Песков: Конфискацията на руски активи няма да остане без отговор

Конфискацията на руски активи няма да остане без отговор.
Подобни стъпки ще имат много сериозни последици, заяви пред „Известия“ прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
„Президентът каза, че правителството е ангажирано с този въпрос и, разбира се, вече има разбирателство как да се процедира. Такива стъпки няма да останат без отговор. Те ще имат много сериозни последици за държави, юридически лица и физически лица“, каза Песков.
По-рано днес Песков заяви, че все още не е видял интервюто на американския президент Доналд Тръмп за Politico, в което той коментира украинския въпрос.
„Не“, отговори Песков на въпрос дали е имал време да се запознае с изказванията на Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #3
23:59 09.12.2025
2 Христо Христов
Как ли ще реагира Хаяско I -ви?
Сигурно както предишните пъти, когато червените му линии биваха нарушавани-никак... 😀
00:03 10.12.2025
3 Румен Решетников
До коментар #1 от "Ами":Прав си, вата.
Кражбата на Донбас няма да се осъществи!
Щом крепостните сакат Донбас, ще пролеят реки от кръв, за да го вземат!
00:13 10.12.2025
4 1385 Дня
3 Дневната Обосрация.
Песков какъв му е отговорът .
Коментиран от #7
00:16 10.12.2025
5 алексбг
00:21 10.12.2025
6 ...
00:26 10.12.2025
7 Хи хи
До коментар #4 от "1385 Дня":А защо да се бърза ??? Нека урките ядат бой бе, колкото повече, толкова повече !!!
00:28 10.12.2025