Новини
Свят »
Турция »
Турция смята, че Украйна трябва да се откаже от свои територии, за да избегне „по-големи загуби“
  Тема: Украйна

Турция смята, че Украйна трябва да се откаже от свои територии, за да избегне „по-големи загуби“

12 Декември, 2025 16:40 926 30

  • украйна-
  • турция-
  • русия-
  • хакан фидан

Макар подобни избори, особено по отношение на територията, да са изключително болезнени - те може да се окажат необходими, каза Фидан

Турция смята, че Украйна трябва да се откаже от свои територии, за да избегне „по-големи загуби“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан заяви в интервю за телевизионния канал на „Ал Джазира“, че Европа трябва да помогне на Украйна да вземе „определени трудни решения“, за да предотврати по-големи загуби, тъй като войната между Русия и Украйна продължава да променя регионалната система за сигурност, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Пред „Ал Джазира“ Фидан подчерта, че Турция е работила интензивно през последните четири години за постигане на примирие и траен мир в Украйна, отбелязвайки, че продължаващите бойни действия крият риск от по-нататъшна ескалация, включително и в Черно море.

Още новини от Украйна

„Европа трябва да помогне на Украйна да вземе определени трудни решения“, коментира Фидан, като отбеляза, че „макар подобни избори, особено по отношение на територията, да са изключително болезнени - те може да се окажат необходими, за да се избегнат по-големи загуби". Фидан също така подчерта, че условията на бойното поле постоянно се променят, като в момента руските сили изглежда напредват.

Въпреки дипломатическите усилия, Фидан предупреди, че докато преговорите са в ход, сраженията също продължават, което увеличава рисковете за излизане на конфликта извън границите на Украйна.

Пред „Ал Джазира“ Фидан също така потвърди готовността на Турция да бъде домакин на допълнителни мирни преговори в Истанбул, като подчерта ролята на последните преговори в турския мегаполис, заявявайки: „Тези преговори положиха основите за днешните дискусии“

Фидан предупреди още, че войната все повече засяга Черно море, където търговски кораби и танкери станаха обект на атаки през последните седмици. „Ако войната продължи, тя може да се разпространи още повече в Европа“, каза той, подчертавайки нуждата от незабавно прекратяване на конфликта. „Нашата политика винаги е насочена към успокояване на напрежението и подкрепа на мира“, допълни Фидан.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 23 Отговор
    Что случилас в Купянск русороби, вали тто бяхте асвабадили! Зеленски пусна видео днеска от там!

    Коментиран от #4, #6, #7

    16:40 12.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 13 Отговор
    Путин и Тръмп ще вземат на Ердоган Истанбул и проливите и ще му оставят само пустините на Анадола.

    16:41 12.12.2025

  • 3 историк

    19 5 Отговор
    Всички мислят така ,но двете мисирки -урсула и кая са за продължаване на войната !

    Коментиран от #8

    16:42 12.12.2025

  • 4 историк

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ботокса се хвали цял месец, че го били заграбили, даже и пресконференция даде, а копейките си верват!

    16:43 12.12.2025

  • 5 да питам

    1 7 Отговор
    И що требе да дава аванта ?! Що малката ханъма е закъсала за териториЙ ли ?☹️

    16:43 12.12.2025

  • 6 Щто случилос

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зе фюрерът ближе пиз дюхата на Урссула

    Коментиран от #14

    16:44 12.12.2025

  • 7 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заглавието е вярно..... Относно твоя коментар ще поживеем и ще видим....

    16:44 12.12.2025

  • 8 Хисторик

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "историк":

    Абе Маша и Медведья , куда пропали ? А Конь ?!

    16:44 12.12.2025

  • 9 зИленски

    3 3 Отговор
    НИЕ ЩЕ ВЗЕМЕМ МОСКВА

    16:45 12.12.2025

  • 10 Сакън..... не ги убеждавайте

    14 2 Отговор
    Те така смело настъпват към западната си граница че нещата си идват естествено и необратимо на място.
    А и как ще оставите управляваща върхушка да не прибере още някой друг долар а европейските оръжейни концерни да спечелят още и още на гърба на обикновените украинци в окопите.
    Никой не се интересува от тези нещастни и страдали хора а от пари.

    16:46 12.12.2025

  • 11 Европеец

    5 14 Отговор
    Зеленски пак се изплю в лицето на бунсерния страхливец, отиде и се снима в Купянск, а онова се крие по бункерите и се хвали, че взел града и обкръжил 15 батальона!

    Коментиран от #18, #28

    16:46 12.12.2025

  • 12 Шопо

    8 1 Отговор
    Помомощите от САЩ всъщност са заеми.
    Ако Украйна капитулира и стане част от РФ няма да има кой да връща заемите, за това Тръмп настоява за примирие.

    16:47 12.12.2025

  • 13 Тити

    2 3 Отговор
    Нали както България подари на Турция Одрин 8 Истанбул сегашен . Турците работят в интерес на Кремъл.

    16:50 12.12.2025

  • 14 Брачед ,

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Щто случилос":

    Показателите на вова са по близо до определението - Фюрер .. Обади се , ако имаш некви доказателства , че Украйна искаше да вземе клета Русия за три Дня ... 🤭

    16:50 12.12.2025

  • 15 Абсурдистан

    2 7 Отговор
    А Турция би ли се отказала от Кюрдистан?

    16:51 12.12.2025

  • 16 Ха ха ха

    3 8 Отговор
    А Хакан Фидан чел ли е международно право, устав на ООН и закона от 2017 година на САЩ. Никоя държава не може да отстъпва територия, незаконно е.

    16:52 12.12.2025

  • 17 Дааа,

    3 0 Отговор
    От край време турчолята играят kYpвенckaта. Правят се на приятели на едните, продават оръжие на другите. Но ще видим.

    16:54 12.12.2025

  • 18 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    То заради тези клоунади границите от Минските споразумения отидоха та се не видяха:)))и накрая само снимките ще им останат на Украйна и онова за 3 дни:)))И турците вече почнаха да им го казват ,а те имат опит с Русия:)))

    Коментиран от #25

    16:54 12.12.2025

  • 19 Шопо

    2 8 Отговор
    Но и трампи разбра, че няма как до вземе Нобел без да унищожи калния бункер и не предаде плъха с ботокса в Хага, изтича му времето на бакшиша!

    Коментиран от #21, #23

    16:55 12.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Така е, бункерното няма как да се скрие, месеци дава прескоференции и се хвали с Купянск, а сега Зеленски му прати видео, няма такъв лъжец, а копейките му вярват на всяка дума, разпада на блатната кочина е неизбежен!

    16:57 12.12.2025

  • 22 Пипи

    2 1 Отговор
    Чудесно. Щом са таквиз миротворци, отделна държава за кюрдите. Да има мир!

    16:57 12.12.2025

  • 23 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!
    Подпиши петицията!

    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    16:58 12.12.2025

  • 24 Ха хйгг

    0 1 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!

    17:00 12.12.2025

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Наведения русороб си повтаря едно и също, а грузя 200 не спира да върви за блатата, така си живуркате цял живот с фейкове и фантазии до сато се въргаляте в тинята и чакате онаа пиянатя от посьола да ви обещае нещо за ядене, ни знам как не ви омръзна таа клошария вашата!

    Коментиран от #29

    17:00 12.12.2025

  • 26 Фидане,

    0 2 Отговор
    Това, което думаш само засилва апетита на Империята на злото за още по-нови територии. Както беше и стана с Крим. Само и само да разширяват границите на руската тюрма. Да, Фидане.

    17:01 12.12.2025

  • 27 мдаааа

    4 0 Отговор
    И всички това му казват на Зелю аме НЕ решил е да дава цялата територия!!!

    17:07 12.12.2025

  • 28 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Не знам що за европейц си, но знам че коментара ти е много нелеп.... Кой къде се крие и снима не знам, но ако следиш военния конфликт ще си наясно, че където се снима зеленият просяк милионер в скоро време селището пада под руски контрол..... Нима не знаеш, че зеления се беше скрил в Миша дупка в началото на СВО..... Изпълзя когато предишния израелски министър председател Бенет каза, президент Владимир Путин е обещал да пощади живота на зеления..... След това зеления стана най-големия екскурзиант на планетата.....

    17:12 12.12.2025

  • 29 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Като четем злобните измишльотини на бездарниците като теб и само благодарим на Господ за всичко:)))Друго няма какво да ти кажа :))),само ще чукна на дърво:)))

    17:14 12.12.2025

  • 30 Нахакана Фиданка

    0 0 Отговор
    Направете справка колко са турско-руските войни
    и каква изстрадана мъдрост споделя
    турският външен министър.
    Украйна няма да го послуша.
    Те играят " ва банк".
    И то в световен конфликт,
    в който никога не са били играч.
    В един момент и РФ започна игра " ва банк".
    И ЕС начело с ЕК започна игра " ва банк".
    САЩ ясно се позиционираха,
    че никой няма да играе с техните карти/ активи,
    особено " ва банк".
    Извод- без капитулация няма да се размине.
    Слава богу-
    като ги гледам колко са кадърни-
    имаме поне 5-7 години
    да си живеем, и да пеем,
    да обичаме, да бъдем обичани,
    да се смеем, забавляваме и да творим
    вечното, разумното , прекрасното.

    17:18 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания