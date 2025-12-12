Наркоманският фюрер направо показа пръст на Белия дом. Това написа заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в платформата Х.

"Всички разбират, че териториален референдум в Украйна ще забави преговорите. Точно това търси киевският клоун", написа още Медведев.

Той попита: "Колко още ще търпиш това, Америка?"

Вчера в разговор по 24 Канал президентът на Украйна Володимир Зеленски обясни, че по мнението на американската страна Украйна трябва да се оттегли от Донецка област, а Русия – да не навлиза в тези територии. "САЩ обаче не могат да обяснят кой в такъв случай ще управлява там и ще осигурява сигурността".

Според него предложението на САЩ не е в полза на Киев. "Смятам, че на този въпрос ще отговори народът на Украйна. Във формат на избори или в формат на референдум, но трябва да има позиция на народа на Украйна", подчерта Зеленски.