Серхио Рамос с амбициозен ход: Легендата на Севиля и Реал Мадрид влиза в управлението на родния си клуб

Серхио Рамос е на път да се завърне в Севиля, но този път не като играч, а като съсобственик на клуба, където започна бляскавата му кариера. Според информация на радио COPE, Рамос е обединил сили с влиятелна група инвеститори, които са отправили официално предложение за придобиване на мажоритарен дял в Севиля.

След като преговорите с американски инвестиционен фонд са се провалили, инициативата на Рамос и неговите партньори се очертава като най-сериозната възможност за промяна в управлението на клуба.

Любопитен факт е, че предложената от групата на Серхио Рамос сума е безпрецедентна – тя надхвърля всички досегашни оферти, отправяни към акционерите на Севиля, и обещава нова ера за андалуския гранд. Самият Рамос е натоварен с ключова роля в проекта, като ще ръководи стратегическото развитие на клуба, ако сделката бъде финализирана.

За феновете на Севиля това е истинска новина-бомба. Рамос, който изгря на „Рамон Санчес Писхуан“ и през 2005 година пое към Реал Мадрид, се завърна в родния си клуб през сезон 2023/24, а след кратък престой в мексиканския Монтерей в момента е свободен агент. Сега той е готов да напише нова страница в историята на Севиля – този път като част от ръководството.

Очаква се в следващите дни акционерите на Севиля да разгледат предложението, което може да промени из основи бъдещето на клуба.