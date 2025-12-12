Франция: Решението за замразените руски активи ще промени хода на войната

Замразяването на руските активи на стойност близо 200 млрд. евро за колкото се може по-дълъг период от време е важно решение за ЕС, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато се очаква 27-те държави от ЕС трябва да подновят тяхното замразяване днес.
В началото на войната на Русия срещу Украйна тези активи бяха замразени за период от 6 месеца, подлежащ на подновяване при наличието на консенсус между страните членки.
"Което предполага, че ако една държава се противопоставя на замразяването, Русия може по всяко време да си възвърне сумите", разясни Жан-Ноел Баро пред радио "Франс инфо". "Това, което искаме, е сигурност за Европа и европейците. Това е целта на решението, което вземаме днес и то е важно, защото без съмнение ще промени хода на войната и ще ускори постигането на мир", уточни той. Според Баро активите ще бъдат замразени, "докато Русия не прекрати агресивната си война и не изплати репарации на Европа."
Решението ще позволи да се избегне "други да решават за предназначението на сумите вместо самите европейци, изтъкна Баро, като се позова на факта, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп възнамерява да използва активите за инвестиции, които биха били изгодни за американски предприятия.
Замразяването за неопределено време позволява отделянето на нови помощи за Украйна, в това число съставянето на финансов пакет, който се обсъжда интензивно в Брюксел и който би могъл да предпази Украйна от всякакви финансови затруднения в следващите близо 2 години, ако войната продължи, добави Баро.
Технически погледнато, 27-те страни членки на ЕС решиха вчера да задействат процедурата за дългосрочно замразяване на активите, обяви датското председателство на ЕС. Решението трябва да бъде потвърдено днес след писмена процедура.
Държавни глави и премиери от държавите членки след това ще се срещнат в Брюксел на 18 декември, за да обсъдят плана за финансирането на Украйна, който евентуално ще използва замразените руски активи в Европа. Засега европейците се сблъскват с несъгласието на Белгия, където се намират по-голямата част от активите на руската централна банка. Белгийският премиер отказва страната да поеме рисковете при липса на ясни гаранции от другите страни членки за използването на руските активи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още новини от украйна
Коментиран от #20
18:42 12.12.2025
2 БОЛШЕВИК
18:42 12.12.2025
3 123
18:43 12.12.2025
4 Взимайте им парите и...
Коментиран от #21
18:43 12.12.2025
5 Гост
18:43 12.12.2025
6 777
18:43 12.12.2025
7 Минувач
Русия и то, като победител във войната да изплатила репарации и то не на Украйна, а на ЕВРОПА???
Че тя Русия да не воюва с Европа? Защо да плащала на Европа? Тези хептен изплискаха легена.
Коментиран от #25
18:44 12.12.2025
8 УдоМача
18:45 12.12.2025
9 Атина Палада
Изпуснат ли Франция и пирамидата пада...
Лятото ЕЦБ наливаха да задържат на повърхността Франция,обаче много крехко...поради нищожните възможности и ресурси,които има.
18:46 12.12.2025
10 Ха-ха-ха
18:47 12.12.2025
11 888
18:47 12.12.2025
12 Мдааа бе
18:48 12.12.2025
13 Бен Вафлек
18:48 12.12.2025
14 Архимандрисандрит Бибиян
18:49 12.12.2025
15 Оракул
18:50 12.12.2025
16 ВАРИ ГО ПЕЧЕИ ГО
18:50 12.12.2025
17 Атина Палада
18:50 12.12.2025
18 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ
18:51 12.12.2025
19 Вече Е Официално
че се намира в състояние на война с РФ.
И визирайки бъдеща капитулация на РФ-
очакват репарации.
18:51 12.12.2025
20 Синчето на Соловьов
До коментар #1 от "Още новини от украйна":Не говори така за нас
18:52 12.12.2025
21 Наивник си
До коментар #4 от "Взимайте им парите и...":Ще отидат на Зелето за златната тоалетна. Като другите преди това.
И урсулите ще намажат нещо де.
А Русия ще се вземе целия Донбас.
18:52 12.12.2025
22 Хей шу..
18:52 12.12.2025
23 Тото
18:53 12.12.2025
24 Бибитко от Банкя
18:54 12.12.2025
25 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ
До коментар #7 от "Минувач":Не да плаща на Европа, а ша и гушнат замразените милиарди на Путин....това е.
Коментиран от #28
18:54 12.12.2025
26 бай-дън
18:55 12.12.2025
27 Баба Гошка
18:56 12.12.2025
28 Атина Палада
До коментар #25 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":Освен букета ,друго не виждам какво могат да гушнат:))))
18:57 12.12.2025
29 Тото
18:57 12.12.2025