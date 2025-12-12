Новини
155 хиляди руски войници са убити в Украйна, съобщи BBC

12 Декември, 2025 20:44 1 630 84

Двете страни в конфликта рядко дават данни за жертвите, които са дали

155 хиляди руски войници са убити в Украйна, съобщи BBC - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследване на руската служба на Би Би Си (BBC) и руската опозиционна медия "Медиазона" е потвърдило смъртта на над 155 хиляди руски военнослужещи в Украйна.

Докладът се основава на данни от открити източници, предаде БТА.

Авторите на разследването са потвърдили смъртта на 155 368 руски военнослужещи - 50 438 доброволци, 27 578 професионални войници, 19 276 затворници, 16 164 мобилизирани войници и 2834 бойци на частни военни компании. Журналистите не са успели да определят какви точно са били 39 078 от убитите.

Само за последните две седмици - между 28 ноември и 12 декември 2025 г. - в черния списък са били добавени още 3226 имена. Това е станало на фона на ожесточените сражения, които се водят в Източна Украйна, включително но за градовете Покровск и Купянск.

От началото на войната е потвърдена смъртта на 6205 руски офицери, включително 450 подполковници, 125 полковници и 12 генерали. По региони, най-много убити руски войници има от републиките Башкортостан и Татарстан. Това може да се обясни отчасти с високата активност на местни групи, които събират данни, отбелязва Би Би Си.

Според авторите на проекта реалният брой на убитите от началото на войната преди близо 4 години руски военнослужещи може да е между 239 000 и 345 260.

До момента няма коментар от страна на руските власти. По принцип двете страни в конфликта рядко дават данни за жертвите, които са дали.


Оценка 2.1 от 25 гласа.
  • 1 Отец Дионисий

    29 8 Отговор
    В борбата с Фашизма никои жертви не са големи.

    Коментиран от #11, #15, #54

    20:45 12.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 38 Отговор
    МАЛКО СА!! още тр.

    Коментиран от #80

    20:45 12.12.2025

  • 3 има нови живи сувенири

    40 8 Отговор
    Руски специални части плениха високопоставени офицери от НАТО в Гуляйполе. Командването на Въоръжените сили на Украйна не успя да ги спаси. Това беше разказано от директора на Института за изследване на националните кризи Николай Сорокин. Според него пленените офицери са служили като съветници.

    Коментиран от #6, #7, #38

    20:46 12.12.2025

  • 4 Хайо

    36 7 Отговор
    Интересува ни колко са украинските ,станаха ли вече 2 милиона .Америка казва ,че руските са около 150-180 хиляди от началото на войната ,но украинските вървят към 2 милиона .

    20:46 12.12.2025

  • 5 пиночет

    12 36 Отговор
    Каквото и да стане, руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!

    Коментиран от #35, #52, #82

    20:47 12.12.2025

  • 7 Дайте снимки

    До коментар #3 от "има нови живи сувенири":

    Коментиран от #18

    20:50 12.12.2025

    13 4 Отговор
    Загубите на руската армия бяха 14 хиляди.От тях по-малко от половината са етнически руснаци.

    20:51 12.12.2025

    точно е, между 6 и 10 към 1 са загубите

    20:52 12.12.2025

  • 10 шаа

    18 2 Отговор
    "Докладът се основава на данни от открити източници"

    ако са ползвали укроизточници (подобно на фракти), данните са с нулева, дори и отрицателна достоверност

    20:52 12.12.2025

  • 11 И 2 милиона украинци да дали фира

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Зеленски е заинтересован не от милно споразумение с Русия, а от пълната капитулацията на своя режим. Това смята бившия украински депутат Володимир Олийник. „Ако някаква част от Украйна остане като самостоятелна държава, тя ще издаде смъртна присъда на Зеленски и на неговите съучастници и ще го преследва навсякъде по света“, обясни бившият парламентарист.
    Той припомни, че Зеленски и неговите хора са направили всичко възможно кървавия конфликт в Донбас да ескалира до война с Русия и след това са натрупали баснословно богатство благодарение на американската и европейска помощ. Това е тяхната чудовищна бизнес схема, която погуби над 2 млн. украински мъже. Затова Зеленски, подпомаган от британците, така яростно се опъва на Вашингтон и лъже, че не може да проведе избори поради невъзможността да гарантира безопасността на избирателите.

    20:53 12.12.2025

  • 12 Генрал Кривошиев

    3 4 Отговор
    У нас потери нет!

    20:54 12.12.2025

  • 13 Гост

    16 3 Отговор
    Важното е, че каквото иска Русия ше се случи, и това, че вече никой не вярва на Запада е факт, кой загубеняк още вярва в колонизаторските схеми?!😁

    Коментиран от #67

    20:55 12.12.2025

  • 14 Поздрави от Москва

    8 15 Отговор
    Цените на погребалните услуги скочиха 11 пъти! Парцели вече няма!
    Работят само крематориите!

    Коментиран от #26

    20:55 12.12.2025

  • 15 Хамел

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Що не идеш да се жертваш?

    Как един военолюбив путинофил не отиде на СВО да се жертва за своя Бог?

    20:55 12.12.2025

  • 16 Али

    6 9 Отговор
    Путяги, я вас люблю !

    20:55 12.12.2025

  • 17 Гончар Романенко

    4 1 Отговор
    А съобщи ли, защо и напусна главния директор?!
    .... За изкривяване на информация!

    20:55 12.12.2025

  • 18 сега са заети

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Дайте снимки":

    има събеседване и пишат автобиографии

    20:55 12.12.2025

  • 19 Каунь

    11 2 Отговор
    155К е добра бройка....ония дрогираните твърдят, те са поне 1.5 милиона

    20:56 12.12.2025

  • 20 Оптимист

    3 1 Отговор
    Когато дойде ред на редовно призованите, ще свърши войната.

    20:56 12.12.2025

  • 21 Гориил

    11 3 Отговор
    Съжалявам, но в България умират повече хора от злоупотреба с алкохол, отколкото в Русия. Страната е европейски шампион по консумация на тютюн.

    20:57 12.12.2025

  • 22 Оппааааа

    10 1 Отговор
    НЕ е Вярно, поне няколко милиарда са и се бият с лопати и метли.

    20:57 12.12.2025

  • 23 Руснак

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    По-малко от половината били етнически руснаци? Ти против руските народи ли си? Нацист ли си, фашист, расист? Знаеш ли, какво ги правят такива като теб в руските региони?

    20:58 12.12.2025

  • 24 Фори

    4 2 Отговор
    Това не са никакви загуби. Русия може да си позволи до един милион и половина жертви. Десет процента от населението няма и да ги усети.

    Коментиран от #29, #36

    20:58 12.12.2025

  • 25 гост

    5 7 Отговор
    ,,,републиките Башкортостан и Татарстан....че няма да са от Москва или Питер...използват се втора ръка.руски поданици..

    20:59 12.12.2025

  • 26 черноглед

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Поздрави от Москва":

    За да не могат да се броят датите на парцелите са в крематориумите.

    20:59 12.12.2025

  • 27 Герасимов

    5 9 Отговор
    Герасимов докладва на Путин, че са превзели Купянск.

    Путин обясни на всички руснаци, как са превзели Купянск.

    Зеленски записа видео "Ехо, аз съм в Купянск".


    Е само идиоти могат да вярват на руснаците.

    Коментиран от #50

    20:59 12.12.2025

  • 28 Така съм по съгласен.

    6 1 Отговор
    За 4 години 300 000 военнослужещи. мир на прахат им както на тях така на украинските военнослужещи. гадно е но това е истината.

    21:00 12.12.2025

  • 29 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фори":

    Ако е синът ти, дали ще мислиш така...

    Коментиран от #37

    21:00 12.12.2025

  • 30 Варненец

    2 6 Отговор
    Това за една седмица, нали?

    21:00 12.12.2025

  • 31 Историк

    8 2 Отговор
    Досега 2млн хохохола дадоха фира и се преселиха при Бандера ,а около 4млн от тях са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава и очакват ЕС да ги издържа пожизнено .

    21:01 12.12.2025

  • 32 Соросоид

    7 1 Отговор
    ГРЕШИТЕ ЦЯЛАТА РУСКА АРМИЯ Е УНИЩОЖЕНА МОЯТ СЪВЕТ Е ДА НЕ ЧЕТЕТЕ САМО СОРОСОИДСКИ АГЕНЦИИ

    21:01 12.12.2025

  • 33 Ами

    8 1 Отговор
    В началото на годината уж бяха към милион. След това намаляха на 650 000.
    По-късно пък намаляха до 350 000. Сега вече пък са 155 000.
    Още няколко статии и има вероятност да бъде налучкана точната бройка :)
    А от ВВС нещо за загубите на западните частни армии няма ли да напишат?

    21:01 12.12.2025

  • 34 Ъхъъъъ....

    7 1 Отговор
    Би Би Си (BBC) и руската опозиционна медия.....потвърдили или написали

    21:01 12.12.2025

  • 35 Коментиращ

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "пиночет":

    А кво да кажем за ЕС???
    Ами за жалкобритания, която се тресе в момента от протести?!

    Помните ли когато Урсулица бе при Тръмп да се моли за оръжия за укрия?!
    Квото и заповяда Тръмп, на това се съгласи урсулица, а после каза, че била сключила добра сделка?!

    Че и Русия си имат проблеми е безспорен факт, НО в сравнение с нея ЕС е като роб в робовладелски времена - прави каквото му се заповяда и го търгуват за без пари, да не говорим, че му взривяват северния поток по заповед от Вашингтон (ей тъй за "демократичен" цвят)!

    Ако някога съм предполагал, че ЕС ще бъде васализиран суровинен придатък на фащ, щях да агитирам за протести срещу тоя псевдо съюз!
    Пак се купува руски газ и петрол, НО през посредници от фащ!
    Урсула, стармър, макрон, трюдо, кирчо, кокорчо, боко, шиши и др такива, са абсолютни роби на дълбоката държава у фащ (шорош, блек рокаджиите, вангарданците и др подобни поклонници на злото)!!!

    Коментиран от #47

    21:01 12.12.2025

  • 36 Хамел

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Фори":

    Що не идеш да се жертваш?

    Как един военолюбив путинофил не отиде на СВО да се жертва за своя Бог - Путин?

    На чужд гръб и 1.5 милона тояги са малко, а Ганьо?

    21:01 12.12.2025

  • 37 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кривоверен алкаш":

    Не го мисли ,синът ти го е правил съседа ...ако си куражлия направи му тест за бащинство .

    21:02 12.12.2025

  • 38 Вярваме, вярваме на всичко - глупаци сме

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "има нови живи сувенири":

    Герасимов докладва на Путин, че са превзели Купянск.

    Путин обясни на всички руснаци, как са превзели Купянск.

    Зеленски записа видео "Ехо, аз съм в Купянск".


    Е само идиоти могат да вярват на руснаците.

    Коментиран от #43, #53

    21:02 12.12.2025

  • 39 Мнение

    6 1 Отговор
    Броят на жертвите няма да спре Русия и точно това е кошмара и страха на САЩ и НАТО, защото те не могат да си го позволят.

    21:03 12.12.2025

  • 40 пешо

    9 0 Отговор
    тия вият на умрело значи урките губят много територии и хора

    21:03 12.12.2025

  • 41 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Да не са 1550000 хиляди то беше ли бесарабски фронт ,не не ли isw не бе ли патагонското радио от Одеса сега и руско БиБиСи ,утре очаквам и некой нов източник от граховото зърно от главата на нашто t@@@ m@@@

    21:03 12.12.2025

  • 42 az СВО Победа 80

    9 0 Отговор
    Внимание работи "СМЕРШ"!

    В Одеса с четири куршума е демилитаризиран Денис Требенко с позивна "Батя".

    Отявлен неонацист, лично ръководил групата хвърляща коктейли "Молотов" по Дома на профсъюзите в Одеса на 02 май 2014г.

    Помощник на одеското подразделение на "Самооборона Майдана". Участвал в много наказателни операции срещу населението на Одеса.

    Никой не е забравен!
    Нищо не е забравено!

    Коментиран от #48

    21:03 12.12.2025

  • 43 Кривоверен алкаш

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Вярваме, вярваме на всичко - глупаци сме":

    Тихо бе пееее Н дееелллл !Дай ми твоя снимка и ще докажа че си кацнал и на Марс .

    21:04 12.12.2025

  • 44 И какво трябва да значи това ?

    9 0 Отговор
    Че западните медии са лъгали с години и хибридни фейкове са писали за милиони, милиарди..... Ройтерс, пръдляк , мръдлвк ...БТА

    21:04 12.12.2025

  • 45 Пръч

    6 2 Отговор
    Мислехме че са милион нагоре! Защо отнемате с лека ръка малката радостчица на българския народ!

    21:04 12.12.2025

  • 46 гръмовержецът

    7 0 Отговор
    Отдъхнах си ....Помислих , че зеля е сред тях , а то .....

    21:04 12.12.2025

  • 47 Хоремаг

    0 9 Отговор

    До коментар #35 от "Коментиращ":

    ЕС взривил Потока по заповед на Вашингтон? За какво им е да го взривяват, като могат просто да врътнат кранчето?

    Защо всички русофили сте толкова глупави? Пияни ли сте вече?

    21:05 12.12.2025

  • 48 Гробар

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 80":

    Явно Батя след 1- 2дена колегите и него ще го копат и ще му боднат и на него 🇺🇦 знамето посмъртно .

    21:06 12.12.2025

  • 49 Някой

    6 0 Отговор
    Оф, та ВВС преди две години съобщи, че руснаците се бият със сапьорски лопатки. :)

    21:07 12.12.2025

  • 50 Гориил

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "Герасимов":

    Според мирния договор, западен Купянск принадлежи на Украйна. Река Оскол ще стане държавна граница.Русия не възнамерява да понася загуби за деснобережния Купянск.Бандера се възползва от съществуващия военно-политически пазар, но нямаше ресурси да промени ситуацията.

    21:08 12.12.2025

  • 52 Дон Корлеоне

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "пиночет":

    Кай честно ,още ли те млатят в дивия ,въпреки ,че вече не си млад ?

    21:09 12.12.2025

  • 53 Начи да те светна

    0 6 Отговор

    До коментар #38 от "Вярваме, вярваме на всичко - глупаци сме":

    Само нашите русофили де били верват!

    21:10 12.12.2025

  • 54 Ъъъъ

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Дъ тъ и.. и фашиста!

    21:11 12.12.2025

  • 55 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Слави Василев , чете ли новините или чака Рмен да му каже ?

    Коментиран от #59

    21:12 12.12.2025

  • 56 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    3 0 Отговор
    155 хиляди руски войници са убити в Украйна, съобщи BBC=

    МАРИЯ, А КОЛКО СА УБИТИТЕ УКРАИНЦИ ИЛИ ТОВА НЕ Е ДОБРЕ ДА ПИТАМ И ДА СЕ КАЗВА ???

    Човек като ти чете .. пииип... остава с впечатлението, че само руснаците дават жертви. Това ли се опитваш да втълпиш на планктона ?

    21:14 12.12.2025

  • 57 марксист

    0 0 Отговор
    В навечерието на войната имаше отворено писмо от някакъв пенсиониран военен в Русия, как да го намеря това? ПОМОГНЕТЕ!

    21:14 12.12.2025

  • 58 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Слави Василев ,ако трябва да хване пушка, ще избере кожена пушка,много е смел Слави

    21:16 12.12.2025

  • 60 Пръчaт

    1 3 Отговор
    Каво е туй нящу руски войник от Башкортостан! А руснаците от русия трябва някой друг да ги защитава от украинските агресори, и при положение че са най многобройни! Само българските руснаци се укриват повече от руските руснаци!

    21:17 12.12.2025

  • 62 Слави Василев

    3 0 Отговор
    Искаш ли да го бжижжжешшш kууу 4 kooo ?Aко обичаш сиренье,просто задръж още 3 дена .

    21:22 12.12.2025

  • 63 Слави Василев

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бай Араб":

    Искаш ли да го бжижжжешшш kууу 4 kooo ?Aко обичаш сиренье,просто задръж още 3 дена .

    21:23 12.12.2025

  • 65 295 000 са по малко

    1 0 Отговор
    То видове войски са 1:5 . От Украйна са 1 милион и 900 хиляди. На 5 са 390 000. Че и повече . Много. А има неизвестни. Ще броим. До 2029 г.

    21:25 12.12.2025

  • 66 Пръчат

    2 2 Отговор
    Тук има уловка! Казва се че са повече от 150 хиляди! Тоест, че не са 150 хиляди! Може и да гонят двату милиона!

    Коментиран от #70

    21:25 12.12.2025

  • 68 Яве

    4 0 Отговор
    При размяна на тела на убити войници цифрите говорят друго десетки избити руснаци за хиляди украинци....там е истината

    21:27 12.12.2025

  • 71 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Общите руски загуби са над 1,2 милиона човека.убити и тежко ранени.ежедневно около 1000 руснака ги сполетява тази съдба.голям брой от убииствата са снимани от камери.само групата на мадяр избива ежедневно над 300 руснака което го документира и публикува ежедневно .

    Коментиран от #72, #73, #77, #84

    21:34 12.12.2025

  • 72 АМА ТАКА Е БЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    МНООО ОБЪЛ ТОЯ ТЪПАНАР
    АЛО СТОЕНЧА КО СТАА С УКРОБРОЙЛЕРИТЕ В ХЛАДИЛНИЦИТЕ
    ТЯХ БРОИШ ЛИ ГИ
    И СЕ ТАЯ ДАЛИ СА ЕДИН ИЛИ ДВА МИЛИОНА ВАЖНОТО Е ТРЕПАНЕТО НА УКРОПИ ДА ПРОДЪЛЖИ
    УКРАИНСКИ И МЕСТНИ
    АЛО ДЕ...БИЛ ЗА ТЕБЕ СЕ ОТНАСЯ

    Коментиран от #75

    21:41 12.12.2025

  • 73 Пръчат

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Суссс бре минн диллл ,сокай бибека и се кротни най сетне !

    21:41 12.12.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    ВВС - Бритиш BULSHIT Корпорейшън разваля на децата на Сорос математиката

    21:43 12.12.2025

  • 75 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "АМА ТАКА Е БЕ":

    Еййй жребецо .ама като албански реотан си хич не загряваш.опитвам се да те предизвикам та да се отприщиш и да ми направиш една яка дълбока оран ...хахах.

    Коментиран от #78

    21:44 12.12.2025

  • 76 ГанЯ

    1 0 Отговор
    Абе вие май сериозно се базикате за бройката! Мислите ли че някои ви вярва? Или сте прости, или се правите на такива!

    21:45 12.12.2025

  • 77 Пръчат

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Информацията за изтрепани 155 хил. е за руски войници, които са малък процент от избитите общо от РФ! Така, че твойта информация е точна и обобщаваща!

    21:51 12.12.2025

  • 78 ГЛЕЙ СИГА

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    ЗНАЧИ ПЪРВО БЕЗ ГУМА
    ВТОРО ДОБРЕ ПОЧИСТЕНО
    ТРЕТО БАВНО НО ДЪЛБОКО
    ЧЕТВЪРТО ПОЧИСТВАШ ОРАЛНО
    АЙДЕ ЗВЪНКАЙ

    Коментиран от #79, #81

    21:52 12.12.2025

  • 79 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "ГЛЕЙ СИГА":

    Дадено.терена .вечерята и пиенето от мен ...хахах. във вторник вечер става .жената е нощна смяна .

    21:55 12.12.2025

  • 80 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    трябва,от към страна на родата ти гейт@к смачкан

    21:59 12.12.2025

  • 81 Надaрен

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "ГЛЕЙ СИГА":

    Дълбока оран с лопата не става, требва си плуг! Или трябва да извикаш неколко лопатари, да ти прекопаят градинката!

    22:00 12.12.2025

  • 82 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "пиночет":

    а тебе ще те ръфат черавите с подобни изказвания

    22:00 12.12.2025

  • 83 големсмях

    0 1 Отговор
    ХАХАХ....Поне 600 000 -700 000 орки са пратени на концерт Кабзона ..и при Жириновски ...хахаах....Пак не останаха мужчини ,които да оплождат нечистоплатните руски женщини ...Споко...Рассия е пално с нерези от средна Азия и чеченци ...мамашките да са спокойни

    22:01 12.12.2025

  • 84 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    ще се изтървеш без vpn-че и тогава дупе да ти е яко

    22:02 12.12.2025

