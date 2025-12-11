Новини
Белгия обяви какво ще направи, ако ЕС вземе без нейно съгласие решение за замразените руски активи
11 Декември, 2025 11:07 3 936 82

Ако бъде прието незаконно и абсурдно решение, което поражда огромни заплахи за нашата страна, не мога да изключа нищо, каза Де Вевер

Белгия обяви какво ще направи, ако ЕС вземе без нейно съгласие решение за замразените руски активи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия не изключва възможността да се обърне към Европейския съд, ако ЕС вземе без нейно съгласие решение за предоставяне на Украйна на запорираното в белгийския депозитар "Юроклиър" руско имущество. Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Ако бъде прието незаконно и абсурдно решение, което поражда огромни заплахи за нашата страна, не мога да изключа нищо, каза Де Вевер. Той добави, че "Юроклиър" също има намерение да се обърне към Европейския съд при необходимост. Според него предложението на Европейската комисия за приемане на решение с мнозинство, а не с единодушие, е неоснователно, тъй като предвижда гласуване по спешна процедура, а спешност в случая няма.

Още новини от Украйна

Де Вевер е на мнение, че има по-добри начини да се осигурят средства за Киев, вместо руските средства да бъдат "откраднати". Той отбеляза, че Русия "не е във война" с Европа и използването на руското имущество в случая би било все едно посолството на една държава да бъде разрушено, мебелите да бъдат изнесени и след това разпродадени.

ЕК предложи миналата седмица финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в "Юроклиър", или с общ заем на държавите от ЕС. Комисията предложи също решението за използване на руските средства, запорирани по силата на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, да се вземе с мнозинство, а за общ заем - с единодушие.

Засега Белгия отказва да подкрепи решението, свързано с "Юроклиър" от опасения, че ще бъде длъжна сама да възстанови огромни суми в кратък срок. От "Юроклиър" също предупредиха за тежки последици за финансовите пазари при използване на руските средства. Решение се очаква следващата седмица на последното за годината заседание на Европейския съвет в Брюксел.


  • 1 Напускане на Евросъюза

    96 5 Отговор
    Това е решението.

    Коментиран от #19

    11:10 11.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    69 5 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца, до такова отчаяние са достигнали всички в ес.

    11:10 11.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 61 Отговор
    Тези активи ги иска Тръмп.Белгия няма да посмее да разгневи Тръмп

    11:10 11.12.2025

  • 4 Сандо

    91 4 Отговор
    ЕС е на път да се превърне и във финансов терорист!

    Коментиран от #66

    11:11 11.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    85 3 Отговор
    Ще разберете накрая че ЕС е фашистка диктатура ама по трудния начин.
    Урсулите не просто заобикалят а погазват всякакви закони и то непрекъснато ама всички се правят, че не виждат, за да не погнат и тях - докато не им дойде на главата!

    Коментиран от #72

    11:12 11.12.2025

  • 6 Факти

    8 100 Отговор
    Войната не е ли незаконна и абсурдна? Срещу Русия трябва да се действа реципрочно. Да й вземат парите даже е малко.

    Коментиран от #9, #11, #15, #18, #21, #26

    11:14 11.12.2025

  • 7 име

    59 2 Отговор
    Сopoснята да не се помайва, а да почва работа и да плаща данъци, че трябва пари за златни тоалетни на киевската хунта.

    11:17 11.12.2025

  • 8 Ъъъъ

    57 3 Отговор
    Нещо ме ми е ясно! Как без съгласието на белгийците ще откраднат парите? Ще нахлуят в банката (депозитара) с маски и качулки като по филмите и ще вземат заложници, или ще прокопаят таен тунел??? 🤥

    Коментиран от #32

    11:17 11.12.2025

  • 9 абе

    66 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    ако се действаше в тоя свят реципрочно, американците щяха да са от 50 години под санкции и със замразени сметки в целия свят.

    11:18 11.12.2025

  • 10 Не на крацбата

    39 2 Отговор
    Не на евро шиткойна,булекзит НАТО екзит.вижте какви бандити са в есссри не се чудете какви били слугите им Боко,шиши и по дс

    11:18 11.12.2025

  • 11 име

    47 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Вместо да философства, марш към фронта да спираш руснаците.

    11:18 11.12.2025

  • 12 Премиерчето дЖилезку и

    35 1 Отговор
    Ционистчето проклето ГЕЙргиев ще гарантират парите на Юроклиър с гаранция от БНБ-ту и после ще ги давят на мурету казаха

    11:18 11.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    3 47 Отговор
    Украйна за първи път удари нефтодобива на Русия, разнесе морска платформа на "Лукойл" ! „Хлопването“ в Каспийско море е поредното напомняне за Русия, че всички нейни предприятия, които работят за войната, са законни цели — независимо къде се намират“, отбелязва източникът.
    Бойци от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна са поразили с дронове нефтодобивната платформа „Филановски“, която принадлежи на компанията „Лукойл-Нижневолжскнефт“, спирайки добива на десетки сондажи.

    Според източник в спецслужбите това е първото поражение от страна на Украйна на руска инфраструктура, свързана с добива на нефт в Каспийско море.

    Отбелязва се, че са регистрирани най-малко четири попадения по морската платформа. В резултат на атаката е спрян добивът на нефт и газ от повече от 20 сондажа, които тя обслужва.

    Нефтеното находище „Филановски“ е едно от най-големите проучени в Русия и в руския сектор на Каспийско море. Неговите запаси възлизат на 129 милиона тона нефт и 30 милиарда кубически метра газ.

    Коментиран от #24, #29, #69

    11:19 11.12.2025

  • 15 Ама

    46 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    ЕС война ли в обявил на Русия?

    11:20 11.12.2025

  • 16 Ко толкова

    40 1 Отговор
    Чи ши платим 5 илиарда а? Ние сме в клуба на богатите не знаете ли

    11:20 11.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 не не е

    42 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    незаконна и абсурдна... Ако бяха спазени едни Мински споразумения и то от СЪЩИЯ ТОЗ ЕС , сега нямаше да има тоз кютек. ама "нееееее, толкова сме умни.. те няма да направят нищо". на ти ся

    Коментиран от #71

    11:21 11.12.2025

  • 19 Прецедент

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Напускане на Евросъюза":

    Напускане по свое желание е сложен процес, но ако те изгонят става и по-бързо и по-безболезнено. Връщат обратно на Русия всички запорирани активи и нямат горещ картоф в пазвата си. Тогава и да ги изгонят не е проблем.

    11:21 11.12.2025

  • 20 Бесния Оракул

    31 2 Отговор
    Урсулите ще висят на крана ако това стане. Еврото пада а Европа е поделена от америте и арабите. А ние ще сложим пак чалми, такъв е плана.

    11:25 11.12.2025

  • 21 Плевен

    29 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Ти си толкова мал….мен н всяко
    гърне мирудия с ; И : че навсеки
    въпрос имаш отговор Значи аз утре
    решавам да ти взема твоите пари от банката защото сме във война с тебе
    как ще го приемеш ти и теоята банка

    11:25 11.12.2025

  • 22 Влизам банката и казвам:

    30 1 Отговор
    БайХампарцумян, я ми дай парите на Иван, който се бие с приятеля ми Драган, аз да му ги дам на него!!!!😂😂😂
    И оня казва: Еее, ми хубаво! На ти ги.
    Абсурдно, а ???

    11:27 11.12.2025

  • 23 То си е написано нали?

    30 1 Отговор
    "незаконно и абсурдно решение" казва Де Вевер ! .... кво да коментираме повече. ЕК са престъпници. Не си ли го знаем? Да не би впрочем ЕК да са ЧСИ и да има подобни правомощия случайно. Всички до една санкции които са обявени до сега са незаконни и ЕК рано или късно ще бъде осъдена за трилиони и европейският данъкоплатец ще плаща дивотиите на тези психично болни индивиди

    11:27 11.12.2025

  • 24 гост

    1 31 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Само да добавя за русофили , да спре напълно добива на такава платформа означава , че пускането е или невъзможно или ще отнеме години и десетки милиони , които е силно съмнително дали някога въобще ще бъдат върнати , да не говорим за печалба !

    Коментиран от #30

    11:27 11.12.2025

  • 25 Историята помни

    29 1 Отговор
    По подобен начин Урсулата окраде милиони през ковида и всички гледаха със широко затворени очи. Алчността е заболяване разпространило се като гангрена, рязане на жива тъкан е решението.

    11:30 11.12.2025

  • 26 Някой обявил

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    ли е война на някой?

    11:32 11.12.2025

  • 27 Срам за урсзурлите

    25 1 Отговор
    Престъпниците Шмерц, Урсулите и Макарона, заедно със Стармърсоляка се чудят как да окрадът Русия и да спасят съдраната четина на Зеления, опозорявайки всякакви закони и светови ценности с опостност за война за европейските граждани.

    11:32 11.12.2025

  • 28 Историк

    3 34 Отговор
    Да се говори за спазване на закони,когато става дума за агресията на Русия, която не спазва абсолютно никакви закони и избива невинни ,извършва геноцид и иска да заличи държавата Украйна, е много странно. Става дума само за пари и е ужасяващо налагането на силата на парите срещу силата на справедливостта и човешкия живот.

    Коментиран от #33, #36, #50, #55, #57, #60

    11:32 11.12.2025

  • 29 Не се радвай

    26 3 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Платформата пак ще работи, но от 404 нищо няма да остане.

    Коментиран от #35, #45

    11:34 11.12.2025

  • 30 Механик

    19 0 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    А стига си папагалил бе!
    Я кажи "Чей Курск"!

    11:34 11.12.2025

  • 31 Продажното ни престъпно правителство

    24 0 Отговор
    Според тези предложения всяка държава членка е отговорна за заема за Украйна, който ще бъде финансиран от обездвижените активи на руската централна банка, пропорционално на нейния дял от икономическото производство на Съюза. Това възлиза на до 210 милиарда евро, от които 185 милиарда евро се държат от белгийския мениджър на активи Euroclear. Ако дадена държава не е в състояние да плати, Комисията възнамерява да ѝ отпусне парите назаем, за да осигури ликвидност. Дела с който искат да се ангажира България е 1% от 210 милиарда евро умножено по 2,3 евентуални арбитражни неустойки такси и т.н . Ако правителството ни поеме този ангажимент тези суми трябва да бъдат моментално блокирани по разплащателните ни сметки на БНБ ....

    11:36 11.12.2025

  • 32 Ами

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    Белгия ползват евро. Ако не се подчинят ЕЦБ ще им запорира всички сметки. Нали и ние натам драпаме.

    Коментиран от #40, #46

    11:37 11.12.2025

  • 33 Тръмп ти го каза

    23 1 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Информирай се! Стига повтаря пропаганда. Зеления е коруптен диктатор измамник, убиец и крадец.

    Коментиран от #44

    11:38 11.12.2025

  • 34 Защо преди войната взехте

    8 0 Отговор
    маскалските кинти?
    Ах, гиди, гиди!
    Парите не миришат, нали?

    11:38 11.12.2025

  • 35 гост

    3 22 Отговор

    До коментар #29 от "Не се радвай":

    Мечтите русолюбски са безплатни , но неосъществими , хаха !

    Коментиран от #43

    11:39 11.12.2025

  • 36 Мълчи мълчи

    19 0 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Да си историк, не си. Да си умен, не си. Дори не знаеш значението на думите, които си написал.

    Коментиран от #42

    11:40 11.12.2025

  • 37 Маскалия мрази Европа

    3 26 Отговор
    но там си държи кинтите!
    Нещо като нашите русофили!
    Как пък един клепар не замина за великата матушка?

    Коментиран от #41, #47, #64

    11:41 11.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Не е така

    18 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    ЕЦБ вече казаха, че няма да крадът от Русия.
    Урсула е диктаторката!.

    11:43 11.12.2025

  • 41 Не е вярно

    16 0 Отговор

    До коментар #37 от "Маскалия мрази Европа":

    Путин винаги е искал приятелство с Европа. ЕС са войнолюците.

    11:45 11.12.2025

  • 42 Историк

    1 22 Отговор

    До коментар #36 от "Мълчи мълчи":

    Оценка от чугунена глава с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, не ме засяга. Винаги обаче тези глави защитавате зверствата и беззаконията на Путин. Заминавайте си за Москва.

    Коментиран от #51

    11:46 11.12.2025

  • 43 Айде бе?

    17 0 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    20% от 404 е вече при майка Русия. Мечти викаш? Крим чий е? За Курск нещо? Размяната на черни чували е 60 към 1.
    Та ко речи?

    Коментиран от #62

    11:46 11.12.2025

  • 44 Историк

    2 23 Отговор

    До коментар #33 от "Тръмп ти го каза":

    Оценка от чугунена глава с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, не ме засяга. Винаги обаче тези глави защитавате зверствата и беззаконията на Путин. Заминавайте си за Москва.

    Коментиран от #52

    11:47 11.12.2025

  • 45 гост

    1 19 Отговор

    До коментар #29 от "Не се радвай":

    Нали не си въобразяваш , че това ще е последната платформа или последната рафинерия , които ще преминат в безсрочен ремонт , много меко казано ? Хахахахах !!

    11:48 11.12.2025

  • 46 Ъъъъ не!

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    На мен да ми запорирали сметките и това не ми харесва!!!☹️ Обаче е на съвсем законно основание! Започнат ли да се газят законите, става страшно!

    11:49 11.12.2025

  • 47 Ха ха ха ха

    9 0 Отговор

    До коментар #37 от "Маскалия мрази Европа":

    Детенце малко и глупаво ха ха ха

    11:49 11.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Философ

    15 0 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Свят основан на правила" според риториката. Реално обаче тези правила представляваха диктат и грабеж, "износ на демокрация", едностранни санкции, търговски ограничения, политически, а в редица случаи и военен натиск и принуда.

    11:51 11.12.2025

  • 51 батьо

    18 0 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    Филмът за Украйна е дълбоко свършил - наистина - имаха пълен шанс - съгласно уговорките - НАТО не трябва да се разширява. Съвсем джентълменски се споразумяха навремето Горбачов, Рейгън, Тачър, Кол и Митеран. Какво стана - Русия имаше войски в Германия, примерно ако сега си ги държеше, какво правим - те я нападат през Украйна - тя тръгва с войските си от Германия направо - но Русия се изтегли от Германия - уж ще градим мир. Нелоялни уговорки отвсякъде - Западът е мошеник - все се измъкват.

    Сега - да обграждат Русия с ракетни бази - навремето този - убитият от своите - Кенеди - пропищя - че имало в Куба ракети.

    Значи - Русия не може в Куба - но САЩ може навсякъде.

    Коментиран от #79

    11:52 11.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Право куме в очи

    1 20 Отговор
    Руските активи от "Юроклиър" трябва да бъдат конфискувани и дадени на Украйна като обезщетение за възстановяване на вредите от агресията на Московията!
    Белгийците да не се дърпат, а да покажат европейска солидарност към Украйна!

    Коментиран от #59

    11:53 11.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 реалност

    15 1 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    за дереджето в момента е виновен крадецът с зелените одежди. Когато преди 3 год. тази война можеше и да не започне ( преговорите в Истамбул) . наркоса послуша лукавите ингилизи и поведе украинците на заколение. Не ви ли беше ясно , че да се биете с/у Русия e cаuse perduta !

    11:54 11.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ерик

    12 2 Отговор

    До коментар #53 от "Право куме в очи":

    Пробутваш ни пасквили в стил ISW, но с оше по-долнопробно качество. А Украйна освен, че беше набутана във война за англосаксонския интерес, освен, че е почти тотално съсипана, сега години наред ще си плаща сама масрафа. Това е безусловна победа, безспорно :-))). Всъщност Украйна е поредното сдъвкано и изплюто прокси. А това, че в твоята глава има някакви "абстрактни" теории и дефинции, вече е друг въпрос.

    11:55 11.12.2025

  • 60 Вярно е само последното ти изречение

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Потърси публикацията във вестник Класа ,, Базел-3 : Революция, която отново никой не забеляза”

    11:56 11.12.2025

  • 61 Ъъъъъъъъ

    14 1 Отговор
    Най-хубавото е, че началото на края на ЕС е поставено.😂

    11:57 11.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Над 5,2 милиона души

    8 0 Отговор
    Физически лица също са им блокирани парите и ще бъдат изети. Парите за закупуване на акции и облигации са им на името на санкционирани брокери защото физическо лице не може със депозитар да търгува лично а само през лицензиран брокер. В масивите на Euroclear няма регистър на частните лица а само на лицензираните брокери което също се оказа огромно нарушение за европейското законодателство. Тези над 5 милиона души не са само руснаци а хора от цял свят включително и украинци, казахстанци, американци... и българи впрочем, използвали лицензирани брокери но през руската финансова система. И дори може да не го знаят. Брутално е нарушено правото на собственост гарантирано от Европейската конвенция по правата на човека , както и е нарушение на правото на справедлив съдебен процес .

    Коментиран от #78

    12:01 11.12.2025

  • 64 Малко инфо

    9 0 Отговор

    До коментар #37 от "Маскалия мрази Европа":

    Какви кинти държи там викаш? Руските активи са облигации, активи и ценни книжа притежавани от корпорации и частни инвеститори. Принца на Саудитска Арабия е вай-крупния притежател, както инвеститори от Глобалния Юг и Европа. При евентуална кражба Саудитска Арабия ще пострада финансово, но подкрепена от Катар и Глобалния Юг ще сринат еврото със бърза продажба на облигации и активи докато Европа се срине. Сценария е ясен, затова белгийския премиер алармира. Белгия не може да възстанови такава голяма сума за кратко време. Пълен крах.

    12:01 11.12.2025

  • 65 Тихо тихо

    9 0 Отговор

    До коментар #62 от "гост":

    Не ти се сърдим, болеста е тежка знаем…

    12:07 11.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Европа се превърна

    7 0 Отговор
    В един нацистки коптор в който очевидно и институциите не работят. ( Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе) ... Щетата е нанесена вече и е даден ясен сигнал, че Европа не е място за инвестиции пише ню йорк таймс

    12:10 11.12.2025

  • 68 Това, което Хитлер неможа да постигне

    7 0 Отговор
    през Втората световна воъйна, Евросъюзът, воден от наследницата му Урсула и германските представители в Евросъюза искат да го сторят сега, използвайки чужди държави за обратен кютек.
    Германците са яли много бой в историята, като се започне от Грюнвалдската битка, та до Втората световна война.
    Спаси ги Сталин, че не разреши на Жуков да пусне Съветската армия, да избива германци, така както есесовците избиваха населението на Съветкия съюз. Сега шяхя да бъдат не 80 милиона, а само 8 милиона.
    Действията на Урсула и съподвижници, плюс Мерц се казва вопиюща неблагодарност.

    12:12 11.12.2025

  • 69 За размисъл

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Сега вече разгневиха и Тръмп, и Си , и Моди едновременно. Тесен ще му се види света на диктатора Зеленски. Тежко и горко на страдащите украинци в Украйна ( другите ги видях и в Лихтенщайн, и в Германия, и в Италия ... Без коментар).
    Тъпо, тъпо, та вдлъбнато.

    12:15 11.12.2025

  • 70 Един българин

    1 5 Отговор
    Интересно защо Белгия се поддаде на заплахите на Путин за замразените активи и яростно се противи на решения на ЕС

    12:19 11.12.2025

  • 71 ???

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "не не е":

    Г-н Безхаберник, ЕС не е страна в Минските споразумения. И вместо да ръсиш руски наративи и фантасмагории, прочети ги тез Мински споразумения, за да разбереш колко си далеко от истината. Най-отдолу стоят подписите на Украйна, Русия и ОССЕ..Германия и Франция са посредници, но не са подписващи страни...Ферщейн???

    Коментиран от #75

    12:20 11.12.2025

  • 72 Тъй тъй

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Всички ще си мечтаят за "диктарурата" на СИВ и бай Тошо, ама времето не се връща назад. ;-))))

    12:24 11.12.2025

  • 73 Един българин

    1 2 Отговор
    На янките като не им харесва ЕС да спрат да се месят във всичко да се прикачат към Брикс мрикс и прочие диктаторски режими които нарциса нарича силни и велики лидери за да се подмаже и да спрат да изнудват и шантажират украйна щом искат да газят между.норми и правила да напускат ООН и други и без това нищо не вършат там

    12:24 11.12.2025

  • 74 Над 5,2 милиона души....

    3 1 Отговор
    Сега внимавайте младежите! Оказва се обаче, че личните сметки не са ваши, а се водят по сметки на лицензираните ви брокери. В нарушение и с любезното съдействие на престъпната ЕК те са на куп и не са разделени и не са отделени в електронните регистри на депозитарите от собствените сметки на брокера и дори при обявяване на фалит или неплатежоспособност на брокер вие горите и то точно заради тъпотиите на недоразуменията в ЕК. Това важи в пълна сила и за брокери в България впрочем примерно за Карол Финанс и почити всички банки .... ЕК е извършила куп престъпления позволяваща това безобразие нарушаваща множество европейски закони и конвенции

    12:25 11.12.2025

  • 75 Да де

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "???":

    Само дето OSCE включва всички страни от Европа, САЩ, Канада и ОНД.

    Коментиран от #81

    12:29 11.12.2025

  • 76 Иво

    2 2 Отговор
    Белгийците са комунисти.

    12:30 11.12.2025

  • 77 Квот каже великият Урсулай

    3 1 Отговор
    Тва ще правите. Точка. Роби. Взели и претенции да имат. Тва е ЕС. Да не сте влизали. Сега ще плащате и ура ще викате. Еврозонци сбъркани. Хайл Урсулай !

    12:31 11.12.2025

  • 78 Това което от правителството на кухара

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Над 5,2 милиона души":

    дЖилезку премълчават е, че и в България има поне два лицензирани брокера кореспонденти на санкционираната Алфа Банк, един от най големите клиенти на Euroclear, но хората още не знаят. В края на януари вероятно ще го разберат през отчетите и балансите и ще има вой до небесата . Но тогава това правителство вече може да го няма. ....

    12:40 11.12.2025

  • 79 ???

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "батьо":

    През 2010 г. Украйна приема извънблоков статут и неутралитет. До окупацията и анексията на Крим, Украйна няма никакво намерение да става член на Алианса. Промяната на статута се случва след анексията на Крим и хибридната война на Русия в Донецка и Луганска области. Това няма да ти го кажат по руската телевизия, но можеш много лесно да го провериш, стига да имаш желание. И тази "басня", която си сътворил под формата на коментар....отива в кошчето!

    Коментиран от #82

    12:44 11.12.2025

  • 80 Над 5,2 милиона души....

    1 0 Отговор
    Вчера чета една много дълга статия на Бляк рок ...Годишното писмо на председателя на Лари Финк до инвеститорите за 2025 г. ....частните инвестиции прилапаха публичните ..... хубаво е да я прочетете младежи и мислете

    12:51 11.12.2025

  • 81 ???

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Да де":

    Само дето ОССЕ е посредник и гарант, сиреч..наблюдател на терен за спазването на споразумението. В ОССЕ влизат 57 страни, включително и Русия.

    12:52 11.12.2025

  • 82 "хибридна война" като понятие

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "???":

    Знаеш ли кога се е появило и в коя година във Франция, как, по какъв повод и защо? Като пишеш думички дали осъзнаваш значението им младеж? Повече чети и по малко пиши ми е съвета

    12:55 11.12.2025

