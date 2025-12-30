Новини
Китай ще даде отпор на санкциите

30 Декември, 2025 09:21 1 611 10

Страната ще продължи да отстоява принципната си позиция, решително ще защитава националния суверенитет

Китай ще даде отпор на санкциите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай възнамерява да засили способността си да противодейства на санкциите, заяви във вторник китайският външен министър Уан И.

С непоколебима решителност ние непрекъснато ще укрепваме и подобряваме способността си да противодействаме на санкциите, намесата и екстериториалната юрисдикция, осигурявайки по-надежден механизъм за ефективна защита на интересите на държавата и народа“, каза Уан на конференция за международната ситуация и китайската дипломация през 2025 г.

Той добави, че Китай ще продължи да отстоява принципната си позиция, решително ще защитава националния суверенитет, сигурността и интересите за развитие и ще се противопоставя на всякакви опити за разделяне на страната.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колкото и да се репчи Тръмп...!

    31 4 Отговор
    Китай вече е световният хегемон...,а не САЩ!
    Свиквайте драги ми краварЕ...!

    Коментиран от #10

    09:24 30.12.2025

  • 2 честен ционист

    4 16 Отговор
    Жълтурите ако научат, че за Ганчо безделника оризът е просто гарнитура към основното, веднага ще се засилят с 200 насам.

    Коментиран от #6

    09:25 30.12.2025

  • 3 Тиа па

    2 11 Отговор
    Чайниците с г. Таралеж че мачкат

    09:31 30.12.2025

  • 4 САЩ си намери майстора

    20 1 Отговор
    Китай е век преди останалия свят, може да го възпират, но не могат да го стигнат.

    09:33 30.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, узкоглаз

    4 8 Отговор
    Китай, Русия, Монголия - тия три родствени племена да се обединят и почнат да продават клечки за очи 😆👍

    Коментиран от #7

    09:40 30.12.2025

  • 6 Баш - честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Те ще се засилят,ама като ги подруса още в началото по нашите магистрали и веднага ще им светне лампичката,че тук има нещо гнило и веднага кръгом назад,към гладките им ,като стъкло магистрали...!

    09:40 30.12.2025

  • 7 Я виж ти...?!

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, узкоглаз":

    Сутринта един ,,узкотаз" се напънал...но родил едно голямо -...НИЩО!

    09:44 30.12.2025

  • 8 Да така е

    2 1 Отговор
    Със голо Дупе ще хване таралеж

    10:04 30.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Колкото и да се репчи Тръмп...!":

    Какво стана с многополюсния свят? Руснаците как се чувстват като роби на новия хегемон?

    10:16 30.12.2025

Новини по държави:
