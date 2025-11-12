Новини
Свят »
Русия »
Русия заплаши Белгия с „голям проблем“, ако бъде иззето руското имущество
  Тема: Украйна

Русия заплаши Белгия с „голям проблем“, ако бъде иззето руското имущество

12 Ноември, 2025 15:05 837 28

  • руски активи-
  • белгия-
  • русия-
  • санкции-
  • ес-
  • украйна

Белгия получи предупреждение от Русия за последици, ако се посегне на запорираното руско имущество

Русия заплаши Белгия с „голям проблем“, ако бъде иззето руското имущество - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия бе предупредена от руската Служба за външно разузнаване (СВР) за последици, ако бъде иззето руското имущество, запорирано по санкциите на ЕС, съобщиха местни медии, като се позоваха на информация на руската агенция ТАСС, предаде БТА.

Белгия ще се изправи пред голям проблем с отговорността, се посочва в цитираното изявление на СВР. Допълва се, че "страните от ЕС са на ръба на социална и икономическа криза, хазната им е празна и вече са готови да платят за украинското жито с откраднатото руско имущество". В изявлението се посочва, че Белгия правилно се противопоставя на намеренията руските средства да бъдат предоставени в полза на Украйна заради опасения от последици. Със сигурност Белгия ще трябва да отговаря (ако бъде посегнато на руската собственост), се посочва в цитираното изявление.

Още новини от Украйна

Няколко часа след разпространяването на това съобщение все още няма официална реакция от белгийските власти.

В Белгия се съхраняват 258 милиарда евро имущество на руската държава, по данни от белгийското министерство на финансите. От тази сума 65 милиарда евро подлежат на пряк запор, а останалите 193 млрд. евро са средства по спрени трансакции на руската централна банка. Белгия е на първо място в ЕС по размер на блокирани суми по силата на европейските санкции, наложени на Русия заради войната в Украйна. Причината е, че в Брюксел се намира централата на "Юроклиър" (Euroclear) - един от двата най-големи депозитара в света.

Досега лихвите по тези суми бяха предоставени на Украйна, а в последните седмици ЕС започна да обсъжда възможността главницата на запорирано руско имущество да бъде дадена на Киев като заем за 140 млрд. евро. Предвижда се Украйна да върне заема, ако Русия изплати обезщетение за войната. Европейската комисия се надява през декември да бъде постигнато решение, но Белгия настоява то да почива на здрава законова основа.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 11 Отговор
    Ще сменят табелата на град Брюж да пише на Кирилица.

    Коментиран от #5

    15:06 12.11.2025

  • 2 русия е джудже

    8 12 Отговор
    Пак ли плашат гаргите тея икономически и военни джуджета.

    Коментиран от #9

    15:08 12.11.2025

  • 3 Ъхъъъъъ

    9 6 Отговор
    И за нас ще има предупреждения заради Лукойл.
    Дано да не са Орешник

    Коментиран от #12

    15:09 12.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалира.

    15:09 12.11.2025

  • 5 9988

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    В Масква явно искат официалният език да стане белгийски

    Коментиран от #17

    15:10 12.11.2025

  • 6 Боби

    5 5 Отговор
    "Голям проблем" 🤣🤣🤣🤣 И кво, на арменския поп ли ще се оплачат тия пиянки? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    15:10 12.11.2025

  • 7 бай Ставри

    7 1 Отговор
    Да ! Вместо Брюж, ще пише Рубеж.

    15:10 12.11.2025

  • 8 Б.cи безаналоговия KEH еф !

    4 3 Отговор
    Ще забранят на белгийците да посещават koчинaта им . 🤣🤣🤣🤣

    15:12 12.11.2025

  • 9 Естет

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "русия е джудже":

    Оф не ти ли омръзна да подскачаш като петел пред мечка? Смотльо, ако дойдат братята ни руси, пръв ще идеш на орлов мост с пита, цветя и сол! 🤣

    15:12 12.11.2025

  • 10 Цвете

    4 2 Отговор
    ТОЗИ ДРЕБЕН И ВРЕДЕН ЧОВЕЧЕЦ НЕ СЕ СПРЯ. ЗАПРИЛИЧА МИ НА Й.МЕНГЕЛЕ.САМО ЗАПЛАХИ И ДРОНОВЕ НАВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА СА ТЕЗИ " ХВЪРЧИЛА " ? ⛔️☎️🪗🦧😂 БАЯ БОГАТСТВО СА НАТРУПАЛИ ,А РУСНАЦИТЕ ГЛАДУВАТ И ТЕ НЯМА ЛИ ПАРИ ДА УВЕЛИЧАТ ПЕНСИИТЕ.??? КАКВА ИРОНИЯ, А ЗА БОМБИ ИМА СРЕДСТВА. 😏🫣🤫🤔🫡😒😮‍💨😶‍🌫️

    15:13 12.11.2025

  • 11 КзББ и ДП

    4 1 Отговор
    Белгия е гъстонаселена страна

    Коментиран от #16

    15:13 12.11.2025

  • 12 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":

    ⁹Дай Боже в парламинта

    Коментиран от #19

    15:13 12.11.2025

  • 13 Голям

    2 2 Отговор
    проблем ама за Русия. Дето дошло зайчето на концерта и извикало: "веднага да ми се освободи място, да не стане като миналият път!" Моментално всички се уплашили и станали, а зайчето седнало най-отпред. После лъвът се престрашил и попитал: "А бе зайо, какво се случи все пак миналият път?" Зайчето отговорило: "Амии... стоях прав!"

    15:13 12.11.2025

  • 14 Защо ти трябваше Пусине ?

    2 3 Отговор
    Хич да не им обръщат белгийците внимание на тези opки, на тези cмотaняци !

    Коментиран от #28

    15:13 12.11.2025

  • 15 володя

    1 2 Отговор
    По заповед на Путин, съгласно официалните заявления на МО на Русия, са убити 2,1 млн укрианци. И тези престъпници продължават да заплашват всеки, който отстоява независимостта си!

    15:14 12.11.2025

  • 16 Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "КзББ и ДП":

    Е рядко населен нужник.

    15:14 12.11.2025

  • 17 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "9988":

    Колкото и Хитлер е въвел австрийския за официален в СССР.

    15:14 12.11.2025

  • 18 Цвете

    2 1 Отговор
    ТОЗИ ДРЕБЕН И ВРЕДЕН ЧОВЕЧЕЦ НЕ СЕ СПРЯ. ЗАПРИЛИЧА МИ НА Й.МЕНГЕЛЕ.САМО ЗАПЛАХИ И ДРОНОВЕ НАВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА СА ТЕЗИ " ХВЪРЧИЛА " ? ⛔️☎️🪗🦧😂 БАЯ БОГАТСТВО СА НАТРУПАЛИ ,А РУСНАЦИТЕ ГЛАДУВАТ И ТЕ НЯМА ЛИ ПАРИ ДА УВЕЛИЧАТ ПЕНСИИТЕ.??? КАКВА ИРОНИЯ, А ЗА БОМБИ ИМА СРЕДСТВА. 😏🫣🤫🤔🫡😒😮‍💨😶‍🌫️

    Коментиран от #22

    15:14 12.11.2025

  • 19 Ъхъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Милен":

    Плъховете първи напускат потъващия кораб.

    15:15 12.11.2025

  • 20 Ще ви н ощипат като пиле.

    1 0 Отговор
    До последната копейка🤣

    15:15 12.11.2025

  • 21 Путлер е безаналогов ypoд !

    2 0 Отговор
    Жужето пак не си е сложил памперса и чертае кафяви линии в мункера.

    15:15 12.11.2025

  • 22 Обикновен човек

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Цвете":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    15:16 12.11.2025

  • 23 Анонимен

    0 1 Отговор
    Когато парите на ЕС не достигат ,понеже са свършили,заради оттеглянето на САЩ ,начинът на финансиране включва влоговете на страни извън ЕС.Това е спасението,според Урс...а.

    15:17 12.11.2025

  • 24 Копейки,

    0 0 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    15:17 12.11.2025

  • 25 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боби":

    Не на умрелия поп а на Орешника ще се оплачат

    15:17 12.11.2025

  • 26 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Ще спрат износа на наташки към белгийските бардаци. 🤣🤣🤣

    15:18 12.11.2025

  • 27 Василеску

    0 0 Отговор
    Русия така или иначе е наказана за инвазията от няколко хиляди квадратни киломеста, които е завзела. Но всяка по-голяма кражба означава някакъв вид война. Ако Белгия позволи кражбата (мисля че няма, белгийците не са такива лумпени като Кай и Лай), ще бъде виновна и войната ще започне с нея - под формата на завзети и конфискувани кораби с белгийски товари (ако има) или някакъв вид активи отначало. После - по-зле. Не се съмнявам в подобен отговор, дано да е само такъв.

    15:18 12.11.2025

  • 28 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Защо ти трябваше Пусине ?":

    А бе човек пий си редовно хапчетата

    15:19 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания