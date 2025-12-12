Новини
Свят »
Израел »
Повечето израелци са против помилването на Нетаняху

Повечето израелци са против помилването на Нетаняху

12 Декември, 2025 07:39, обновена 12 Декември, 2025 06:48 774 1

  • нетаняху-
  • израел-
  • премиер-
  • анкета-
  • корупция

Мнозинството евреи смята правителството за "доста корумпирано“, показва анкета

Повечето израелци са против помилването на Нетаняху - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Половината от израелците (50%) са против това президентът Ицхак Херцог да помилва премиера Бенямин Нетаняху, показват резултатите от анкета, публикувана от Израелския институт за демокрация, съобщи "Джерузалем пост".

На въпроса за мнението им дали Херцог трябва да помилва Нетаняху, за да "спре наказателното производство срещу него, за да може той да продължи да бъде министър-председател без никакво разсейване", 41% от участниците изразиха мнение, че според тях той трябва да бъде помилван.

Както евреите, така и арабите от израелски произход до голяма степен се противопоставиха на възможността за помилване, но когато се анализира по политически партии, въпросът беше изключително противоречив за евреите от целия политически спектър, отбелязва вестникът.

Над половината от дясно ориентираните евреи, 58%, изразиха подкрепа за помилването, докато само 7% от ляво ориентираните евреи бяха съгласни.

Анкетираните бяха помолени също да оценят корупцията на настоящото ръководство на страната от едно, много корумпирано, до пет, изобщо не е корумпирано. Почти 56% от анкетираните заявиха, че смятат, че израелското правителство е "много или сравнително корумпирано".

Резултатите от проучването също така показват, че по-голямата част от израелците очакват военен конфликт в близко бъдеще, отбелязва "Джерузалем пост".

"Хизбула" е най-вероятната причина, като 71% смятат, че подновяването на военния конфликт с ливанската шиитска групировка е вероятно през следващата година, следвана от Иран според 69%, "Хамас" - 53% и хусите - 47%.

Шестдесет и четири процента от израелците евреи също очакват интифада на Западния бряг в обозримо бъдеще, докато по-малко от половината от арабите израелци са съгласни с това.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Пораженията са нанесени! Други сили ще го съдят това!

    07:15 12.12.2025