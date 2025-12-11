Белгия обяви какво ще направи, ако ЕС вземе без нейно съгласие решение за замразените руски активи

Белгия не изключва възможността да се обърне към Европейския съд, ако ЕС вземе без нейно съгласие решение за предоставяне на Украйна на запорираното в белгийския депозитар "Юроклиър" руско имущество. Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент, цитиран от местни медии, предаде БТА.
Ако бъде прието незаконно и абсурдно решение, което поражда огромни заплахи за нашата страна, не мога да изключа нищо, каза Де Вевер. Той добави, че "Юроклиър" също има намерение да се обърне към Европейския съд при необходимост. Според него предложението на Европейската комисия за приемане на решение с мнозинство, а не с единодушие, е неоснователно, тъй като предвижда гласуване по спешна процедура, а спешност в случая няма.
Де Вевер е на мнение, че има по-добри начини да се осигурят средства за Киев, вместо руските средства да бъдат "откраднати". Той отбеляза, че Русия "не е във война" с Европа и използването на руското имущество в случая би било все едно посолството на една държава да бъде разрушено, мебелите да бъдат изнесени и след това разпродадени.
ЕК предложи миналата седмица финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в "Юроклиър", или с общ заем на държавите от ЕС. Комисията предложи също решението за използване на руските средства, запорирани по силата на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, да се вземе с мнозинство, а за общ заем - с единодушие.
Засега Белгия отказва да подкрепи решението, свързано с "Юроклиър" от опасения, че ще бъде длъжна сама да възстанови огромни суми в кратък срок. От "Юроклиър" също предупредиха за тежки последици за финансовите пазари при използване на руските средства. Решение се очаква следващата седмица на последното за годината заседание на Европейския съвет в Брюксел.
11:10 11.12.2025
11:10 11.12.2025
11:10 11.12.2025
11:11 11.12.2025
Урсулите не просто заобикалят а погазват всякакви закони и то непрекъснато ама всички се правят, че не виждат, за да не погнат и тях - докато не им дойде на главата!
11:12 11.12.2025
11:14 11.12.2025
11:17 11.12.2025
11:17 11.12.2025
До коментар #6 от "Факти":ако се действаше в тоя свят реципрочно, американците щяха да са от 50 години под санкции и със замразени сметки в целия свят.
11:18 11.12.2025
11:18 11.12.2025
11 име
До коментар #6 от "Факти":Вместо да философства, марш към фронта да спираш руснаците.
11:18 11.12.2025
11:18 11.12.2025
Бойци от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна са поразили с дронове нефтодобивната платформа „Филановски“, която принадлежи на компанията „Лукойл-Нижневолжскнефт“, спирайки добива на десетки сондажи.
Според източник в спецслужбите това е първото поражение от страна на Украйна на руска инфраструктура, свързана с добива на нефт в Каспийско море.
Отбелязва се, че са регистрирани най-малко четири попадения по морската платформа. В резултат на атаката е спрян добивът на нефт и газ от повече от 20 сондажа, които тя обслужва.
Нефтеното находище „Филановски“ е едно от най-големите проучени в Русия и в руския сектор на Каспийско море. Неговите запаси възлизат на 129 милиона тона нефт и 30 милиарда кубически метра газ.
11:19 11.12.2025
До коментар #6 от "Факти":ЕС война ли в обявил на Русия?
11:20 11.12.2025
16 Ко толкова
11:20 11.12.2025
18 не не е
11:21 11.12.2025
19 Прецедент
11:21 11.12.2025
11:25 11.12.2025
До коментар #6 от "Факти":Ти си толкова мал….мен н всяко
гърне мирудия с ; И : че навсеки
въпрос имаш отговор Значи аз утре
как ще го приемеш ти и теоята банка
11:25 11.12.2025
И оня казва: Еее, ми хубаво! На ти ги.
Абсурдно, а ???
11:27 11.12.2025
23 То си е написано нали?
11:27 11.12.2025
До коментар #14 от "гост":Само да добавя за русофили , да спре напълно добива на такава платформа означава , че пускането е или невъзможно или ще отнеме години и десетки милиони , които е силно съмнително дали някога въобще ще бъдат върнати , да не говорим за печалба !
25 Историята помни
11:30 11.12.2025
До коментар #6 от "Факти":ли е война на някой?
11:32 11.12.2025
27 Срам за урсзурлите
11:32 11.12.2025
28 Историк
11:32 11.12.2025
29 Не се радвай
До коментар #14 от "гост":Платформата пак ще работи, но от 404 нищо няма да остане.
11:34 11.12.2025
30 Механик
До коментар #24 от "гост":А стига си папагалил бе!
Я кажи "Чей Курск"!
11:34 11.12.2025
11:36 11.12.2025
32 Ами
До коментар #8 от "Ъъъъ":Белгия ползват евро. Ако не се подчинят ЕЦБ ще им запорира всички сметки. Нали и ние натам драпаме.
11:37 11.12.2025
33 Тръмп ти го каза
До коментар #28 от "Историк":Информирай се! Стига повтаря пропаганда. Зеления е коруптен диктатор измамник, убиец и крадец.
11:38 11.12.2025
34 Защо преди войната взехте
Ах, гиди, гиди!
Парите не миришат, нали?
11:38 11.12.2025
35 гост
До коментар #29 от "Не се радвай":Мечтите русолюбски са безплатни , но неосъществими , хаха !
11:39 11.12.2025
36 Мълчи мълчи
До коментар #28 от "Историк":Да си историк, не си. Да си умен, не си. Дори не знаеш значението на думите, които си написал.
11:40 11.12.2025
37 Маскалия мрази Европа
Нещо като нашите русофили!
Как пък един клепар не замина за великата матушка?
11:41 11.12.2025
40 Не е така
До коментар #32 от "Ами":ЕЦБ вече казаха, че няма да крадът от Русия.
Урсула е диктаторката!.
11:43 11.12.2025
41 Не е вярно
До коментар #37 от "Маскалия мрази Европа":Путин винаги е искал приятелство с Европа. ЕС са войнолюците.
11:45 11.12.2025
42 Историк
До коментар #36 от "Мълчи мълчи":Оценка от чугунена глава с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, не ме засяга. Винаги обаче тези глави защитавате зверствата и беззаконията на Путин. Заминавайте си за Москва.
11:46 11.12.2025
43 Айде бе?
До коментар #35 от "гост":20% от 404 е вече при майка Русия. Мечти викаш? Крим чий е? За Курск нещо? Размяната на черни чували е 60 към 1.
Та ко речи?
11:46 11.12.2025
44 Историк
До коментар #33 от "Тръмп ти го каза":Оценка от чугунена глава с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, не ме засяга. Винаги обаче тези глави защитавате зверствата и беззаконията на Путин. Заминавайте си за Москва.
11:47 11.12.2025
45 гост
До коментар #29 от "Не се радвай":Нали не си въобразяваш , че това ще е последната платформа или последната рафинерия , които ще преминат в безсрочен ремонт , много меко казано ? Хахахахах !!
46 Ъъъъ не!
До коментар #32 от "Ами":На мен да ми запорирали сметките и това не ми харесва!!!☹️ Обаче е на съвсем законно основание! Започнат ли да се газят законите, става страшно!
11:49 11.12.2025
47 Ха ха ха ха
До коментар #37 от "Маскалия мрази Европа":Детенце малко и глупаво ха ха ха
11:49 11.12.2025
50 Философ
До коментар #28 от "Историк":Свят основан на правила" според риториката. Реално обаче тези правила представляваха диктат и грабеж, "износ на демокрация", едностранни санкции, търговски ограничения, политически, а в редица случаи и военен натиск и принуда.
11:51 11.12.2025
51 батьо
До коментар #42 от "Историк":Филмът за Украйна е дълбоко свършил - наистина - имаха пълен шанс - съгласно уговорките - НАТО не трябва да се разширява. Съвсем джентълменски се споразумяха навремето Горбачов, Рейгън, Тачър, Кол и Митеран. Какво стана - Русия имаше войски в Германия, примерно ако сега си ги държеше, какво правим - те я нападат през Украйна - тя тръгва с войските си от Германия направо - но Русия се изтегли от Германия - уж ще градим мир. Нелоялни уговорки отвсякъде - Западът е мошеник - все се измъкват.
Сега - да обграждат Русия с ракетни бази - навремето този - убитият от своите - Кенеди - пропищя - че имало в Куба ракети.
Значи - Русия не може в Куба - но САЩ може навсякъде.
11:52 11.12.2025
53 Право куме в очи
Белгийците да не се дърпат, а да покажат европейска солидарност към Украйна!
11:53 11.12.2025
57 реалност
До коментар #28 от "Историк":за дереджето в момента е виновен крадецът с зелените одежди. Когато преди 3 год. тази война можеше и да не започне ( преговорите в Истамбул) . наркоса послуша лукавите ингилизи и поведе украинците на заколение. Не ви ли беше ясно , че да се биете с/у Русия e cаuse perduta !
11:54 11.12.2025
59 Ерик
До коментар #53 от "Право куме в очи":Пробутваш ни пасквили в стил ISW, но с оше по-долнопробно качество. А Украйна освен, че беше набутана във война за англосаксонския интерес, освен, че е почти тотално съсипана, сега години наред ще си плаща сама масрафа. Това е безусловна победа, безспорно :-))). Всъщност Украйна е поредното сдъвкано и изплюто прокси. А това, че в твоята глава има някакви "абстрактни" теории и дефинции, вече е друг въпрос.
11:55 11.12.2025
60 Вярно е само последното ти изречение
До коментар #28 от "Историк":Потърси публикацията във вестник Класа ,, Базел-3 : Революция, която отново никой не забеляза”
11:56 11.12.2025
61 Ъъъъъъъъ
11:57 11.12.2025
63 Над 5,2 милиона души
12:01 11.12.2025
64 Малко инфо
До коментар #37 от "Маскалия мрази Европа":Какви кинти държи там викаш? Руските активи са облигации, активи и ценни книжа притежавани от корпорации и частни инвеститори. Принца на Саудитска Арабия е вай-крупния притежател, както инвеститори от Глобалния Юг и Европа. При евентуална кражба Саудитска Арабия ще пострада финансово, но подкрепена от Катар и Глобалния Юг ще сринат еврото със бърза продажба на облигации и активи докато Европа се срине. Сценария е ясен, затова белгийския премиер алармира. Белгия не може да възстанови такава голяма сума за кратко време. Пълен крах.
12:01 11.12.2025
65 Тихо тихо
До коментар #62 от "гост":Не ти се сърдим, болеста е тежка знаем…
12:07 11.12.2025
67 Европа се превърна
12:10 11.12.2025
68 Това, което Хитлер неможа да постигне
Германците са яли много бой в историята, като се започне от Грюнвалдската битка, та до Втората световна война.
Спаси ги Сталин, че не разреши на Жуков да пусне Съветската армия, да избива германци, така както есесовците избиваха населението на Съветкия съюз. Сега шяхя да бъдат не 80 милиона, а само 8 милиона.
Действията на Урсула и съподвижници, плюс Мерц се казва вопиюща неблагодарност.
12:12 11.12.2025
69 За размисъл
До коментар #14 от "гост":Сега вече разгневиха и Тръмп, и Си , и Моди едновременно. Тесен ще му се види света на диктатора Зеленски. Тежко и горко на страдащите украинци в Украйна ( другите ги видях и в Лихтенщайн, и в Германия, и в Италия ... Без коментар).
Тъпо, тъпо, та вдлъбнато.
12:15 11.12.2025
70 Един българин
12:19 11.12.2025
71 ???
До коментар #18 от "не не е":Г-н Безхаберник, ЕС не е страна в Минските споразумения. И вместо да ръсиш руски наративи и фантасмагории, прочети ги тез Мински споразумения, за да разбереш колко си далеко от истината. Най-отдолу стоят подписите на Украйна, Русия и ОССЕ..Германия и Франция са посредници, но не са подписващи страни...Ферщейн???
12:20 11.12.2025
72 Тъй тъй
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Всички ще си мечтаят за "диктарурата" на СИВ и бай Тошо, ама времето не се връща назад. ;-))))
12:24 11.12.2025
73 Един българин
12:24 11.12.2025
74 Над 5,2 милиона души....
12:25 11.12.2025
75 Да де
До коментар #71 от "???":Само дето OSCE включва всички страни от Европа, САЩ, Канада и ОНД.
12:29 11.12.2025
76 Иво
12:30 11.12.2025
77 Квот каже великият Урсулай
12:31 11.12.2025
78 Това което от правителството на кухара
До коментар #63 от "Над 5,2 милиона души":дЖилезку премълчават е, че и в България има поне два лицензирани брокера кореспонденти на санкционираната Алфа Банк, един от най големите клиенти на Euroclear, но хората още не знаят. В края на януари вероятно ще го разберат през отчетите и балансите и ще има вой до небесата . Но тогава това правителство вече може да го няма. ....
12:40 11.12.2025
79 ???
До коментар #51 от "батьо":През 2010 г. Украйна приема извънблоков статут и неутралитет. До окупацията и анексията на Крим, Украйна няма никакво намерение да става член на Алианса. Промяната на статута се случва след анексията на Крим и хибридната война на Русия в Донецка и Луганска области. Това няма да ти го кажат по руската телевизия, но можеш много лесно да го провериш, стига да имаш желание. И тази "басня", която си сътворил под формата на коментар....отива в кошчето!
12:44 11.12.2025
80 Над 5,2 милиона души....
12:51 11.12.2025
81 ???
До коментар #75 от "Да де":Само дето ОССЕ е посредник и гарант, сиреч..наблюдател на терен за спазването на споразумението. В ОССЕ влизат 57 страни, включително и Русия.
12:52 11.12.2025
82 "хибридна война" като понятие
До коментар #79 от "???":Знаеш ли кога се е появило и в коя година във Франция, как, по какъв повод и защо? Като пишеш думички дали осъзнаваш значението им младеж? Повече чети и по малко пиши ми е съвета
12:55 11.12.2025