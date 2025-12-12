Новини
Белият дом: Президентът на САЩ е изключително разочарован и от двете страни в конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Белият дом: Президентът на САЩ е изключително разочарован и от двете страни в конфликта в Украйна

12 Декември, 2025 05:23, обновена 12 Декември, 2025 06:02 1 111 11

  • каролайн ливит-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • тръмп-
  • преговори

Той е уморен от срещи само заради самите срещи. Не иска повече разговори, иска действия, иска тази война да приключи, заяви Каролайн Ливит

Белият дом: Президентът на САЩ е изключително разочарован и от двете страни в конфликта в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изключително разочарован и от двете страни в конфликта в Украйна, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит на брифинг, излъчен в YouTube канала на Белия дом.

„Той е уморен от срещи само заради самите срещи. Не иска повече разговори, иска действия, иска тази война да приключи. Администрацията е прекарала над 30 часа през последните няколко седмици в срещи и разговори с руснаци, украинци и европейци“, каза тя.

Още новини от Украйна

Левит коментира съобщения, че представители на Украйна, Франция, Германия, Обединеното кралство и САЩ ще се срещнат в Париж на 13 декември, за да обсъдят мирно разрешаване на конфликта. Според Axios ще бъдат обсъдени новите предложения на Киев по териториалните въпроси.

„Специалният пратеник Стив Уиткоф и неговият екип продължават преговорите с двете страни буквално в момента. Ако има реален шанс за подписване на мирно споразумение, ако смятаме, че тези срещи са достойни за някой от САЩ да прекара този уикенд, ще изпратим представител“, каза Ливит, отговаряйки на въпрос дали представител на Вашингтон ще присъства на срещата в Париж.

Руската страна отбеляза, че високо оценява усилията на Тръмп и неговата администрация да намерят решение за мирно уреждане, но че намирането на компромис не е лесна задача. На 2 декември руският президент Владимир Путин се срещна с Уиткоф и зетя на американския лидер, Джаред Кушнер, в Кремъл. Путин отбеляза, че американската страна е разделила мирния си план на четири пакета и е предложила да се обсъди всяка точка поотделно. Той каза, че Русия като цяло е съгласна, че списъкът с точки, предложени от САЩ, може да формира основата на бъдещи споразумения, но те трябва да бъдат преведени „на дипломатически език“.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази мнение, че планът, подготвен от САЩ, трябва да бъде преразгледан. След като американската делегация представи на Украйна актуализирана версия на документа, Киев изпрати отговора си до Вашингтон, съобщи Axios. Според Зеркало Недели, новата версия включва споразумение между Украйна, Русия, САЩ и Европа, рамкови гаранции за сигурност за Украйна, ангажименти на САЩ към НАТО и споразумение между Русия и САЩ.

Politico съобщи, че преговорите между САЩ и ЕС за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна напоследък са станали „неловки“, като европейските лидери обмислят бъдеще, в което Вашингтон вече няма да бъде основният гарант за сигурността на континента и Европа ще трябва да организира собствената си отбрана.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 нобел

    6 0 Отговор
    Колко войни спря, че вече им загубих бройката.

    05:32 12.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И аз съм разочарован

    4 2 Отговор
    Разочарован съм от демокрацията

    Коментиран от #7, #8

    05:44 12.12.2025

  • 4 ТОВА

    4 3 Отговор
    което не е ясно в мирния план, го изяснява СВО !

    05:45 12.12.2025

  • 5 Никой

    2 5 Отговор
    Украйна е фашистка, то с фашист как.

    Да се отслабят да ги избием - това е - уроците на историята.

    Дрезден реваха навремето и - за Хирошима. Да - наистина и деца умират.

    Но такъв отявлен фашизъм - това 2025 година - скъпи украинци.

    05:46 12.12.2025

  • 6 Историята не лъже

    3 5 Отговор
    Целите на Русия са справедливи и са ясни от 2014-та след американския фашистки преврат в кйеф. И не са се променили нито на йота. Голяма бъркотия е в главите на неможещите, които подпалиха този пожар и загубиха войната.

    05:51 12.12.2025

  • 7 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И аз съм разочарован":

    Лошо настроение се оправя с голямо парче пушена сланина,с пресен лук...

    05:56 12.12.2025

  • 8 Фридрих

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "И аз съм разочарован":

    Тези, които крещяха и налага "свобода и демокрация" (тук-там и със сила), са чисти диктатури, основани на капитала.

    05:57 12.12.2025

  • 9 Арсов

    3 2 Отговор
    А кой в ЕС се интересува от какво е разочарован рижавия какаду.Той не е интересен тук и много европейци,даже не са му чували името.

    Коментиран от #10

    06:09 12.12.2025

  • 10 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Арсов":

    ЕССР е със затихващи функции.

    06:17 12.12.2025

  • 11 Палячо

    1 0 Отговор
    Вие я започнахте, но няма вие да я приключите. А като какъв се явяваш разочарован, като шеф и на двете ли, бъркаш се страшно. Може само да молиш Русия да спре.

    06:34 12.12.2025