Лавров: Тръмп не отменя санкциите срещу Русия, а ги увеличава

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп „не бърза“ да премахне санкциите срещу Русия и дори ги „увеличава“, заяви Руският външен министър Сергей Лавров, предава News.bg.

В същото време той похвали администрацията на САЩ за усилията ѝ да допринесе за разрешаването на конфликта в Украйна. „Постигнато беше споразумение за продължаване на тази работа. Основното е, че има фундаментално разбиране, че устойчивото уреждане е невъзможно без премахване на коренните причини за кризата“, подчерта Лавров в обръщение към Съвета на федерацията.

Руският дипломат отбеляза, че Европейският съюз е „под илюзията да победи Русия по един или друг начин“, но увери, че Москва „няма да воюва“ с Европа.

В същото време Лавров предупреди, че Русия ще реагира на разполагането на чуждестранни войски в Украйна и на изземването на замразени руски активи, като добави, че страната „вече е готова“ за подобен отговор.