Le Monde: Медийният магнат Делян Пеевски е под прицел

Le Monde: Медийният магнат Делян Пеевски е под прицел

11 Декември, 2025 11:37 2 477 47

  • делян пеевски-
  • монд-
  • протест-
  • дпс-
  • българия-
  • софия-
  • герб

Протестиращите взеха под прицел Пеевски, обвиняван от опозицията, че упражнява скрито влияние върху медиите, правосъдието и службите за сигурност

Le Monde: Медийният магнат Делян Пеевски е под прицел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестите в България са отразени и в няколко френски медии, предаде БТА.

Френският в. "Монд“ препубликува кореспонденция на агенция Франс прес от София, посветена на протестите в българската столица и в редица български градове вчера, като отбелязва, че това е третият подобен протест за три седмици в страната.

В допълнение на репортажа на Франс прес в материала на "Монд“ се припомня, че протестите се зародиха по повод бюджета за идната година, който под натиска на протестиращите беше изтеглен от правителството в началото на декември. Припомняше се, че в първоначалната версия на бюджета се предвиждаше повишаване на някои данъци и социални удръжки. Според протестиращите и опозицията това са все увеличения, които целят да прикрият отклоняването на средства, отбелязва "Монд“. Нов проектобюджет беше представен в началото на настоящата седмица.

Освен срещу правителството протестиращите взеха под прицел и бившия медиен магнат Делян Пеевски, обвиняван от опозицията, че упражнява скрито влияние върху медиите, правосъдието и службите за сигурност, посочва "Монд“. Пеевски е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция, припомня още вестникът и добавя, че той е лидер на партия, представляваща турското малцинство и една част от ромската общност в България. Тази политическа формация гарантира парламентарното мнозинство на правителството.

Протестната мобилизация беше по призива на реформистката и прозападна коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България“, припомня още "Монд“.

Френската новинарска медия "Се нюз“ също отделя внимание на протестите в България и обрисува атмосферата по време на демонстрациите снощи в София и в страната, като се базира също на кореспонденция на Франс прес.

Медията припомня освен това, че за 4 години в България е имало 7 парламентарни вота. През януари беше сформирано крехко правителство, което е една коалиция, съставена заради обстоятелствата между партията ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов и две други формации и която е подкрепяна в парламента от турското малцинство. В материала на "Се нюз“ се казва и, че българският президент Румен Радев е изразил миналата седмица подкрепа за протестиращите и е поискал оставката на правителството, допълвайки, че иска да създаде своя собствена партия. През май Радев предложи и организирането на референдум относно въвеждането на еврото в България, припомня медията.

В статията се отбелязва и, че България е сред страните членки на ЕС заедно с Унгария и Румъния, смятани за най-корумпирани според индекса за възприятие на корупцията на международната неправителствена организация „Трансперънси интернешънъл“.

Няколко седмици преди влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г. протестиращите в страната обвиняват правителството, че подхранва корупцията чрез проектобюджета за идната година, пише и в коментарна статия на френскоезичното издание "Льо гран континан“, отразяващо европейска тематика. Протестиращите се противопоставиха на предложенията за увеличаване на заплатите в публичния сектор в ущърб на частния сектор, който ще бъде подложен на увеличение на данъците и на осигуровките. Те се противопоставят и на предложение за преотстъпване на Българския спортен тотализатор на чужд концесионер, опасявайки се, че ще има корупционна схема. Протестиращите разобличават и ролята, играна от Делян Пеевски, медиен магнат, поставен в санкционния списък на САЩ и Великобритания заради корупционни афери. Според индекса за корупцията, изготвян от "Трансперънси интернешънъл“, България е на 76-о място от 180 страни, като е на едно ниво с Китай.

"ЕК и Европейската централна банка дадоха зелена светлина през юни за влизане на страната в еврозоната. Те признаха, че България е спазила техническите критерии за това. Редица икономисти обаче смятат, че проектобюджетът за догодина би могъл да увеличи дефицита на държавата, което да доведе до започване срещу нея от страна на ЕК на процедура за прекомерен дефицит. Сега в парламента ще се обсъжда нова версия на проектобюджета. Тя все така предвижда увеличение с 10 процента на всички заплати в публичния сектор, но е взела предвид някои искания на протестиращите относно осигуровките", коментира изданието.


Франция
  • 1 Дориана

    33 3 Отговор
    Виктор Димчев да знае, че когато един човек не иска или не може да приеме реалността и съзнателно я отрича за това има диагноза. А, истината е, че цял свят видя многохилядния протест в България и чужбина срещу вредния за България кабинет Желязков превърнал се в коалиция Магнитски- Мафия и персонално срещу Борисов и Пеевски , които са олицетворение и носители на корупция и мафия.

    11:39 11.12.2025

  • 2 честен ционист

    7 27 Отговор
    Тук е Третият Рим и Вова е вашият император. Поклонете се.

    11:39 11.12.2025

  • 3 Новата версия на

    8 5 Отговор
    бюджета вече е гласувана на първо четене.

    11:40 11.12.2025

  • 4 пеев

    4 28 Отговор
    българите са расисти и ужасни хора !

    11:41 11.12.2025

  • 5 пеев магнистки

    24 7 Отговор
    българите ме мразят защото са бедни, а аз съм богат
    и ме наричат дебел

    11:43 11.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    САЩ ще приключат Шиши.

    11:43 11.12.2025

  • 7 Атина Палада

    22 7 Отговор
    Не че харесвам Боко и Делян,както впрочем и ПП/ДБ ,обаче не разбирам защо всички сороски НПО са вдигнати на крак..
    Току така не се наливат кинти ....

    Коментиран от #15

    11:43 11.12.2025

  • 8 Ман галите от Възраждане

    12 26 Отговор
    не посмяха да дойдат на протеста да веят руски знамена, да не ги бият!

    11:44 11.12.2025

  • 9 Сатана Z

    14 8 Отговор
    Що не протестират срещу жълтопаветният медиен магнат с розовите бузи,комунистическия изтърсак назначен за милионер Иво Георгиев Прокопиев?

    11:44 11.12.2025

  • 10 име

    19 3 Отговор
    Финасовата и енергийната политика на управляващите, която започна още при първото правителство на промянкаджиите и продължи в сглобката, са причина за недоволството на хората. Вкл. вкарването ни на сила в еврозоната в най-неподходящия момент както за нашето положение, така и по отношение на ситуацията в еврозоната, с висока инфлация, задлъжнялост, манипулирани статистически данни и отказ от допитване до народа.

    Коментиран от #20

    11:45 11.12.2025

  • 11 Франс прес да пита Европа

    25 2 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това корумпирано племе в ЕС и НАТО?

    11:46 11.12.2025

  • 12 БългаринЪ

    7 20 Отговор
    Предпочитаме буци и шиши пред розовите ппдб-ли и жълтопаветните укромърши!

    11:48 11.12.2025

  • 13 КзББ и ДП

    30 2 Отговор
    Медиен магнат,как звучи само? По-добре да бяха казали свинска мешена скара със тиква за Бъдни Вечер и Коледа

    Коментиран от #31

    11:48 11.12.2025

  • 14 Луд

    18 2 Отговор
    И каква е тази не адекватна снимка .

    11:49 11.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    26 4 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    САЩ подменят елитите в ЕС.С Урсула и Бойко е свършено.Новата доктрина на САЩ.

    Коментиран от #18, #24, #29

    11:49 11.12.2025

  • 16 синоптик

    19 1 Отговор
    Монд бъркат , че санкционирания упражнява скрито влияние , баш явно си е

    11:53 11.12.2025

  • 17 Рускиня

    19 3 Отговор
    Не след дълго Баце ще си се прибере в Банка да си се радва навнуци и рода, а чудовището Пеевски е здраво и дълбоко вкоренен с пипнатите пари във високите етажи на българската съдебна система и всяка друга, която би го оправдала.
    Магнита няма да помогне или там някакви протести - ти го плюеш то казва роса роси!
    Много късно се сети българина, че дебелчо проклятието на България!

    11:54 11.12.2025

  • 18 Атина Палада

    16 4 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Ако прием ,че елитите в Европа се подменят от настоящата администрация на САЩ,защо тогава сороските НПО,които са от настоящите елити,които администрация на САЩ подменя ,в България са вдигнати на крака?

    11:54 11.12.2025

  • 19 Дзън-дзън

    14 1 Отговор
    Странно - всички дружно броят Шиши за "медиен магнат", а по никакъв начин не са успели да забележат, че няма нито една популярна медия, която да излезе в защита на своя Господар...
    Това очевидно е последица от несъмнената гениалност на изявяващите се по медиите😂😂😂

    11:56 11.12.2025

  • 20 честен ционист

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Протестиращите искат да паднат визите със САЩ и да се разбегат после като пилци.

    12:00 11.12.2025

  • 21 манипулации

    20 3 Отговор
    Защо лъжете и манипулирате хората с този плакат? Повечето на протестите са хора, които излизат срещу отказа за референдум и насилственото приемане на еврото, както и миграцията и други насилствено налагани политики на ЕС у нас. Със същия успех важи и лозунга - тук не е Брюксел. Платените от ЕС медии да не се опитват да превърнат този протест в нов майдан, защото резултатът за България ще е като Украйна в момента.

    Коментиран от #41, #43

    12:03 11.12.2025

  • 22 Цвете

    11 2 Отговор
    КАКЪВ " МАГНАТ " ,ТОЗИ, КОЙТО СЪСИПА БЪЛГАРИЯ.? МАФИОТ В СВИНСКА КОЖА. ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ, КРАДЕЦО. 🐖🙈🙉🙊👎

    12:04 11.12.2025

  • 23 Булба67

    6 2 Отговор
    ,, Реформистката и прозапдна коалиция Пп-дБ" до вчера Миндерстваше в сараите на Делю( но не Хайдутин)

    12:05 11.12.2025

  • 24 А дано

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    А дано си прав. Но като гледам, баш сороските изчадия ПП/ДБ организират протеста и се опитват да се върнат на власт чрез него. На сцените се изявяват разни Глишевци и там подобни с укро нацистки знаменца, което едва ли вмества в разбиранията на Тръмп.

    Коментиран от #27

    12:06 11.12.2025

  • 25 На бас 👍

    8 4 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    12:07 11.12.2025

  • 26 Aлфа Bълкът

    3 4 Отговор
    Предишните протести не можаха да съборят Борисов 3, но дестабилизираха държавата и заради тях Шиши днес е във властта.
    Тези ще вкарат американския клоун Радев да може хубаво да се огзим на САЩ.

    12:15 11.12.2025

  • 27 Булдог

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "А дано":

    Значи за ,,туй" Баце ,, пристана" на Сорос! Отново! 2

    12:16 11.12.2025

  • 28 Рускиня

    7 1 Отговор
    Което сте предвидили за следващите избори за голямо съжаление може (?) да се окаже истина, но не е луд, който лапа паничката, а който му я дава!
    Българи, не давайте повече да яде друг баницата, която вие сте заслужили, а не мафиот и прости и не образовани с платени дипломи - дебили!

    12:20 11.12.2025

  • 29 таксиджия 🚖

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Глупостите на проф Боян Чуков - разкавача на приказки.

    Защо им е да сменят Тиквоча, след като прави всичко, което поискат!? Краварски Ф-16, Страйкъри, АЕЦ, втечнен газ, природните богатства на концесия.

    12:20 11.12.2025

  • 30 Варна 3

    3 5 Отговор
    Боко и Шиши са руски подлоги, така че ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ

    12:24 11.12.2025

  • 31 "мешЕна" ти е

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "КзББ и ДП":

    тиквата, розовата.Неграмотник !

    12:25 11.12.2025

  • 32 Родина

    3 1 Отговор
    Едва ли , някой е ходил в Москва . Промити мозъци .
    В Брюксел и Лондон, бял не можеш да видиш .
    Европа е затънала в бюрокрация и корупция .
    Но , нашите са велики . Направете му паметник на
    Урсула и Земенски . И на Борисов също .

    Коментиран от #36, #37

    12:26 11.12.2025

  • 33 Булдог

    5 0 Отговор
    Проблемът на ПП ДБ е че смазваха ,, Сглобката" с мазно тутрско кафе"

    12:27 11.12.2025

  • 34 Капитан Крийч

    4 1 Отговор
    Кой измисли лозунга “тук не е Москва”? Болният мозък Кирчо? И кои са тия идиоти, които го повтарят без да се замислят?

    12:29 11.12.2025

  • 35 Боб111

    1 2 Отговор
    А защо сте сложили този плакат? Хората протестират против протежетата на ЕС . Двамата главни мафиоти. Не ни изкарвайте укри, че не е вярно.

    12:30 11.12.2025

  • 36 Капитан Крийч

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Родина":

    Разходи се в офис районите на София. Млади брадати джендърчета, дрешки, ранички. Имат илюзорното чувство, че са в Европа и купонът ще продължи до безкрай. Ще теглят евро от банкомата, ще затворят очи и ще се пренесат мислено във Виена, Париж. Посре ще въздъхнат и ще нагазят в калта и кучешките акита. Скоро ще настъпи махмурлукът.

    12:32 11.12.2025

  • 37 Туризъм

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Родина":

    Не знам дали може да си представиш но има голям брой обективни причини поради които раша не е популярна туристическа дестинация.. разбира се не е Северна Корея.. 🤩🍌

    12:38 11.12.2025

  • 38 Удри с лопатата

    3 0 Отговор
    С мирни протести, нищо не става

    12:39 11.12.2025

  • 39 Антиблато

    2 0 Отговор
    Повече Плакати като този да има и графити навсякъде

    Коментиран от #42

    12:40 11.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тук е Брюксел

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "манипулации":

    България е в ЕС , Шенген и еврозоната! Стечение на времето По естествен ще път намаляват тези които фантаZират друго

    Коментиран от #44

    12:43 11.12.2025

  • 42 Капитан Крийч

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Антиблато":

    Колко му трябва на евроатлантическия Ганю да е щастлив? Посочи му някой, когото да мрази. Преди бяха антиваксърите, сега са руснаците.

    Коментиран от #46

    12:44 11.12.2025

  • 43 Защото няма протест

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "манипулации":

    в България, който да не е ,, яхнат” от ,, политици”.Всеки следващ протест трябва да иска посочване на виновните за липсата на задоволяване на човешките потребности( пирамидата на Маслоу) на голям процент от българските граждани и лишаването на тези лица от право на участие в политиката.

    12:44 11.12.2025

  • 44 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Тук е Брюксел":

    Хубаво е че си горд че си част от мизерията. Субективното усещане е важно за щастието.

    Коментиран от #47

    12:45 11.12.2025

  • 45 А НИТО ДУМА ЗА КРАДЕЦА

    0 0 Отговор
    МАНИПУЛАТОРА МАФИОТА КОЙТО ВЕЧЕ 16 ГОДИНИ ЧРЕЗ СВОИТЕ СТРУКТУРИ НИ УПРАВЯ С 200 НИЩО. И МОНДА ИЗБИРАТЕЛНО ПИШЕ. ТА ТИЯ ДВАМАТА ТУПА И ШИША СА ЕДНО. ЯКО ЗАВИСИМИ ЕДИН ОТ ДРУГ. И ДАНО СЕ НАМЕРЯТ ХОРА ЧЕСТНИ С МОРАЛ ДА ГИ ВКАРАТ В АРЕСТА ТЕ ТАМ ВСИЧКО ЩЕ СИ КАЖАТ. ДА АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ ИМ ПОЗВОЛЯТ ДА ИЗБЯГАТ.

    12:45 11.12.2025

  • 46 Не на омразата 😀

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Капитан Крийч":

    В голяма грешка си че на европейците денят им почва и свършва с раша(омраза към) единствената причина да е в новините и вниманието на Евросъюза е това че влезнаха с танковете в Украйна... Вместо да си правят обещаните учения на тяхната територия(да си силна държава а да лъжеш до последно че не искаш война и въпреки всичко да нападнеш подло посред нощ, като крадец ме кара просто да не ги уважавам, да не говорим че каквито и проблеми да е имало унищоженията и избягалите никога не са били такива както след 2022

    12:51 11.12.2025

  • 47 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хаха":

    Дай му на всеки такава миз: 18 трилиона бвп и продължава да расте защото Европейския съюз е неразривна част от модерния научно-технически прогрес през 21-ви век. Малък пример от широкото портфолио на 🇪🇺: стотици милиарди годишно само от лекарствата които се търсят по цял свят и никой друг не произвежда

    12:54 11.12.2025

