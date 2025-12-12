Новини
В Турция: Българите си мислиха, че ще преминат към еврото и ще живеят добре!

Медиите в Турция отбелязват, че протестите в България са успели да съборят правителството, а част от заглавията открояват факта, че то пада преди приемането на еврото. Сред заглавията има и такива, които гласят, че кризата в Европа се задълбочава, както и че България не е успяла да справи с корупцията, пише БТА.

„Мислиха си, че ще преминат към еврото и ще живеят добре! У комшиите народът събори правителството“, гласи заглавието за оставката на българското правителство в близката до опозицията медия „Сьозджю“ (Sözcü).

В новината пише също така, че в България, която планира да премине към еврото от Нова година, „нещата не се развиха добре“. „Сьозджю“ отбелязва, че президентът Румен Радев също е призовал за оставка на правителството, припомня поредицата от избори в страната и крайно фрагментираното парламентарно представителство, което посочва и като причина за липсата на трайна политическа стабилност.

„И без това крехкият политически баланс в страната беше разклатен за пореден път. Представената в четвъртък оставка на коалиционното правителство може да постави началото на нов етап на политическа нестабилност преди началото на процеса на преминаване към еврото“, пише още в новината.

Новините в Анадолската агенция и турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ за оставката на българското правителство са с информационен характер. В публикацията на турската държавна телевизия е описано и какво предвижда конституцията на България след подаването на оставка и процедурата по ново връчване на мандата. „ТРТ Хабер“ отбелязва също така, че според анализатори възможностите за излъчване на редовно правителство от настоящото Народно събрание са изчерпани.

„Оставката на българското правителство преди преминаването към еврозоната създаде политическа криза“, пише турската частна телевизия НТВ.

„Народът е разделен по въпроса за преминаването към еврото. Експертите казват, че ако правителството не създаде силен механизъм за надзор, има опасност някои търговци могат да завишат изкуствено цените“, пише още в новината.

„Политическата криза в Европа се задълбочава. Българското правителство подаде оставка насред протестите“, е заглавието, с което сайтът „Ф5 Хабер“ (F5Haber) излезе за събитията в България.

„Към кризите в Европа беше добавена още една. Заради недостатъчно доброто справяне с икономическата политика и корупцията след уличните протести, които продължиха седмици, правителството, което беше на власт по-малко от година, подаде оставка“, отбелязва изданието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    18 57 Отговор
    Ганя така си мислеше и с рублата от 1944 година!

    Коментиран от #23, #54

    15:54 12.12.2025

  • 2 Дориана

    64 7 Отговор
    Крайно време е Пеевски да признае , че не е харесван , а мразен от обществото заради арогантността и диктаторското му поведение от типа – „Аз казах” , „ Аз няма да позволя ” и да спре да отмъщава на хората. Работи само и единствено за хората от общините където очаква да гласуват за него. Това са общини с концентрация на етнически турци и роми , социално слаби хора, които лесно може да подкупи с обещания и пари. Трябва да напусне Парламента и политиката , да се оттегли , защото не може да иска да контролира и консумира политическата власт на инат. От това страда цяла България.

    Коментиран от #8, #17, #72

    15:54 12.12.2025

  • 3 456

    32 11 Отговор
    Ха ,ха еврото го искаше бизнеса .Ни българите. Но в основното са прави:тройна конфигурация слонски

    15:54 12.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Красимир Петров

    50 21 Отговор
    Турчолята да си гледат лирата,че стана като то,алетна хартия.

    Коментиран от #37, #42, #52, #78

    15:56 12.12.2025

  • 6 Кирил

    35 9 Отговор
    Забавете плащане на данъци и осигуровки максимално, защото в момента е на режим граби безнаказано, тъй като няма правителство да отговаря за посегателствата.

    15:56 12.12.2025

  • 7 ПЕШО волгата

    29 40 Отговор
    Аз избрах еврото! Не искам рублите!
    Водя в Брюксел руска пропаганда и ми плащат 25 000 еврака на месец!

    Коментиран от #39, #71, #73

    15:56 12.12.2025

  • 8 456

    8 25 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Абсолютно е така ,но тези протести са на ПП. И ако не го разберети ,избавлението се отлага.

    Коментиран от #16

    15:56 12.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    35 7 Отговор
    Няма протести,които могат да свалят правителство,което и да е то! Правителство се сваля с....договорилис.

    15:59 12.12.2025

  • 11 похвала за призива на

    16 7 Отговор
    Оценка на турска медия за ефекта от приемане на еврото и за оставката на правителството, призовано да подаде оставка и от президента.

    16:00 12.12.2025

  • 12 Не е необходимо пресата в република

    41 11 Отговор
    Турция да ни информира че европейският съюз се движи надолу защото ние го знаем . А в България ситуацията не се разви добре защото управляващите отказаха на българските граждани референдум за влизане в еврозоната и манипулираха резултатите че отговаряме за такова влизане. А прасето така квичеше че не се търпеше и все по-нахално ставаше.
    По ДБ се опитаха да яхнат протеста забравяйки как изпраха Борисов и го върнаха в политиката регистрирайки сглобка и се правят на честни с едни пуделчета и пачки разнасяни от тях.
    И сега ще искат да определим кой от тях да ни управлява но сме прекалено неуки и необразовани за да решаваме искаме ли евро или не.
    Нахални същества от едни партии които се опитват да ни манипулират и заблуждават.

    16:00 12.12.2025

  • 13 Коце от Възраждане

    26 26 Отговор
    Великият български лев никога в историята не е бил независим!
    Още миналият век беше закрепен към френският франк! После към рублата, после към немската марка, сега ще се храни от еврото!
    Вечно някой го спасява!

    Коментиран от #24, #31

    16:01 12.12.2025

  • 14 Цвете

    29 4 Отговор
    А НЕ Е ЛИ ПО- ДОБРЕ ВИЕ ДА НАПИШЕТЕ ЕДНА ОГРОМНА СТАТИЯ, ЗАЩО КМЕТА НА ИСТАНБУЛ Е ВСЕ ОЩЕ В ЗАТВОРА? 🇧🇬🌹🇧🇬

    16:04 12.12.2025

  • 15 Цвете

    12 3 Отговор
    А НЕ Е ЛИ ПО- ДОБРЕ ВИЕ ДА НАПИШЕТЕ ЕДНА ОГРОМНА СТАТИЯ, ЗАЩО КМЕТА НА ИСТАНБУЛ Е ВСЕ ОЩЕ В ЗАТВОРА? 🇧🇬🌹🇧🇬

    Коментиран от #20

    16:06 12.12.2025

  • 16 Дориана

    29 9 Отговор

    До коментар #8 от "456":

    Не , протестите не бяха на ППДБ . Това беше революция на целия български народ срещу коалиция Магнитски Мафия и персонално срещу Борисов и Пеевски заради пълзящата диктатура , мафията, кражбите , рекетите, умишленото разделение на хората чрез бюджета и цялостното им управление на инат без да искат да чуят народа какво иска.

    Коментиран от #30, #40

    16:06 12.12.2025

  • 17 странично мнение

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Пеевски спечели сражение с Доган, но битката за ДПС електората между двамата е предстяща.
    Странно е , че се игнорира този партиен проблем и страничните се дразнят от самохвалството за пред електората на ДПС, за да бъде спечелен. Дори има протести с дъвки втора употреба за лозунги. Вкусни дъвки, вече са дъвкани.

    16:09 12.12.2025

  • 18 456

    18 3 Отговор
    Интересно ,че в тези протести ни чух нито срещу кого ,какво протестират/ освин бюджета ,но проектобюджета беше изтеглен ,но протестите продъжиха/, нито някакви искания, срещу какво ,кой ? Сруще кредити ли протестират ,евро ,война ?
    Какви са исканията ,каква е рамката им на протест? Или ще излезе вярно ,че е плаАтен от ПП. Без цел ,без идея...

    Коментиран от #26

    16:10 12.12.2025

  • 19 Айде

    18 0 Отговор
    И турците си мислиха, че Ердоган ще ги управлява демократично, ама йок!

    16:10 12.12.2025

  • 20 Атина Палада

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Защото той е само опция на Западняците ,чрез която да вкара Турция във война .Явно Ердоган не иска Турция в голяма война ..Ето затова .

    16:12 12.12.2025

  • 21 Бедствие

    18 4 Отговор
    Никой трезвомислещ не се заблуждава, освен GENZ поколението.
    За обикновения българин само щети.
    1.Едно кафе на 1 януари 2026 ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро. Няма кой да противодейства на повишение на цените за дълъг период. Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!!

    2. Отношението Debt/ GDP в Гърция, Италия, Испания е 120-160 %. В България е 30%
    Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро или по друг начин???

    3. A за рзграбване на фонда за осигуряване на борда 70 млд лв. След еврозаоната?

    80 % от българите са против еврото. Ще обеднеем

    Коментиран от #49

    16:13 12.12.2025

  • 22 12345

    15 4 Отговор
    50ТУРСКИ ЛИРИ ЗА ЕВРО ВИЕ ПЪК МНОГО ДОБРЕ ЖИВЕЕТЕ А НАПРАВЕТЕ ЕДИН ПРОТЕСТ ДА СВАЛИТЕ ЕРДОГАНА ДА ВИ ВИДЯ

    Коментиран от #43

    16:14 12.12.2025

  • 23 Само в украински гривни

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    инвестирам, в тях е бъдещето!Също така в украински държавни ценни книжа и акции на украински предприятия.

    16:16 12.12.2025

  • 24 Лъжата за еврото

    13 6 Отговор

    До коментар #13 от "Коце от Възраждане":

    От 10-15 г питам хора от еврозоната за еврото. Всички имаме роднини в чужбина. интерсувайтес се и вие. Питайте ги на запад за ценовия шок след еврозоната. Те даже досега (след десетки години) съжаляват за националтата си валута.
    1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
    Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
    2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
    Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
    3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
    4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
    5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %.
    6. Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развит

    Коментиран от #84

    16:17 12.12.2025

  • 25 Рошко

    6 3 Отговор
    Като настъпи новия световен ред ми се струва че на шипка турци и руснаци ще направят паметник на вечната дружба ,а ЕС ще го д@@@ и англосаксиите също

    16:18 12.12.2025

  • 26 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "456":

    ПП нямат такъв ресурс да организират подобен протест..Изглежда организиран от Боко и Делян или близки кръгове на тях...
    Само преди дни в България Боко се срещна със зам.държавният секретар на САЩ..(заместника на Рубио) А тези на улицата бяха използвани .Питаха един защо е на протеста и отговора му беше:-защото искам да живея добре:)))) Това са НПО ,но са неориентирани,което ги прави много елементарни и лесни за манипулация .
    Не си мислете,че правителството е паднало точно заради този протест ..Ако е било за падане от протести,то още есента ,когато имаше протести за еврото,щеше да падне ..След срещата със американеца...се организира протест и правителството подаде оставка .

    Коментиран от #33, #76

    16:19 12.12.2025

  • 27 Варненец

    12 1 Отговор
    Комшиите да си гледат лирата, че са в хиперинфлация

    16:19 12.12.2025

  • 28 Турците

    7 1 Отговор
    си въобразяват,че Путин няма мерак за Босфора!

    Коментиран от #74

    16:22 12.12.2025

  • 29 селяк

    2 3 Отговор
    Тиа па шушляци :Д ся от 1 Януари сички ш станеме богати нали сме у клубо на богатите

    16:22 12.12.2025

  • 30 Коррекция на митинга

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Най-важното не поискаха на митингите. Спиране на еврото. То е всеоще реално. Пиашем писмо за въщане в чакалнята на еврозоната.

    Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %.
    Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развитие на високи техниологии. (Напомнете ми за такива през последните 30 г). Отношението ни Debt/GDP ще расте неограничено 60-80-100%. Процентът на ипотеките ще бъде двойна.
    А стратегическия, хранителния?
    За какво ни е еврото, като не можем да усвоим сегашите фондове. Не са поискани от ЕС за усвояване на 3 млд за селското стопанство 2013-22 г

    Коментиран от #44

    16:22 12.12.2025

  • 31 провинциалист

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Коце от Възраждане":

    Левът, като всяка друга валута, е просто една мерна единица и като такава, всяка валута е спасявана от нещо - дали от злато, дали от петрол, дали от нещо друго...

    16:23 12.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хубаво

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    а ,какъв е извода?

    Коментиран от #58

    16:23 12.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха ха ха ха ха ха

    3 0 Отговор
    Тия нали са по ряз-аните неща, пак са обр-язали важната част от информацията

    16:23 12.12.2025

  • 36 12345

    2 0 Отговор
    Заглавието е подвеждащо: Защо ли така мисля?
    Всъщност турците си мислеха че с влизането на € българите ще са по добре от тях.
    Направо им завиждаха.
    Пък то какво става.

    16:24 12.12.2025

  • 37 Скоро

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Пък лева ще стане история и пак ще сте си бедняците ЕС.

    16:25 12.12.2025

  • 38 Тц.. Тц...

    5 0 Отговор
    То пък вие сте цъфнали и вързали като сте с лирата.

    16:27 12.12.2025

  • 39 Чакайте, вразумете се

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "ПЕШО волгата":

    Чакай заплатата си в евро.
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха евро не бягат от България. Като попарени. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карноват се изтегли от нас. Доста народ остана без работа.

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. Не бързайте с въвеждането му.

    Коментиран от #45

    16:27 12.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Коцев

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Ако не приемем еврото и нашето левче ще затъне като лирата.Това с борда няма де е вечно.

    16:29 12.12.2025

  • 43 Грамотен

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "12345":

    С 50 турски лири турският гражданин си купува 2 кг качествени мандарини а в България за 2 лева колко грама?

    Коментиран от #46

    16:30 12.12.2025

  • 44 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Коррекция на митинга":

    "Най-важното не поискаха на митингите." - те каквото и да поискат, в крайна сметка се получава обратното, така че няма значение какво не са поискали.

    16:30 12.12.2025

  • 45 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Чакайте, вразумете се":

    Ми да, евтина работна ръка, не нещо друго.

    16:33 12.12.2025

  • 46 ,,,,,,

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Грамотен":

    Е колко кила е лирата?

    16:34 12.12.2025

  • 47 Пазара в Одрин

    1 0 Отговор
    ще се срине....

    16:35 12.12.2025

  • 48 Хм...

    4 3 Отговор
    Еврото няма нищо общо, протестите не са срещу него. Хората не искат крадливи мутри, омръзна им от корупцията и шуробаджанащината!

    Коментиран от #53, #62

    16:36 12.12.2025

  • 49 ганю

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Бедствие":

    натискайте ги да отеглят влизането на еврото
    не е сега времето а това като свърши войната
    може да се планува и за влизане
    след РЕФЕРЕНДУМ пред УРНИТЕ
    при най-малко 51% гласували от народа

    16:36 12.12.2025

  • 50 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Днес кризата е политическа,а след нова година става и финансова.Еври ще има .....но на каква цена?Все още може да се купи на 1.95 лъва с Коледното намаление.

    16:38 12.12.2025

  • 51 ХЪ ХЪ ЪЪ

    2 0 Отговор
    Турчолята да си гледат ерДОГАНЯ дето ги граби с милиарди и те зяпат като лястовички за някоя и друга лира като подаяние.

    16:38 12.12.2025

  • 52 скоро и у нас

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Като приемем еврото и то у нас ще е като тоалетна хартия с тези цени, където заради него всеки ден по пет пъти се покачват. А Турция не я грижи - пет пъти по-развита икономика от нас, много по-добър жизнен стандарт, втора сила в НАТО, всички се съобразяват с нея. Както е тръгнало, САЩ и Русия не ни искат, народът ни не иска корумпирания ЕС, който се разпада, а накрая да не ни "посетят" пак турците.

    Коментиран от #82

    16:41 12.12.2025

  • 53 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хм...":

    Да речем, че крадливите мутри са причината, именно турболенциите около приемането на еврото са конкретния повод. Иначе еврото си е просто една хартийка, доколкото една хартийка може да е причина за каквото и да е.

    16:41 12.12.2025

  • 54 Проблемът не е влизането

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    в еврозоната. А във факта че нарекоха българските граждани недостатъчно просветени и разбиращи от валута и финанси за да определят дали или не.
    Щом сме толкова тъпи и прости защо искат от нас да отидем и да ги избираме.
    Може би те точно на това разчитат защото гласуваме за едни и същи розови понита тикви прасета и всякаква по....мия.

    16:42 12.12.2025

  • 55 Вай, вай...

    1 0 Отговор
    За баба Славка нищо ли не са писали? Тя на КПП Капитан Андреево му вика Капъкуле, сигурно подсъзнателно, заради родината майка...

    16:44 12.12.2025

  • 56 Александър 3

    2 2 Отговор
    Ако имате още някой боклук за изхвърляне докарайте го на бълХарина докато още е на власт !

    16:45 12.12.2025

  • 57 Баба Гошка

    5 1 Отговор
    Никой не им ще еврото.

    16:45 12.12.2025

  • 58 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хубаво":

    Относно кой точно е организирал протестите....както виждаш моя извод е :-"изглежда":))),което значи,че не съм убедена в точността ..Сигурното е ,че ПП нямат ресурс..
    Сигурно е ,че и протеста не е свалил правителството..Протести не свалят правителства.
    По принцип правителства падат с договорки/сделки.Доколкото четох това са били сороските НПО ,сиреч опонентите на администрацията на САЩ! Тия са неориентирани - като им свирнат и стават..Друг факт- Лари ,шефа на "Черен камък" (изписах ги на български ,за да не спрат коментара ми) прегърнал се с Тръмп ....след ,което идва заместника на Рубио за среща с Боко...и след което се вдигат на крак НПО и правителството подава оставка
    Сигурно е и че след 01.01..2026г първите 5,6 месеца ще има ценови шок..Това го разказват гърците,когато са влезли в еврозоната..Аз това зная .Твоя извод какъв е?

    16:46 12.12.2025

  • 59 така е

    7 1 Отговор
    Още не сме преминали към Еврото и вече сме зле. Или затова?

    16:48 12.12.2025

  • 60 Лена

    5 2 Отговор
    Чест и слава на комшиите! Видяха тъжната истина с приемането на еврото преди нас!
    Хвала!

    Коментиран от #66

    16:50 12.12.2025

  • 61 запознат

    2 0 Отговор
    Турция не припознава партията НН

    Коментиран от #65

    16:54 12.12.2025

  • 62 няма не искам

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хм...":

    Никой не ви пита дали сте или не сте срещу еврото. Завъртяхте воденичката на руските партии и сега ще си носите теглото.

    16:55 12.12.2025

  • 63 свободата наближава

    3 1 Отговор
    Българите ще сринем еврозоната и край на евроробството.

    16:55 12.12.2025

  • 64 нннннннннннн

    3 2 Отговор
    Евала на комшиите ,че вече не искат в ЕС ! Дойде им акъла !

    Коментиран от #70

    16:55 12.12.2025

  • 65 така е

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "запознат":

    Но и Ахмед Доган от години е Персона Нонграта в Турция. Защо ли?

    16:55 12.12.2025

  • 66 Варненец

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Лена":

    Кой е приел еврото преди нас??? Турция ли??? Че те даже не са в ЕС. Имат лира и хиперинфлация.

    16:57 12.12.2025

  • 67 Нямам повече вьпроси

    1 2 Отговор
    Принципно "не питай старило а питай патило " е много актуална кьм момента. Сега страната ни е като кораб без управление и без капитан в бурно море и накьдето ни люшнат Урсулата и Каята .... натам. Опитьт показва че нямаме място с останалите 25-27 хамсии в устата на акулата а по добре да се отделим от пасажа като Унгария, Словакия а вече и Чехия и да следваме нашия си пьт.

    16:57 12.12.2025

  • 68 Дийарбекир хабердер

    4 3 Отговор
    "Очаква се въоръжените сили на република Турция да прехвърлят значителен контингент в Европейска Турция. Впрочем, развоят на политическата криза в България е в ущърб на една значителна част от българските мюслюмани, които са привърженици на политическата сила, срещу която народът излезе на площада, независимо, че водачът на тази политическа сила е по народност българин."

    16:57 12.12.2025

  • 69 Тити

    1 1 Отговор
    Това беше мантрата на Герб че като заменят една хартийка с друга става магия и всички ще събудим милионери Ако беше така Аржентина щеше да приема долара и да станат богати ама нещата не седят така

    16:58 12.12.2025

  • 70 Варненец

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "нннннннннннн":

    Дойде им акъла и са с хиперинфлация, голям акъл ще да е.

    16:58 12.12.2025

  • 71 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПЕШО волгата":

    като падне жалутния борд
    инфлацията ще ви затрие
    нямате икономика реална

    16:58 12.12.2025

  • 72 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Щом като хората са гласували на избори за всички партии представени в Парламента всички имат право да са в политическия живот. Ти не си в позицията да казваш кой да е политик и кой не, народа решава на избори.

    17:00 12.12.2025

  • 73 Ееееее

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПЕШО волгата":

    Пешо много хубави вицове пишеш

    17:01 12.12.2025

  • 74 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Турците":

    Мерак всеки има, но корабчето ви го набутаха докато спите, няма лошо за мерака...

    17:01 12.12.2025

  • 75 джен Зи

    0 3 Отговор
    На нас ни казаха че не са срещу Еврото. А сега какво излезе? Искаме си правителството и стабилността на държавата. Всички на протест. Нов протест!

    Коментиран от #79

    17:01 12.12.2025

  • 76 Саша Грей

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Какъв протест срещу еврото бе, човек?! На Костя автобусите пред ЦУМ ли? Протестът е на свободните хора. Тези, които не се интересуват от Боко и Шиши и как няма да им докарат дърва за зимата или ще им спрат ТЕЛК-а. Как си представяте някой да изкара насила 150 000 софиянци? Протестът беше срещу самозабравилите се търтеи. И не беше за пари. Тези хора имат всичко.

    Коментиран от #81, #83, #85

    17:03 12.12.2025

  • 77 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Повечето българи не мислят че като влезем в еврозоната ще заживее по-добре, напротив. Явно съседите ни нещо не са разбрали.

    17:03 12.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 тролдоктор

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "джен Зи":

    Ти не си джен Зи, а обикновен анадолски джен Дър!

    17:04 12.12.2025

  • 80 Медведя

    1 2 Отговор
    Задунайците щели да приемат Еврото ,абе сапоги какво зависи от вас

    17:06 12.12.2025

  • 81 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Саша Грей":

    Сашко ,много си наивен :)

    17:07 12.12.2025

  • 82 Кой разбрал...

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "скоро и у нас":

    Даже не подозираш колко си прав дори в хронологията. Който не целувал рька......... А относно това защо никой....... ами хората обичат постоянството а не "сльнчогледите".

    17:08 12.12.2025

  • 83 нали

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Саша Грей":

    А пък сега съвсем безплатно и на пормоция ще искаме да отменят и еврото. Не ни вълнува, че вие не сте били против него.

    17:09 12.12.2025

  • 84 ОпОп

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Лъжата за еврото":

    Глупав ли си се родил или са ти прищипали главата? Няма държава, която е станала по-бедна след влизането в Еврозоната. Влез, чети, гледай - пълно е с информация! Ако твоите роднини берат портокали в Испания и живеят зле, не гиндавай за пример ...

    17:14 12.12.2025

  • 85 Кюмюра от Драгалевци

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Саша Грей":

    Да попитам, кои не са тьртеи за да се ориентирам че вече стана много трудно...!?

    17:19 12.12.2025

  • 86 Камион

    1 0 Отговор
    Всичко скоро ще се намести в БГ. Зорът беше да се дооглозга кокала в остатъка от лева. Само анадола ще си остане в ориента, благодарение на ердоганЪТ. Фактът, че точно той ги държи на колене, май не се отчита от турскит "свободни" медии?! Апропо - какво стана с кмета на Инстанбул?!

    17:20 12.12.2025

