В американския план е залегнало Украйна да бъде приета в ЕС през 2027 г.
12 Декември, 2025 23:21 450 17

  • украйна-
  • ес-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Това фигурира в последната версия на американския план, който откакто беше представен, претърпя няколко модификации

В американския план е залегнало Украйна да бъде приета в ЕС през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Присъединяване на Украйна към Европейския съюз още през януари 2027 г. предвижда американският план за прекратяване на конфликта в тази страна. Това заяви за Франс прес високопоставен представител, предаде БТА.

"Това е формулирано там“, заяви представителят, но добави, че темата е предмет на преговори и че американците подкрепят идеята за присъединяване още от 2027 г.

Влизането на Украйна в ЕС след малко повече от една година изглежда малко вероятно предвид евентуални възражения, които биха дошли от някои страни членки на блока, като например Унгария, която е в обтегнати отношения с Украйна, отбелязва Франс прес.

Веднага неназован европейски дипломат реагира, като каза, че американците ще се опитат да решат вместо европейците, но за да се присъедини Украйна в ЕС още през януари на 2027 г. трябва да „съществува желание за разширяване на блока“,

Присъединяването към ЕС е сложна и дълга процедура и изисква одобрението на 27-те страни членки за преминаване към всеки следващ етап. Процедурата относно Украйна стартира след руската инвазия в тази страна. А официално преговорите започнаха през юни 2024 г., припомня Франс прес.


Украйна
  • 1 пешо

    1 1 Отговор
    да си я вземат само от нас пари да не искат

    23:23 12.12.2025

  • 2 Вятвайте си че

    3 1 Отговор
    Украйна ще бъде приета в ЕС през 2027 г. А Македония утре някъде по обяд

    23:23 12.12.2025

  • 3 американският план

    2 1 Отговор
    Що не си я вкарат в САЩ

    23:25 12.12.2025

  • 4 Тома

    3 1 Отговор
    До 2027 година ЕС умря ма

    23:25 12.12.2025

  • 5 хаха

    2 3 Отговор
    Откак комуниста президент на капиталистическа Русия почна войната.... Финландия влезе в НАТО, Швеция влезе в НАТО..... сега и Украйна в ЕС. Браво на капиталиста товариш

    23:26 12.12.2025

  • 6 Сатана Z

    2 1 Отговор
    А Зеленият нацист къде е в тази схема?

    23:26 12.12.2025

  • 7 Камък на шията

    2 1 Отговор
    Няма Американски план за Украйна, планът е как да се съсипе ЕС, само с вещици не става, трябва и една бездънна яма, където да потъва всичко. Украйна не е съвсем черна дупка, защото това което поглъща не увеличава масата ѝ, а помийна яма, в която ако хвърлиш нещо, ще те опръска зловонно.

    23:27 12.12.2025

  • 8 Спецназ

    1 1 Отговор
    Украйна в ЕС не може да бъде приета преди 2035- та година!

    ФАКТ!

    Има договорни глави, които се отварят на година + мониторинги и
    промени в законодателството.

    НЕ ВИЖДАМ, Баце главата "Борба с корупцията" и "Върховенство на закона по мерките на ЕС"

    ТИЯ...

    как ще ги затворят! ХАХАХАХ!

    Там е мазало по- добре са в Африка, заклевам се!

    23:27 12.12.2025

  • 10 Вужъст

    2 1 Отговор
    Лъжат!!!
    Няма такова нещо, това го пробута коалицията на наркоманите от влака без да питат другите страни от ЕС!
    Поредното беобразие на побеснелите Урсула и ортаци!!

    23:29 12.12.2025

  • 11 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Някой съмнява ли се колко са прости украинците мазохистично да се бият със жертви и разрушения, за да докажат пред обекта на въжделенията си, че мечтата им е да му оближат ботушите. Аз ги гледам и виждам неразбиране на естеството на нещата, поради непознаване на базисните реалности извън постсъветското пространство. Руснаците поне бранят жизнения си интерес.

    23:30 12.12.2025

  • 12 Гориил

    1 1 Отговор
    Отлично. Бомбата ще избухне вътре в ЕС. Русия ще я подкрепи. Брюксел ще потръпне.ЕС ще престане да бъде обединяващ фактор и деградацията ще се ускори.Кой би се съгласил да има работа с хора, които говорят и мислят на руски? Щеше да настъпи паника.

    23:31 12.12.2025

  • 14 ха ха хааа

    2 0 Отговор
    И руzнята почна да реже вени , бате ... 😁🤭

    23:32 12.12.2025

  • 16 Смърт на евро-фашизма!

    2 0 Отговор
    Свобода за народите!

    23:34 12.12.2025

  • 17 Американският

    0 0 Отговор
    куролапач вече казва и кой къде и кога да го приемат!?!?!???

    23:35 12.12.2025

Новини по държави:
