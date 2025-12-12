Турция смята, че Украйна трябва да се откаже от свои територии, за да избегне „по-големи загуби“

Турският външен министър Хакан Фидан заяви в интервю за телевизионния канал на „Ал Джазира“, че Европа трябва да помогне на Украйна да вземе „определени трудни решения“, за да предотврати по-големи загуби, тъй като войната между Русия и Украйна продължава да променя регионалната система за сигурност, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.
Пред „Ал Джазира“ Фидан подчерта, че Турция е работила интензивно през последните четири години за постигане на примирие и траен мир в Украйна, отбелязвайки, че продължаващите бойни действия крият риск от по-нататъшна ескалация, включително и в Черно море.
„Европа трябва да помогне на Украйна да вземе определени трудни решения“, коментира Фидан, като отбеляза, че „макар подобни избори, особено по отношение на територията, да са изключително болезнени - те може да се окажат необходими, за да се избегнат по-големи загуби". Фидан също така подчерта, че условията на бойното поле постоянно се променят, като в момента руските сили изглежда напредват.
Въпреки дипломатическите усилия, Фидан предупреди, че докато преговорите са в ход, сраженията също продължават, което увеличава рисковете за излизане на конфликта извън границите на Украйна.
Пред „Ал Джазира“ Фидан също така потвърди готовността на Турция да бъде домакин на допълнителни мирни преговори в Истанбул, като подчерта ролята на последните преговори в турския мегаполис, заявявайки: „Тези преговори положиха основите за днешните дискусии“
Фидан предупреди още, че войната все повече засяга Черно море, където търговски кораби и танкери станаха обект на атаки през последните седмици. „Ако войната продължи, тя може да се разпространи още повече в Европа“, каза той, подчертавайки нуждата от незабавно прекратяване на конфликта. „Нашата политика винаги е насочена към успокояване на напрежението и подкрепа на мира“, допълни Фидан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6, #7
16:40 12.12.2025
2 Последния Софиянец
16:41 12.12.2025
3 историк
Коментиран от #8
16:42 12.12.2025
4 историк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ботокса се хвали цял месец, че го били заграбили, даже и пресконференция даде, а копейките си верват!
16:43 12.12.2025
5 да питам
16:43 12.12.2025
6 Щто случилос
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Зе фюрерът ближе пиз дюхата на Урссула
Коментиран от #14
16:44 12.12.2025
7 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Заглавието е вярно..... Относно твоя коментар ще поживеем и ще видим....
16:44 12.12.2025
8 Хисторик
До коментар #3 от "историк":Абе Маша и Медведья , куда пропали ? А Конь ?!
16:44 12.12.2025
9 зИленски
16:45 12.12.2025
10 Сакън..... не ги убеждавайте
А и как ще оставите управляваща върхушка да не прибере още някой друг долар а европейските оръжейни концерни да спечелят още и още на гърба на обикновените украинци в окопите.
Никой не се интересува от тези нещастни и страдали хора а от пари.
16:46 12.12.2025
11 Европеец
Коментиран от #18, #28
16:46 12.12.2025
12 Шопо
Ако Украйна капитулира и стане част от РФ няма да има кой да връща заемите, за това Тръмп настоява за примирие.
16:47 12.12.2025
13 Тити
16:50 12.12.2025
14 Брачед ,
До коментар #6 от "Щто случилос":Показателите на вова са по близо до определението - Фюрер .. Обади се , ако имаш некви доказателства , че Украйна искаше да вземе клета Русия за три Дня ... 🤭
16:50 12.12.2025
15 Абсурдистан
16:51 12.12.2025
16 Ха ха ха
16:52 12.12.2025
17 Дааа,
16:54 12.12.2025
18 Ами
До коментар #11 от "Европеец":То заради тези клоунади границите от Минските споразумения отидоха та се не видяха:)))и накрая само снимките ще им останат на Украйна и онова за 3 дни:)))И турците вече почнаха да им го казват ,а те имат опит с Русия:)))
Коментиран от #25
16:54 12.12.2025
19 Шопо
Коментиран от #21, #23
16:55 12.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
До коментар #19 от "Шопо":Така е, бункерното няма как да се скрие, месеци дава прескоференции и се хвали с Купянск, а сега Зеленски му прати видео, няма такъв лъжец, а копейките му вярват на всяка дума, разпада на блатната кочина е неизбежен!
16:57 12.12.2025
22 Пипи
16:57 12.12.2025
23 Видьо Видев
До коментар #19 от "Шопо":Най-после, нещо за което настоявахме от години!
Подпиши петицията!
10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес
16:58 12.12.2025
24 Ха хйгг
17:00 12.12.2025
25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #18 от "Ами":Наведения русороб си повтаря едно и също, а грузя 200 не спира да върви за блатата, така си живуркате цял живот с фейкове и фантазии до сато се въргаляте в тинята и чакате онаа пиянатя от посьола да ви обещае нещо за ядене, ни знам как не ви омръзна таа клошария вашата!
Коментиран от #29
17:00 12.12.2025
26 Фидане,
17:01 12.12.2025
27 мдаааа
17:07 12.12.2025
28 Европеец
До коментар #11 от "Европеец":Не знам що за европейц си, но знам че коментара ти е много нелеп.... Кой къде се крие и снима не знам, но ако следиш военния конфликт ще си наясно, че където се снима зеленият просяк милионер в скоро време селището пада под руски контрол..... Нима не знаеш, че зеления се беше скрил в Миша дупка в началото на СВО..... Изпълзя когато предишния израелски министър председател Бенет каза, президент Владимир Путин е обещал да пощади живота на зеления..... След това зеления стана най-големия екскурзиант на планетата.....
17:12 12.12.2025
29 Ами
До коментар #25 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Като четем злобните измишльотини на бездарниците като теб и само благодарим на Господ за всичко:)))Друго няма какво да ти кажа :))),само ще чукна на дърво:)))
17:14 12.12.2025
30 Нахакана Фиданка
и каква изстрадана мъдрост споделя
турският външен министър.
Украйна няма да го послуша.
Те играят " ва банк".
И то в световен конфликт,
в който никога не са били играч.
В един момент и РФ започна игра " ва банк".
И ЕС начело с ЕК започна игра " ва банк".
САЩ ясно се позиционираха,
че никой няма да играе с техните карти/ активи,
особено " ва банк".
Извод- без капитулация няма да се размине.
Слава богу-
като ги гледам колко са кадърни-
имаме поне 5-7 години
да си живеем, и да пеем,
да обичаме, да бъдем обичани,
да се смеем, забавляваме и да творим
вечното, разумното , прекрасното.
17:18 12.12.2025