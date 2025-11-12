Норвежкият суверенен фонд няма да бъде гарант при евентуално използване на замразени руски активи

Норвегия може да подкрепи плановете на Европейския съюз за използване на замразените руски активи в помощ на Украйна, но няма да бъде гарант за схемата чрез своя суверенен фонд, съобщи финансовият министър Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Днес финансовите министри от ЕС ще се срещнат, за да обсъдят варианти за финансиране на помощта за Киев на стойност 140 милиарда евро, включително чрез заем, подкрепен от замразените в ЕС руски активи.

По-голямата част от тези активи са блокирани в Белгия чрез европейския депозитар "Юроклиър", базиран в Брюксел. Белгия досега се противопоставя на използването им, опасявайки се от съдебни искове от страна на Москва.

За да се смекчи позицията на Белгия и да се излезе от задънената улица, норвежки депутати предложиха суверенният фонд на страната, най-големият в света с активи над 2 трилиона долара, да предостави гаранции срещу правните рискове. Но норвежкият финансов министър Йенс Столтенберг, който е и бивш генерален секретар на НАТО, заяви, че Норвегия не би издала самостоятелно гаранции за схемата.

"Имаше някои идеи Норвегия да гарантира цялата сума за Украйна - 159 милиарда долара, но това не е опция", заяви Столтенберг пред норвежката обществена телевизия.