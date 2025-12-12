Новини
Свят »
Русия »
Медведев: Америка, колко още ще търпиш киевския клоун?!
  Тема: Украйна

Медведев: Америка, колко още ще търпиш киевския клоун?!

12 Декември, 2025 04:27, обновена 12 Декември, 2025 03:30 663 8

  • медведев-
  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • сащ

Териториален референдум в Украйна ще забави преговорите, заяви бившият руски президент и премиер

Медведев: Америка, колко още ще търпиш киевския клоун?! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Наркоманският фюрер направо показа пръст на Белия дом. Това написа заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в платформата Х.

"Всички разбират, че териториален референдум в Украйна ще забави преговорите. Точно това търси киевският клоун", написа още Медведев.

Още новини от Украйна

Той попита: "Колко още ще търпиш това, Америка?"

Вчера в разговор по 24 Канал президентът на Украйна Володимир Зеленски обясни, че по мнението на американската страна Украйна трябва да се оттегли от Донецка област, а Русия – да не навлиза в тези територии. "САЩ обаче не могат да обяснят кой в такъв случай ще управлява там и ще осигурява сигурността".

Според него предложението на САЩ не е в полза на Киев. "Смятам, че на този въпрос ще отговори народът на Украйна. Във формат на избори или в формат на референдум, но трябва да има позиция на народа на Украйна", подчерта Зеленски.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    13 3 Отговор
    Кой народ? Че то народ не остана в Украйна.

    03:37 12.12.2025

  • 2 Ццц

    9 2 Отговор
    Въпросът е не Америка, а украинците колко още могат да го изтърпят? Цял свят без 4-ма идиота и 2 идиотки са вдигнали ръце от този мелез. А украинците най-страдат и пак не му теглят ножа. Естествено, че се чуди как да бави, защото знае, че ще прострат миризливата му опаковка по стените на Радата. По Конституция само референдум е законният начин за териториална промяна, но дрогираният пак прави маймунджалъци все едно има право на избор. А през това време умират хора. Чудя се как Стивън Кинг не е направил "То" като латинска сапунка. Толкова много материал за разказване има около киевския кървав клоун.

    Коментиран от #4

    03:59 12.12.2025

  • 3 Докато

    6 2 Отговор
    ЕС се гърчи 3-4 негови ръководителя със супер нисък рейтинг само се срещат говорят пълни глупости и крадат парите на европейците ужким за Украйна..Свършено е с Украйна,защото и ЕС вече не е съюз

    04:09 12.12.2025

  • 4 койдазнай

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ццц":

    От какво страдат украинците? Да не би някой да ги бомбардира, да ги убива и да се опитва да им превземе държавата?!?

    04:16 12.12.2025

  • 5 Българин

    1 1 Отговор
    Много ми липсва Жириновски. То тая роля е играеше много по-добре, беше истинско забавление да се слуша. Но за съжаление, влезе в болница, да го лекуват от Ковид и не излезе.

    04:20 12.12.2025

  • 6 4927

    2 1 Отговор
    Още на срещата в Аляска, когато Путин му показа на Тръмп американските и европейски оръжия, дадени на Украйна и след това препродадени в Африка и Южна Америка (най-вече Венецуела), още тогава Тръмп ги отписа и Зеленски и всичките му подръжници.

    04:21 12.12.2025

  • 7 В В.П.

    1 1 Отговор
    По време на война никой не пита ,някакъв ,народ.. Референдум е нелегално деяние .

    04:47 12.12.2025

  • 8 до Дима Самагоний

    0 0 Отговор
    Този клоун,като нищо може да надживее всички ви в империята,както и самата иммпирия.

    04:54 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания