Новини
Свят »
Норвегия »
Норвежкият суверенен фонд няма да бъде гарант при евентуално използване на замразени руски активи
  Тема: Украйна

Норвежкият суверенен фонд няма да бъде гарант при евентуално използване на замразени руски активи

12 Ноември, 2025 17:33 1 198 38

  • руски активи-
  • норвежки суверенен фонд-
  • норвегия-
  • ес-
  • русия-
  • украйна-
  • йенс столтенберг

По-голямата част от тези активи са блокирани в Белгия чрез европейския депозитар "Юроклиър"

Норвежкият суверенен фонд няма да бъде гарант при евентуално използване на замразени руски активи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Норвегия може да подкрепи плановете на Европейския съюз за използване на замразените руски активи в помощ на Украйна, но няма да бъде гарант за схемата чрез своя суверенен фонд, съобщи финансовият министър Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Днес финансовите министри от ЕС ще се срещнат, за да обсъдят варианти за финансиране на помощта за Киев на стойност 140 милиарда евро, включително чрез заем, подкрепен от замразените в ЕС руски активи.

Още новини от Украйна

По-голямата част от тези активи са блокирани в Белгия чрез европейския депозитар "Юроклиър", базиран в Брюксел. Белгия досега се противопоставя на използването им, опасявайки се от съдебни искове от страна на Москва.

За да се смекчи позицията на Белгия и да се излезе от задънената улица, норвежки депутати предложиха суверенният фонд на страната, най-големият в света с активи над 2 трилиона долара, да предостави гаранции срещу правните рискове. Но норвежкият финансов министър Йенс Столтенберг, който е и бивш генерален секретар на НАТО, заяви, че Норвегия не би издала самостоятелно гаранции за схемата.

"Имаше някои идеи Норвегия да гарантира цялата сума за Украйна - 159 милиарда долара, но това не е опция", заяви Столтенберг пред норвежката обществена телевизия.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм...

    38 1 Отговор
    Абе миме, къде изчезна статията за корупционния скандал в 4о4?

    Коментиран от #8

    17:35 12.11.2025

  • 2 Ха ХаХа

    35 1 Отговор
    ЕВРОХАЙДУЦИ

    17:36 12.11.2025

  • 3 хахах но няма да бъде гарант за схема

    29 1 Отговор
    и тоз брмбар вдигнал ръце подвил опашка пред Мечока

    Коментиран от #35

    17:37 12.11.2025

  • 4 Алчни за чужди пари

    28 1 Отговор
    са задлъжнелите, но всеки си измива ръцете
    Не им стиска нещо. Хахаха.

    Коментиран от #6

    17:38 12.11.2025

  • 5 Бъдеще

    40 0 Отговор
    Абсолютен срам за европейската "демокрация". Управлението на Европа прилича повече на долнопробна банда крадци, от колкото на разумни хора...

    Ама каквото си направиш сам....

    Коментиран от #10

    17:39 12.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 29 Отговор
    Ша му гушнат милиардите като стой та гледай....да пие за утеха бутилка водка....литровка.

    17:40 12.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 23 Отговор
    Да учи нидерландски.........ша му требе за Хага.

    17:43 12.11.2025

  • 10 Ние сме ЕС.....

    2 30 Отговор

    До коментар #5 от "Бъдеще":

    Така се отнасяме с военнопрестъпника.....да е мислил Путин кога нападна Украйна.

    Коментиран от #12

    17:44 12.11.2025

  • 11 Българин 🇧🇬

    27 1 Отговор
    Лесно е като натовски главатар да скачаш срещу братушките . Но сега , с отговорности пред норвежкия народ , вече си прави сметката , че ще отговаря !

    17:44 12.11.2025

  • 12 Само питам

    26 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ние сме ЕС.....":

    Кои сте вие ? Атлантическия я клуб в София ли ?

    17:46 12.11.2025

  • 13 Евро исламист атлантист джихадист

    21 2 Отговор
    Европистан трябва да се разруши! И така като гледам, Урсули и Рютета ще свършат тая работа сами!

    Коментиран от #34

    17:48 12.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пак Русията виновна,

    19 1 Отговор
    че Европата се превърна в бедна МИШКА в празен хамбар и гризе към някой чужд хамбар. И тая Европа ще ми казва, че България ще цъфне като вземе еврото. Чакай добиче за зелена трева, зимата е дълга.

    Коментиран от #33

    17:49 12.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 доктор

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "Копееец-":

    Една копейка се оценява на 300 лева.

    17:50 12.11.2025

  • 19 Само питам

    12 1 Отговор
    Кои сте вие ? Атлантическия я клуб в София ли ?

    17:52 12.11.2025

  • 20 Това е факт

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Копееец-":

    И то безспорен. Преди време един руснак е разменян за едно куче. Сега за два чувала картофи и месомелачка за вдовицата.

    Коментиран от #23

    17:54 12.11.2025

  • 21 Мдаа...

    13 1 Отговор
    Норвегия не е член на ЕсеС. От къде на къде норвежците ще плащат масрафа на мЪрсулка, мИкрончето на дядо бриджит, шМерц и други подобни?

    Коментиран от #22, #32

    17:56 12.11.2025

  • 22 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа...":

    Мнението не е важно за аудиторията.

    18:00 12.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дедо ви...

    8 1 Отговор
    Сопрете се малко бе. Западналите също имат не по малко активи в Русия. Путин им е обещел реципрочен отговор и на западналите не им стиска

    Коментиран от #31

    18:04 12.11.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "А где":

    А где Кулеба?
    А где Миндич?

    18:04 12.11.2025

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор
    Тез руски пари, от 600 млрд станаха първо 300,после 140.И още не смеят да ги лесная, хахахх

    Коментиран от #27

    18:08 12.11.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да ги лепнат.

    18:09 12.11.2025

  • 28 нннн

    5 0 Отговор
    Не кради! - Божа заповед.

    18:14 12.11.2025

  • 29 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "А где":

    Погледни да не ти е някъде отзад!

    18:19 12.11.2025

  • 30 Ветеран от Протеста

    4 0 Отговор
    Норвегия открива петрол в Северно море.Създават към Парламента им Комисия от икономисти и започват да го добиват като Държавна собственост .Икономистите към Парламента им инвестират придобитите пари в акции по целия Свят. В момента фонда се изчислява на няколко Трилиона долара .Всеки норвежец се ражда Милионер....
    Питам - какво пречи българската Рафинерия в Бургас да печели за Българския Народ ,а не за Руския ????

    Коментиран от #37

    18:20 12.11.2025

  • 31 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо ви...":

    Кво активи има Запада в Русия бре.....той отдавна си ги изтегли.....

    18:23 12.11.2025

  • 32 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа...":

    Къв масраф бре....ша конфискуват милиарди на военнопрестъпника Путин....нема нужда от ГАРАНТИ....

    18:25 12.11.2025

  • 33 Стига бе

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пак Русията виновна,":

    Ако Европа е бедна то Русия е.....просяк.

    18:26 12.11.2025

  • 34 То май СССР

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Евро исламист атлантист джихадист":

    Са разруши а ЕС са разширява...и го има.

    18:27 12.11.2025

  • 35 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "хахах но няма да бъде гарант за схема":

    На тоз "бръмбар" държавата му е няколко пъти по-богата от твоя "мечок"!

    18:29 12.11.2025

  • 36 Няма нужда

    1 0 Отговор
    България вече се съгласи да бъде гарант на украинските заеми. Дори или когато Украйна престане да съществува, ще плаща България.

    18:29 12.11.2025

  • 37 Питай Иван Костов

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ветеран от Протеста":

    Той я продаде за около $50 милиона пари и отписване на данъци на държавното българско предприятие към България и екологични такси, измислени от него и кликата му. И е още жив и здрав и отвреме навреме акъл ни дава.

    18:34 12.11.2025

  • 38 хахаха

    0 0 Отговор
    урсула ще даде на вселенски 140 милиарда ама друг път

    18:36 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания