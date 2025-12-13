Мощни експлозии в Южна Украйна, Русия атакува Одеса, Днепропетровск, Николаев и Кировград

Серия от мощни експлозии разтърси няколко региона в Южна Украйна тази нощ.
Според местните медии, експлозиите в Одеса са довели до прекъсване на електрозахранването в града.
Взривове са чути и в Подолск, Одеска област.
Съобщава се за експлозии в Николаев и Кировоград и Днепропетровск. Част от Николаевска област също е останала без ток.
Осем ракети "Калибър" и "Искандер" атакуваха Одеса и областта от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм, цитирани от БТА.
Целта са пристанищата в Одеса и Черноморск, както и енергийната инфраструктура, пишат още местните канали в Телеграм. Предупреждението за въздушна тревога продължава.
Преди това бе съобщено, че над 10 дрона масирано атакуват Одеса от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.
Силни взривове се чуха из целия град. Това вече е петата атака за днес.
Местните власти призоваха жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата.
1 А така
Коментиран от #20
03:52 13.12.2025
2 Данко Харсъзина
03:53 13.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Петър
До коментар #3 от "Това е руска пропаганда и няма как да е":Според Урсула, пералните машини обърнаха хода на войната в Украйна.
05:09 13.12.2025
5 404
06:04 13.12.2025
6 И Киев е Руски
06:06 13.12.2025
7 мъгла
06:20 13.12.2025
8 Гориил
07:57 13.12.2025
9 Хохо Бохо
08:09 13.12.2025
10 То е ясно, че руснаците
Или както е в ирландската поговорка:
"Като видиш двама братя да се бият сутринта, със сигурност предната вечер на единия му е бил англичанин на гости"
08:11 13.12.2025
11 Защото
08:11 13.12.2025
12 ЕВРЕЙСКАТА ТЕРИТОРИЯ
08:11 13.12.2025
13 Истината
08:14 13.12.2025
14 Споко
И ще бъде повишен в чин от две бели линии на три такива на пагона.
08:15 13.12.2025
15 Гощо
Коментиран от #17
08:17 13.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ха-ха-ха
До коментар #15 от "Гощо":E , ако това ти дава някакво успокоение и ти помага да заспиш нощем , няма да те разубеждавам . И без това е без значение. За 3 дни за три години резултата е един.
08:25 13.12.2025
18 Дедо ви...
До крайя на годината трябва да бъде унищожена портовата инфраструктара на Одеса и Николаев. В ударите ще се включат и бомбардировачи с бомби ФАБ 3000 с реактивни двигатели.
08:36 13.12.2025
19 Пръчат
08:41 13.12.2025
20 Безсилието
До коментар #1 от "А така":на агресора терорист става все по-явно.
Коментиран от #22
08:42 13.12.2025
21 К. Пулев
08:45 13.12.2025
22 сан саничь..
До коментар #20 от "Безсилието":Чанчь иеваниье на бандерците..масква им прай да умирають от кеф за по длъжко и по дълбочко
08:46 13.12.2025