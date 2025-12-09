Новини
Песков: Конфискацията на руски активи няма да остане без отговор

9 Декември, 2025 23:50, обновена 9 Декември, 2025 23:56 612 7

Последиците ще са много сериозни, заяви прессекретарят на Путин

Песков: Конфискацията на руски активи няма да остане без отговор - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфискацията на руски активи няма да остане без отговор.

Подобни стъпки ще имат много сериозни последици, заяви пред „Известия“ прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Президентът каза, че правителството е ангажирано с този въпрос и, разбира се, вече има разбирателство как да се процедира. Такива стъпки няма да останат без отговор. Те ще имат много сериозни последици за държави, юридически лица и физически лица“, каза Песков.

По-рано днес Песков заяви, че все още не е видял интервюто на американския президент Доналд Тръмп за Politico, в което той коментира украинския въпрос.

„Не“, отговори Песков на въпрос дали е имал време да се запознае с изказванията на Тръмп.


Русия
Оценка 4 от 8 гласа.
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    8 4 Отговор
    Кражбата няма да се осъществи.

    Коментиран от #3

    23:59 09.12.2025

  • 2 Христо Христов

    4 3 Отговор
    Опять нова красная линия, която ще бъде нарушена!
    Как ли ще реагира Хаяско I -ви?
    Сигурно както предишните пъти, когато червените му линии биваха нарушавани-никак... 😀

    00:03 10.12.2025

  • 3 Румен Решетников

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Прав си, вата.
    Кражбата на Донбас няма да се осъществи!
    Щом крепостните сакат Донбас, ще пролеят реки от кръв, за да го вземат!

    00:13 10.12.2025

  • 4 1385 Дня

    1 1 Отговор
    От началото на

    3 Дневната Обосрация.

    Песков какъв му е отговорът .

    Коментиран от #7

    00:16 10.12.2025

  • 5 алексбг

    1 1 Отговор
    Да,Песков е прав.След конфискацията ,на руските активи,ще има още наказания ,за агресивната Москва .Тоя с мишите мустаци...като,че ли познава.

    00:21 10.12.2025

  • 6 ...

    0 0 Отговор
    Ще има я.дермовой ответ, каза Песков..

    00:26 10.12.2025

  • 7 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "1385 Дня":

    А защо да се бърза ??? Нека урките ядат бой бе, колкото повече, толкова повече !!!

    00:28 10.12.2025

Новини по държави:
