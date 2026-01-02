Убиха жестоко млада жена в Монтанско

Жена на 27 години е убита на 1 януари при скандал в частен дом в село Якимово. За тежкото престъпление съобщиха от полицията в Монтана, предава бТВ.

Спорът избухнал между двама гости, жители на Видин – жената и мъж на 34 години.

Мъжът ударил главата на жената със стъклена бутилка, нанесъл и порезни и прободни рани с нож по лицето и шията, в резултат на които тя издъхнала.

Той напуснал местопрестъплението, но впоследствие бил установен и задържан на територията на същото село. Разпитани са свидетели.

Досъдебното производство е образувано от полицейския участък в Лом.