Новини
Свят »
Турция »
Русия порази турски кораб. Анкара направи извънредно изявление
  Тема: Украйна

Русия порази турски кораб. Анкара направи извънредно изявление

12 Декември, 2025 20:31 4 061 61

  • украйна-
  • турция-
  • кораб-
  • русия-
  • одеса-
  • черноморск

Необходимо е спешно прекратяване на войната, заяви Анкара след руска атака по украинско пристанище

Русия порази турски кораб. Анкара направи извънредно изявление - 1
Снимка: Служба безпеки України
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Турция излезе с официална позиция след атаката срещу украинското пристанище Черноморск, при която беше засегнат кораб на турска компания, плаващ под чуждестранен флаг, предаде БТА.

„По този повод още веднъж подчертаваме необходимостта от спешно прекратяване на войната между Русия и Украйна и отново припомняме необходимостта от въвеждането на правила, които да предотвратят покачването на напрежението в Черно море, да гарантират сигурността на корабоплаването и да предотвратят атаките, насочени към енергийната и пристанищната инфраструктура“, се казва в позицията, публикувана на сайта на Министерството на външните работи.

Още новини от Украйна

В текста на документа институцията подчертава, че няма пострадали от екипажа на кораба и от шофьорите на тирове на борда, а Генерално консулство на Турция в Одеса следи развитието на събитията и оказва необходимото съдействие.

Министерството на външните работи заявява, че атаката е знак, че тревогите на Турция, които са свързани с пренасянето на войната в акваторията на Черно море, сигурността и свободното корабоплаване, са уместни.

Руски атаки са повредили общо три плавателни съда с турски собственици в пристанища в района на Одеса, Южна Украйна, заяви за Ройтерс по-рано днес говорител на украинските военноморски сили.

Същевременно украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че Русия е използвала дронове и ракети, за да атакува две украински пристанища в Одеска област днес, като е повредила плаващ под турски флаг граждански кораб и е ранила най-малко един човек.

"Ударът е насочен срещу гражданската логистика и търговското корабоплаване. Русия систематично атакува пристанищната инфраструктура, която осигурява транспортирането на храни и товари за световните пазари", посочи Кулеба в Телеграм.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🎃🎃🎃🐽🐽🐽🎃🎃🎃

    37 6 Отговор
    Новия кораб на Бойко няма ракети, няма и торпеда.

    Коментиран от #22, #53

    20:34 12.12.2025

  • 2 гръмовержецът

    68 12 Отговор
    Каквото повикало , такова се обадило ...

    Коментиран от #23

    20:35 12.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 8 Отговор
    вай Алах АлаХ...

    20:35 12.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    59 5 Отговор
    Докарайте го на Ахтопол

    20:35 12.12.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    73 20 Отговор
    Ударена е голяма доставка на оръжие! Русия ще си върне и Одеса.

    Коментиран от #9

    20:38 12.12.2025

  • 6 Демократ

    25 77 Отговор
    Е тук с Турция Русия хвана средният

    Коментиран от #25, #35, #45

    20:38 12.12.2025

  • 7 име

    59 11 Отговор
    Да, да, точно сега към Бандеристан се е заформила опашка от граждански, търговски и круизни кораби, всеки се бута да изнася благата на богатат окраинска икономика, да внася стоки с мирна употреба, щото окраинците са много и богати, туристи ходят масово по популярни туристически дестинации, особенно около фронта. А руснаците им съсипват бизнеза и икономиката.... Апропо, ако имахме държава, тировете от Турция щяха да са направили опашка на границата ни чак до Бурса докато турците не изтеглят ударения танкер, дето вече цяла седмица ни го тропнаха в наши води.

    20:38 12.12.2025

  • 8 историк

    54 15 Отговор
    Украйна с всеки ден потъва в блатото , и няма да изплува !!

    Коментиран от #56

    20:39 12.12.2025

  • 9 Копейкотрошач

    11 34 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Копейкотрошач

    20:39 12.12.2025

  • 10 az СВО Победа 80

    53 11 Отговор
    Накратко:

    1. Преди дни В.В.Путин предупреди, че ще блокира украинските пристанища на Черно море, а най-добре Москва да лиши Киев от самия излаз на Черно море, за да спре украинския тероризъм в Черно море.

    2. Очевидно в момента думите му се реализират на практика и Москва сериозно се е заела да блокира украинските черноморски пристанища.

    3. Последното може да се осъществи много лесно. Достатъчно е в тях да бъдат потопени няколко големи плавателни съда, които да направят използването на пристанищната инфраструктура невъзможно....

    Коментиран от #17, #60

    20:40 12.12.2025

  • 11 Демократ

    14 39 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    20:41 12.12.2025

  • 12 Каунь

    37 9 Отговор
    Евроатлантически миЖки.....сега разбрахте ли колко ви е капацитета.... Пред силата на РФ, само извънредни изявления можете да правите... И ето все!

    20:41 12.12.2025

  • 13 русофил туркофил

    8 18 Отговор
    не са хубави тес работи

    20:41 12.12.2025

  • 14 ти да видиш

    56 12 Отговор
    Ами турците позволиха на yкpoтерористите да взривяват кораби под носа им в техни води и те така, "каквото повикало, това се обадило"!

    20:42 12.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А бе

    2 19 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 80":

    Ти не е+нормален ли си?

    20:45 12.12.2025

  • 18 Сатана Z

    34 3 Отговор
    Тия па се сетиха да пишат за удареният кораб в Одеското пристанище натоварен с контейнери пълни с генератори .Явно Факти чакаха инструктаж от турското посолство

    20:45 12.12.2025

  • 19 Мнение

    29 2 Отговор
    Сори ама покрай сухото гори и мокрото. Поне си сложете турския флаг, да ви познаят.

    20:45 12.12.2025

  • 20 Сатана Z

    46 4 Отговор
    Вчера чалмите докараха повреден руски танкер в български води и се изнизаха като пръдня из гащи без никой да им търси сметка.Днес ги наказаха.

    20:48 12.12.2025

  • 21 Турците не остават длъжни

    13 28 Отговор
    Пак ще думнат някое руско фърчило или някой посланик!

    Коментиран от #48

    20:48 12.12.2025

  • 22 Умен по цялата глава

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "🎃🎃🎃🐽🐽🐽🎃🎃🎃":

    да ама има кораб и картечници

    20:48 12.12.2025

  • 23 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "гръмовержецът":

    Ти го започна пръв.

    Коментиран от #30

    20:50 12.12.2025

  • 24 Днес Зеленски се снима в Купянск

    8 28 Отговор
    А Путин раздуваше, че отдавна е превзет!
    Уникални смешници!

    Коментиран от #27, #28, #31, #44

    20:50 12.12.2025

  • 25 По точно

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    Рязания

    20:50 12.12.2025

  • 26 жик так

    25 5 Отговор
    Търсите майка си в украинско пристанище .

    20:52 12.12.2025

  • 27 Каунь

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "Днес Зеленски се снима в Купянск":

    Аз пък днес не снимах в Атлантида подводно

    20:53 12.12.2025

  • 28 ха ха ха ....

    20 3 Отговор

    До коментар #24 от "Днес Зеленски се снима в Купянск":

    Потника уж се снимал в Купянск ...смех драги зрители и слушатели ...снимал се потника ама в Полша ...

    20:53 12.12.2025

  • 29 Само питам

    12 6 Отговор
    Къде в Полша се намира Купянск ?

    Коментиран от #34

    20:54 12.12.2025

  • 30 гръмовержецът

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    И аз ще го завърша !

    20:55 12.12.2025

  • 31 Жеко

    20 3 Отговор

    До коментар #24 от "Днес Зеленски се снима в Купянск":

    Pycкaтa apмия ocвoбoди гpaд Ceвepcк в ДHP, пpoби към гp. 3aпopoжиe, пpeвзe Пpимopcкoe и oбкpъжи Cтeпнoгopcк ,

    Коментиран от #36

    20:58 12.12.2025

  • 32 az СВО Победа 80

    28 1 Отговор
    Внимание работи "СМЕРШ"!

    В Одеса с четири куршума е демилитаризиран Денис Требенко с позивна "Батя".

    Отявлен неонацист, лично ръководил групата хвърляща коктейли "Молотов" по Дома на профсъюзите в Одеса на 02 май 2014г.

    Помощник на одеското подразделение на "Самооборона Майдана". Участвал в много наказателни операции срещу населението на Одеса.

    Никой не е забравен!
    Нищо не е забравено!

    21:01 12.12.2025

  • 33 Гориил

    20 1 Отговор
    За Русия всички кораби в украинските пристанища са само санкциониран флот.

    21:02 12.12.2025

  • 34 Цък

    17 1 Отговор

    До коментар #29 от "Само питам":

    Макети много. Пълно и с видия уж Зеленски е на фронта, а го снимат в стедио. Това върви само при ЕИ

    Коментиран от #59

    21:02 12.12.2025

  • 35 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    Май вие хванахте нещо иначе нямаше да ревете. Русия дума не каза по случая, но вие рев до алаха.

    21:02 12.12.2025

  • 36 гост

    3 12 Отговор

    До коментар #31 от "Жеко":

    Да бе , знаем , хахаха ! Следващото фото на Зеленски ще е точно там , ама къде ще е следващото на Путлер ?? Някъде в Сибир , както винаги ? Хахахаха !!

    21:02 12.12.2025

  • 37 Хаха

    18 2 Отговор
    Какво търси Реджеп в страна, която води военни действия? Да си ползват застраховката, ако има глупак дето ги е застраховал, и да траят.

    21:03 12.12.2025

  • 38 лудия

    19 3 Отговор
    Руснаците много деликатно казват на турците ,че турски кораби не са желани в това пристанище. Следващия път няма да има предупреждение ,това не е в Сирия.

    21:05 12.12.2025

  • 39 Тити

    1 2 Отговор
    За Ердо са по важни кинтите от Рашистите а не живота.

    21:05 12.12.2025

  • 40 Дедо

    7 16 Отговор
    Имам един въпрос . Кои от черноморските държави са били нападани от Русия ..........Ами всичките ,без никакво изключение. Няма черноморска държава ,която да не е нападана от Русия, включително и България

    Коментиран от #51

    21:08 12.12.2025

  • 41 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор
    Украинците удариха а турците захвърлиха руския кораб в открито море. Сега стои закотвен при Ахтопол. Руснаците реципрочно изплюшяха три турски кораба. Добре, че са братушки, иначе щяха да издумкат и няйое наше корито.

    21:13 12.12.2025

  • 42 СЛОНА

    11 3 Отговор
    ОГЪН БРАТУШКИ СЕГА Е МОМЕНТА ЗА НОВ СВЕТОВЕН РЕД!!!
    КАРАЙ ТЕ НА РЕД И НАЩЕ ПОЛИТИЦИ!!!

    21:13 12.12.2025

  • 43 Гориил

    11 1 Отговор
    Мирният договор не е подписан, нито е влязъл в сила. Следователно корабите, влизащи в украински пристанища, са обект на тормоз, освен ако не спрат по заповед на руските граничари и не преминат проверка.

    21:14 12.12.2025

  • 44 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Днес Зеленски се снима в Купянск":

    Също като американците, които се снимаха на "Луната", до космически апарат от фолио, скоч и подпори за палатки, облечени в скафандри, ушити във фабрика за дамско бельо.

    21:19 12.12.2025

  • 45 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    Русия изчака Турция да построи цял завод в Украйна за производство на байрактарите и го изпепели с една ракета и ....Ердоган се сниши...А ти за някакъв си кораб видите ли ..кво щяло да стане .Ще стане както със завода за байрактарите .снижаване на Ердоган.

    Коментиран от #58

    21:20 12.12.2025

  • 46 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ватерлиния":

    Много си е нормален. Ако са решили руснаците да затворят пристанищата на Украйна, стой та гледай.

    21:20 12.12.2025

  • 47 СУНДЖИЙ

    10 0 Отговор
    Турция свали руски самолет в Сирия, Турция ползва руски газ и печели от руските туристи но същата Турция даваше оръжие на Украйна и дронове Байряктяар 1 и 2. Турция снабдяваше Украйна с втечнен газ с кораби . Така , че тя играе двойна роля и си мисли за регионален лидер в Челно море. Но Путин спря да прощава и Ердо забрави кой го спаси когато кръжеше с часове над Турция.

    21:20 12.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Георгиев

    9 1 Отговор
    Що не пищяхте, когато по канала за жито Киев вкарваха оръжие и боеприпаси? И също когато по каналите от Дунав? Когато от същите пристанища отплуваха морски дронове срещу кримския мост и другаде? Да си вземат Русия Одеска област и да се прекратява този гърч.

    Коментиран от #55

    21:21 12.12.2025

  • 50 Печелят луди пари като

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ватерлиния":

    Доставят нелегално оръжие.

    21:22 12.12.2025

  • 51 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дедо":

    България и Румъния са били съюзници на Германия и затова са нападани. Турция е нападана от Англия, а не от Русия. Русия дава на Турция заем в злато и оръжие.

    21:22 12.12.2025

  • 52 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ватерлиния":

    Едва ли има нещо!

    21:23 12.12.2025

  • 53 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🎃🎃🎃🐽🐽🐽🎃🎃🎃":

    Гладна кокошка просо сънува!

    21:25 12.12.2025

  • 54 Тея кораби какво превозват за Украйна??

    9 1 Отговор
    Оръжия и Боеприпаси? Те се легитимни цели по време на военни действия в Района!

    21:26 12.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 А руZия? Не потъва ли много по бързо?

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "историк":

    А руZия? Не потъва ли много по бързо?

    21:31 12.12.2025

  • 57 Сийка

    1 7 Отговор
    Надявам се, че след този случай Ердоган ще увеличи доставките на дронове за Украйна!!!!!

    21:35 12.12.2025

  • 58 В момента путен

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Се снижава пред Ердоган в Туркменистан

    21:37 12.12.2025

  • 59 Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Цък":

    Голям сеир беше с ония укри,които разнасяха един граничен кол за да се снимат с него.

    21:50 12.12.2025

  • 60 стига стари дъвки

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 80":

    Поне от две или три седмици насам, че даже и доста повече, Черно море се оказа недостъпно поне за военния и нелегалния флот на Русия. Дори и емблематичните им пристанища като Новоросийск Туапсе и Сочи. Украинците, дето уж нямали карти, цакат навсякъде, дори и в турски води. А карти нямат защото САЩ им отне правото да имат карти още в преговорите за независимост, защото пред цял свят заяви, че ще играе вместо тях. Картите които САЩ обаче раздава са белязани и предваритеелно известни на Путин. Въпреки всичо Украйна показва достойнство и възможност макар трудно и бавно да се справи с проблема сама, доколкото може.

    21:52 12.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания