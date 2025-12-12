Донбас: Тръмп иска икономическа зона, а Зеленски референдум

Създаването на демилитаризирана, свободна икономическа зона в Източна Украйна се обсъжда в момента на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Планът предвижда украинските въоръжени сили да напуснат територията на Донецка и Луганска области, а от Русия ще се очаква да не разполага там свои войски.

„Руснаците искат целия Донбас, ние не приемаме това“, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери в Киев в четвъртък.

Украинската територия, която руснаците не успяха да превземат напълно за почти четири години война , сега е в центъра на текущите дискусии между Вашингтон, Киев и Москва в търсене на начин за прекратяване на войната. Според Зеленски САЩ предлагат Донбас да стане „свободна икономическа зона“, а Русия настоява повече за „демилитаризирана зона“, предаде агенция Блумбърг .

При всички положения това ще изисква украинските и руските сили да се оттеглят от двете страни на фронтовата линия, казва пред френския „Льо Монд" украинският преговарящ Михайло Подоляк . Все още не е ясно дали всички оръжия ще трябва да бъдат изтеглени оттам, или това ще се отнася само за тежките. Но при всички положения ще се наложи присъствието на наблюдателска мисия и на чуждестранен контингент, които да следят за спазването на договорените условия, казва още Подоляк пред френското издание. Киев иска в тях да има и американско участие.

Референдум за Донбас?

Според президента на Украйна всеки компромис, свързан с отстъпване на територии на страната, трябва да бъде подложен на всенародно гласуване. „Смятам, че украинският народ трябва да отговори на този въпрос - независимо дали на избори или чрез референдум, но украинският народ трябва да има право на глас“, подчерта Зеленски.

Това е въпрос, на който украинският президент и украинският народ трябва да отговорят, е позицията също и на германския канцлер Фридрих Мерц . „Ние ясно го казахме на президента Тръмп", коментира той в четвъртък в Берлин след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В сряда вечерта украинската страна е изпратила на Вашингтон ревизирания план за мир . Проектът не е окончателната версия. „Този план се преразглежда и редактира постоянно. Това е продължителен процес, който продължава и в момента“, съобщи Зеленски.