Украинската армия твърди, че си е върнала контрола над части от Купянск

Части на украинската Национална гвардия отблъснаха руските сили в Киндрашивка, Радкивка и части от Северен Купянск, като по този начин успяха да блокират руските маршрути за доставка и да стабилизират по забележителен начин ситуацията в района на Купянск, предаде Укринформ, позовавайки се на нейно съобщение във „Фейсбук“, предаде БТА.
Съгласно изявлението стабилизационната операция в този район е започната от издирвателно-ударната група „Хартия“, която беше създадена по решение на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски след ескалацията в региона през септември тази година.
„Нашите части пробиха през река Оскил, като отрязаха маршрута за доставки на врага“, се добавя в съобщението и се отбелязва, че междувременно украинските военни са отблъснали опитите на руските сили да пробият отбраната на града.
Сраженията южно от града продължават, но ситуацията в района на Купянск остава стабилна с постепенен напредък на украинските сили, отбелязва Укринформ.
„Следващата (цел) е пълното освобождаване на Купянск!“, се допълва в изявлението.
Миналия месец руската армия обяви, че е превзела града напълно - нещо, което Киев отрече. Информацията за ситуацията на бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес на посещение в град Купянск, че е изключително важно да се постигат добри резултати на бойното поле, за да може след това Украйна да постигне добри резултати при преговорите, предаде Укринформ, пише БТА.
"По направление Купянск войниците ни в момента постигат резултати за Украйна. Много руснаци говориха за Купянск, ние виждаме това. Бях там и поздравих момчетата. Благодарих на всички екипи, на всеки, който се сражава там, всеки, който неутрализира окупаторите", написа Зеленски във "Фейсбук".
Той изтъкна, че сега е много важно да има добри резултати на бойното поле, за да може след това Украйна да има добри резултати в областта на дипломацията.
"Така стоят нещата: всички наши силни позиции в страната са силни позиции и в преговорите за спиране на войната", каза Зеленски.
Освен това той поздрави военнослужещите по повод Деня на Сухопътни войски, който в Украйна се отбелязва днес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
