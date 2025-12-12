Новини
Донбас: Тръмп иска икономическа зона, а Зеленски референдум
  Тема: Украйна

Донбас: Тръмп иска икономическа зона, а Зеленски референдум

12 Декември, 2025 17:10

Най-новата идея на Тръмп за Украйна: Донбас да се превърне в "свободна икономическа зона". Това би означавало Киев да изтегли войските си.

Донбас: Тръмп иска икономическа зона, а Зеленски референдум - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Създаването на демилитаризирана, свободна икономическа зона в Източна Украйна се обсъжда в момента на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Планът предвижда украинските въоръжени сили да напуснат територията на Донецка и Луганска области, а от Русия ще се очаква да не разполага там свои войски.

„Руснаците искат целия Донбас, ние не приемаме това“, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери в Киев в четвъртък.

Украинската територия, която руснаците не успяха да превземат напълно за почти четири години война , сега е в центъра на текущите дискусии между Вашингтон, Киев и Москва в търсене на начин за прекратяване на войната. Според Зеленски САЩ предлагат Донбас да стане „свободна икономическа зона“, а Русия настоява повече за „демилитаризирана зона“, предаде агенция Блумбърг .

При всички положения това ще изисква украинските и руските сили да се оттеглят от двете страни на фронтовата линия, казва пред френския „Льо Монд" украинският преговарящ Михайло Подоляк . Все още не е ясно дали всички оръжия ще трябва да бъдат изтеглени оттам, или това ще се отнася само за тежките. Но при всички положения ще се наложи присъствието на наблюдателска мисия и на чуждестранен контингент, които да следят за спазването на договорените условия, казва още Подоляк пред френското издание. Киев иска в тях да има и американско участие.

Референдум за Донбас?

Според президента на Украйна всеки компромис, свързан с отстъпване на територии на страната, трябва да бъде подложен на всенародно гласуване. „Смятам, че украинският народ трябва да отговори на този въпрос - независимо дали на избори или чрез референдум, но украинският народ трябва да има право на глас“, подчерта Зеленски.

Това е въпрос, на който украинският президент и украинският народ трябва да отговорят, е позицията също и на германския канцлер Фридрих Мерц . „Ние ясно го казахме на президента Тръмп", коментира той в четвъртък в Берлин след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В сряда вечерта украинската страна е изпратила на Вашингтон ревизирания план за мир . Проектът не е окончателната версия. „Този план се преразглежда и редактира постоянно. Това е продължителен процес, който продължава и в момента“, съобщи Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    И ние искаме референдум за еврото ама няма.

    17:11 12.12.2025

  • 2 Наблюдател

    11 1 Отговор
    На снимката : плъхът Зеленски гледа като плъх

    17:13 12.12.2025

  • 3 Щом може референдум

    8 0 Отговор
    може и избори , че му е изтекъл мандата. Война няма обявена от никоя страна.

    17:15 12.12.2025

  • 4 Мале

    8 0 Отговор
    Какъв грозник. бЕлото не прощава ни на мозъка, ни на фейса.

    17:16 12.12.2025

  • 5 Чий е Донбас....

    7 1 Отговор
    Ами чии да е... Руски е естествено добит с всенароден референдум!!!

    Коментиран от #8

    17:16 12.12.2025

  • 6 Шопо

    8 1 Отговор
    Плана за мир има само една точка капитулация

    17:17 12.12.2025

  • 7 Дика

    1 0 Отговор
    А защо да се изтеглят от Донбас? Не могат руснаците да го превземат ли, та искат украинците да се изтеглят? Ако не могат, от какъв зор доброволно да им го дават, ако могат няма нужда от искане за изтегляне.

    17:21 12.12.2025

  • 8 Шоо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чий е Донбас....":

    Току що у квартала на референдум решихме да ти вземем апартамента и вилата с външния клозет. До утре да си се изнесъл, иначе пращаме ловната дружинка.

    17:24 12.12.2025

