Президентът на Румъния: Ако Украйна падне, съседството с Русия ще промени всичко

„Ако Украйна падне, ще станем съседи с Русия и всичко ще се промени“, заяви президентът на Румъния Никушор Дан по време на двудневното си посещение във Франция, предаде БТА, цитирана от News.bg.

Дан уточни, че Румъния не обмисля изпращането на войски в Украйна, но изрази загриженост относно последствията за страната и за Европа при евентуално поражение на съседната държава. Той подчерта значението на украинската съпротива и добави, че въпреки разговорите за мир, лично не е оптимист.

Президентът припомни, че Румъния, подобно на Полша, е един от ключовите маршрути, по които преминава цялата военна и хуманитарна помощ за Украйна.

Относно коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Европа е „разпадаща се“ група от страни, водена от „слаби“ лидери, Дан посочи, че още по време на първия мандат на Тръмп американският интерес е бил насочен към Тихия океан.

„Дълго време имаше дисбаланс между САЩ и Европа по отношение на финансирането на сигурността в Европа. Тук Тръмп е прав, че трябва да се постигне баланс. Ето защо на срещата на върха на НАТО в Хага всички се съгласихме да увеличим военните разходи. Ще видим как ще се развият нещата в бъдеще“, обясни румънският държавен глава.

Това е първото официално посещение на Никушор Дан във Франция като президент на Румъния.