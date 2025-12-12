В американския план е залегнало Украйна да бъде приета в ЕС през 2027 г.

Присъединяване на Украйна към Европейския съюз още през януари 2027 г. предвижда американският план за прекратяване на конфликта в тази страна. Това заяви за Франс прес високопоставен представител, предаде БТА.
Това фигурирало в последната версия на американския план, който откакто беше представен, претърпя няколко модификации.
"Това е формулирано там“, заяви представителят, но добави, че темата е предмет на преговори и че американците подкрепят идеята за присъединяване още от 2027 г.
Влизането на Украйна в ЕС след малко повече от една година изглежда малко вероятно предвид евентуални възражения, които биха дошли от някои страни членки на блока, като например Унгария, която е в обтегнати отношения с Украйна, отбелязва Франс прес.
Веднага неназован европейски дипломат реагира, като каза, че американците ще се опитат да решат вместо европейците, но за да се присъедини Украйна в ЕС още през януари на 2027 г. трябва да „съществува желание за разширяване на блока“,
Присъединяването към ЕС е сложна и дълга процедура и изисква одобрението на 27-те страни членки за преминаване към всеки следващ етап. Процедурата относно Украйна стартира след руската инвазия в тази страна. А официално преговорите започнаха през юни 2024 г., припомня Франс прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
23:23 12.12.2025
2 Вятвайте си че
23:23 12.12.2025
3 американският план
23:25 12.12.2025
4 Тома
23:25 12.12.2025
5 хаха
23:26 12.12.2025
6 Сатана Z
23:26 12.12.2025
7 Камък на шията
23:27 12.12.2025
8 Спецназ
ФАКТ!
Има договорни глави, които се отварят на година + мониторинги и
промени в законодателството.
НЕ ВИЖДАМ, Баце главата "Борба с корупцията" и "Върховенство на закона по мерките на ЕС"
ТИЯ...
как ще ги затворят! ХАХАХАХ!
Там е мазало по- добре са в Африка, заклевам се!
23:27 12.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вужъст
Няма такова нещо, това го пробута коалицията на наркоманите от влака без да питат другите страни от ЕС!
Поредното беобразие на побеснелите Урсула и ортаци!!
23:29 12.12.2025
11 Смърфиета
23:30 12.12.2025
12 Гориил
23:31 12.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ха ха хааа
23:32 12.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смърт на евро-фашизма!
23:34 12.12.2025
17 Американският
23:35 12.12.2025