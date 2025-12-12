Новини
Свят »
Франция »
Франция: Решението за замразените руски активи ще промени хода на войната
  Тема: Украйна

Франция: Решението за замразените руски активи ще промени хода на войната

12 Декември, 2025 18:40 738 29

  • руски активи-
  • франция-
  • ес-
  • русия-
  • украйна-
  • жан-ноел баро

Според Баро активите ще бъдат замразени, докато Русия не прекрати агресивната си война и не изплати репарации на Европа

Франция: Решението за замразените руски активи ще промени хода на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Замразяването на руските активи на стойност близо 200 млрд. евро за колкото се може по-дълъг период от време е важно решение за ЕС, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато се очаква 27-те държави от ЕС трябва да подновят тяхното замразяване днес.

Още новини от Украйна

В началото на войната на Русия срещу Украйна тези активи бяха замразени за период от 6 месеца, подлежащ на подновяване при наличието на консенсус между страните членки.

"Което предполага, че ако една държава се противопоставя на замразяването, Русия може по всяко време да си възвърне сумите", разясни Жан-Ноел Баро пред радио "Франс инфо". "Това, което искаме, е сигурност за Европа и европейците. Това е целта на решението, което вземаме днес и то е важно, защото без съмнение ще промени хода на войната и ще ускори постигането на мир", уточни той. Според Баро активите ще бъдат замразени, "докато Русия не прекрати агресивната си война и не изплати репарации на Европа."

Решението ще позволи да се избегне "други да решават за предназначението на сумите вместо самите европейци, изтъкна Баро, като се позова на факта, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп възнамерява да използва активите за инвестиции, които биха били изгодни за американски предприятия.

Замразяването за неопределено време позволява отделянето на нови помощи за Украйна, в това число съставянето на финансов пакет, който се обсъжда интензивно в Брюксел и който би могъл да предпази Украйна от всякакви финансови затруднения в следващите близо 2 години, ако войната продължи, добави Баро.

Технически погледнато, 27-те страни членки на ЕС решиха вчера да задействат процедурата за дългосрочно замразяване на активите, обяви датското председателство на ЕС. Решението трябва да бъде потвърдено днес след писмена процедура.

Държавни глави и премиери от държавите членки след това ще се срещнат в Брюксел на 18 декември, за да обсъдят плана за финансирането на Украйна, който евентуално ще използва замразените руски активи в Европа. Засега европейците се сблъскват с несъгласието на Белгия, където се намират по-голямата част от активите на руската централна банка. Белгийският премиер отказва страната да поеме рисковете при липса на ясни гаранции от другите страни членки за използването на руските активи.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още новини от украйна

    28 0 Отговор
    Толкоз откачени джендъри из европа, горката...

    Коментиран от #20

    18:42 12.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    26 0 Отговор
    Да не стане така ЕС да плаща на Русия? Ако още не се е разпаднал докрая на войната!

    18:42 12.12.2025

  • 3 123

    26 0 Отговор
    Тези умряха от глад и се чудят откъде да откраднат пари :) :) :)

    18:43 12.12.2025

  • 4 Взимайте им парите и...

    2 22 Отговор
    Да се дадът на Украйна за оръжие.

    Коментиран от #21

    18:43 12.12.2025

  • 5 Гост

    23 0 Отговор
    Русия да плати репарации на Европа? Европа е воювала с Русия ли?

    18:43 12.12.2025

  • 6 777

    21 0 Отговор
    СМЕШНИЦИ !!!!!

    18:43 12.12.2025

  • 7 Минувач

    21 1 Отговор
    Чета и не вярвам на очите си, хахаха!
    Русия и то, като победител във войната да изплатила репарации и то не на Украйна, а на ЕВРОПА???
    Че тя Русия да не воюва с Европа? Защо да плащала на Европа? Тези хептен изплискаха легена.

    Коментиран от #25

    18:44 12.12.2025

  • 8 УдоМача

    12 1 Отговор
    Честита гибел на обединена ойропа на всички! ;)

    18:45 12.12.2025

  • 9 Атина Палада

    13 2 Отговор
    Хода на войната нищо не може да промени.Единствено руските активи могат да спасят Франция от фалита от там и цялата Еврозона с еврото..Защото Франция не е Гърция.
    Изпуснат ли Франция и пирамидата пада...
    Лятото ЕЦБ наливаха да задържат на повърхността Франция,обаче много крехко...поради нищожните възможности и ресурси,които има.

    18:46 12.12.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    13 0 Отговор
    Явно без голяма патаклама няма да се оправят западняците. Просто такава наглост се лекува само с бой и явно това лекарство държи само за около 80-100 години.

    18:47 12.12.2025

  • 11 888

    14 0 Отговор
    Макарончо има впредвид, че това ще вкара цяла Европа във войната. Така му се иска, ама няма да стане.

    18:47 12.12.2025

  • 12 Мдааа бе

    6 0 Отговор
    Ще унищожи цяла украИна

    18:48 12.12.2025

  • 13 Бен Вафлек

    0 5 Отговор
    3-4 поколения рушняци ще плащат.

    18:48 12.12.2025

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    Да пуснат Гундяича да ги прикади и Нибиулина да се сбогува за последно с них!

    18:49 12.12.2025

  • 15 Оракул

    3 0 Отговор
    Баро май му се папкат руски тукати!

    18:50 12.12.2025

  • 16 ВАРИ ГО ПЕЧЕИ ГО

    8 1 Отговор
    ТЪП ФРАНЦУЗИН. ИЗВРАТЕНИ В МОЗЪЦИТЕ,КУХНЯТА,КУЛТУРАТА И АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО.

    18:50 12.12.2025

  • 17 Атина Палада

    1 5 Отговор
    всичко е по плана на Хаяско Многоходовия

    18:50 12.12.2025

  • 18 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    1 7 Отговор
    Ша гушнат милиардите на Путин, като стой та гледай...

    18:51 12.12.2025

  • 19 Вече Е Официално

    4 0 Отговор
    Френският Външен Министър от името на ЕС декларира ,
    че се намира в състояние на война с РФ.
    И визирайки бъдеща капитулация на РФ-
    очакват репарации.

    18:51 12.12.2025

  • 20 Синчето на Соловьов

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Още новини от украйна":

    Не говори така за нас

    18:52 12.12.2025

  • 21 Наивник си

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Взимайте им парите и...":

    Ще отидат на Зелето за златната тоалетна. Като другите преди това.
    И урсулите ще намажат нещо де.
    А Русия ще се вземе целия Донбас.

    18:52 12.12.2025

  • 22 Хей шу..

    3 0 Отговор
    @шу@миги ..знаете ли колко сте ..кръгли ???!! Срам ме е че има такива като вас!!!

    18:52 12.12.2025

  • 23 Тото

    6 0 Отговор
    Путин-„Цялата планета е тази, която трябва да плати цената за амбициите на Запада и опитите му да запази изчезващото си господство на всяка цена” Според руския президент почти половината от активите на Москва са били „просто откраднати от Запада,но има един вариант в който няма да могат да се нарадват на плячката.“

    18:53 12.12.2025

  • 24 Бибитко от Банкя

    2 0 Отговор
    Урсулката нощем не спи и само мисли как да прати пари на бедния Зеленски, та и за нея да остане нещичко. ЕС се превърна в рекетьор!

    18:54 12.12.2025

  • 25 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    Не да плаща на Европа, а ша и гушнат замразените милиарди на Путин....това е.

    Коментиран от #28

    18:54 12.12.2025

  • 26 бай-дън

    1 0 Отговор
    репарации на европа?!?!?! европа води война с Русия и побеждава, и затова очаква компенсации от победената страна?!?!? = репарации. почнах да се обърквам това баро или брато го е казал???? и какъв ми е баро?!?! брато?!?!

    18:55 12.12.2025

  • 27 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Гладните еурококошшки просо сънуват, че и как мечока им доставя медд да ядатт на коремм. От всякъде ги натирриха, от колониите и от местата, където са кралли със столетия. Сега им изгладняха трръттките, напълниха се с човешки от паддъкк и търсят откъде да краднатт. Не са познали тоз път,защото русснаците винаги идват за СВОЕТО.

    18:56 12.12.2025

  • 28 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":

    Освен букета ,друго не виждам какво могат да гушнат:))))

    18:57 12.12.2025

  • 29 Тото

    5 0 Отговор
    За Запада доброто се състои в успешната кражба на чужда собственост, а злото - в загубата на собствената.

    18:57 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания