Новини
Крими »
Убиха жестоко млада жена в Монтанско

Убиха жестоко млада жена в Монтанско

2 Януари, 2026 12:20 1 734 15

  • убийство-
  • жена-
  • якимово

Мъжът ударил главата на жената със стъклена бутилка, нанесъл и порезни и прободни рани с нож по лицето и шията, в резултат на които тя издъхнала

Убиха жестоко млада жена в Монтанско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на 27 години е убита на 1 януари при скандал в частен дом в село Якимово. За тежкото престъпление съобщиха от полицията в Монтана, предава бТВ.

Спорът избухнал между двама гости, жители на Видин – жената и мъж на 34 години.

Мъжът ударил главата на жената със стъклена бутилка, нанесъл и порезни и прободни рани с нож по лицето и шията, в резултат на които тя издъхнала.

Той напуснал местопрестъплението, но впоследствие бил установен и задържан на територията на същото село. Разпитани са свидетели.

Досъдебното производство е образувано от полицейския участък в Лом.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    41 1 Отговор
    родата ми е буйна но гласува правилно

    12:22 02.01.2026

  • 2 Гост

    41 2 Отговор
    Гласоподавателите на ГЕРБНН.

    12:24 02.01.2026

  • 3 в този район

    26 1 Отговор
    на 27 спокойно може да има и внуци

    12:25 02.01.2026

  • 4 Убиха жестоко лева

    26 4 Отговор
    Връщам се от магазина, върнаха ми левове, нямали евро.

    Коментиран от #5, #9, #13

    12:26 02.01.2026

  • 5 И кво ревеш?

    10 12 Отговор

    До коментар #4 от "Убиха жестоко лева":

    А? Кво ревеш?

    12:30 02.01.2026

  • 6 Седящия Бик

    22 2 Отговор
    Червения войн е пил огнена вода и немита индианка се е сдърпала с него. Резнал и главата и си тръгнал. Но шарифите с Опел Астра син буркан са го заловили и сега е в зандана. Идват избори и ще се наложи великия вожд Дебелия Шопар да оправи работата. Ако не успее ще пратим някоя засукана немита индианка при другия вожд, Пияния проскубан Сокол. Да се надяваме че той ще помогне. Дано и да и даде някоя стотачка евро за из пътя, след като я ползва една седмица.

    12:31 02.01.2026

  • 7 МП4

    12 2 Отговор
    Фалшивия алкоХол непрощава никому !!

    12:34 02.01.2026

  • 8 604

    20 0 Отговор
    уточнявайте че съ роми, Ил в драскалнятя сте такивъ тъ тъка!?

    12:35 02.01.2026

  • 9 Хамзис Сотиров

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Убиха жестоко лева":

    Магазинерите по селата първо ще сменят всичките си собствени спестявания и за това връщат в лева. Дълго ще продължи, поради натрупаните от кметските родови феодали и монополисти по места лични средства . А при мен и първата лъжа. В ресто от 16 , 47 ЕВРО получих 15 хартия , 47 бг. цент и един лев като да си помислиш че е неволно. Знам ,че кьорав карти не играе пък и никой няма да се връща обратно за 0,50 евро до бензиностанция. Бъркат се ,но може и умишлено днес на 50 човека да се върнат така ,пък който забележи. За предупреждение го казвам . Гледайте внимателно хора ,особено на места на които сте попаднали случайно и продавачите си познават местните клиенти.

    Коментиран от #14

    12:37 02.01.2026

  • 10 БАРС

    9 0 Отговор
    НЯМА ДА КАЖА КОИСА ТИЯ .СОЕ КАТО ВИДИНСКО И ЛОМ РАБОТАТА Е ЯСНА.

    12:42 02.01.2026

  • 11 Пустиня(к)

    11 1 Отговор
    Не са от Видин, от града, а от "Нов път" квартала. Оние тама са от тъмнозелените. Куките не смеят да припарат тама. Одат само да сбират труповете.

    12:54 02.01.2026

  • 12 Ко речи?

    6 0 Отговор
    В други медии писаха, че били бивши. Е, кой ходи да празнува с бившия/бившата си?!?

    12:59 02.01.2026

  • 13 Мдаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Убиха жестоко лева":

    Законът им го позволява. За по сигурно - бецален само с карта.

    13:00 02.01.2026

  • 14 Ко речи?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хамзис Сотиров":

    Па ти бунак ли си? Що плащаш кеш? Или с точна сума, или с карта. Аз моите под 100 лева вече съм си набелязал къде да ги пласирам.

    13:03 02.01.2026

  • 15 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Банго васил празнували

    13:09 02.01.2026