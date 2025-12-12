В американския план е залегнало Украйна да бъде приета в ЕС през 2027 г.

Присъединяване на Украйна към Европейския съюз още през януари 2027 г. предвижда американският план за прекратяване на конфликта в тази страна. Това заяви за Франс прес високопоставен представител, предаде БТА.

Това фигурирало в последната версия на американския план, който откакто беше представен, претърпя няколко модификации.

"Това е формулирано там“, заяви представителят, но добави, че темата е предмет на преговори и че американците подкрепят идеята за присъединяване още от 2027 г.

Влизането на Украйна в ЕС след малко повече от една година изглежда малко вероятно предвид евентуални възражения, които биха дошли от някои страни членки на блока, като например Унгария, която е в обтегнати отношения с Украйна, отбелязва Франс прес.

Веднага неназован европейски дипломат реагира, като каза, че американците ще се опитат да решат вместо европейците, но за да се присъедини Украйна в ЕС още през януари на 2027 г. трябва да „съществува желание за разширяване на блока“,

Присъединяването към ЕС е сложна и дълга процедура и изисква одобрението на 27-те страни членки за преминаване към всеки следващ етап. Процедурата относно Украйна стартира след руската инвазия в тази страна. А официално преговорите започнаха през юни 2024 г., припомня Франс прес.