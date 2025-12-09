Новини
Скот Бесент: Казах на украинския премиер да осъществят реформи и да се борят с корупцията
  Тема: Украйна

Скот Бесент: Казах на украинския премиер да осъществят реформи и да се борят с корупцията

9 Декември, 2025 23:35, обновена 9 Декември, 2025 23:48

финансовият министър на САЩ и Юлия Свидиренко обсъдили санкциите срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“

Скот Бесент: Казах на украинския премиер да осъществят реформи и да се борят с корупцията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент съобщи, че в телефонен разговор с украинския премиер Юлия Свириденко е подчертал необходимостта Киев да осъществи реформи и да се бори с корупцията.

„Подчертах и ​​важността на реформите в Украйна и прилагането на антикорупционната програма“, се казва в изявление на министъра на финансите на САЩ.

Бесент обяви, че двамата са обсъдили налагането от страна на неговия отдел на санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

Той отбеляза в X, че по време на разговора той „се е фокусирал върху ангажимента на Тръмп за осигуряване на траен мир в Украйна.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи „Роснефт“, „Лукойл“ и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от санкции. Както обясни прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит на редовен брифинг за журналисти, Вашингтон се надява, че тези ограничения ще окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.


САЩ
