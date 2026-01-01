Новини
България вече една година е пълноправен член на Шенген

България вече една година е пълноправен член на Шенген

1 Януари, 2026 11:07

Новият механизъм ще извършва постоянен мониторинг върху ефективното и правилно прилагане на шенгенското законодателство у нас

България вече една година е пълноправен член на Шенген - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 януари 2026 г. България отбелязва една година, откакто е пълноправен член на Шенгенското пространство. На 12 декември 2024 г. Съветът на Европейския съюз (ЕС) реши проверките по сухопътните шенгенски граници на България и Румъния да отпаднат. България и Румъния очакват присъединяването си към Шенген от 2010 г., когато Съветът на ЕС отчете, че са изпълнени законовите изисквания. В последвалите години, въпреки тази оценка и многократните призиви на Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП), в Съвета на ЕС не бе постигнато необходимото единодушие, припомни БТА.

От 31 март 2024 г. и България, и Румъния вече прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Контролът по вътрешните въздушни и морски граници с България и Румъния също беше премахнат от тази дата. Това бе прието по време на Испанското председателство на Съвета на ЕС на 30 декември 2023 година.

На 1 януари 2025 г. България стана пълноправен член на Шенген.

Въпреки притесненията в общественото пространство, че след влизането в Шенген и премахването на граничния контрол към България ще се засили миграционният натиск, това не се случи. На 22 декември директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов съобщи, че през 2025 г. има 70% снижение на мигрантския натиск, огромен ръст на разкритите престъпления, свързани с контрабанда, рекорден брой на разбитите престъпни групи, свързани с трафик на мигранти и др. Изпращаме първата година, след като България е приета в шенгенското пространство и по суша. С това осигурихме икономически просперитет на държавата ни и докато останалите хора почиват, вие сте навън и пазите границите, обърна се гл. комисар Златанов към сужителите на дирекцията.

През октомври 2025 г. Министерският съвет одобри създаването на Национален механизъм за координация и контрол на прилагането на достиженията на правото от Шенген в България.

Новият механизъм ще извършва постоянен мониторинг върху ефективното и правилно прилагане на шенгенското законодателство у нас. В него ще участват ръководни представители на политическо ниво от всички институции, ангажирани с прилагането на шенгенските правила. Сред основните задачи на механизма са решаване на координационни въпроси, предприемане на последващи мерки по констатации и препоръки от оценките по Шенген, както и укрепване на административния капацитет на страната за пълноценно участие в шенгенското сътрудничество. Механизмът ще се ръководи от национален координатор по Шенген – заместник-министър на вътрешните работи, отговарящ за въпросите на ЕС. Работата му ще се подпомага от шест тематични групи, ръководени от съответни структури на МВР и други ведомства. Създаването на механизма цели да осигури последователност и приемственост при прилагането на достиженията на правото от Шенген в България.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви дни по-късно, че предстои България да премине през първата си периодична оценка по Шенген, вече в качеството си на пълноправен член. Очакваме положителни резултати, които да покажат отличната подготвеност на служителите за прилагането на шенгенското законодателство, посочи тогава Митов.

Според него Шенген допринася за икономическото развитие, транспортния сектор и туризма, за улесняването на преноса на стоки и за популяризирането на България като туристическа дестинация. Положителните развития ще имат дългосрочен ефект и ще се увеличават с течение на времето, коментира той.


  • 1 Пич

    2 2 Отговор
    Честита Нова година на всички ! Желая ви здраве и късмет ! И да държите печено , както досега. Едното евро не може да ни бутне , нито пък може да ни помогне. Помнете , че вашият живот е във вашите ръце !!! И се наслаждавайте на дребните неща. Ето сега с огромен кеф пия едно смъртоносно кафе с Алка Зелцер , и вече лекинко започвам да виждам с едното око...

    11:10 01.01.2026

  • 2 все по зле

    3 2 Отговор
    става от 30 и незнамсиколко години

    Коментиран от #5, #9

    11:10 01.01.2026

  • 3 Тираджия

    4 1 Отговор
    Да бе.... Вервайте ми! (от Кулата)

    11:11 01.01.2026

  • 4 6699

    4 1 Отговор
    Е, и?
    Проблемите са си наши където и да членуваме! Управляват ни алчни некадърници!

    11:12 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 от щастие и изобилие не можем да си

    4 2 Отговор
    намерим място

    България вече една година е
    пак най беден пълноправен член на Шенген
    а сега и бедния вуйчо в клуба на богатите

    11:14 01.01.2026

  • 7 Некви съмнения за скрита реклама

    4 0 Отговор
    Май сме точката, а не член, дори не сме и топки

    11:16 01.01.2026

  • 8 Пълноправен?

    2 0 Отговор
    Дали? А какво стана по въздух и вода само? Махнаха ли пунктовете към Гърция, Румъния?

    11:17 01.01.2026

  • 9 Не 0чаквай

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "все по зле":

    Нещо различно от пр0ст нар0д

    11:17 01.01.2026

  • 10 Лост

    2 1 Отговор
    Кажете го на шофьорите на камиони на гръцката граница.

    11:17 01.01.2026

  • 11 Питане

    1 2 Отговор
    Хубаво ни казваше другарят Ню-ню...
    Държавата ще се ПРЕПЪЛНИ с емигранти...
    Ама ния - НЕ. Хак ни сега. Човек да не може да си отвори входната врата от емигранти... Веднага ти пълнят къщата, или апартамента, а ти оставаш да живееш на улицата.
    Също ни предупреждава е за еврото...
    Ама ние - НЕ.... Хак ни сега... 😭😭😭

    11:19 01.01.2026

  • 12 КОЦКАТА КОСТАДИНОВ

    1 3 Отговор
    В прединфарктно състояние.

    11:22 01.01.2026

  • 13 Гоуст

    1 0 Отговор
    Ехааа. Цените паднаха драстично и се спестиха милиарди... Бежанци обаче не са идвали, да не си го помислите

    11:46 01.01.2026

