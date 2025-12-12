Донбас: Тръмп иска икономическа зона, а Зеленски референдум

Създаването на демилитаризирана, свободна икономическа зона в Източна Украйна се обсъжда в момента на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Планът предвижда украинските въоръжени сили да напуснат територията на Донецка и Луганска области, а от Русия ще се очаква да не разполага там свои войски.
„Руснаците искат целия Донбас, ние не приемаме това“, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери в Киев в четвъртък.
Украинската територия, която руснаците не успяха да превземат напълно за почти четири години война , сега е в центъра на текущите дискусии между Вашингтон, Киев и Москва в търсене на начин за прекратяване на войната. Според Зеленски САЩ предлагат Донбас да стане „свободна икономическа зона“, а Русия настоява повече за „демилитаризирана зона“, предаде агенция Блумбърг .
При всички положения това ще изисква украинските и руските сили да се оттеглят от двете страни на фронтовата линия, казва пред френския „Льо Монд" украинският преговарящ Михайло Подоляк . Все още не е ясно дали всички оръжия ще трябва да бъдат изтеглени оттам, или това ще се отнася само за тежките. Но при всички положения ще се наложи присъствието на наблюдателска мисия и на чуждестранен контингент, които да следят за спазването на договорените условия, казва още Подоляк пред френското издание. Киев иска в тях да има и американско участие.
Референдум за Донбас?
Според президента на Украйна всеки компромис, свързан с отстъпване на територии на страната, трябва да бъде подложен на всенародно гласуване. „Смятам, че украинският народ трябва да отговори на този въпрос - независимо дали на избори или чрез референдум, но украинският народ трябва да има право на глас“, подчерта Зеленски.
Това е въпрос, на който украинският президент и украинският народ трябва да отговорят, е позицията също и на германския канцлер Фридрих Мерц . „Ние ясно го казахме на президента Тръмп", коментира той в четвъртък в Берлин след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
В сряда вечерта украинската страна е изпратила на Вашингтон ревизирания план за мир . Проектът не е окончателната версия. „Този план се преразглежда и редактира постоянно. Това е продължителен процес, който продължава и в момента“, съобщи Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:11 12.12.2025
2 Наблюдател
17:13 12.12.2025
3 Щом може референдум
17:15 12.12.2025
4 Мале
17:16 12.12.2025
5 Чий е Донбас....
Коментиран от #8
17:16 12.12.2025
6 Шопо
17:17 12.12.2025
7 Дика
17:21 12.12.2025
8 Шоо
До коментар #5 от "Чий е Донбас....":Току що у квартала на референдум решихме да ти вземем апартамента и вилата с външния клозет. До утре да си се изнесъл, иначе пращаме ловната дружинка.
17:24 12.12.2025