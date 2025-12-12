Франция: Решението за замразените руски активи ще промени хода на войната

Замразяването на руските активи на стойност близо 200 млрд. евро за колкото се може по-дълъг период от време е важно решение за ЕС, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато се очаква 27-те държави от ЕС трябва да подновят тяхното замразяване днес.

Още новини от Украйна

В началото на войната на Русия срещу Украйна тези активи бяха замразени за период от 6 месеца, подлежащ на подновяване при наличието на консенсус между страните членки.

"Което предполага, че ако една държава се противопоставя на замразяването, Русия може по всяко време да си възвърне сумите", разясни Жан-Ноел Баро пред радио "Франс инфо". "Това, което искаме, е сигурност за Европа и европейците. Това е целта на решението, което вземаме днес и то е важно, защото без съмнение ще промени хода на войната и ще ускори постигането на мир", уточни той. Според Баро активите ще бъдат замразени, "докато Русия не прекрати агресивната си война и не изплати репарации на Европа."

Решението ще позволи да се избегне "други да решават за предназначението на сумите вместо самите европейци, изтъкна Баро, като се позова на факта, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп възнамерява да използва активите за инвестиции, които биха били изгодни за американски предприятия.

Замразяването за неопределено време позволява отделянето на нови помощи за Украйна, в това число съставянето на финансов пакет, който се обсъжда интензивно в Брюксел и който би могъл да предпази Украйна от всякакви финансови затруднения в следващите близо 2 години, ако войната продължи, добави Баро.

Технически погледнато, 27-те страни членки на ЕС решиха вчера да задействат процедурата за дългосрочно замразяване на активите, обяви датското председателство на ЕС. Решението трябва да бъде потвърдено днес след писмена процедура.

Държавни глави и премиери от държавите членки след това ще се срещнат в Брюксел на 18 декември, за да обсъдят плана за финансирането на Украйна, който евентуално ще използва замразените руски активи в Европа. Засега европейците се сблъскват с несъгласието на Белгия, където се намират по-голямата част от активите на руската централна банка. Белгийският премиер отказва страната да поеме рисковете при липса на ясни гаранции от другите страни членки за използването на руските активи.