон реално ли е?гах...като напредваш по линията на фронта е съвсем нормално при теб да остават труповете на твои и чужди.това не доказва нищо.да обиждаш също не доказа нищо освен липсата ти на аргументи и подкрепата от факти.ако аз се държа като вас щеше да са ме изгонили 1000 пъти.няма да имате повече подобно удоволствие обаче.обиждай колкото искаш!
Коментиран от #78
23:26 30.12.2025
77 стоян георгиев
До коментар #74 от "Ами например с консерви храна":Каква е връзката с въпроса дето дискутираме?въпроса е че хитлер технологично превъзхождал ссср и за това дал по малко жертви.питах в какво е превъзхождал технологично хитлер ссср при нападението си?каква е връзката с тези консерви?
Коментиран от #79
23:29 30.12.2025
78 Какъв Лисабон бе стоенчо 😄
До коментар #76 от "стоян георгиев":Тотална деградация на фашизма залял запада и глупаците ползвани по форумите за лъжи и пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #81
23:29 30.12.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 стоян георгиев
До коментар #72 от "стоян георгиев":Шикългрубер е бил ефрейтор с килийно образование. Германия е била въоръжена от Австрия и Чехословакия. Германците са били въздух под налягане, излизащ отзад. Били са ги две световни войни и още веднъж ще ги бият, ако не кротуват.
Коментиран от #86
23:30 30.12.2025
81 стоян георгиев
До коментар #78 от "Какъв Лисабон бе стоенчо 😄":Принтер,не ми пиши моля.твб съм те възприел като болен човек и няма как да ти помогна макар да ти съчувствам.
Коментиран от #85
23:30 30.12.2025
82 Путин хариза Русия на западняците
Докато в Европа може да има възраждане и за 100 години да стане 1 милиард население
23:31 30.12.2025
83 Кръчмарски сметки наСлабоумен
До коментар #45 от "Феникс":русофил. Украинците не съхраняват труповете на враговете си... Няма къде. .
Коментиран от #88
23:31 30.12.2025
84 Тома
До коментар #72 от "стоян георгиев":Умниче, Германия - това е Мерцедес. СССР - Москвич.
Да, и Мерцедесът ,и Москвичът са автомобили, но да ги постави на едно ниво като качество е способен само човек със специални образователни възможности.
Е, твоите са точно такива.
Коментиран от #89, #91
23:31 30.12.2025
85 Не си болен стоенчо
До коментар #81 от "стоян георгиев":А си евтин, глупав и безроден и затова си стигнал до тотална деградация да те ползват като циганин за лъжи и пропаганда срещу Русия и да показваш падението на деградиралият запад!
23:33 30.12.2025
86 стоян георгиев
До коментар #80 от "стоян георгиев":Ако ги поставяме така нещата Сталин е бил поп и престъпник избягал от военна служба.та като са ги биели така лесно защо през 41 -45руснаците дават в пъти повече жертви и особено странното е че през 41-43 докато се отбраняват руските жертви са в пъти повече от немските което всъщност е основния въпрос?
23:33 30.12.2025
87 Точно така,
Украйна защитава Европа!
Коментиран от #90, #95
23:34 30.12.2025
88 Да така е
До коментар #83 от "Кръчмарски сметки наСлабоумен":Пропагандата е за глупаците. Останалите гледат фактите. 6000 на 60.
Коментиран от #105
23:35 30.12.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 стоян георгиев
До коментар #84 от "Тома":Демек липсата на познания е компенсираш с празни приказки и обиди.разбрах.та ссср 1941 има седем пъти повече самолети и осем пъти повече танкове .като ссср има танкове от клас и броня както и оръдие които немците нямат или имат много юалко.пацир 3 едва ли е бил с повече от 700-800машини а това е средния немски танк със сравнително добро оръдие.при артилерията е било същото.неюците превъзхождат по дух и организация ,но не и по технология и ресурси.за това и губят.
Коментиран от #93, #96, #101
23:36 30.12.2025
92 стоян георгиев
23:40 30.12.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Гражданин
До коментар #38 от "Хитлер превъзхождаше технологично":Не само това, СССР е разчитал на подписания пакт за ненападение Молотов-Рибентроп, и въобще не е бил подготвен за война. Използвайки ефекта на изненадата Хитлер бързо стига до Москва, но после зимата, ударите на американци и англичани в тила, помощта на американците, както и изключителния героизъм на всички руснаци, допринасят за победата над Германия.
Коментиран от #98, #99
23:42 30.12.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 стоян георгиев
До коментар #91 от "стоян георгиев":В началото на Отечествената война СССР губи поради предателството на генералите, които са разстреляни за това.
Коментиран от #102
23:42 30.12.2025
97 Аз казах
Коментиран от #100
23:46 30.12.2025
98 стоян георгиев
До коментар #94 от "Гражданин":Изненадата трае над две години от лятото на 1942 до лятото на 1943 хитлер е в ролята на нападател а ссср на защитник.именно тогава ссср търпи и най големите си загуби въпреки огромното ви числено предимство и въпреки че се бие като отбраняващ се.да твърдиш че си изненадан про харковската операция 1943 е меко казано смешно да речем.
23:47 30.12.2025
99 стоян георгиев
До коментар #94 от "Гражданин":Абсолютно вярно! Два часа преди хитлеристите да нахлуят в СССР, границата минава влак с пшеница за Германия. Сталин не е можел да повярва, че другарите от Германската Национал-социалистическата Работническа Партия, /партията на Хитлер/ са нападнали СССР. СССР са снабдявали Германия с нефт и пшеница до самото начало на ВСВ.
23:47 30.12.2025
100 Пропагандата
До коментар #97 от "Аз казах":винаги има за цел глупака!
23:47 30.12.2025
101 Тома
До коментар #91 от "стоян георгиев":Качеството, гений, качеството - и на оръжията, и на хората във Вермахта. Това руснаците нямат и няма откъде да имат.
Преведено за гении: разумният човек никога не би разменил един Мерцедес за седем или десет Волги. Защото нещата са несъпоставими като качество.
Коментиран от #104, #107
23:48 30.12.2025
102 стоян георгиев
До коментар #96 от "стоян георгиев":Да и том и джери са истински...хах...генералите са избити три години преди войната.продтлжавай да опитваш.забавно е...хах...хах
23:48 30.12.2025
103 ПО ТОЧНО
23:49 30.12.2025
104 стоян георгиев
До коментар #101 от "Тома":Мерцедес вече фалира. Какво не е ясно? Европейските фирми ги купува САЩ и Китай. Русия е инвестирала $4000 милиарда в западната икономика, което е повече от стойността на всички автомобилни заводи.
23:52 30.12.2025
105 Кво става принтер?
До коментар #88 от "Да така е":Кръчмарски сметки наСлабоумен ли правиш?
Коментиран от #106
23:52 30.12.2025
106 Да така е
До коментар #105 от "Кво става принтер?":6000 на 60! Не е приятно за фашистите, че им бърка лъжите срещу Русия, но факт! 😄
23:54 30.12.2025
107 стоян георгиев
До коментар #101 от "Тома":Томе,това че нямаш познания се вижда проблема е защо се държиш като про..стак?качеството е ясно,че немското е в пъти по добро,но ти обясняваше нещо за технологии бе томе.знаеш ли томчо че ссср и германия са съюзници до нападението и ссср участва във всички военни изложения в германия 1939-41?и томе чети внимателно.ссср закупува всички немски военни образци и технологии.прочете ли красавецо?освен тях ссср заменя огромно количество храни за немски металорежещи машини.да томе за немски стругове,но ссср не продава и не показва нищо свое на високомерните немци.хитлер е изненадан от съветските ресурси .двадесет милионна армия в сто армии.немците я нападат с 200 дивизии без ясна логистика и без кой знае какви технологии.въпреки това три години нанасят на ссср огромни поражения и загуби обръщайки теорията че защитника е в по добра позиция.нарича се блиц криг.светкавична война.посше ссср дълго я изучава и се опитва да прилага.даже путин я пробва в Украйна ама не проработи.та така томе.
Коментиран от #109, #110
23:56 30.12.2025
108 стоян георгиев
23:59 30.12.2025
109 Тома
До коментар #107 от "стоян георгиев":Живееш в свой, собствен свят, гений.
Свят, в който най-близките ти хора носят бели престилки.
Коментиран от #116
00:03 31.12.2025
110 стоян георгиев
До коментар #107 от "стоян георгиев":Германските ВАРВАРИ в началото на войната прилагат тактиката на тоталното унищожение. Напълно разрушени са 70000 съветски села и градове, често заедно с населението. За разлика от германците, съветските армии не избиват мирното население в Германия. Затова съветските жертви са повече.
Коментиран от #114
00:04 31.12.2025
111 Цомчо плюнката
Коментиран от #115
00:07 31.12.2025
112 Даже повече губят
До коментар #1 от "Виждаме при размените на трупове":"Окупаторите губят приблизително шест пъти повече военни, отколкото украинците."...
Коментиран от #113
00:10 31.12.2025
113 Виждаме
До коментар #112 от "Даже повече губят":И размяната на трупове и деградацията на запада залят от фашизъм и ползващ някой евтин глупак за лъжи и пропаганда срещу Русия!
00:14 31.12.2025
114 стоян георгиев
До коментар #110 от "стоян георгиев":Това също е лъжа .източна прусия е избита до крак.милион и половина изклани и изнасилени жени и деца.не говорим обаче за цивилните загуби а за военните.ссср губи шест милиона войника в първите месеци на войната.немците в този период едва ли губят заедно с ранените половин милион!
00:14 31.12.2025
115 Типично деградирал индивид
До коментар #111 от "Цомчо плюнката":показващ деградацията и фашизма залели запада!
00:15 31.12.2025
116 стоян георгиев
До коментар #109 от "Тома":Тала е томе.виж кал лесно реши проблема с мен.разбра къде живея и света ми и си готов.това че си необразован и невъзпитан е без значение.бъди здрав!хсх...ха
00:16 31.12.2025
117 Е да де ама....
00:19 31.12.2025