Руската ПВО е свалила 20 украински дрона през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 20 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над територията на Русия. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.
По данни на ведомството, 16 от дроновете са били свалени над Брянска област, два - над Калужка област, един - над Белгородска област, а още един безпилотен апарат е бил унищожен над Московския регион.
Информацията е публикувана в официално изявление на Руското военно министерство, което уточнява, че всички дронове са били от самолетен тип.
1 Само
Коментиран от #9
08:24 10.12.2025
2 Пич
08:27 10.12.2025
3 Русофил
08:30 10.12.2025
4 Мдаа!🤔
Коментиран от #8
08:35 10.12.2025
5 Амброзия Амбразурова
Благодаря!
08:38 10.12.2025
6 Най надеждно то руско ПВО си останаха
Няма пропуснат дрон или ракета
Факт!!
08:49 10.12.2025
7 Възраждане
08:51 10.12.2025
8 Възраждане
До коментар #4 от "Мдаа!🤔":Цялото НАТО ще бъде скоро подчинено и ще работи за Русия и руския народ като роби
08:52 10.12.2025
9 Путин
До коментар #1 от "Само":Не мога веее.... Сорос ни каза да станем "многоходови"
08:58 10.12.2025
10 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
08:59 10.12.2025
11 Факт
09:00 10.12.2025
12 болгарин..
09:06 10.12.2025
13 ООрана държава
09:10 10.12.2025
14 Един Иван
Коментиран от #16
09:12 10.12.2025
15 xаббат
09:25 10.12.2025
16 купидон
До коментар #14 от "Един Иван":,,е била и ще си остане империя,, !
09:26 10.12.2025