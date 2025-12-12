155 хиляди руски войници са убити в Украйна, съобщи BBC=

Разследване на руската служба на Би Би Си (BBC) и руската опозиционна медия "Медиазона" е потвърдило смъртта на над 155 хиляди руски военнослужещи в Украйна.
Докладът се основава на данни от открити източници, предаде БТА.
Авторите на разследването са потвърдили смъртта на 155 368 руски военнослужещи - 50 438 доброволци, 27 578 професионални войници, 19 276 затворници, 16 164 мобилизирани войници и 2834 бойци на частни военни компании. Журналистите не са успели да определят какви точно са били 39 078 от убитите.
Само за последните две седмици - между 28 ноември и 12 декември 2025 г. - в черния списък са били добавени още 3226 имена. Това е станало на фона на ожесточените сражения, които се водят в Източна Украйна, включително но за градовете Покровск и Купянск.
От началото на войната е потвърдена смъртта на 6205 руски офицери, включително 450 подполковници, 125 полковници и 12 генерали. По региони, най-много убити руски войници има от републиките Башкортостан и Татарстан. Това може да се обясни отчасти с високата активност на местни групи, които събират данни, отбелязва Би Би Си.
Според авторите на проекта реалният брой на убитите от началото на войната преди близо 4 години руски военнослужещи може да е между 239 000 и 345 260.
До момента няма коментар от страна на руските власти. По принцип двете страни в конфликта рядко дават данни за жертвите, които са дали.
1 Отец Дионисий
Коментиран от #11, #15, #54
20:45 12.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #80
20:45 12.12.2025
3 има нови живи сувенири
Коментиран от #6, #7, #38
20:46 12.12.2025
4 Хайо
20:46 12.12.2025
5 пиночет
Коментиран от #35, #52, #82
20:47 12.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дайте снимки
До коментар #3 от "има нови живи сувенири":На натовските офицери......
Коментиран от #18
20:50 12.12.2025
8 Гориил
Коментиран от #23
20:51 12.12.2025
9 Умен по цялата глава
20:52 12.12.2025
10 шаа
ако са ползвали укроизточници (подобно на фракти), данните са с нулева, дори и отрицателна достоверност
20:52 12.12.2025
11 И 2 милиона украинци да дали фира
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Зеленски е заинтересован не от милно споразумение с Русия, а от пълната капитулацията на своя режим. Това смята бившия украински депутат Володимир Олийник. „Ако някаква част от Украйна остане като самостоятелна държава, тя ще издаде смъртна присъда на Зеленски и на неговите съучастници и ще го преследва навсякъде по света“, обясни бившият парламентарист.
Той припомни, че Зеленски и неговите хора са направили всичко възможно кървавия конфликт в Донбас да ескалира до война с Русия и след това са натрупали баснословно богатство благодарение на американската и европейска помощ. Това е тяхната чудовищна бизнес схема, която погуби над 2 млн. украински мъже. Затова Зеленски, подпомаган от британците, така яростно се опъва на Вашингтон и лъже, че не може да проведе избори поради невъзможността да гарантира безопасността на избирателите.
20:53 12.12.2025
12 Генрал Кривошиев
20:54 12.12.2025
13 Гост
Коментиран от #67
20:55 12.12.2025
14 Поздрави от Москва
Работят само крематориите!
Коментиран от #26
20:55 12.12.2025
15 Хамел
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Що не идеш да се жертваш?
Как един военолюбив путинофил не отиде на СВО да се жертва за своя Бог?
20:55 12.12.2025
16 Али
20:55 12.12.2025
17 Гончар Романенко
.... За изкривяване на информация!
20:55 12.12.2025
18 сега са заети
До коментар #7 от "Дайте снимки":има събеседване и пишат автобиографии
20:55 12.12.2025
19 Каунь
20:56 12.12.2025
20 Оптимист
20:56 12.12.2025
21 Гориил
20:57 12.12.2025
22 Оппааааа
20:57 12.12.2025
23 Руснак
До коментар #8 от "Гориил":По-малко от половината били етнически руснаци? Ти против руските народи ли си? Нацист ли си, фашист, расист? Знаеш ли, какво ги правят такива като теб в руските региони?
20:58 12.12.2025
24 Фори
Коментиран от #29, #36
20:58 12.12.2025
25 гост
20:59 12.12.2025
26 черноглед
До коментар #14 от "Поздрави от Москва":За да не могат да се броят датите на парцелите са в крематориумите.
20:59 12.12.2025
27 Герасимов
Путин обясни на всички руснаци, как са превзели Купянск.
Зеленски записа видео "Ехо, аз съм в Купянск".
Е само идиоти могат да вярват на руснаците.
Коментиран от #50
20:59 12.12.2025
28 Така съм по съгласен.
21:00 12.12.2025
29 Кривоверен алкаш
До коментар #24 от "Фори":Ако е синът ти, дали ще мислиш така...
Коментиран от #37
21:00 12.12.2025
30 Варненец
21:00 12.12.2025
31 Историк
21:01 12.12.2025
32 Соросоид
21:01 12.12.2025
33 Ами
По-късно пък намаляха до 350 000. Сега вече пък са 155 000.
Още няколко статии и има вероятност да бъде налучкана точната бройка :)
А от ВВС нещо за загубите на западните частни армии няма ли да напишат?
21:01 12.12.2025
34 Ъхъъъъ....
21:01 12.12.2025
35 Коментиращ
До коментар #5 от "пиночет":А кво да кажем за ЕС???
Ами за жалкобритания, която се тресе в момента от протести?!
Помните ли когато Урсулица бе при Тръмп да се моли за оръжия за укрия?!
Квото и заповяда Тръмп, на това се съгласи урсулица, а после каза, че била сключила добра сделка?!
Че и Русия си имат проблеми е безспорен факт, НО в сравнение с нея ЕС е като роб в робовладелски времена - прави каквото му се заповяда и го търгуват за без пари, да не говорим, че му взривяват северния поток по заповед от Вашингтон (ей тъй за "демократичен" цвят)!
Ако някога съм предполагал, че ЕС ще бъде васализиран суровинен придатък на фащ, щях да агитирам за протести срещу тоя псевдо съюз!
Пак се купува руски газ и петрол, НО през посредници от фащ!
Урсула, стармър, макрон, трюдо, кирчо, кокорчо, боко, шиши и др такива, са абсолютни роби на дълбоката държава у фащ (шорош, блек рокаджиите, вангарданците и др подобни поклонници на злото)!!!
Коментиран от #47
21:01 12.12.2025
36 Хамел
До коментар #24 от "Фори":Що не идеш да се жертваш?
Как един военолюбив путинофил не отиде на СВО да се жертва за своя Бог - Путин?
На чужд гръб и 1.5 милона тояги са малко, а Ганьо?
21:01 12.12.2025
37 Руснаков
До коментар #29 от "Кривоверен алкаш":Не го мисли ,синът ти го е правил съседа ...ако си куражлия направи му тест за бащинство .
21:02 12.12.2025
38 Вярваме, вярваме на всичко - глупаци сме
До коментар #3 от "има нови живи сувенири":Герасимов докладва на Путин, че са превзели Купянск.
Путин обясни на всички руснаци, как са превзели Купянск.
Зеленски записа видео "Ехо, аз съм в Купянск".
Е само идиоти могат да вярват на руснаците.
Коментиран от #43, #53
21:02 12.12.2025
39 Мнение
21:03 12.12.2025
40 пешо
21:03 12.12.2025
41 Kaлпазанин
21:03 12.12.2025
42 az СВО Победа 80
В Одеса с четири куршума е демилитаризиран Денис Требенко с позивна "Батя".
Отявлен неонацист, лично ръководил групата хвърляща коктейли "Молотов" по Дома на профсъюзите в Одеса на 02 май 2014г.
Помощник на одеското подразделение на "Самооборона Майдана". Участвал в много наказателни операции срещу населението на Одеса.
Никой не е забравен!
Нищо не е забравено!
Коментиран от #48
21:03 12.12.2025
43 Кривоверен алкаш
До коментар #38 от "Вярваме, вярваме на всичко - глупаци сме":Тихо бе пееее Н дееелллл !Дай ми твоя снимка и ще докажа че си кацнал и на Марс .
21:04 12.12.2025
44 И какво трябва да значи това ?
21:04 12.12.2025
45 Пръч
21:04 12.12.2025
46 гръмовержецът
21:04 12.12.2025
47 Хоремаг
До коментар #35 от "Коментиращ":ЕС взривил Потока по заповед на Вашингтон? За какво им е да го взривяват, като могат просто да врътнат кранчето?
Защо всички русофили сте толкова глупави? Пияни ли сте вече?
21:05 12.12.2025
48 Гробар
До коментар #42 от "az СВО Победа 80":Явно Батя след 1- 2дена колегите и него ще го копат и ще му боднат и на него 🇺🇦 знамето посмъртно .
21:06 12.12.2025
49 Някой
21:07 12.12.2025
50 Гориил
До коментар #27 от "Герасимов":Според мирния договор, западен Купянск принадлежи на Украйна. Река Оскол ще стане държавна граница.Русия не възнамерява да понася загуби за деснобережния Купянск.Бандера се възползва от съществуващия военно-политически пазар, но нямаше ресурси да промени ситуацията.
21:08 12.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дон Корлеоне
До коментар #5 от "пиночет":Кай честно ,още ли те млатят в дивия ,въпреки ,че вече не си млад ?
21:09 12.12.2025
53 Начи да те светна
До коментар #38 от "Вярваме, вярваме на всичко - глупаци сме":Само нашите русофили де били верват!
21:10 12.12.2025
54 Ъъъъ
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Дъ тъ и.. и фашиста!
21:11 12.12.2025
55 Бай Араб
Коментиран от #59
21:12 12.12.2025
56 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
МАРИЯ, А КОЛКО СА УБИТИТЕ УКРАИНЦИ ИЛИ ТОВА НЕ Е ДОБРЕ ДА ПИТАМ И ДА СЕ КАЗВА ???
Човек като ти чете .. пииип... остава с впечатлението, че само руснаците дават жертви. Това ли се опитваш да втълпиш на планктона ?
21:14 12.12.2025
57 марксист
21:14 12.12.2025
58 Бай Араб
21:16 12.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Пръчaт
21:17 12.12.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Слави Василев
21:22 12.12.2025
63 Слави Василев
До коментар #61 от "Бай Араб":Искаш ли да го бжижжжешшш kууу 4 kooo ?Aко обичаш сиренье,просто задръж още 3 дена .
21:23 12.12.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 295 000 са по малко
21:25 12.12.2025
66 Пръчат
Коментиран от #70
21:25 12.12.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Яве
21:27 12.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 стоян георгиев
Коментиран от #72, #73, #77, #84
21:34 12.12.2025
72 АМА ТАКА Е БЕ
До коментар #71 от "стоян георгиев":МНООО ОБЪЛ ТОЯ ТЪПАНАР
АЛО СТОЕНЧА КО СТАА С УКРОБРОЙЛЕРИТЕ В ХЛАДИЛНИЦИТЕ
ТЯХ БРОИШ ЛИ ГИ
И СЕ ТАЯ ДАЛИ СА ЕДИН ИЛИ ДВА МИЛИОНА ВАЖНОТО Е ТРЕПАНЕТО НА УКРОПИ ДА ПРОДЪЛЖИ
УКРАИНСКИ И МЕСТНИ
АЛО ДЕ...БИЛ ЗА ТЕБЕ СЕ ОТНАСЯ
Коментиран от #75
21:41 12.12.2025
73 Пръчат
До коментар #71 от "стоян георгиев":Суссс бре минн диллл ,сокай бибека и се кротни най сетне !
21:41 12.12.2025
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:43 12.12.2025
75 стоян георгиев
До коментар #72 от "АМА ТАКА Е БЕ":Еййй жребецо .ама като албански реотан си хич не загряваш.опитвам се да те предизвикам та да се отприщиш и да ми направиш една яка дълбока оран ...хахах.
Коментиран от #78
21:44 12.12.2025
76 ГанЯ
21:45 12.12.2025
77 Пръчат
До коментар #71 от "стоян георгиев":Информацията за изтрепани 155 хил. е за руски войници, които са малък процент от избитите общо от РФ! Така, че твойта информация е точна и обобщаваща!
21:51 12.12.2025
78 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #75 от "стоян георгиев":ЗНАЧИ ПЪРВО БЕЗ ГУМА
ВТОРО ДОБРЕ ПОЧИСТЕНО
ТРЕТО БАВНО НО ДЪЛБОКО
ЧЕТВЪРТО ПОЧИСТВАШ ОРАЛНО
АЙДЕ ЗВЪНКАЙ
Коментиран от #79, #81
21:52 12.12.2025
79 стоян георгиев
До коментар #78 от "ГЛЕЙ СИГА":Дадено.терена .вечерята и пиенето от мен ...хахах. във вторник вечер става .жената е нощна смяна .
21:55 12.12.2025
80 някой си
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":трябва,от към страна на родата ти гейт@к смачкан
21:59 12.12.2025
81 Надaрен
До коментар #78 от "ГЛЕЙ СИГА":Дълбока оран с лопата не става, требва си плуг! Или трябва да извикаш неколко лопатари, да ти прекопаят градинката!
22:00 12.12.2025
82 някой си
До коментар #5 от "пиночет":а тебе ще те ръфат черавите с подобни изказвания
22:00 12.12.2025
83 големсмях
22:01 12.12.2025
84 някой си
До коментар #71 от "стоян георгиев":ще се изтървеш без vpn-че и тогава дупе да ти е яко
22:02 12.12.2025