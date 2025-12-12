Вашингтон: Само Зеленски не харесва плана ни. Готови сме да дадем гаранции за сигурност на Киев

Съединените щати са готови да помогнат на Украйна с гаранции за сигурност, заяви президентът Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом, наричайки предоставянето им необходим фактор за постигане на край на конфликта.

„Мисля, че сме много близо до сделка с Русия... бяхме много близо до сделка с Украйна“, добави той. Според американския лидер, с изключение на украинския президент Володимир Зеленски, „тези хора наистина харесват концепцията за сделка“.

Още новини от Украйна

Тръмп отбеляза, че постигането на споразумение не е лесно, включително поради териториални въпроси, но Съединените щати искат да видят край на боевете и „спиране на убийствата“.

Politico съобщи, че преговорите за гаранциите за Украйна са станали „неловки“.

Тръмп заяви, че Съединените щати не участват по никакъв начин в конфликта между Русия и Украйна, освен в преговорите, но отбеляза, че Вашингтон продава оръжия на страни от НАТО, които впоследствие се получават от Киев.

Тръмп също така предложи представители на САЩ да участват в среща с представители на Европа и Украйна, ако има голям шанс за мирно споразумение. Разговорите ще се проведат в Париж на 13 декември.

На 11 декември Зеленски обяви, че украинската и американската делегации са обсъдили предоставянето на гаранции за сигурност на Киев след края на конфликта. На разговорите присъстваха държавният секретар на САЩ Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, специалният представител на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп. Украинският президент не предостави подробности, като отбеляза само, че ясно разбиране за гаранциите ще се появи „в близко бъдеще“.

Гаранции за Украйна са включени в мирния план на САЩ. Както съобщи ZN.ua, документът от 20 точки обещава на Киев гаранции, подобни на член 5 от Северноатлантическия договор. В случай на нападение срещу Украйна, Русия е изправена пред „силен военен отговор“ и повторно налагане на всички санкции. Ако Украйна атакува Русия, тя ще загуби всичките си гаранции.

Страните от „коалицията на желаещите“ също работят по гаранциите.

В интервю за India Today руският президент Владимир Путин се съгласи, че всяка страна има право да избира свои собствени средства за отбрана и да гарантира собствената си сигурност. „Отричаме ли това на Украйна? Не. Но това не трябва да става за сметка на сигурността на Русия“, каза той. Според министъра на външните работи Сергей Лавров, гаранциите за Украйна трябва да бъдат надеждни и разработени въз основа на принципа за неделимост на сигурността за нейните съседи.