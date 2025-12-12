Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия твърди, че си е върнала контрола над части от Купянск
  Тема: Украйна

Украинската армия твърди, че си е върнала контрола над части от Купянск

12 Декември, 2025 17:40 1 187 67

  • украйна-
  • купянск-
  • русия-
  • харковска област-
  • володимир зеленски

Сраженията южно от града продължават, но ситуацията в района на Купянск остава стабилна с постепенен напредък на украинските сили, обяви Киев

Украинската армия твърди, че си е върнала контрола над части от Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Части на украинската Национална гвардия отблъснаха руските сили в Киндрашивка, Радкивка и части от Северен Купянск, като по този начин успяха да блокират руските маршрути за доставка и да стабилизират по забележителен начин ситуацията в района на Купянск, предаде Укринформ, позовавайки се на нейно съобщение във „Фейсбук“, предаде БТА.

Съгласно изявлението стабилизационната операция в този район е започната от издирвателно-ударната група „Хартия“, която беше създадена по решение на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски след ескалацията в региона през септември тази година.

„Нашите части пробиха през река Оскил, като отрязаха маршрута за доставки на врага“, се добавя в съобщението и се отбелязва, че междувременно украинските военни са отблъснали опитите на руските сили да пробият отбраната на града.

Сраженията южно от града продължават, но ситуацията в района на Купянск остава стабилна с постепенен напредък на украинските сили, отбелязва Укринформ.

„Следващата (цел) е пълното освобождаване на Купянск!“, се допълва в изявлението.

Миналия месец руската армия обяви, че е превзела града напълно - нещо, което Киев отрече. Информацията за ситуацията на бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес на посещение в град Купянск, че е изключително важно да се постигат добри резултати на бойното поле, за да може след това Украйна да постигне добри резултати при преговорите, предаде Укринформ, пише БТА.

"По направление Купянск войниците ни в момента постигат резултати за Украйна. Много руснаци говориха за Купянск, ние виждаме това. Бях там и поздравих момчетата. Благодарих на всички екипи, на всеки, който се сражава там, всеки, който неутрализира окупаторите", написа Зеленски във "Фейсбук".

Той изтъкна, че сега е много важно да има добри резултати на бойното поле, за да може след това Украйна да има добри резултати в областта на дипломацията.

"Така стоят нещата: всички наши силни позиции в страната са силни позиции и в преговорите за спиране на войната", каза Зеленски.

Освен това той поздрави военнослужещите по повод Деня на Сухопътни войски, който в Украйна се отбелязва днес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи точно обратното.

    41 8 Отговор
    Пълна мъгла.

    На лов и риболов се лъже най много. Какво да кажем при военни действия.

    Коментиран от #4, #5, #61

    17:42 12.12.2025

  • 2 Сила

    26 9 Отговор
    Зеленски е в Купянск , на фронта ....не на неизвестно място облечен като пазач на паркинг даващ указания на други пазачи на паркинги !!!

    17:44 12.12.2025

  • 3 А аз твърдя че правих

    28 7 Отговор
    🔨🔨 със Снежанка но тя била измислица от приказките за деца.

    17:45 12.12.2025

  • 4 гост

    11 46 Отговор

    До коментар #1 от "Значи точно обратното.":

    За ужас на русолюбците не само в Купянск , вчера в центъра на Покровск украинските герои необезпокоявани развяха украинското знаме за ужас на Путлер !!

    Коментиран от #18

    17:45 12.12.2025

  • 5 Анализатор

    11 32 Отговор

    До коментар #1 от "Значи точно обратното.":

    Важното е, че броя на рушляците намалява, а това е добре за цивилизования свят!!!

    17:45 12.12.2025

  • 6 Кирилов

    10 37 Отговор
    Има снимка на Зеленски в Купянск/ от днес/ ,който путя "превзе" още преди 2 месеца.
    Разпадът на кочината иде...

    17:46 12.12.2025

  • 7 ДУМА ДУПКА НЕ ПРАВИ

    28 9 Отговор
    ТЕ ТВЪРДЯТ ЗА ДА ТОЧАТ МАНГИЗИ ОТ ТЪПИЯ ЗАПАД,А ИСТИНАТА Е ЧЕ РУСНАКА ГИ МЕЛИ ЯКО.

    17:47 12.12.2025

  • 8 Шопо

    28 5 Отговор
    Зеленски побеждава, браво значи няма нужда от мирен план.

    17:47 12.12.2025

  • 9 Механик

    6 29 Отговор
    Слава Украйна!!

    Коментиран от #13

    17:49 12.12.2025

  • 10 гръмовержецът

    24 4 Отговор
    Ха-ха ! Има ли нормален , който да вярва на вицовете за урките ? Все превземат и все превзети си остават . Личи си по уркията - вече и тя е на превземане , ама от руснаците ....

    17:52 12.12.2025

  • 11 турско корито гори

    21 1 Отговор
    в порт Одеса, може би изпраскано от искандер

    Коментиран от #58

    17:52 12.12.2025

  • 12 Ццц

    21 3 Отговор
    И с контранаступа бяха си върнали част от автобусна спирка и част от един кокошарник, преди да ги изритат на по-благоприятни позиции!

    17:52 12.12.2025

  • 13 гост

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Каква слава бре!Каква украйна!Смех в блатото!

    17:52 12.12.2025

  • 14 оня с коня

    17 3 Отговор
    Кво става да няма пак Перемога и Контранаступ 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #17, #23

    17:55 12.12.2025

  • 15 ПОКРОВСК и КУПЯНСК

    5 18 Отговор
    Кошмара на Путин.....от година все ги превземат....

    17:56 12.12.2025

  • 16 Така ли? 😡

    4 17 Отговор
    Ей сега Герасимов ще докладва на Путин че отново са превзели и обкръжили, Купянск, Покровск , Мирноград, Маями и Рейкявик.

    17:57 12.12.2025

  • 17 Перемогата

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Като СВОто.......

    17:57 12.12.2025

  • 18 гробар

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Украинските герои кото вчера гордо развяваха 🇺🇦 знамето в Купянск ,вече са клиенти на колегите и където може ги подготвят да имат вид за пред хората .

    17:58 12.12.2025

  • 19 ПОКРОВСК и КУПЯНСК

    8 18 Отговор
    Новите гробници на руснаците....там масово ги дронират

    17:59 12.12.2025

  • 20 Гераската....новият дет Мороз

    5 14 Отговор
    През ден прави виртуални подаръци на Путин.

    17:59 12.12.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    18 10 Отговор
    Накратко:

    1. Името на града е КупЕнск с "Е", а не с "Я"!

    2. Киев пак организира панически антикризисен PR!

    3. Катастрофата на ВСУ в Донбас е тотална и положението им оттук нататък само ще се влошава!

    Коментиран от #24, #27

    18:00 12.12.2025

  • 22 Това нищо не е, аз твърдя че съм

    13 2 Отговор
    си върнал контрола на части от Марс!!!

    18:00 12.12.2025

  • 23 Ритнал те е коня в главата теб

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Затова си така...

    18:01 12.12.2025

  • 24 Я пъ тоа

    6 19 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    За четири години Путин стигна от Донецк до ...Покровск...
    За година Хитлер от Варшава до...Москва.

    18:02 12.12.2025

  • 25 Тов. Членин

    7 14 Отговор
    Таваришчи, украинците се оказаха много жилави , бе ... Ще берем още 333 дня ядове ..

    Коментиран от #41

    18:03 12.12.2025

  • 26 Гераската....новият дет Мороз

    7 11 Отговор
    Ша докладва ли на Путин за ситуацията в Купянск.....или ша да покрие

    18:03 12.12.2025

  • 27 Знаем...

    9 10 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    Това го пишеш по двадесет пъти на ден в продължение на четири години, дай нещо друго.

    18:04 12.12.2025

  • 28 Всъщност е истина

    8 10 Отговор
    Подобни неща правиха украинците и на други места с ПиАр цел., последно бе в Торецк. Украинците се юркат с малки групичку в дадена точка на покрайните на града превзет от руснаците за да развеят знаме. Руснаците ги зануляват след ден-два. И така докато всички сили на украинците се изчерпят.
    Впрочем Купиянск не е дори в Донецк или Конституцията на РФ(за сега)

    18:04 12.12.2025

  • 29 Путинистче идиотче

    11 9 Отговор
    Путине, подписвай мир, че ни избиват като плъхове в Донбас...

    18:05 12.12.2025

  • 30 Горски

    12 12 Отговор
    Русия воюва срещу цяла Европа и САЩ в момента и се старае всичко да мине с колкото е възможно по-малко цивилни жертви. Ако решат да правят истинска война, Украйна я няма за часове. Руснаците не искат да проливат украинска кръв, защото знаят, че самите украинци са заложени като пушечно месо от други сили.
    Каквопредставляваха минските споразумения? Крим в Русия, автономия за Донецка и Луганска област, спиране на "възродителния процес". Както си признаха някои западни държави, те само са тупкали топката за да въоръжат Украйна и Турция да не може да я нападне. След началото на войната вече и Донецк се беше запътил към Русия, но имаше наченки на преговори, спрени под влиянието на Великобритания. Войната си продължи, като вече част от Запорожка и Херсонска област са под контрола на Русия. Тръмп се опитва да направи нещо, малко нескопосано, но все пак се опитва. Но ние (ЕС и Великобритания) не даваме. А Русия кротко си напредва. Колкото повече време минава, толкова по-малка остава Украйна.

    Коментиран от #34, #39

    18:05 12.12.2025

  • 31 Леонсио

    11 10 Отговор
    Шойгу, Герасимов, къде е Купянск?!


    Днес Зеленски си прави селфита в Купянск и пусна снимките в мрежата

    Патрави , за чеп за зеле не ставате Жалкари тотални

    Коментиран от #36

    18:06 12.12.2025

  • 32 Украйна е сила и мощ💪

    11 13 Отговор
    Така е ... Окупаторите бягат или се предават масово .

    Коментиран от #66

    18:07 12.12.2025

  • 33 Купянск като...Покровск

    7 17 Отговор
    Никой не знае кво става, но всички знаем че руснаците гинат кат мухи под ударите на натовско оръжие....

    Коментиран от #40

    18:07 12.12.2025

  • 34 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА

    12 8 Отговор

    До коментар #30 от "Горски":

    С кой ли воюва Путин.....че нещо не да разбра...

    18:09 12.12.2025

  • 35 Значи

    5 5 Отговор
    за говорещите истината,факти казват,че "твърдят,а за ЛЪЖЛИВИЯ РУСКИ МРЪШЛЯК факти казват "говорит москва"!?!?И щом "говорит москва" значи е 1000% истина!?!?Куролапачи сте всички журналистчета.

    18:09 12.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    6 8 Отговор
    У Покровск чернио покров продължава да се спуща над черните чували са савецки мръшляци.

    18:09 12.12.2025

  • 38 Руснации

    7 3 Отговор
    Леонсио - някакво цига. ко име предполагам, маняк 4 години война и успеха вие че си върнахте половин Купянск, ж, 2 млн убити укри, разпадаща се държава, идва ви края, радвай се на този успех

    18:10 12.12.2025

  • 39 Стига бе

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "Горски":

    Масова загробване на руснаци. Над 1,2 милиона са жертвите на Путин....докога

    Коментиран от #43

    18:10 12.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Тов. Членин":

    Повече от жилави.Занулиха т.н колективен Запад от 50+държави. СаЩ със сетни сили се опитва да се спаси .За останалите "колективни"няма спасение...Знаят,че с рускоговорящи не трябва да си имат работа ,но от алчност пак тръгнаха на поход на Изток...:))

    Коментиран от #44

    18:13 12.12.2025

  • 42 Путине, Путине...

    3 9 Отговор
    Докога натовското оръжие ша избива безмилостно руснаците в Украйна....колко още руска кръв ша пролееш без да ти мигне окото...

    18:13 12.12.2025

  • 43 Стига бе

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Стига бе":

    20 млн са убитите урки, руснаците не ни оставиха хора, дмс да спасим укри, моля ви застрашен вид ссме

    Коментиран от #45

    18:13 12.12.2025

  • 44 Оръжие на КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД

    3 8 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Избива масово руснаците....кой кого ли занулява....

    Коментиран от #52

    18:14 12.12.2025

  • 45 Я пъ тоа

    2 9 Отговор

    До коментар #43 от "Стига бе":

    Затова ли дъртака кремълски са моли Украйна да има "само" 600 хилядна армия....

    Коментиран от #50

    18:15 12.12.2025

  • 46 az СВО Победа 80

    9 1 Отговор
    В отговор на киевските атаки по танкери в Черно море, руснаците трамбоваха пристанището на Одеса.

    Най-тежко засегнат е турския ферибот CENK T, плаващ под панамски флаг.

    18:16 12.12.2025

  • 47 гост

    4 6 Отговор
    ВСУ отново удариха руски активи в Каспийско море ! Два руски кораба, които според украинските съобщения са превозвали военна техника и оръжие в Каспийско море, са били поразени от Силите за специални операции в сътрудничество с движението "Черная Искра“, предава УНИАН.

    Както съобщават Силите за специални операции на ВСУ в Telegram, представители на движението са предоставили подробна информация за маршрута и товара на поразените кораби.

    "Сред поразените кораби са "Композитор Рахманинов“ и "Аскар-Сариджа“, които се използват от РФ за военни цели и са под санкции от САЩ заради участието си в доставката на военни товари между Иран и РФ“, се посочва в съобщението.

    18:16 12.12.2025

  • 48 Купянск като...Покровск

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахахах":

    Кога Путин да снима в Покровск, тогава и Зеленски....

    18:16 12.12.2025

  • 49 Слава на НАТО

    4 7 Отговор
    Те тия инвалиди къде са се обявили за втора сила в света щели с НАТО да се бият .
    Ама страх тресе кочината ,щото НАТО не се шегува въобще , па даже и САЩ да не участват с Краснов начело

    Днес крий Одеса са ударили турски ферибот. Обаче на Ердоган малко му трябва да кипне . Това е втори турски кораб засегнат .

    18:17 12.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян

    3 7 Отговор
    Другаре знаем че не вярвате ама гледайте по ютуб филмчета ,,МАДЯР,, и ще видите на живо рузката армия от какви войници е - беззъби стари алкохолици отишли да воюват за пари само че не получават дори първа заплата

    18:20 12.12.2025

  • 52 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "Оръжие на КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД":

    Поражението на Запада...Книгата е преведена и на български..

    18:21 12.12.2025

  • 53 Я пъ тоа

    3 7 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахахах":

    И тая "жалка" нация разказва играта на дъртака кремълски вече четвърта година....

    18:21 12.12.2025

  • 54 Оппааааа

    7 2 Отговор
    Интересно: „Следващата (цел) е пълното освобождаване на Купянск!“, се допълва в изявлението. КО стана....явно е бил целият окупиран, .....за да го освобождават..още.

    18:22 12.12.2025

  • 55 Оппааааа

    6 1 Отговор
    Сраженията южно от града продължават.....ЮЖНО от града. НЕ в града?????

    Коментиран от #59

    18:24 12.12.2025

  • 56 Атина Палада

    5 8 Отговор
    от векове се знае,че от руснака войник не става

    18:25 12.12.2025

  • 57 стоян

    3 7 Отговор
    Интересно Зеленски в Купянск а путин кога ще иде в освободения от руснаците Покровск или Купянск - никога няма да отиде тоя страхливец

    Коментиран от #60

    18:26 12.12.2025

  • 58 Дедо ви...

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "турско корито гори":

    Не може би, а ударен с балистична ракета

    18:26 12.12.2025

  • 59 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #55 от "Оппааааа":

    Руснаците не са в града....там масово ги дронират....

    18:26 12.12.2025

  • 60 Така де

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "стоян":

    Кремълски плъх да излезе от дупката си...никога.

    18:27 12.12.2025

  • 61 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Значи точно обратното.":

    Кое. " Обратното " бе , брачед , Четири години не се наиграхте , а уж беше - за Три Дня ... 🤭🤔

    18:36 12.12.2025

  • 62 Лидера на свободния свят

    4 2 Отговор
    Зеленски, беше там. И пусна видео.
    Наздраве, копейки русолюбци.

    18:41 12.12.2025

  • 63 az СВО Победа 80

    0 2 Отговор
    В пристанището в Одеса са демилитаризирани контейнери на фирмата "АКСА", която е голям производител на дизелни/бензинови/газови генератори, електростанции. По документи плавателният съд, който ги е докарал е трябвало да акостира в румънско пристанище, но по неведоми пътища е акостирал в Одеса.

    Излиза, че руснаците са нанесли удар по сенчестата украинска енергетика...
    🤣🤣🤣

    18:41 12.12.2025

  • 64 Купянск като...Покровск

    3 2 Отговор
    Много шум за нищо от....Путин.

    18:45 12.12.2025

  • 65 ???

    1 0 Отговор
    Нали са превзели Кремъл.

    18:45 12.12.2025

  • 66 Фотограф

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Украйна е сила и мощ💪":

    Всъщност снимката на Зеленски е от българския град Карлуково. Там се намира твоя дом.

    18:53 12.12.2025

  • 67 Таня

    0 0 Отговор
    На 21 .11. Герасимов докладва ,че групировката Запад е превзела Купянск.
    Обаче днес 12 .12. Зеленски е в Купянск.

    Герасимов ще пада от прозореца ,много му се събра да го хващат в лъжи .

    18:55 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания