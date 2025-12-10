Лавров: Тръмп не отменя санкциите срещу Русия, а ги увеличава

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп „не бърза“ да премахне санкциите срещу Русия и дори ги „увеличава“, заяви Руският външен министър Сергей Лавров, предава News.bg.
В същото време той похвали администрацията на САЩ за усилията ѝ да допринесе за разрешаването на конфликта в Украйна. „Постигнато беше споразумение за продължаване на тази работа. Основното е, че има фундаментално разбиране, че устойчивото уреждане е невъзможно без премахване на коренните причини за кризата“, подчерта Лавров в обръщение към Съвета на федерацията.
Руският дипломат отбеляза, че Европейският съюз е „под илюзията да победи Русия по един или друг начин“, но увери, че Москва „няма да воюва“ с Европа.
В същото време Лавров предупреди, че Русия ще реагира на разполагането на чуждестранни войски в Украйна и на изземването на замразени руски активи, като добави, че страната „вече е готова“ за подобен отговор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 мхм
„няма да воюва“ - пак е прав. орките не воюват. и в момента няма война. 2014та също нямаше. има специална военна осерация.
10:59 10.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ма н аф
Коментиран от #6
11:01 10.12.2025
5 Дориана
11:01 10.12.2025
6 купидон
До коментар #4 от "Ма н аф":Да пробват с магаре - може да им се получи , знаеш ли .
11:02 10.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 КзББ и ДП
11:03 10.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 куха ле..йко ,
До коментар #7 от "Дориана":Работата ми е цял живот е да уча такива като теб на грамотност ! ТИ СИ ПОСЛЕДНИЯТ , КОЙТО ЩЕ МИ ДАВА НАСОКИ ЗА ТОВА !
11:06 10.12.2025
11 ха-ха
До коментар #7 от "Дориана":Каквато аудиторията - такива и коментарите !
11:06 10.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 НА ТЪП ЕСГЕЙЗЪР
11:08 10.12.2025
14 Силата се мести на изток
11:09 10.12.2025
15 Както казва Лавров
Коментиран от #17
11:10 10.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 купидон
До коментар #15 от "Както казва Лавров":Все едно нищо не си написал !
11:12 10.12.2025
18 Нова статия без
11:16 10.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.