Какво пишат медиите в Германия за оставката в България

Съмнително е дали оставката на правителството ще бъде изход от политическата криза в България , пише Райнхард Везер във "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг " (ФАЦ). Предсрочните избори, които вероятно ще се проведат скоро, едва ли ще доведат до по-различен резултат от предишните седем вота, организирани в страната от 2021 година насам.

Причините за тази прогноза са най-вече две, смята авторът. Първо, липсват надеждни алтернативи, които да са едновременно и убедителни. И второ, демонстрантите в София и другите големи градове само в ограничена степен говорят от името на цялата страна - тъй като на улиците излязоха хората от добре образованата, предимно проевропейска градска средна класа .

"По това България прилича на Румъния"

Техният ориентиран към Запада живот и преобладаващо либерален мироглед е далеч от този на българите в малките градове и селата, продължава коментаторът на ФАЦ. Хората и там може да се уморени от корупцията, но за да оцелеят, трябва да се съобразяват с непотистките сили, които държат държавните пари.

По това България прилича на Румъния, където преди няколко години мощно гражданско движение опита да се противопостави на пълното заграбване на държавата от корумпираните посткомунистически мрежи, но така и не успя да постигне същностни промени на изборите.

Сходно мнение изразява и Барбара Йортел в "Тагесцайтунг" - в публикация с почти същото заглавие. Авторката отбелязва, че до оставката на правителството се е стигнало след многохилядни протести, като недоволството на хората е разбираемо. България остава гнездо на корупция, стигаща до най-високите етажи на властта, а това като че ли неизкоренимо зло, комбинирано с липсата на прозрачност и арогантността на управляващите, се свързва преди всичко с две имена: Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Йортел отбелязва, че дългогодишният бивш премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов така и не е предприел нищо за отстраняването на тези очевидни дефицити в България. Точно обратното дори. А поставеният под международни санкции олигарх Делян Пеевски , чиято партия подкрепяше правителството, се интересува само от запълването на собствения си джоб.

Младите хора не приемат това отношение - те гледат към Европа, пише още германската журналистка. Затова адресират протестите си и към ЕС, но Общността засега остава пасивна. Европейската народна партия, част от която е и ГЕРБ, не се е отказала да защитава Борисов. И сега на българите им предстоят нови избори - осмите от 2020 година насам. Те няма да предложат изход от политическата криза, а от първи януари София влиза в еврозоната. Изгледите не са добри, обобщава Йортел.

"Дойчландфунк" също се спира на политическите трусове в България. Медията припомня, че съгласно "Трансперънси интернешънъл" корупцията в България е силно разпространена - в ЕС единствено Унгария има по-лоши показатели.

В публикацията е цитирана журналистката от БНР Весела Владкова, която казва, че за десетте месеца управление на кабинета "Желязков" не е настъпило никакво осезаемо подобрение в живота - не е имало нито стабилно управление, нито реформи, нито справедливо правосъдие.

Владкова изразява и опасенията си, че в крайна сметка от протестите може да спечели проруският президент Румен Радев, който вероятно се готви да основе проруска, дяснопопулистка партия. "Този човек се ползва с голяма популярност сред много българи и може да се окаже в крайна сметка големият победител."

Мими Шишкова пред "Дойчландфунк": "Малка сладка победа"

"Нямаме нужда нито от мачо спасител от Изтока, нито от бюрократични призраци от Запада" - под това заглавие "Тагесшпигел" публикува обширно интервю с политическата инфлуенсърка Мими Шишкова. В него тя казва, че оставката на правителството е малка сладка победа за хората, участвали в протестите, но голямата задача пред българското общество тепърва предстои. Политическото съзнание, а и избирателната активност трябва да се повишат, за да могат гражданите и демократичната общност да предотвратят манипулациите и купуването на гласове на следващите избори. Тогава, според Шишкова, шанс да влязат в парламента биха имали и малки, нови, демократични партии и за първи път в историята на страната би могъл да се създаде истински политически плурализъм срещу корупцията.

"За първи път олигархът Делян Пеевски и председателят на консервативната управляваща партия ГЕРБ Бойко Борисов застанаха открито и видимо рамо до рамо", казва инфлуенсърката и добавя, че през последните месеци те са действали с наглост, която е била прекалена дори за българските стандарти. "Капката преля с набързо приетия държавен бюджет за 2026 година, но има и други примери: незаконното задържане на политически опоненти, отказът да се отстранят главният прокурор и Върховният съдебен съвет, въпреки изтеклите им мандати, кризата в здравеопазването и в образованието. Към това се добавя "войната на улиците" между мафиотски банди, която не само води до жертви, но се приема от отговорните със стряскащо безразличие."

В интервюто Мими Шишкова отбелязва, че същите мрежи и личности, които по-рано са работили за Държавна сигурност, и до днес определят политиката и икономиката.

"През 2007 имаше надежди, че ЕС може да реши проблема с корупцията в България. Само че европейските институции могат да се намесват само отчасти. Всичко друго си е наша отговорност. Промени ще настъпят едва тогава, когато приемем, че ние самите носим отговорност за реформите, особено в борбата срещу корупцията", казва Шишкова.

В интервюто тя посочва, че мнозина в България и до днес вярват, че Русия е освободила България от Османската империя. "Историята обаче показва друго: свободата не идва отвън, тя възниква първоначално отвътре. Затова не ни трябват мачо спасители от Изтока, нито бюрократични призраци от Запада. Ние сме суверенни и трябва да преговаряме с нашите партньори като равни."