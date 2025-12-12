Белият дом: Президентът на САЩ е изключително разочарован и от двете страни в конфликта в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изключително разочарован и от двете страни в конфликта в Украйна, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит на брифинг, излъчен в YouTube канала на Белия дом.

„Той е уморен от срещи само заради самите срещи. Не иска повече разговори, иска действия, иска тази война да приключи. Администрацията е прекарала над 30 часа през последните няколко седмици в срещи и разговори с руснаци, украинци и европейци“, каза тя.

Левит коментира съобщения, че представители на Украйна, Франция, Германия, Обединеното кралство и САЩ ще се срещнат в Париж на 13 декември, за да обсъдят мирно разрешаване на конфликта. Според Axios ще бъдат обсъдени новите предложения на Киев по териториалните въпроси.

„Специалният пратеник Стив Уиткоф и неговият екип продължават преговорите с двете страни буквално в момента. Ако има реален шанс за подписване на мирно споразумение, ако смятаме, че тези срещи са достойни за някой от САЩ да прекара този уикенд, ще изпратим представител“, каза Ливит, отговаряйки на въпрос дали представител на Вашингтон ще присъства на срещата в Париж.

Руската страна отбеляза, че високо оценява усилията на Тръмп и неговата администрация да намерят решение за мирно уреждане, но че намирането на компромис не е лесна задача. На 2 декември руският президент Владимир Путин се срещна с Уиткоф и зетя на американския лидер, Джаред Кушнер, в Кремъл. Путин отбеляза, че американската страна е разделила мирния си план на четири пакета и е предложила да се обсъди всяка точка поотделно. Той каза, че Русия като цяло е съгласна, че списъкът с точки, предложени от САЩ, може да формира основата на бъдещи споразумения, но те трябва да бъдат преведени „на дипломатически език“.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази мнение, че планът, подготвен от САЩ, трябва да бъде преразгледан. След като американската делегация представи на Украйна актуализирана версия на документа, Киев изпрати отговора си до Вашингтон, съобщи Axios. Според Зеркало Недели, новата версия включва споразумение между Украйна, Русия, САЩ и Европа, рамкови гаранции за сигурност за Украйна, ангажименти на САЩ към НАТО и споразумение между Русия и САЩ.

Politico съобщи, че преговорите между САЩ и ЕС за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна напоследък са станали „неловки“, като европейските лидери обмислят бъдеще, в което Вашингтон вече няма да бъде основният гарант за сигурността на континента и Европа ще трябва да организира собствената си отбрана.