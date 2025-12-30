Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул готви оферта от 80 млн. паунда за защитник на Интер

Ливърпул готви оферта от 80 млн. паунда за защитник на Интер

30 Декември, 2025 10:52 313 0

  • ливърпул -
  • защитник -
  • интер -
  • алесандро бастони-
  • мърсисайдци-
  • национал -
  • върджил ван дайк

Бранителят е виждан като дългосрочен наследник на Ван Дайк

Ливърпул готви оферта от 80 млн. паунда за защитник на Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул е готов да извади 80 милиона паунда за централния защитник на Интер Алесандро Бастони, съобщава “Football Insider”. „Мърсисайдци“ следят италианския национал от поне година и половина и го разглеждат като дългосрочен заместник на Върджил ван Дайк.

Според информацията, Интер би приел оферта в подобен размер, което може да отвори вратата за един от най-скъпите защитни трансфери в историята на клуба.

26-годишният Бастони е ключова фигура в състава на „нерадзурите“ и един от най-високо оценяваните бранители в Европа, а интересът от страна на Ливърпул показва сериозността на намеренията за подмладяване на защитата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ