Президентът на Румъния: Ако Украйна падне, съседството с Русия ще промени всичко

„Ако Украйна падне, ще станем съседи с Русия и всичко ще се промени“, заяви президентът на Румъния Никушор Дан по време на двудневното си посещение във Франция, предаде БТА, цитирана от News.bg.
Дан уточни, че Румъния не обмисля изпращането на войски в Украйна, но изрази загриженост относно последствията за страната и за Европа при евентуално поражение на съседната държава. Той подчерта значението на украинската съпротива и добави, че въпреки разговорите за мир, лично не е оптимист.
Президентът припомни, че Румъния, подобно на Полша, е един от ключовите маршрути, по които преминава цялата военна и хуманитарна помощ за Украйна.
Относно коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Европа е „разпадаща се“ група от страни, водена от „слаби“ лидери, Дан посочи, че още по време на първия мандат на Тръмп американският интерес е бил насочен към Тихия океан.
„Дълго време имаше дисбаланс между САЩ и Европа по отношение на финансирането на сигурността в Европа. Тук Тръмп е прав, че трябва да се постигне баланс. Ето защо на срещата на върха на НАТО в Хага всички се съгласихме да увеличим военните разходи. Ще видим как ще се развият нещата в бъдеще“, обясни румънският държавен глава.
Това е първото официално посещение на Никушор Дан във Франция като президент на Румъния.
Трудно се преглъща кървавия залък на войната.
17 Какво съседство с Русия
18 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Притеснявам се😁,че":Когато изплува целия флот на Свинския райх
19 az СВО Победа 80
И той ,по заповед на господарите си, започва да врещи - помощ , Русия идва.
Споко домнуле, вас (също като нас) ни взеха в НАТО , само за да има пушечно месо.На твое място , бих постъпил като зеленият - купувай къща в Англия, и пести пари за сериозна охрана.
Не Русия, румънците ще те притесняват !
До коментар #17 от "Какво съседство с Русия":Европа ще граничи с Украйна, а Украйна на изток с Китай.
До коментар #2 от "Аз съм веган":По същество и ти говориш на руски диалект.
Всичко може наистина да е друго. Към по добро.
До коментар #19 от "az СВО Победа 80":Внесен е...така...е колкото по рано,толкова по добре,по добре без Приятел отколкото с фалшив Приятел...Европа ще се събере...
До коментар #2 от "Аз съм веган":Да ви пратим в Русия да се мобилизирате срещу Украйна и това е. Украинците са толкова силни, че едва ли ще оцелеете.
До коментар #34 от "Чиба Рашка":«с македонской земли»
До коментар #28 от "Кривоверен алкаш":Европа вече е цивилизационно заличена!
До коментар #3 от "Притеснявам се😁,че":Сега как е? Печелите ли? Ако не, то коги?На върба у сряда.
До коментар #36 от "честен ционист":Ей само с това изказване се вижда колко е умствения багаж и историческите познания на средната купейка
До коментар #2 от "Аз съм веган":Румъния е освободила България от Северна Добружа. Напомням. Има претенции към Балчик дори
До коментар #21 от "Папуц":Те там си помнят колко бързо приключи съда срещу Чаушеску.
А нито един снайперист от Тимишоара не хаанах, нито един. Ама Чаушеску го отнесе.
