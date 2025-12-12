Новини
Свят »
Германия »
Какво пишат медиите в Германия за оставката в България

Какво пишат медиите в Германия за оставката в България

12 Декември, 2025 22:12 1 287 14

  • протест-
  • германия-
  • оставка-
  • делян пеевски-
  • росен желязков-
  • мими шишкова

Съмнително е дали оставката на правителството ще бъде изход от политическата криза в България, пише ФАЦ

Какво пишат медиите в Германия за оставката в България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Съмнително е дали оставката на правителството ще бъде изход от политическата криза в България , пише Райнхард Везер във "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг " (ФАЦ). Предсрочните избори, които вероятно ще се проведат скоро, едва ли ще доведат до по-различен резултат от предишните седем вота, организирани в страната от 2021 година насам.

Причините за тази прогноза са най-вече две, смята авторът. Първо, липсват надеждни алтернативи, които да са едновременно и убедителни. И второ, демонстрантите в София и другите големи градове само в ограничена степен говорят от името на цялата страна - тъй като на улиците излязоха хората от добре образованата, предимно проевропейска градска средна класа .

"По това България прилича на Румъния"

Техният ориентиран към Запада живот и преобладаващо либерален мироглед е далеч от този на българите в малките градове и селата, продължава коментаторът на ФАЦ. Хората и там може да се уморени от корупцията, но за да оцелеят, трябва да се съобразяват с непотистките сили, които държат държавните пари.

По това България прилича на Румъния, където преди няколко години мощно гражданско движение опита да се противопостави на пълното заграбване на държавата от корумпираните посткомунистически мрежи, но така и не успя да постигне същностни промени на изборите.

Сходно мнение изразява и Барбара Йортел в "Тагесцайтунг" - в публикация с почти същото заглавие. Авторката отбелязва, че до оставката на правителството се е стигнало след многохилядни протести, като недоволството на хората е разбираемо. България остава гнездо на корупция, стигаща до най-високите етажи на властта, а това като че ли неизкоренимо зло, комбинирано с липсата на прозрачност и арогантността на управляващите, се свързва преди всичко с две имена: Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Йортел отбелязва, че дългогодишният бивш премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов така и не е предприел нищо за отстраняването на тези очевидни дефицити в България. Точно обратното дори. А поставеният под международни санкции олигарх Делян Пеевски , чиято партия подкрепяше правителството, се интересува само от запълването на собствения си джоб.

Младите хора не приемат това отношение - те гледат към Европа, пише още германската журналистка. Затова адресират протестите си и към ЕС, но Общността засега остава пасивна. Европейската народна партия, част от която е и ГЕРБ, не се е отказала да защитава Борисов. И сега на българите им предстоят нови избори - осмите от 2020 година насам. Те няма да предложат изход от политическата криза, а от първи януари София влиза в еврозоната. Изгледите не са добри, обобщава Йортел.

"Дойчландфунк" също се спира на политическите трусове в България. Медията припомня, че съгласно "Трансперънси интернешънъл" корупцията в България е силно разпространена - в ЕС единствено Унгария има по-лоши показатели.

В публикацията е цитирана журналистката от БНР Весела Владкова, която казва, че за десетте месеца управление на кабинета "Желязков" не е настъпило никакво осезаемо подобрение в живота - не е имало нито стабилно управление, нито реформи, нито справедливо правосъдие.

Владкова изразява и опасенията си, че в крайна сметка от протестите може да спечели проруският президент Румен Радев, който вероятно се готви да основе проруска, дяснопопулистка партия. "Този човек се ползва с голяма популярност сред много българи и може да се окаже в крайна сметка големият победител."

Мими Шишкова пред "Дойчландфунк": "Малка сладка победа"

"Нямаме нужда нито от мачо спасител от Изтока, нито от бюрократични призраци от Запада" - под това заглавие "Тагесшпигел" публикува обширно интервю с политическата инфлуенсърка Мими Шишкова. В него тя казва, че оставката на правителството е малка сладка победа за хората, участвали в протестите, но голямата задача пред българското общество тепърва предстои. Политическото съзнание, а и избирателната активност трябва да се повишат, за да могат гражданите и демократичната общност да предотвратят манипулациите и купуването на гласове на следващите избори. Тогава, според Шишкова, шанс да влязат в парламента биха имали и малки, нови, демократични партии и за първи път в историята на страната би могъл да се създаде истински политически плурализъм срещу корупцията.

"За първи път олигархът Делян Пеевски и председателят на консервативната управляваща партия ГЕРБ Бойко Борисов застанаха открито и видимо рамо до рамо", казва инфлуенсърката и добавя, че през последните месеци те са действали с наглост, която е била прекалена дори за българските стандарти. "Капката преля с набързо приетия държавен бюджет за 2026 година, но има и други примери: незаконното задържане на политически опоненти, отказът да се отстранят главният прокурор и Върховният съдебен съвет, въпреки изтеклите им мандати, кризата в здравеопазването и в образованието. Към това се добавя "войната на улиците" между мафиотски банди, която не само води до жертви, но се приема от отговорните със стряскащо безразличие."

В интервюто Мими Шишкова отбелязва, че същите мрежи и личности, които по-рано са работили за Държавна сигурност, и до днес определят политиката и икономиката.

"През 2007 имаше надежди, че ЕС може да реши проблема с корупцията в България. Само че европейските институции могат да се намесват само отчасти. Всичко друго си е наша отговорност. Промени ще настъпят едва тогава, когато приемем, че ние самите носим отговорност за реформите, особено в борбата срещу корупцията", казва Шишкова.

В интервюто тя посочва, че мнозина в България и до днес вярват, че Русия е освободила България от Османската империя. "Историята обаче показва друго: свободата не идва отвън, тя възниква първоначално отвътре. Затова не ни трябват мачо спасители от Изтока, нито бюрократични призраци от Запада. Ние сме суверенни и трябва да преговаряме с нашите партньори като равни."


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма да чета ДВ

    22 3 Отговор
    Слабо ме интересува какво пишат.

    22:14 12.12.2025

  • 2 Айде

    21 3 Отговор
    Лека нощ. Дойче зеле е безинтересно.

    22:14 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 иван костов

    26 3 Отговор
    Падна евроатлантическото правителство, подкрепящо Украйна! Това е истината!😂😂😂

    22:16 12.12.2025

  • 5 на кого му пука,

    16 1 Отговор
    какво пишели медиите в Германия и най-вече какво пише ДВ???🤣🤣🤣

    22:16 12.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    19 3 Отговор
    И що не са описали, че ГЕ"П с Бой.КО Борис.ОФ начело е тяхна, на Германия, рожба ❗

    22:16 12.12.2025

  • 7 Май, ама не баш

    21 1 Отговор
    Все едно да питаш някой преминаващ, "Какво мислят хората?", без да влизаш в махалата и да видиш и питаш там, какво искат, а още и анализ на базата на това да спретнеш.

    22:17 12.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 протеста

    18 2 Отговор
    Тез немци пак не са разбрали .Протеста беше срещу конкретни лица .Другата тема беше обидата мръшляк .И още една тема , забранен референдум (уж сме демокрация) и насислтвено набутване на еврото .А че Русия е освобила България е безспорно и ние сме дълбоко благодарни за това , дори пак ги чакаме да ни освободят .

    22:24 12.12.2025

  • 10 русоляв

    14 0 Отговор
    Идва време когато ще четем руска преса .Дано Бог чуе молитвите ни !

    22:25 12.12.2025

  • 11 Дориана

    9 1 Отговор
    Борбата продължава. Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката. В противен случай те ще продължават да бъдат лъжицата катран в управлението на държавата , което трябва да тръгне нагоре в правилната посока, а не България да бъде разяждана от корупция и мафия.

    22:36 12.12.2025

  • 12 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Обстановката в България е като на Магурата през юли 1999 и ГДР през 1990

    22:36 12.12.2025

  • 13 Ърго

    8 0 Отговор
    Протеста бил за Европа, нищо не са вдянали.

    22:37 12.12.2025

  • 14 ГДР

    5 0 Отговор
    Дрън, дрън. Я се оправте първо при вас, после говорете за България.

    22:56 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания