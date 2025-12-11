Le Monde: Медийният магнат Делян Пеевски е под прицел

Протестите в България са отразени и в няколко френски медии, предаде БТА.
Френският в. "Монд“ препубликува кореспонденция на агенция Франс прес от София, посветена на протестите в българската столица и в редица български градове вчера, като отбелязва, че това е третият подобен протест за три седмици в страната.
В допълнение на репортажа на Франс прес в материала на "Монд“ се припомня, че протестите се зародиха по повод бюджета за идната година, който под натиска на протестиращите беше изтеглен от правителството в началото на декември. Припомняше се, че в първоначалната версия на бюджета се предвиждаше повишаване на някои данъци и социални удръжки. Според протестиращите и опозицията това са все увеличения, които целят да прикрият отклоняването на средства, отбелязва "Монд“. Нов проектобюджет беше представен в началото на настоящата седмица.
Освен срещу правителството протестиращите взеха под прицел и бившия медиен магнат Делян Пеевски, обвиняван от опозицията, че упражнява скрито влияние върху медиите, правосъдието и службите за сигурност, посочва "Монд“. Пеевски е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция, припомня още вестникът и добавя, че той е лидер на партия, представляваща турското малцинство и една част от ромската общност в България. Тази политическа формация гарантира парламентарното мнозинство на правителството.
Протестната мобилизация беше по призива на реформистката и прозападна коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България“, припомня още "Монд“.
Френската новинарска медия "Се нюз“ също отделя внимание на протестите в България и обрисува атмосферата по време на демонстрациите снощи в София и в страната, като се базира също на кореспонденция на Франс прес.
Медията припомня освен това, че за 4 години в България е имало 7 парламентарни вота. През януари беше сформирано крехко правителство, което е една коалиция, съставена заради обстоятелствата между партията ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов и две други формации и която е подкрепяна в парламента от турското малцинство. В материала на "Се нюз“ се казва и, че българският президент Румен Радев е изразил миналата седмица подкрепа за протестиращите и е поискал оставката на правителството, допълвайки, че иска да създаде своя собствена партия. През май Радев предложи и организирането на референдум относно въвеждането на еврото в България, припомня медията.
В статията се отбелязва и, че България е сред страните членки на ЕС заедно с Унгария и Румъния, смятани за най-корумпирани според индекса за възприятие на корупцията на международната неправителствена организация „Трансперънси интернешънъл“.
Няколко седмици преди влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г. протестиращите в страната обвиняват правителството, че подхранва корупцията чрез проектобюджета за идната година, пише и в коментарна статия на френскоезичното издание "Льо гран континан“, отразяващо европейска тематика. Протестиращите се противопоставиха на предложенията за увеличаване на заплатите в публичния сектор в ущърб на частния сектор, който ще бъде подложен на увеличение на данъците и на осигуровките. Те се противопоставят и на предложение за преотстъпване на Българския спортен тотализатор на чужд концесионер, опасявайки се, че ще има корупционна схема. Протестиращите разобличават и ролята, играна от Делян Пеевски, медиен магнат, поставен в санкционния списък на САЩ и Великобритания заради корупционни афери. Според индекса за корупцията, изготвян от "Трансперънси интернешънъл“, България е на 76-о място от 180 страни, като е на едно ниво с Китай.
"ЕК и Европейската централна банка дадоха зелена светлина през юни за влизане на страната в еврозоната. Те признаха, че България е спазила техническите критерии за това. Редица икономисти обаче смятат, че проектобюджетът за догодина би могъл да увеличи дефицита на държавата, което да доведе до започване срещу нея от страна на ЕК на процедура за прекомерен дефицит. Сега в парламента ще се обсъжда нова версия на проектобюджета. Тя все така предвижда увеличение с 10 процента на всички заплати в публичния сектор, но е взела предвид някои искания на протестиращите относно осигуровките", коментира изданието.
