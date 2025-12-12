Русия порази турски кораб. Анкара направи извънредно изявление

Министерството на външните работи на Турция излезе с официална позиция след атаката срещу украинското пристанище Черноморск, при която беше засегнат кораб на турска компания, плаващ под чуждестранен флаг, предаде БТА.
„По този повод още веднъж подчертаваме необходимостта от спешно прекратяване на войната между Русия и Украйна и отново припомняме необходимостта от въвеждането на правила, които да предотвратят покачването на напрежението в Черно море, да гарантират сигурността на корабоплаването и да предотвратят атаките, насочени към енергийната и пристанищната инфраструктура“, се казва в позицията, публикувана на сайта на Министерството на външните работи.
В текста на документа институцията подчертава, че няма пострадали от екипажа на кораба и от шофьорите на тирове на борда, а Генерално консулство на Турция в Одеса следи развитието на събитията и оказва необходимото съдействие.
Министерството на външните работи заявява, че атаката е знак, че тревогите на Турция, които са свързани с пренасянето на войната в акваторията на Черно море, сигурността и свободното корабоплаване, са уместни.
Руски атаки са повредили общо три плавателни съда с турски собственици в пристанища в района на Одеса, Южна Украйна, заяви за Ройтерс по-рано днес говорител на украинските военноморски сили.
Същевременно украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че Русия е използвала дронове и ракети, за да атакува две украински пристанища в Одеска област днес, като е повредила плаващ под турски флаг граждански кораб и е ранила най-малко един човек.
"Ударът е насочен срещу гражданската логистика и търговското корабоплаване. Русия систематично атакува пристанищната инфраструктура, която осигурява транспортирането на храни и товари за световните пазари", посочи Кулеба в Телеграм.
