Скот Бесент: Казах на украинския премиер да осъществят реформи и да се борят с корупцията

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент съобщи, че в телефонен разговор с украинския премиер Юлия Свириденко е подчертал необходимостта Киев да осъществи реформи и да се бори с корупцията.

„Подчертах и ​​важността на реформите в Украйна и прилагането на антикорупционната програма“, се казва в изявление на министъра на финансите на САЩ.

Бесент обяви, че двамата са обсъдили налагането от страна на неговия отдел на санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

Той отбеляза в X, че по време на разговора той „се е фокусирал върху ангажимента на Тръмп за осигуряване на траен мир в Украйна.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи „Роснефт“, „Лукойл“ и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от санкции. Както обясни прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит на редовен брифинг за журналисти, Вашингтон се надява, че тези ограничения ще окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.