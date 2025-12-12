В Турция: Българите си мислиха, че ще преминат към еврото и ще живеят добре!

Медиите в Турция отбелязват, че протестите в България са успели да съборят правителството, а част от заглавията открояват факта, че то пада преди приемането на еврото. Сред заглавията има и такива, които гласят, че кризата в Европа се задълбочава, както и че България не е успяла да справи с корупцията, пише БТА.
„Мислиха си, че ще преминат към еврото и ще живеят добре! У комшиите народът събори правителството“, гласи заглавието за оставката на българското правителство в близката до опозицията медия „Сьозджю“ (Sözcü).
В новината пише също така, че в България, която планира да премине към еврото от Нова година, „нещата не се развиха добре“. „Сьозджю“ отбелязва, че президентът Румен Радев също е призовал за оставка на правителството, припомня поредицата от избори в страната и крайно фрагментираното парламентарно представителство, което посочва и като причина за липсата на трайна политическа стабилност.
„И без това крехкият политически баланс в страната беше разклатен за пореден път. Представената в четвъртък оставка на коалиционното правителство може да постави началото на нов етап на политическа нестабилност преди началото на процеса на преминаване към еврото“, пише още в новината.
Новините в Анадолската агенция и турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ за оставката на българското правителство са с информационен характер. В публикацията на турската държавна телевизия е описано и какво предвижда конституцията на България след подаването на оставка и процедурата по ново връчване на мандата. „ТРТ Хабер“ отбелязва също така, че според анализатори възможностите за излъчване на редовно правителство от настоящото Народно събрание са изчерпани.
„Оставката на българското правителство преди преминаването към еврозоната създаде политическа криза“, пише турската частна телевизия НТВ.
„Народът е разделен по въпроса за преминаването към еврото. Експертите казват, че ако правителството не създаде силен механизъм за надзор, има опасност някои търговци могат да завишат изкуствено цените“, пише още в новината.
„Политическата криза в Европа се задълбочава. Българското правителство подаде оставка насред протестите“, е заглавието, с което сайтът „Ф5 Хабер“ (F5Haber) излезе за събитията в България.
„Към кризите в Европа беше добавена още една. Заради недостатъчно доброто справяне с икономическата политика и корупцията след уличните протести, които продължиха седмици, правителството, което беше на власт по-малко от година, подаде оставка“, отбелязва изданието.
Водя в Брюксел руска пропаганда и ми плащат 25 000 еврака на месец!
До коментар #2 от "Дориана":Абсолютно е така ,но тези протести са на ПП. И ако не го разберети ,избавлението се отлага.
12 Не е необходимо пресата в република
По ДБ се опитаха да яхнат протеста забравяйки как изпраха Борисов и го върнаха в политиката регистрирайки сглобка и се правят на честни с едни пуделчета и пачки разнасяни от тях.
И сега ще искат да определим кой от тях да ни управлява но сме прекалено неуки и необразовани за да решаваме искаме ли евро или не.
Нахални същества от едни партии които се опитват да ни манипулират и заблуждават.
Още миналият век беше закрепен към френският франк! После към рублата, после към немската марка, сега ще се храни от еврото!
Вечно някой го спасява!
15 Цвете
16 Дориана
До коментар #8 от "456":Не , протестите не бяха на ППДБ . Това беше революция на целия български народ срещу коалиция Магнитски Мафия и персонално срещу Борисов и Пеевски заради пълзящата диктатура , мафията, кражбите , рекетите, умишленото разделение на хората чрез бюджета и цялостното им управление на инат без да искат да чуят народа какво иска.
До коментар #2 от "Дориана":Пеевски спечели сражение с Доган, но битката за ДПС електората между двамата е предстяща.
Странно е , че се игнорира този партиен проблем и страничните се дразнят от самохвалството за пред електората на ДПС, за да бъде спечелен. Дори има протести с дъвки втора употреба за лозунги. Вкусни дъвки, вече са дъвкани.
18 456
Какви са исканията ,каква е рамката им на протест? Или ще излезе вярно ,че е плаАтен от ПП. Без цел ,без идея...
16:10 12.12.2025
16:10 12.12.2025
До коментар #15 от "Цвете":Защото той е само опция на Западняците ,чрез която да вкара Турция във война .Явно Ердоган не иска Турция в голяма война ..Ето затова .
21 Бедствие
За обикновения българин само щети.
1.Едно кафе на 1 януари 2026 ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро. Няма кой да противодейства на повишение на цените за дълъг период. Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!!
2. Отношението Debt/ GDP в Гърция, Италия, Испания е 120-160 %. В България е 30%
Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро или по друг начин???
3. A за рзграбване на фонда за осигуряване на борда 70 млд лв. След еврозаоната?
80 % от българите са против еврото. Ще обеднеем
16:14 12.12.2025
23 Само в украински гривни
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":инвестирам, в тях е бъдещето!Също така в украински държавни ценни книжа и акции на украински предприятия.
16:16 12.12.2025
24 Лъжата за еврото
До коментар #13 от "Коце от Възраждане":От 10-15 г питам хора от еврозоната за еврото. Всички имаме роднини в чужбина. интерсувайтес се и вие. Питайте ги на запад за ценовия шок след еврозоната. Те даже досега (след десетки години) съжаляват за националтата си валута.
1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %.
6. Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развит
До коментар #18 от "456":ПП нямат такъв ресурс да организират подобен протест..Изглежда организиран от Боко и Делян или близки кръгове на тях...
Само преди дни в България Боко се срещна със зам.държавният секретар на САЩ..(заместника на Рубио) А тези на улицата бяха използвани .Питаха един защо е на протеста и отговора му беше:-защото искам да живея добре:)))) Това са НПО ,но са неориентирани,което ги прави много елементарни и лесни за манипулация .
Не си мислете,че правителството е паднало точно заради този протест ..Ако е било за падане от протести,то още есента ,когато имаше протести за еврото,щеше да падне ..След срещата със американеца...се организира протест и правителството подаде оставка .
До коментар #16 от "Дориана":Най-важното не поискаха на митингите. Спиране на еврото. То е всеоще реално. Пиашем писмо за въщане в чакалнята на еврозоната.
Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %.
Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развитие на високи техниологии. (Напомнете ми за такива през последните 30 г). Отношението ни Debt/GDP ще расте неограничено 60-80-100%. Процентът на ипотеките ще бъде двойна.
А стратегическия, хранителния?
За какво ни е еврото, като не можем да усвоим сегашите фондове. Не са поискани от ЕС за усвояване на 3 млд за селското стопанство 2013-22 г
До коментар #13 от "Коце от Възраждане":Левът, като всяка друга валута, е просто една мерна единица и като такава, всяка валута е спасявана от нещо - дали от злато, дали от петрол, дали от нещо друго...
До коментар #26 от "Атина Палада":а ,какъв е извода?
Всъщност турците си мислеха че с влизането на € българите ще са по добре от тях.
Направо им завиждаха.
Пък то какво става.
До коментар #5 от "Красимир Петров":Пък лева ще стане история и пак ще сте си бедняците ЕС.
До коментар #7 от "ПЕШО волгата":Чакай заплатата си в евро.
Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:
Като чуха евро не бягат от България. Като попарени. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карноват се изтегли от нас. Доста народ остана без работа.
Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. Не бързайте с въвеждането му.
До коментар #5 от "Красимир Петров":Ако не приемем еврото и нашето левче ще затъне като лирата.Това с борда няма де е вечно.
До коментар #22 от "12345":С 50 турски лири турският гражданин си купува 2 кг качествени мандарини а в България за 2 лева колко грама?
До коментар #30 от "Коррекция на митинга":"Най-важното не поискаха на митингите." - те каквото и да поискат, в крайна сметка се получава обратното, така че няма значение какво не са поискали.
До коментар #39 от "Чакайте, вразумете се":Ми да, евтина работна ръка, не нещо друго.
До коментар #43 от "Грамотен":Е колко кила е лирата?
До коментар #21 от "Бедствие":натискайте ги да отеглят влизането на еврото
не е сега времето а това като свърши войната
може да се планува и за влизане
след РЕФЕРЕНДУМ пред УРНИТЕ
при най-малко 51% гласували от народа
До коментар #5 от "Красимир Петров":Като приемем еврото и то у нас ще е като тоалетна хартия с тези цени, където заради него всеки ден по пет пъти се покачват. А Турция не я грижи - пет пъти по-развита икономика от нас, много по-добър жизнен стандарт, втора сила в НАТО, всички се съобразяват с нея. Както е тръгнало, САЩ и Русия не ни искат, народът ни не иска корумпирания ЕС, който се разпада, а накрая да не ни "посетят" пак турците.
До коментар #48 от "Хм...":Да речем, че крадливите мутри са причината, именно турболенциите около приемането на еврото са конкретния повод. Иначе еврото си е просто една хартийка, доколкото една хартийка може да е причина за каквото и да е.
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":в еврозоната. А във факта че нарекоха българските граждани недостатъчно просветени и разбиращи от валута и финанси за да определят дали или не.
Щом сме толкова тъпи и прости защо искат от нас да отидем и да ги избираме.
Може би те точно на това разчитат защото гласуваме за едни и същи розови понита тикви прасета и всякаква по....мия.
До коментар #33 от "Хубаво":Относно кой точно е организирал протестите....както виждаш моя извод е :-"изглежда":))),което значи,че не съм убедена в точността ..Сигурното е ,че ПП нямат ресурс..
Сигурно е ,че и протеста не е свалил правителството..Протести не свалят правителства.
По принцип правителства падат с договорки/сделки.Доколкото четох това са били сороските НПО ,сиреч опонентите на администрацията на САЩ! Тия са неориентирани - като им свирнат и стават..Друг факт- Лари ,шефа на "Черен камък" (изписах ги на български ,за да не спрат коментара ми) прегърнал се с Тръмп ....след ,което идва заместника на Рубио за среща с Боко...и след което се вдигат на крак НПО и правителството подава оставка
Сигурно е и че след 01.01..2026г първите 5,6 месеца ще има ценови шок..Това го разказват гърците,когато са влезли в еврозоната..Аз това зная .Твоя извод какъв е?
Хвала!
До коментар #48 от "Хм...":Никой не ви пита дали сте или не сте срещу еврото. Завъртяхте воденичката на руските партии и сега ще си носите теглото.
До коментар #61 от "запознат":Но и Ахмед Доган от години е Персона Нонграта в Турция. Защо ли?
До коментар #60 от "Лена":Кой е приел еврото преди нас??? Турция ли??? Че те даже не са в ЕС. Имат лира и хиперинфлация.
До коментар #64 от "нннннннннннн":Дойде им акъла и са с хиперинфлация, голям акъл ще да е.
До коментар #7 от "ПЕШО волгата":като падне жалутния борд
инфлацията ще ви затрие
нямате икономика реална
До коментар #2 от "Дориана":Щом като хората са гласували на избори за всички партии представени в Парламента всички имат право да са в политическия живот. Ти не си в позицията да казваш кой да е политик и кой не, народа решава на избори.
До коментар #7 от "ПЕШО волгата":Пешо много хубави вицове пишеш
До коментар #28 от "Турците":Мерак всеки има, но корабчето ви го набутаха докато спите, няма лошо за мерака...
До коментар #26 от "Атина Палада":Какъв протест срещу еврото бе, човек?! На Костя автобусите пред ЦУМ ли? Протестът е на свободните хора. Тези, които не се интересуват от Боко и Шиши и как няма да им докарат дърва за зимата или ще им спрат ТЕЛК-а. Как си представяте някой да изкара насила 150 000 софиянци? Протестът беше срещу самозабравилите се търтеи. И не беше за пари. Тези хора имат всичко.
До коментар #75 от "джен Зи":Ти не си джен Зи, а обикновен анадолски джен Дър!
До коментар #76 от "Саша Грей":Сашко ,много си наивен :)
До коментар #52 от "скоро и у нас":Даже не подозираш колко си прав дори в хронологията. Който не целувал рька......... А относно това защо никой....... ами хората обичат постоянството а не "сльнчогледите".
До коментар #76 от "Саша Грей":А пък сега съвсем безплатно и на пормоция ще искаме да отменят и еврото. Не ни вълнува, че вие не сте били против него.
До коментар #24 от "Лъжата за еврото":Глупав ли си се родил или са ти прищипали главата? Няма държава, която е станала по-бедна след влизането в Еврозоната. Влез, чети, гледай - пълно е с информация! Ако твоите роднини берат портокали в Испания и живеят зле, не гиндавай за пример ...
До коментар #76 от "Саша Грей":Да попитам, кои не са тьртеи за да се ориентирам че вече стана много трудно...!?
