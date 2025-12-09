Скот Бесент: Казах на украинския премиер да осъществят реформи и да се борят с корупцията

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент съобщи, че в телефонен разговор с украинския премиер Юлия Свириденко е подчертал необходимостта Киев да осъществи реформи и да се бори с корупцията.
„Подчертах и важността на реформите в Украйна и прилагането на антикорупционната програма“, се казва в изявление на министъра на финансите на САЩ.
Бесент обяви, че двамата са обсъдили налагането от страна на неговия отдел на санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“.
Той отбеляза в X, че по време на разговора той „се е фокусирал върху ангажимента на Тръмп за осигуряване на траен мир в Украйна.
На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи „Роснефт“, „Лукойл“ и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от санкции. Както обясни прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит на редовен брифинг за журналисти, Вашингтон се надява, че тези ограничения ще окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.
1 Пич
23:51 09.12.2025
2 Зеленски
23:53 09.12.2025
3 ти да видиш
23:55 09.12.2025
4 алексбг
00:13 10.12.2025
5 ДрайвингПлежър
00:22 10.12.2025
6 Дони Деменцията
Измислената Награда
От ФИФА .
Даже сам си сложи Медалът .
Толкова беше доволен Горкият .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Затова Такива като Скот Бесент
Все повтарят
Тръмп се е фокусирал върху ангажимента за осигуряване на траен мир в Украйна..
Правят му Вятър на Рижавия Ненормален Нарцис .
00:25 10.12.2025