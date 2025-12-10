Руската ПВО е свалила 20 украински дрона през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 20 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над територията на Русия. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

По данни на ведомството, 16 от дроновете са били свалени над Брянска област, два - над Калужка област, един - над Белгородска област, а още един безпилотен апарат е бил унищожен над Московския регион.

Информацията е публикувана в официално изявление на Руското военно министерство, което уточнява, че всички дронове са били от самолетен тип.