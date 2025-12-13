Новини
Свят »
Украйна »
Мощни експлозии в Южна Украйна, Русия атакува Одеса, Днепропетровск, Николаев и Кировград
  Тема: Украйна

Мощни експлозии в Южна Украйна, Русия атакува Одеса, Днепропетровск, Николаев и Кировград

13 Декември, 2025 04:19, обновена 13 Декември, 2025 07:53 2 951 22

  • одеса-
  • русия-
  • украйна-
  • атаки-
  • ракети-
  • дронове

Нападенията са осъществени от акваторията на Черно море

Мощни експлозии в Южна Украйна, Русия атакува Одеса, Днепропетровск, Николаев и Кировград - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от мощни експлозии разтърси няколко региона в Южна Украйна тази нощ.

Според местните медии, експлозиите в Одеса са довели до прекъсване на електрозахранването в града.

Взривове са чути и в Подолск, Одеска област.

Съобщава се за експлозии в Николаев и Кировоград и Днепропетровск. Част от Николаевска област също е останала без ток.

Осем ракети "Калибър" и "Искандер" атакуваха Одеса и областта от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм, цитирани от БТА.

Целта са пристанищата в Одеса и Черноморск, както и енергийната инфраструктура, пишат още местните канали в Телеграм. Предупреждението за въздушна тревога продължава.

Преди това бе съобщено, че над 10 дрона масирано атакуват Одеса от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.

Силни взривове се чуха из целия град. Това вече е петата атака за днес.

Местните власти призоваха жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А така

    46 15 Отговор
    Като тотото. С малки суми но редовно.

    Коментиран от #20

    03:52 13.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    45 19 Отговор
    Дънят корабите на Ердоган в Черноморск. Султанът захвърли руския кораб на сред морето в бурята и сега корабът стои на котва край Ахтопол, а руснаците бухат турските кораби в украинските пристанища.

    03:53 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Петър

    51 14 Отговор

    До коментар #3 от "Това е руска пропаганда и няма как да е":

    Според Урсула, пералните машини обърнаха хода на войната в Украйна.

    05:09 13.12.2025

  • 5 404

    39 3 Отговор
    FAB-3000 превръща бойците от украинските Въоръжени сили в пулверизирано пюре

    06:04 13.12.2025

  • 6 И Киев е Руски

    31 3 Отговор
    „Алчността е гибелта на наивника." Тръмп вече поставя тази банда на мястото си, намеквайки за същото с последните събития в Украйна и аферата с Федерика Могерини

    06:06 13.12.2025

  • 7 мъгла

    44 2 Отговор
    Удрят пристанището в Одеса, за да унищожат доставките на оръжие за Украйна. Това е предпоставка за капитулацията й.

    06:20 13.12.2025

  • 8 Гориил

    16 1 Отговор
    Всичко, създадено от Русия в Одеса, се унищожава систематично.

    07:57 13.12.2025

  • 9 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    Чия е Одеса бе козяци? Чия е бе?

    08:09 13.12.2025

  • 10 То е ясно, че руснаците

    16 0 Отговор
    ще атакуват украинските пристанища, след ударите по танкерите! Без значение дали британци стоят зад ударите по танкерите, украйнците ще го отнесат.
    Или както е в ирландската поговорка:
    "Като видиш двама братя да се бият сутринта, със сигурност предната вечер на единия му е бил англичанин на гости"

    08:11 13.12.2025

  • 11 Защото

    11 0 Отговор
    Украина е Русия.

    08:11 13.12.2025

  • 12 ЕВРЕЙСКАТА ТЕРИТОРИЯ

    8 0 Отговор
    Николаев - Одеса бъде отново в състава на РФ.

    08:11 13.12.2025

  • 13 Истината

    2 15 Отговор
    На коя дата руснаците превзеха Покровск че съм пропуснал?

    08:14 13.12.2025

  • 14 Споко

    11 1 Отговор
    Зеленский иска да прави референдум дали да дава територии или да започне контра на ступ и да си върне изгубените.
    И ще бъде повишен в чин от две бели линии на три такива на пагона.

    08:15 13.12.2025

  • 15 Гощо

    2 12 Отговор
    Странна работа са руснаците - пет години се бият срещу занулена армия и не стигат до Киев! А започнаха войната на три дни от Киев!

    Коментиран от #17

    08:17 13.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гощо":

    E , ако това ти дава някакво успокоение и ти помага да заспиш нощем , няма да те разубеждавам . И без това е без значение. За 3 дни за три години резултата е един.

    08:25 13.12.2025

  • 18 Дедо ви...

    6 0 Отговор
    Обещания отговор за нападението на петролните танкери в Черно море не закъсня. Масиран удар по цели в Одеска област и Кировоград: ракети и безпилотни летателни апарати поразиха пристанищни съоръжения и инфраструктура. Ударените вражески цели горят от нощта в Одеска област. В момента е в ход нова вълна от атаки с дронове и ракети. Руските сили използват морски ракети „Калибър“, хиперзвукови ракети „Кинжал“ и балистични ракети от Крим, според вражески мониторингови ресурси. Цяла Одеса и околният регион са останали без електричество, комуникации и вода, а газовата инфраструктура също е ударена. „За първи път във войната ракети „Кинжал“ поразиха Одеса и околния регион; регионът е в пълно затъмнение“, пишат вражески източници. Появиха се кадри от удар по турския кораб, превозващ генератори за енергия в пристанището на Одеса: кораб за „сенчеста енергия“ в Черно море е бил атакуван от Geranium. Операторът си спомни руския език.
    До крайя на годината трябва да бъде унищожена портовата инфраструктара на Одеса и Николаев. В ударите ще се включат и бомбардировачи с бомби ФАБ 3000 с реактивни двигатели.

    08:36 13.12.2025

  • 19 Пръчат

    1 2 Отговор
    Много са непоследователни руснаците! Още не са освободили, изтрепали, денацифицирали руснаците от Източна Украйна, и не са доразрушили домовете им, и вече подпукват руснаците в Южна Украйна! Пyтюфcка му работа!

    08:41 13.12.2025

  • 20 Безсилието

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "А така":

    на агресора терорист става все по-явно.

    Коментиран от #22

    08:42 13.12.2025

  • 21 К. Пулев

    4 2 Отговор
    Руснаците освен водка и селёдка, нищо друго хубаво не могат да направят!

    08:45 13.12.2025

  • 22 сан саничь..

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Безсилието":

    Чанчь иеваниье на бандерците..масква им прай да умирають от кеф за по длъжко и по дълбочко

    08:46 13.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания