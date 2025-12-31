Новини
Арестович: Цел на атаката не беше резиденцията на Путин, а специален обект за командване на стратегическите ядрени сили
  Тема: Украйна

Арестович: Цел на атаката не беше резиденцията на Путин, а специален обект за командване на стратегическите ядрени сили

31 Декември, 2025 04:23, обновена 31 Декември, 2025 04:47 1 241 11

Бившият съветник в президентството на Украйна нарече удара „атака срещу светая светих“ и отбеляза, че според това може да е основание за ядрен отговор

Арестович: Цел на атаката не беше резиденцията на Путин, а специален обект за командване на стратегическите ядрени сили - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият съветник в украинската президентска администрация Олексий Арестович заяви, че целта на скорошната атака на украинските въоръжени сили в Новгородска област не е била руската президентска резиденция, а специален обект за командване на стратегически ядрени сили.

Той нарече удара „атака срещу светая светих“ и отбеляза, че според доктрината това може да е основание за ядрен отговор.

„Това не е просто резиденция; това е специален обект на Руската федерация, предназначен да командва руските въоръжени сили в случай на ядрена война. Все едно някой е атакувал Air Force One – президентския самолет на САЩ. Това е специално съоръжение, цял град с външни конструкции, подземни съоръжения и комуникационни центрове“, твърди Арестович в своя YouTube канал.

Той добави, че украинските дронове е трябвало да ударят комуникационните центрове на съоръжението, но са били прехванати.

„Защо руснаците са толкова възмутени? Защото това е удар по командния център на ядрената триада и въоръжените сили на Руската федерация като цяло в специален период – по време на мащабна война. Тоест, това е атака срещу "светая светих". А според руската ядрена доктрина и ядрената доктрина на всяка държава с ядрени оръжия, това е претекст за ядрен отговор“, подчерта бившият съветник на украинската президентска администрация.

Арестович отбеляза, че е извършена „грандиозна провокация“ срещу посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп в уреждането на конфликта и американският лидер „изглежда като напълно дискредитиран джентълмен в тази ситуация“, тъй като е неспособен да осигури преговори без провокации.

Киев твърди, че не е имало нападение, а твърденията за опит за удар по резиденцията на Путин са необходими, за да се оправдаят по-нататъшни руски атаки срещу Украйна. Това се подкрепя както от президента на страната, така и от украинския външен министър Андрий Сибиха, които заявиха, че „руските манипулации“ целят да подкопаят процеса на преговори.

Олексий Арестович е критик на настоящото украинско управление и живее извън страната.

На 1 май 2025 г. президентът Володимир Зеленски наложи персонални санкции срещу Арестович. Те включват замразяване на активи, отнемане на държавни отличия и забрана за разпространение на негово медийно съдържание на територията на Украйна. Арестович е обект на наказателни производства в Украйна (включително за лъжесвидетелстване и пропаганда на насилие) и е обявен за международно издирване от Русия, където е включен в списъка на „терористи и екстремисти“.

Той остро критикува стратегията на Украйна във войната, като през 2025 г. представи собствен „мирен план“. Този план включва сценарий за прекратяване на огъня по модела на „двете Германии“ (ФРГ и ГДР), което би означавало временно оставяне на окупирани територии под руски контрол в замяна на гаранции за сигурност за останалата част от Украйна.
Арестович е бивш служител в Главното разузнавателно управление на Украйна и основател на школата по мислене „Апейрон“.

В началото на руската инвазия през 2022 г. той беше основен говорител на Офиса на президента, известен с успокояващите си прогнози, преди да подаде оставка през януари 2023 г.


  • 1 койдазнай

    22 24 Отговор
    След като Путин започна войната през 2014-та, той е легитимна военна цел. И ако не го убият украинците, ще го утрепят дружките му в Кремъл.
    Който познава историята, знае, че такава им е традицията!

    04:51 31.12.2025

  • 2 Прогноза

    21 22 Отговор
    Още много бой ще яде агресора Русия.

    04:54 31.12.2025

  • 3 побърканяк

    9 13 Отговор
    С други думи няма дим без огън. Няма как и зеления и бившия му съветник да казват истината.

    04:54 31.12.2025

  • 4 Госあ

    17 22 Отговор
    Айййй лелее тия са най простите парчета в галактиката ! Значи не нападнали Путин, а нападнали ядрените силите на Русия !!!! Осъзнава ли планктона какво означава това ???

    Коментиран от #7

    05:00 31.12.2025

  • 5 Уса

    14 20 Отговор
    Няма американец,който да не е разбрал,какво представлява Украйна и защо трябва да бъде занулирана а вие соросите си лайте само гледайте да е в позволеното време

    05:02 31.12.2025

  • 6 Госあ

    12 22 Отговор
    Не можаха да сътворят ядрени катастрофи със ЗАЕЦ и КАЕЦ, сега нападат ядрените сили на Русия ! Искат Путин да думне у Украйна !!! Колко му е, както думнаха Чернобил тия парчета

    05:02 31.12.2025

  • 7 побърканяк

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Очаквам коментари, че Арестович е станал рубладжия и лично Путин му разписва чековете.

    05:06 31.12.2025

  • 8 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    Бандеровците се опитват да предизвикат ядрена война в Европа, нападайки ядрените сили на РФ и президента. САЩ и Китай ще наблюдават отдалече, а после ще купят каквото е останало.

    05:19 31.12.2025

  • 9 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    школата по мислене „Апейрон
    е снесла големи глупости!
    .... Може и нарочно...

    05:54 31.12.2025

  • 10 Айде сега…

    1 0 Отговор
    Оправдания, дребни пари и мек х… всеки може са извади..🙈

    05:57 31.12.2025

  • 11 Миролюб Войнов, военен експерт

    1 3 Отговор
    Всеки обект на руския агресор е Законна военна цел за Украйна !!! Явно снощи добре са я разбомбили прословутата "резиденция" щом узкоглазите надават такъв вой 👍

    05:57 31.12.2025

