Песков: Конфискацията на руски активи няма да остане без отговор

Конфискацията на руски активи няма да остане без отговор.

Подобни стъпки ще имат много сериозни последици, заяви пред „Известия“ прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Президентът каза, че правителството е ангажирано с този въпрос и, разбира се, вече има разбирателство как да се процедира. Такива стъпки няма да останат без отговор. Те ще имат много сериозни последици за държави, юридически лица и физически лица“, каза Песков.

По-рано днес Песков заяви, че все още не е видял интервюто на американския президент Доналд Тръмп за Politico, в което той коментира украинския въпрос.

„Не“, отговори Песков на въпрос дали е имал време да се запознае с изказванията на Тръмп.