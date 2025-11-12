Норвежкият суверенен фонд няма да бъде гарант при евентуално използване на замразени руски активи

Норвегия може да подкрепи плановете на Европейския съюз за използване на замразените руски активи в помощ на Украйна, но няма да бъде гарант за схемата чрез своя суверенен фонд, съобщи финансовият министър Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Днес финансовите министри от ЕС ще се срещнат, за да обсъдят варианти за финансиране на помощта за Киев на стойност 140 милиарда евро, включително чрез заем, подкрепен от замразените в ЕС руски активи.
По-голямата част от тези активи са блокирани в Белгия чрез европейския депозитар "Юроклиър", базиран в Брюксел. Белгия досега се противопоставя на използването им, опасявайки се от съдебни искове от страна на Москва.
За да се смекчи позицията на Белгия и да се излезе от задънената улица, норвежки депутати предложиха суверенният фонд на страната, най-големият в света с активи над 2 трилиона долара, да предостави гаранции срещу правните рискове. Но норвежкият финансов министър Йенс Столтенберг, който е и бивш генерален секретар на НАТО, заяви, че Норвегия не би издала самостоятелно гаранции за схемата.
"Имаше някои идеи Норвегия да гарантира цялата сума за Украйна - 159 милиарда долара, но това не е опция", заяви Столтенберг пред норвежката обществена телевизия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм...
Коментиран от #8
17:35 12.11.2025
2 Ха ХаХа
17:36 12.11.2025
3 хахах но няма да бъде гарант за схема
Коментиран от #35
17:37 12.11.2025
4 Алчни за чужди пари
Не им стиска нещо. Хахаха.
Коментиран от #6
17:38 12.11.2025
5 Бъдеще
Ама каквото си направиш сам....
Коментиран от #10
17:39 12.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
17:40 12.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
17:43 12.11.2025
10 Ние сме ЕС.....
До коментар #5 от "Бъдеще":Така се отнасяме с военнопрестъпника.....да е мислил Путин кога нападна Украйна.
Коментиран от #12
17:44 12.11.2025
11 Българин 🇧🇬
17:44 12.11.2025
12 Само питам
До коментар #10 от "Ние сме ЕС.....":Кои сте вие ? Атлантическия я клуб в София ли ?
17:46 12.11.2025
13 Евро исламист атлантист джихадист
Коментиран от #34
17:48 12.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пак Русията виновна,
Коментиран от #33
17:49 12.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 доктор
До коментар #6 от "Копееец-":Една копейка се оценява на 300 лева.
17:50 12.11.2025
19 Само питам
17:52 12.11.2025
20 Това е факт
До коментар #6 от "Копееец-":И то безспорен. Преди време един руснак е разменян за едно куче. Сега за два чувала картофи и месомелачка за вдовицата.
Коментиран от #23
17:54 12.11.2025
21 Мдаа...
Коментиран от #22, #32
17:56 12.11.2025
22 Ами
До коментар #21 от "Мдаа...":Мнението не е важно за аудиторията.
18:00 12.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дедо ви...
Коментиран от #31
18:04 12.11.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "А где":А где Кулеба?
А где Миндич?
18:04 12.11.2025
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #27
18:08 12.11.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да ги лепнат.
18:09 12.11.2025
28 нннн
18:14 12.11.2025
29 Верно ли
До коментар #8 от "А где":Погледни да не ти е някъде отзад!
18:19 12.11.2025
30 Ветеран от Протеста
Питам - какво пречи българската Рафинерия в Бургас да печели за Българския Народ ,а не за Руския ????
Коментиран от #37
18:20 12.11.2025
31 Я пъ тоа
До коментар #24 от "Дедо ви...":Кво активи има Запада в Русия бре.....той отдавна си ги изтегли.....
18:23 12.11.2025
32 Я пъ тоа
До коментар #21 от "Мдаа...":Къв масраф бре....ша конфискуват милиарди на военнопрестъпника Путин....нема нужда от ГАРАНТИ....
18:25 12.11.2025
33 Стига бе
До коментар #16 от "Пак Русията виновна,":Ако Европа е бедна то Русия е.....просяк.
18:26 12.11.2025
34 То май СССР
До коментар #13 от "Евро исламист атлантист джихадист":Са разруши а ЕС са разширява...и го има.
18:27 12.11.2025
35 Хахахаха
До коментар #3 от "хахах но няма да бъде гарант за схема":На тоз "бръмбар" държавата му е няколко пъти по-богата от твоя "мечок"!
18:29 12.11.2025
36 Няма нужда
18:29 12.11.2025
37 Питай Иван Костов
До коментар #30 от "Ветеран от Протеста":Той я продаде за около $50 милиона пари и отписване на данъци на държавното българско предприятие към България и екологични такси, измислени от него и кликата му. И е още жив и здрав и отвреме навреме акъл ни дава.
18:34 12.11.2025
38 хахаха
18:36 12.11.2025