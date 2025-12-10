Новини
Руската ПВО е свалила 20 украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Руската ПВО е свалила 20 украински дрона през нощта

10 Декември, 2025 08:23

Един от безпилотните апарати е унищожен над Московска област, съобщава руското министерство на отбраната

Руската ПВО е свалила 20 украински дрона през нощта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 20 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над територията на Русия. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

По данни на ведомството, 16 от дроновете са били свалени над Брянска област, два - над Калужка област, един - над Белгородска област, а още един безпилотен апарат е бил унищожен над Московския регион.

Информацията е публикувана в официално изявление на Руското военно министерство, което уточнява, че всички дронове са били от самолетен тип.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    4 2 Отговор
    БОЙ !

    Коментиран от #9

    08:24 10.12.2025

  • 2 Пич

    11 3 Отговор
    Айде ако обичат руснаците , малко по чевръсто !!! Сега е точният момент за по силен натиск , защото наркомана отново е неадекватен !!! Ще кажеш , че заедно са учили с Урсула !!!

    08:27 10.12.2025

  • 3 Русофил

    3 2 Отговор
    Останалите 280 дрона къде са?

    08:30 10.12.2025

  • 4 Мдаа!🤔

    5 3 Отговор
    Не ни казват, какво се е случило преди два дена в Измаил ! Чуло се е чак във Финландия!😂 Оръжие за около 11милиарда е станало на скрап и фойерверки! НАТО са болни!

    Коментиран от #8

    08:35 10.12.2025

  • 5 Амброзия Амбразурова

    2 1 Отговор
    Някой може ли да ми каже къде се продават стартови пакети € и ако може да има повече хора, че много се възбуждам докато чакам и ставам мокра.
    Благодаря!

    08:38 10.12.2025

  • 6 Най надеждно то руско ПВО си останаха

    3 4 Отговор
    Петролните рафинерии
    Няма пропуснат дрон или ракета
    Факт!!

    08:49 10.12.2025

  • 7 Възраждане

    3 3 Отговор
    Долни и мерзави терористи. Всичките им дронове на НАТО ще свалим, нацистите нямат никакъв шанс

    08:51 10.12.2025

  • 8 Възраждане

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    Цялото НАТО ще бъде скоро подчинено и ще работи за Русия и руския народ като роби

    08:52 10.12.2025

  • 9 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Само":

    Не мога веее.... Сорос ни каза да станем "многоходови"

    08:58 10.12.2025

  • 10 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    4 1 Отговор
    Нещастници

    08:59 10.12.2025

  • 11 Факт

    2 2 Отговор
    Руснаците нямат авиация и единственото, което успяха да установят е въздушна малоценност. Нямат SEAD системи като запада и самолетите им са просто въздушна артилерия. Не могат да нанасят прецизни удари в тила на врага, нямат и разузнаване на борда. Разчитат на предатели и сведения от земята

    09:00 10.12.2025

  • 12 болгарин..

    3 2 Отговор
    Шизо бгбандерците,заедно с урсулците са в панйка..рижавия им съобщи че юръпо ще плати сметката за украiнската авантюра-е.с.ще бъде обран до шушка,защото 28-те точки за мир са писани в маскву..та брюкселе нека да праща още млрди на зеления мухал,он е за бунището-що е с изтекла годност..коньие с капаци

    09:06 10.12.2025

  • 13 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Зелю победи ли?

    09:10 10.12.2025

  • 14 Един Иван

    2 3 Отговор
    От статията излиза че Украйна е нападнала Русия. И журналистите ни като президента замазват и да се подмазват.Русия е била и ще си остане империя на злото и ние винаги придворните и шутове .

    Коментиран от #16

    09:12 10.12.2025

  • 15 xаббат

    0 0 Отговор
    Гои! Это не Ваша война, а наша против Вас вашими руками.

    09:25 10.12.2025

  • 16 купидон

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Един Иван":

    ,,е била и ще си остане империя,, !

    09:26 10.12.2025

