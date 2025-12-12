Новини
Падна! Но не спирайте, за да не падне върху нас.

Падна! Но не спирайте, за да не падне върху нас.

12 Декември, 2025 19:05

Гражданското общество в България постигна историческа победа с падането на кабинета "Желязков". Падна, но не спирайте да скачате, за да не падне върху нас.

Падна! Но не спирайте, за да не падне върху нас. - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Александър Детев:

През 2013 година правителството на Орешарски не падна въпреки мащабните протести и хаштага "КОЙ?", обиколил медиите по целия свят. През 2020 година Борисов изневери на себе си и не подаде оставка въпреки хилядите по улиците на София и големите градове. Но сега е различно. Сега гражданското общество в България постигна историческа победа с падането на кабинета "Желязков" .

"Такова нещо не сме виждали"

Победа, водена от неописуемата енергия на младите, но и победа на най-смелите. Например този представител на ромската общност, който вчера на площада заяви: "30 години Делян Пеевски и Бойко Борисов моето семейство го купуват като домати на пазара". Победа на българските турци, които извикаха в лицето на Пеевски: "Ти не си ми брат". Победа на хората в Кърджали, които се осмелиха да излязат на протест. На тези в Стара Загора, Бургас, Смолян… На всички, които се почувстваха окрилени и рискуваха работните си места, сигурността си, за да кажат, че повече така не може.

"Такова нещо не сме виждали", коментираха колеги журналисти вчера на площада. Мащабът на недоволството премина границите между големите градове и подчинените партийни бастиони в по-малките, между етноси, между идеологии и разбирания за геополитика.

Не спирайте, за да не падне върху нас

Никой не допринесе повече за масовизацията на протестите от "ДПС-Ново начало" . Арогантното и отблъскващо поведение на Байрам Байрам и Йордан Цонев изкараха хиляди на площадите. "Контрапротестите", които показаха в какъв феодален строй живеят наши съграждани, мобилизираха още хора. А оценката за Делян Пеевски е може би най-близкото, което имаме до единодушие.

Но нека не забравяме хората от контрапротестите . Както написа Веселина Седларска: "Горките хора! Гледах непроницаемите им лица, все едно казваха: Не стреляйте по нас, ние сме заложниците".

Да, те са заложници. И да, на следващите избори те отново ще бъдат изведени под строй да гласуват, както Господарят е наредил. Защото в противен случай ще останат без работа, без дърва, без поминък.

Не забравяйте съдебната система. Борислав Сарафов продължава да е главен прокурор, а българският съд и прокуратурата са все така опорочени от тежки зависимости. Мартин Божанов-Нотариуса е мъртъв, Пепи Еврото е в неизвесност, но техните наследници все още бродят из сенките и дърпат конците.

Не забравяйте овладените институции, регулатори, правораздавателни органи. Там работят хора, които вече са научени, че за да оцелеят, трябва безропотно да изпълняват. И да оставят съвестта си пред вратата.

"Кой не скача, е дебел"

Разочарованието е най-болезненото чувство. За да не сте разочаровани, не бива да спирате . Мобилизирайте се. Настоявайте за служебен кабинет, който да гарантира честното провеждане на избори. Доброволствайте. Кажете на приятелите си да гласуват. Убедете ги. Говорете с баба си, ако мислите, че по навик ще направи грешен избор. Следете изкъсо всички политици, включително и тези, които ви обещават, че са от вашата страна. Бъдете безмилостни, ако тръгнат да ви лъжат. Политизирайте се.

Да свалиш правителство е много готино. Но да направиш държавата си наистина демократична, правова и чиста е топ. Не спирайте да скачате.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не сложат техен човек пак,

    4 5 Отговор
    Пак ше сложат техен човек

    Коментиран от #12

    19:09 12.12.2025

  • 2 123456

    9 4 Отговор
    Има ли охрана - има .Има ли бронирана кола -има .Има ли най-големия кабинет- има .КОГА Е ПАДНАЛ

    Коментиран от #6

    19:10 12.12.2025

  • 3 Трябва да се внимава много...

    12 11 Отговор
    Защото зад прасетата се подава нова сган от продажните копейки и русофили и техният ментор зеленият чорап.

    Коментиран от #7

    19:11 12.12.2025

  • 4 2013

    12 4 Отговор
    Същия Пеев обра КТБ сега иска рафинерията и ДС да сложи свои шефове там, еврейски подходи и номера

    Коментиран от #9

    19:11 12.12.2025

  • 5 ГЕРБ

    7 12 Отговор
    Идиоти а сега да ви видиме кой ще ви е виновен

    Коментиран от #18

    19:12 12.12.2025

  • 6 Ами да

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "123456":

    Просто ще се сменят, ченгеджийски номера

    19:13 12.12.2025

  • 7 ДВАЙСЕ ДОЛАРА Е БАРЕЛ УРАЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трябва да се внимава много...":

    С ХОРА НЕКРАДЯЩИ БЕНЗИНА ША Е ЕДИН ЛЕВ......

    19:14 12.12.2025

  • 8 Красимир Петров

    3 10 Отговор
    Скоро Пеевски,Борисов,Асен Василев и сие ще бъдат неприятно изненадани.Радев ще обяви партията си.

    19:15 12.12.2025

  • 9 Така ДС ще управлява до края

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "2013":

    На света

    19:16 12.12.2025

  • 10 Цвете

    9 3 Отговор
    ДЕБЕЛАЦИТЕ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА..МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ ЩЕ ИЗКАРА ВСИЧКИ ДА ГЛАСУВАМЕ. ВСИЧКИ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ ДЪРЖАВАТА НИ ЗА ДОБРО И БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ. ❤️💯🇧🇬🌹🇧🇬

    19:17 12.12.2025

  • 11 Цвете

    5 3 Отговор
    ДЕБЕЛАЦИТЕ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА..МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ ЩЕ ИЗКАРА ВСИЧКИ ДА ГЛАСУВАМЕ. ВСИЧКИ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ ДЪРЖАВАТА НИ ЗА ДОБРО И БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ. ❤️💯🇧🇬🌹🇧🇬

    19:18 12.12.2025

  • 12 Капитан Падналими

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Да не сложат техен човек пак,":

    Най-лишия сценарий за влизане в еврото.
    Сега вече няма никой да носи отговорност.

    Коментиран от #13

    19:24 12.12.2025

  • 13 Не са притеснявай

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Капитан Падналими":

    Кой ша купува ако е скъпо само тея дет са на високите заплати, няма да са вдигнат цените, не и толкова много

    19:30 12.12.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    РЕМОНТА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ С УБИЙСТВАТА НА НЯКОЛКО АДВОКАТИ ВЪВ ВИЕНА, ВАДУЦ , ЦЮРИХ
    И САЩ :)

    19:39 12.12.2025

  • 15 БАБЕТ!

    2 1 Отговор
    Защо ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ предаде БЪЛГАРИТЕ и повярва на ЛЪЖАТА....и то на опашатата лъжа....,2027 година е годината на СМЪРТТА ,а ние влизаме в ЗОНАТА с прекършени криле в 2026г...,без реформирана съдебна система ,неподготвени...,а ЕДИН НАРОД оплаква вече РОДИНАТА СИ....това ли е за нас ЕВРОПА в която всички вярвахме....!!!???....

    19:41 12.12.2025

  • 16 гейzитата

    3 2 Отговор
    сега ще усетят дебелия

    Коментиран от #19

    19:47 12.12.2025

  • 17 споко

    4 3 Отговор
    Детев, не те зная кой си, но обуздай малко телешкия си възторг. Нищо особено не се е случило. Едни олигарси развързаха кесиите, слугинските им партии организираха ученици, студенти,хулигани и професионалните протестъри - това е.Ще го преживеем, както преди няколко години.А ти си живей във фантазиите.

    19:50 12.12.2025

  • 18 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГЕРБ":

    ВЪРНИ СЕ В 1-ВИ КЛАС, НЕГРАМОТЕН ИДИОТ!

    19:53 12.12.2025

  • 19 напротив

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "гейzитата":

    Дебелия го усетихте вие.

    19:54 12.12.2025

  • 20 Даката

    0 0 Отговор
    Защо правителството на Орешарски не подавало оставка въпреки масовите протести през 2013 година, ами много просто защото Орешарски е социалист - русофил, а за тях хората са нищо, гледай каква е цената на човешкия живот в Русия... близка до 0... единствено само достойните хора с морал подават оставка, когато народа я поиска, това не може да се очаква от русофили, това трябва да е станало ясно на всички.

    20:27 12.12.2025