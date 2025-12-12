„Фигаро“: Влизането на България в еврозоната няма да бъде засегнато от политическата криза

Френски медии коментират също оставката на правителството на България, предаде БТА.

Френската медия „Франс 24“ поставя акцент върху изказването на Росен Желязков, с което той обяви оставката на правителството си, в което казва, че хора от различни възрасти и с различна етническа принадлежност са поискали оставката на кабинета и той е решил да се вслуша в гласа на народа. Оставката последва серия от антикорупционни протести, в които се включиха десетки хиляди души и които бяха подкрепени и от президента Румен Радев.

Българското правителство подаде оставка ден след огромни протести в цялата страна, пише „Франс енфо“. В сряда вечер десетки хиляди хора протестираха в столицата София и в други градове на страната - поредна демонстрация на гняв срещу управляващите, обвинявани в корупция. Вълната на недоволство, безпрецедентна от години и с голямо участие на млади хора, започна в края на ноември, когато правителството се опита чрез ускорена процедура да прокара бюджета за 2026 – първия, изготвен в евро, коментира медията. Решението на Росен Желязков да се оттегли идва в момент, когато тази малка балканска държава – най-бедната в Европейския съюз – се готви да въведе единната европейска валута на 1 януари, което допълнително засилва тревогата на българите, опасяващи се от скок в цените, посочва „Франс енфо“.

Френското издание „Либерасион“ публикува информация за оставката на българското правителство в раздел, озаглавен „Гняв“. В същия раздел е публикувана и статия за общонационалната стачка в Португалия, първата от 11 години там, която вчера парализира тази страна и която беше организирана заради недоволство от трудовото законодателство, предложено от дясното португалско правителство. Що се касае до ситуацията в България, „Либерасион“ акцентира, че оставката на „кабинета Желязков“ е последвала масови протести срещу проектобюджета, прераснали в протести срещу модела на управление на страната. Оставката дойде и две седмици преди въвеждане на еврото в балканската държава. Сега ако не бъде съставено ново правителство, то президентът ще назначи временно правителство и ще насрочи избори, пише вестникът и припомня, че президентът е длъжен да избере за премиер на подобно временно правителство определени висши служители, фигуриращи в специален списък, сред които са управителят на Българската централна банка и ръководителят на Сметната палата.

Информация за протестите от сряда в София и в България, последвани от оставката на българското правителство, публикува и в. „Монд“. Изданието посочва, че протестите са били срещу корупцията в държавния апарат и срещу бюджета за идната година и ги дефинира като безпрецедентни.

В статия на „Фигаро“ по темата се казва, че оставката на правителството идва малко преди България да влезе в еврозоната. Процесът по смяна на паричната единица не би трябвало да бъде засегнат от политическата криза, защото директно замесените в този процес институции, като Централната банка, са независими. Но въпреки това всеки малък проблем, свързан с въвеждане на еврото, като например покачване на цените или банкомат, който е излязъл от строя, може да се превърне във въпрос на политически дебат, добавя изданието, като цитира мнение, изразено пред агенция Франс прес на Петър Ганев, изследовател от Института за пазарна икономика.

Френското икономическо издание„Ле-з-Еко“ пише, че обхванатата от политическа криза България може да влезе в еврозоната и без правителство. Обявената от Росен Желязков оставка на кабинета му слага край на дълго противоборство между правителството и отчаяния народ. Гневът на хората се разрази в края на ноември, когато правителството се опита да прокара по ускорената процедура първия бюджет на страната в евро за идната година, за който протестиращите казаха, че съдържа мерки, които са опит за прикриване на отклоняването на средства. Сега България отново навлиза в политическата нестабилност, допълва изданието и също обрисува какви са вариантите, предвидени в конституцията за излизане от тази ситуация.

Статията, посветена на ситуацията в България на „Ле-з-Еко“, е публикувана редом до статия, от която става ясно, че Испания за трета поредна година няма да има нов бюджет за идната година и ще влезе в 2026 г. със стария бюджет, чието действие е удължено. В същата статия се припомня и, че друга страна членка на ЕС - Франция е в процес на сложни парламентарни дискусии относно проектобюджета за идната година.

Френската агенция Франс прес коментира оставката на Росен Желязков и причините за нея още вчера в подробен материал.