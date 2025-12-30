Ливърпул готви оферта от 80 млн. паунда за защитник на Интер

Ливърпул е готов да извади 80 милиона паунда за централния защитник на Интер Алесандро Бастони, съобщава “Football Insider”. „Мърсисайдци“ следят италианския национал от поне година и половина и го разглеждат като дългосрочен заместник на Върджил ван Дайк.

Според информацията, Интер би приел оферта в подобен размер, което може да отвори вратата за един от най-скъпите защитни трансфери в историята на клуба.

26-годишният Бастони е ключова фигура в състава на „нерадзурите“ и един от най-високо оценяваните бранители в Европа, а интересът от страна на Ливърпул показва сериозността на намеренията за подмладяване на защитата.