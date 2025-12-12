В Турция: Българите си мислиха, че ще преминат към еврото и ще живеят добре!

Медиите в Турция отбелязват, че протестите в България са успели да съборят правителството, а част от заглавията открояват факта, че то пада преди приемането на еврото. Сред заглавията има и такива, които гласят, че кризата в Европа се задълбочава, както и че България не е успяла да справи с корупцията, пише БТА.

„Мислиха си, че ще преминат към еврото и ще живеят добре! У комшиите народът събори правителството“, гласи заглавието за оставката на българското правителство в близката до опозицията медия „Сьозджю“ (Sözcü).

В новината пише също така, че в България, която планира да премине към еврото от Нова година, „нещата не се развиха добре“. „Сьозджю“ отбелязва, че президентът Румен Радев също е призовал за оставка на правителството, припомня поредицата от избори в страната и крайно фрагментираното парламентарно представителство, което посочва и като причина за липсата на трайна политическа стабилност.

„И без това крехкият политически баланс в страната беше разклатен за пореден път. Представената в четвъртък оставка на коалиционното правителство може да постави началото на нов етап на политическа нестабилност преди началото на процеса на преминаване към еврото“, пише още в новината.

Новините в Анадолската агенция и турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ за оставката на българското правителство са с информационен характер. В публикацията на турската държавна телевизия е описано и какво предвижда конституцията на България след подаването на оставка и процедурата по ново връчване на мандата. „ТРТ Хабер“ отбелязва също така, че според анализатори възможностите за излъчване на редовно правителство от настоящото Народно събрание са изчерпани.

„Оставката на българското правителство преди преминаването към еврозоната създаде политическа криза“, пише турската частна телевизия НТВ.

„Народът е разделен по въпроса за преминаването към еврото. Експертите казват, че ако правителството не създаде силен механизъм за надзор, има опасност някои търговци могат да завишат изкуствено цените“, пише още в новината.

„Политическата криза в Европа се задълбочава. Българското правителство подаде оставка насред протестите“, е заглавието, с което сайтът „Ф5 Хабер“ (F5Haber) излезе за събитията в България.

„Към кризите в Европа беше добавена още една. Заради недостатъчно доброто справяне с икономическата политика и корупцията след уличните протести, които продължиха седмици, правителството, което беше на власт по-малко от година, подаде оставка“, отбелязва изданието.