Китай ще даде отпор на санкциите

Китай възнамерява да засили способността си да противодейства на санкциите, заяви във вторник китайският външен министър Уан И.
„С непоколебима решителност ние непрекъснато ще укрепваме и подобряваме способността си да противодействаме на санкциите, намесата и екстериториалната юрисдикция, осигурявайки по-надежден механизъм за ефективна защита на интересите на държавата и народа“, каза Уан на конференция за международната ситуация и китайската дипломация през 2025 г.
Той добави, че Китай ще продължи да отстоява принципната си позиция, решително ще защитава националния суверенитет, сигурността и интересите за развитие и ще се противопоставя на всякакви опити за разделяне на страната.
