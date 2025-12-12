Украински дрон разруши долните етажи на сграда в руския град Твер, седем души са в болница ВИДЕО

Експлозия на украински дрон разруши долните етажи на сграда в руския град Твер. Седем души, сред които дете, са ранени. Жителите бяха евакуирани, а спасители и медици работят на мястото на инцидента.

Изпълняващия длъжността губернатор Виталий Корольов заяви, че ранените са откарани в болници, а жителите получават медицинска помощ. Корольов каза, че е пристигнал на мястото на инцидента и е разпоредил да се организира цялата необходима подкрепа.

„Шест възрастни и едно дете вече получават медицинска помощ в болницата. Евакуацията на обитателите на сградата е в ход. Дал съм инструкции да се организира цялата необходима помощ. На терен работят човешки ресурси. Тръгнах към мястото на инцидента. Допълнителни инструкции ще бъдат дадени след оперативното съвещание на мястото на катастрофата с безпилотния летателен апарат“, каза той.

Съседни сгради и паркирани наблизо автомобили също са били повредени. Очевидци съобщават за няколко силни взрива и стълб дим, видим от различни части на Твер.

Жителите на поразената сграда са евакуирани на улицата - някои от тях са напуснали апартаментите си веднага след експлозията. Местните власти подготвят временни убежища.

„Усетихме силна вибрация, много силна, и това ни събуди. И тогава имаше експлозия. Тя удари първия етаж на съседна жилищна сграда. „Прозорците на цялата сграда бяха избити“, каза местен жител пред SHOT.

Серия от експлозии разтърсиха небето над Сочи и Туапсе, като системите за противовъздушна отбрана свалиха дронове на украинските въоръжени сили, съобщи SHOT, позовавайки се на местни жители.

Според очевидци, най-малко пет експлозии са били чути в Лазаревски район на Сочи и съседния Туапсе, а проблясъци са били видими от Черно море.

В момента по улиците на града се чуват сирени за опасност от самолети. В Сочи е издадена и заплаха от удар с дронове.

Към момента на публикуване няма официални съобщения за жертви или щети.

Малко преди това Артьом Кореняко, представител на Федералната агенция за въздушен транспорт, обяви, че на летище Сочи са въведени временни ограничения за кацане и излитане на самолети. Съобщението беше публикувано в 1:24 ч. московско време. Той отбеляза, че мерките са взети, за да се гарантира безопасността на полетите.