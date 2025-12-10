Новини
Лавров: Тръмп не отменя санкциите срещу Русия, а ги увеличава

10 Декември, 2025 10:55 908 19

  • сергей лавров-
  • санкции-
  • русия

Външният министър хвали усилията на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна и предупреждава за отговор на Москва

Лавров: Тръмп не отменя санкциите срещу Русия, а ги увеличава - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп „не бърза“ да премахне санкциите срещу Русия и дори ги „увеличава“, заяви Руският външен министър Сергей Лавров, предава News.bg.

В същото време той похвали администрацията на САЩ за усилията ѝ да допринесе за разрешаването на конфликта в Украйна. „Постигнато беше споразумение за продължаване на тази работа. Основното е, че има фундаментално разбиране, че устойчивото уреждане е невъзможно без премахване на коренните причини за кризата“, подчерта Лавров в обръщение към Съвета на федерацията.

Руският дипломат отбеляза, че Европейският съюз е „под илюзията да победи Русия по един или друг начин“, но увери, че Москва „няма да воюва“ с Европа.

В същото време Лавров предупреди, че Русия ще реагира на разполагането на чуждестранни войски в Украйна и на изземването на замразени руски активи, като добави, че страната „вече е готова“ за подобен отговор.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 мхм

    6 17 Отговор
    „под илюзията да победи Русия по един или друг начин“ - прав е. могучая отново ще се победи сама
    „няма да воюва“ - пак е прав. орките не воюват. и в момента няма война. 2014та също нямаше. има специална военна осерация.

    10:59 10.12.2025

  • 4 Ма н аф

    12 2 Отговор
    Веганите и ЛГБТ биологични видове не може да ги задоволи даже и кон

    Коментиран от #6

    11:01 10.12.2025

  • 5 Дориана

    15 2 Отговор
    Да, така е . Европейските политици отдавна провокират по всякакъв начин война между НАТО и Русия. Накрая ще си получат заслуженото , защото тъпо и упорито не чуват предупрежденията.

    11:01 10.12.2025

  • 6 купидон

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ма н аф":

    Да пробват с магаре - може да им се получи , знаеш ли .

    11:02 10.12.2025

  • 8 КзББ и ДП

    4 0 Отговор
    Санкции за какво? Тойота е продала 2024 най-много автомобили в Русия

    11:03 10.12.2025

  • 10 куха ле..йко ,

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Работата ми е цял живот е да уча такива като теб на грамотност ! ТИ СИ ПОСЛЕДНИЯТ , КОЙТО ЩЕ МИ ДАВА НАСОКИ ЗА ТОВА !

    11:06 10.12.2025

  • 11 ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Каквато аудиторията - такива и коментарите !

    11:06 10.12.2025

  • 13 НА ТЪП ЕСГЕЙЗЪР

    7 1 Отговор
    НЕ МОЖЕШ МУ ОБЯСНИ,ЧЕ РУСИЯ Е НЕПОБЕДИМА ПРАКТИЧЕСКИ.

    11:08 10.12.2025

  • 14 Силата се мести на изток

    7 0 Отговор
    и бега с 200 от запад.

    11:09 10.12.2025

  • 15 Както казва Лавров

    1 3 Отговор
    ...."Основното е, че има фундаментално разбиране, че устойчивото уреждане е невъзможно без премахване на коренните причини за кризата, които са Руската агресия към една независима и суверенна страна!

    Коментиран от #17

    11:10 10.12.2025

  • 17 купидон

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Както казва Лавров":

    Все едно нищо не си написал !

    11:12 10.12.2025

  • 18 Нова статия без

    0 0 Отговор
    нова информация не е новина.

    11:16 10.12.2025

