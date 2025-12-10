Новини
Президентът на Румъния: Ако Украйна падне, съседството с Русия ще промени всичко
10 Декември, 2025 11:55 1 557 50

Никушор Дан изрази загриженост за Европа и страната си, докато е на посещение във Франция

Президентът на Румъния: Ако Украйна падне, съседството с Русия ще промени всичко - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Ако Украйна падне, ще станем съседи с Русия и всичко ще се промени“, заяви президентът на Румъния Никушор Дан по време на двудневното си посещение във Франция, предаде БТА, цитирана от News.bg.

Дан уточни, че Румъния не обмисля изпращането на войски в Украйна, но изрази загриженост относно последствията за страната и за Европа при евентуално поражение на съседната държава. Той подчерта значението на украинската съпротива и добави, че въпреки разговорите за мир, лично не е оптимист.

Президентът припомни, че Румъния, подобно на Полша, е един от ключовите маршрути, по които преминава цялата военна и хуманитарна помощ за Украйна.

Относно коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Европа е „разпадаща се“ група от страни, водена от „слаби“ лидери, Дан посочи, че още по време на първия мандат на Тръмп американският интерес е бил насочен към Тихия океан.

„Дълго време имаше дисбаланс между САЩ и Европа по отношение на финансирането на сигурността в Европа. Тук Тръмп е прав, че трябва да се постигне баланс. Ето защо на срещата на върха на НАТО в Хага всички се съгласихме да увеличим военните разходи. Ще видим как ще се развият нещата в бъдеще“, обясни румънският държавен глава.

Това е първото официално посещение на Никушор Дан във Франция като президент на Румъния.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 20 гласа.
  • 1 Сериозно

    41 10 Отговор
    Профашистката сглобка на желаещите започва да се пропуква.
    Трудно се преглъща кървавия залък на войната.

    11:57 10.12.2025

  • 2 Аз съм веган

    18 36 Отговор
    Така е. Никой не иска да има граница с Бензиностанцията. Винаги намират рускогворящи които да асвабаждават.

    Коментиран от #25, #32, #48

    11:58 10.12.2025

  • 3 Притеснявам се😁,че

    20 39 Отговор
    Украйна ще загуби войната срещу агресора Русия когато изплува крайцера .

    Коментиран от #18, #41

    11:58 10.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 25 Отговор
    Европа на независими държави със собствена валута и граници.

    11:58 10.12.2025

  • 5 Пич

    39 9 Отговор
    Някога по румънско пребиваваха вампири , а сега - идиоти !!! Ами пореви на рамото на Урсула, тя ще намери умен и интелигентен изход от ситуацията. Неочаквано за всички ще санкционира Русия за 806 път , като разпореди реките да текат наобратно!!!

    11:58 10.12.2025

  • 6 Значи използвате

    26 4 Отговор
    тези укроГлюпаци за маша.

    11:58 10.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз съм веган

    9 31 Отговор
    Защо никой не се радва на асвабадителите? Защо? Защо рускогворящите украинци намразиха Бензиностанцията?

    Коментиран от #14, #40

    12:01 10.12.2025

  • 9 Тръмп и мъск

    35 7 Отговор
    Не ако, а когато падне ти ще бъдеш отсвирен ,защото ще има нови честни избори .капиш,соросоид измислен

    Коментиран от #13

    12:01 10.12.2025

  • 10 Руснаков

    22 3 Отговор
    Няма проблем,нали няма да граничи със САЩ...най боли когато ти го набута Приятел...

    12:03 10.12.2025

  • 11 Байо

    16 5 Отговор
    Ами ще наблягате на памперсите и тоал.хартия,бе Никуш0ре,Данчо.Ама нищо,ще ви оправят перисталтиките.

    12:04 10.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бензиностанция

    23 3 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    Ама като й чуете името и напълване розовите панперси

    12:05 10.12.2025

  • 15 Дзън-дзън

    22 4 Отговор
    Да напомня - законно избраният президент на Румъния е друг. И не е в президентството.
    Никушор Дан е аватар на платци извън Румъния.
    Командва се с дистанционно.

    12:06 10.12.2025

  • 16 Ха ХаХа

    13 4 Отговор
    Страхливите власи треперят.

    12:06 10.12.2025

  • 17 Какво съседство с Русия

    8 19 Отговор
    та тя се разпада.Европа ще граничи с Китай.

    Коментиран от #20, #24

    12:06 10.12.2025

  • 18 Ха ХаХа

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Притеснявам се😁,че":

    Когато изплува целия флот на Свинския райх

    12:07 10.12.2025

  • 19 az СВО Победа 80

    15 5 Отговор
    В Конгреса на САЩ е внесен законопроект HR6508 за прекратяване на членството на САЩ в НАТО!

    Коментиран от #28

    12:07 10.12.2025

  • 20 Простак

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Какво съседство с Русия":

    300%

    12:08 10.12.2025

  • 21 Папуц

    19 3 Отговор
    Поредната сорос-калинка, инсталирана по "демократичен" начин за президент на мамалигите.
    И той ,по заповед на господарите си, започва да врещи - помощ , Русия идва.
    Споко домнуле, вас (също като нас) ни взеха в НАТО , само за да има пушечно месо.На твое място , бих постъпил като зеленият - купувай къща в Англия, и пести пари за сериозна охрана.
    Не Русия, румънците ще те притесняват !

    Коментиран от #50

    12:09 10.12.2025

  • 22 При такъв сценарий

    2 1 Отговор
    не е задължително цяла Украйна да попада в границите на Русия.

    12:12 10.12.2025

  • 23 Варна 3

    5 2 Отговор
    Не отново границите на СССР от 1989 година...

    12:14 10.12.2025

  • 24 Варна 3

    5 8 Отговор

    До коментар #17 от "Какво съседство с Русия":

    Европа ще граничи с Украйна, а Украйна на изток с Китай.

    12:15 10.12.2025

  • 25 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    По същество и ти говориш на руски диалект.

    Коментиран от #34

    12:16 10.12.2025

  • 26 Факт

    9 3 Отговор
    ,Назначеният президент на Румъния.Нека да сме точни.

    12:17 10.12.2025

  • 27 Георгиев

    9 4 Отговор
    Не се и съмнявай, че Русия ще ви стане съсед. Ще се отреже пътя през Румъния към Окраина. Ще спадне напрежението сред народите в Румъния. И тамошните политици ще погледнат на света от друг ъгъл. До тогава Кая и Урсула може и да ги няма.
    Всичко може наистина да е друго. Към по добро.

    12:18 10.12.2025

  • 28 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    Внесен е...така...е колкото по рано,толкова по добре,по добре без Приятел отколкото с фалшив Приятел...Европа ще се събере...

    Коментиран от #39

    12:18 10.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пламен

    3 5 Отговор
    Умен и точен човек, не е като харманлийския цървул

    12:18 10.12.2025

  • 31 загрижени за себе си

    4 3 Отговор
    Този не е загрижен за страната си, а за далаверите, корупцията и отговорността, която ще носи молдовската хунта, която на три пъти отмени резултатите от законни избори и на два пъти фалшифицира други, за да се задържи на власт. Ето това ви е Европейската демокрация.

    12:19 10.12.2025

  • 32 Шумен 27

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Да ви пратим в Русия да се мобилизирате срещу Украйна и това е. Украинците са толкова силни, че едва ли ще оцелеете.

    Коментиран от #38

    12:21 10.12.2025

  • 33 Ако Украйна падне....

    6 2 Отговор
    Ами ще падне.... Аре стига с тази Украйна мислете за България. И пак питаме: някой няма ли най после да каже на каква стойност са напечатаните "български евра" като номинал ? На колко е оценена България? За колко я продадоха? Колко ? Говорим глупости а на основният въпрос никой не е отговорил до сега

    12:23 10.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Много ми е важно

    4 2 Отговор
    Никушор Дан изразил загриженост.....

    12:24 10.12.2025

  • 36 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Чиба Рашка":

    «с македонской земли»

    Коментиран от #45

    12:27 10.12.2025

  • 37 Еврозона

    2 1 Отговор
    Събираме всички левове във общият казан преди да ги пратим за унищожаване и се пита във задачата когато се напълни на около половина после същият казан със евро дали ще е на половина ? Ако е така то всички хора теоритично трябва да могат да си изтеглят парите в брой нали? Примерно във злато или във каквото искат да ги вложат. Колко ще са напечатаните "български евра" питаме. Някой отговор ще ни даде ли най на края ?

    12:30 10.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 az СВО Победа 80

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Кривоверен алкаш":

    Европа вече е цивилизационно заличена!

    12:31 10.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Притеснявам се😁,че":

    Сега как е? Печелите ли? Ако не, то коги?На върба у сряда.

    12:33 10.12.2025

  • 42 Наритай руснак

    4 1 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване

    Коментиран от #43

    12:33 10.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    12:36 10.12.2025

  • 45 RIP Сесесере 1920 1991💀

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "честен ционист":

    Ей само с това изказване се вижда колко е умствения багаж и историческите познания на средната купейка

    12:37 10.12.2025

  • 46 !!!?

    1 1 Отговор
    Ако Украйна падне Румъния става следващата Украйна, а ако Русия падне Китай ще стане съсед на Европа !!!?

    12:40 10.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Румъния е освободила България от Северна Добружа. Напомням. Има претенции към Балчик дори

    12:42 10.12.2025

  • 49 Бибитко от Банкя

    2 0 Отговор
    Никушор го сложи Урсулката за президент и той слушка като наш Бойко!

    12:42 10.12.2025

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Папуц":

    Те там си помнят колко бързо приключи съда срещу Чаушеску.
    А нито един снайперист от Тимишоара не хаанах, нито един. Ама Чаушеску го отнесе.

    12:47 10.12.2025

