Турция смята, че Украйна трябва да се откаже от свои територии, за да избегне „по-големи загуби“

Турският външен министър Хакан Фидан заяви в интервю за телевизионния канал на „Ал Джазира“, че Европа трябва да помогне на Украйна да вземе „определени трудни решения“, за да предотврати по-големи загуби, тъй като войната между Русия и Украйна продължава да променя регионалната система за сигурност, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Пред „Ал Джазира“ Фидан подчерта, че Турция е работила интензивно през последните четири години за постигане на примирие и траен мир в Украйна, отбелязвайки, че продължаващите бойни действия крият риск от по-нататъшна ескалация, включително и в Черно море.

„Европа трябва да помогне на Украйна да вземе определени трудни решения“, коментира Фидан, като отбеляза, че „макар подобни избори, особено по отношение на територията, да са изключително болезнени - те може да се окажат необходими, за да се избегнат по-големи загуби". Фидан също така подчерта, че условията на бойното поле постоянно се променят, като в момента руските сили изглежда напредват.

Въпреки дипломатическите усилия, Фидан предупреди, че докато преговорите са в ход, сраженията също продължават, което увеличава рисковете за излизане на конфликта извън границите на Украйна.

Пред „Ал Джазира“ Фидан също така потвърди готовността на Турция да бъде домакин на допълнителни мирни преговори в Истанбул, като подчерта ролята на последните преговори в турския мегаполис, заявявайки: „Тези преговори положиха основите за днешните дискусии“

Фидан предупреди още, че войната все повече засяга Черно море, където търговски кораби и танкери станаха обект на атаки през последните седмици. „Ако войната продължи, тя може да се разпространи още повече в Европа“, каза той, подчертавайки нуждата от незабавно прекратяване на конфликта. „Нашата политика винаги е насочена към успокояване на напрежението и подкрепа на мира“, допълни Фидан.