Тръмп: Ще участваме в преговорите за Украйна в Европа, само ако има добри шансове за напредък

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще изпратят представител, който да участва в преговорите в Европа за Украйна през уикенда, ако има добри шансове за напредък по споразумението за прекратяване на огъня, информира Ройтерс.

"Ще видим дали ще присъстваме на срещата", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. "Ще присъстваме на срещата в събота в Европа, ако смятаме, че има добри шансове. И не искаме да губим много време, ако смятаме, че шансовете са малки."

Тръмп подписа указ за изкуствения интелект, който ще се опита да предотврати нарастващия брой щатски закони, регулиращи технологията, с национален стандарт, информира Ройтерс.

"Искаме да имаме един централен източник на одобрение", каза Тръмп пред репортери, заобиколен от най-висшите си съветници, включително министъра на финансите Скот Бесент.

Указът ще даде на администрацията на Тръмп инструменти да отхвърли най-"обременителните" щатски регулации, каза съветникът по изкуствен интелект в Белия дом Дейвид Сакс. Администрацията няма да се противопостави на правила, регулиращи изкуствения интелект и безопасността на децата, добави той.

Големи играчи в областта на изкуствения интелект заявиха, че федералното правителство, а не щатите, трябва да регулира индустрията.

Въпреки това лидерите на щатите от двете основни политически партии заявиха, че се нуждаят от правомощия да поставят ограничения около изкуствения интелект, особено след като Конгресът постоянно не успява да приеме закони, регулиращи технологичната индустрия.

Губернаторът на Флорида Рон Десантис, републиканец, предложи харта на правата за изкуствения интелект, която включва защита на личните данни, родителски контрол и защита на потребителите. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, чийто щат е дом на няколко големи компании за изкуствен интелект, подписа тази година закон, който изисква от големите разработчици на изкуствен интелект да обяснят плановете си за намаляване на потенциалните катастрофални рискове.

Други щати приеха закони, забраняващи генерираните от изкуствен интелект неконсенсуални сексуални изображения и неразрешени политически дийпфейкове.

Американският президент заяви пред репортери в Белия дом, че САЩ скоро ще започнат удари, за да пресекат пратките с наркотици, които се транспортират от Венецуела до САЩ по сухопътни маршрути, дъобщи Ройтерс.

Тръмп многократно е заплашвал през последните седмици да започне удари срещу наркотиците, които се контрабандират по суша.

Междувременно САЩ наложиха нови санкции срещу Венецуела, като наложиха ограничения за трима племенници на съпругата на президента Николас Мадуро, както и до шест петролни танкера и корабни компании, свързани с тях, докато Вашингтон засилва натиска върху Каракас, съобщи Ройтерс.

Новите санкции срещу Франки Флорес, Карлос Флорес и Ефрейн Кампо бяха наложени ден след като Доналд Тръмп обяви, че САЩ са конфискували петролен танкер край бреговете на Венецуела, посочва Асошиейтед прес.

В изявление министерството на финансите на САЩ заяви, че налага санкции на шест корабни компании, превозващи венецуелски петрол, както и на шест танкера за суров петрол, които според него "са се занимавали с измамни и опасни практики при превоза и продължават да предоставят финансови ресурси, които подхранват корумпирания наркотерористичен режим на Мадуро", информира Ройтерс.

Четири от танкерите, включително построеният през 2002 г. "H. Constance" и построеният през 2003 г. "Lattafa", плават под флага на Панама, а другите два – под флага на Островите Кук и Хонконг.

Засегнатите от мерките кораби са супертанкери, които наскоро са натоварили суров нефт във Венецуела, според вътрешните транспортни документи на държавната петролна компания PDVSA.

Франки Флорес и Ефрейн Антонио Кампо Флорес, племенници на първата дама на Венецуела Силия Флорес, бяха наречени "наркоплеменниците" след ареста им в Хаити през 2015 г. при операция на американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА). Те бяха осъдени през 2016 г. по обвинения, че са се опитали да осъществят сделка с кокаин на стойност няколко милиона долара, и бяха осъдени на 18 години затвор, но бяха освободени през 2022 г. в рамките на размяна на затворници с Венецуела.

Венецуелското министерство на комуникациите, което отговаря за прессъобщенията на правителството в Каракас, не отговори веднага на искането за коментар.

Мадуро и неговото правителство категорично отричат връзки с престъпността.

Сенатът на САЩ отхвърли конкурентни предложения на републиканците и демократите за справяне с надвисващата криза в здравеопазването, оставяйки около 24 млн. американци уязвими от значително по-високи застрахователни премии, които ще влязат в сила на 1 януари, когато изтича федералната субсидия, съобщи Ройтерс.

Освен ако не настъпи някакъв късен пробив, Конгресът ще започне коледна ваканция някъде през следващата седмица и няма да се върне до 5 януари, след като новите премии бъдат фиксирани за тези, които са разчитали на увеличената субсидия по Закона за достъпно здравеопазване.

В поредица от гласувания, проведени по партийни линии, демократите и републиканците блокираха взаимно законопроектите си.

Камарата на представителите може да опита да приеме някакъв законодателен акт следващата седмица, който все още не е обявен. Дори да бъде приет, демократите в Сената и вероятно някои републиканци ще се противопоставят и могат да използват гласовете си, за да попречат на тази инициатива.

"След днешното гласуване кризата в американското здравеопазване е 100% на техните рамене“, каза лидерът на демократите в Сената Чък Шумър по адрес на републиканците.

Лидерът на републиканците в Сената Джон Тюн отхвърли законопроекта на демократите като "политически ход" и заяви, че "републиканците са готови да се заемат с работа. Все още не съм сигурен, че демократите проявяват интерес".