Мощни експлозии в Южна Украйна, Русия атакува Одеса, Днепропетровск, Николаев и Кировград

Главен редактор във Fakti.bg

Серия от мощни експлозии разтърси няколко региона в Южна Украйна тази нощ.

Според местните медии, експлозиите в Одеса са довели до прекъсване на електрозахранването в града.

Взривове са чути и в Подолск, Одеска област.

Съобщава се за експлозии в Николаев и Кировоград и Днепропетровск. Част от Николаевска област също е останала без ток.

Осем ракети "Калибър" и "Искандер" атакуваха Одеса и областта от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм, цитирани от БТА.

Целта са пристанищата в Одеса и Черноморск, както и енергийната инфраструктура, пишат още местните канали в Телеграм. Предупреждението за въздушна тревога продължава.

Преди това бе съобщено, че над 10 дрона масирано атакуват Одеса от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.

Силни взривове се чуха из целия град. Това вече е петата атака за днес.

Местните власти призоваха жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата.