Петър Ганев: Голямото поскъпване беше през 2022 и 2023 г. и няма общо с еврото

Голямото поскъпване беше в края на 2022 и през 2023 година, след пандемията и началото на войната, и не е пряко свързано с еврото. Това заяви в ефира на "Здравей, България" старши анализаторът в Института за пазарна икономика Петър Ганев.
"От 2020 до 2025 г. натрупаната инфлация е над 40%. При някои храни и при ресторантите говорим за дори над 80% увеличение за 5–6 години", посочи той.
В момента, по думите му, инфлацията е значително по-ниска. "Сега не сме в ситуация с 20% инфлация. Говорим за около 5–5,5%. Очакването е това ниво да се задържи, без да има сериозен допълнителен ефект от въвеждането на еврото", каза анализаторът.
Той отбеляза, че инфлацията в региона е сходна, независимо от валутата.
Регионално инфлацията е такава – и в Сърбия, и в Северна Македония. В Румъния е дори двойна заради по-големи бюджетни проблеми. Това показва, че не всичко е въпрос на еврозона, а на пазарни и структурни фактори, обясни Ганев.
По думите му при някои храни дори може да се очаква стабилизиране или понижение на цените, ако пазарните механизми заработят ефективно. Според старши анализаторът в Института за пазарна икономика Петър Ганев настъпва съществена промяна в макроикономически план.
"Променя се макроструктурата на цялата ни монетарна политика. Добре е да се каже ясно – 28 години валутен борд, безспорно най-успешната реформа на целия преход, приключи. Както казваме – започна еврото, свърши бордът. Той изпълни функцията си", заяви Петър Ганев.
Той припомни, че през годините темата за курса лев–евро често е пораждала спекулации и страхове. "Постоянно имаше разговори – курсът надценен ли е, подценен ли е, дали няма да го сменят в последния момент. Всички тези страхове отшумяха. Той остана същият 28 години и в крайна сметка влизаме в еврозоната точно по този начин", каза той.
Според него еврозоната носи ясни позитиви за оценката на страната. "Няма вече валутен риск, външният дълг е в собствената ти валута. Но в оценките влизат и негативи – продължаващата политическа нестабилност и проблемите с бюджетната процедура. Четири от последните пет години влизаме без приет бюджет", подчерта той.
По отношение на доходите анализаторът отбеляза, че България постепенно се доближава до страните от Централна Европа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:08 02.01.2026
2 Нагли та нагли
Коментиран от #17
12:08 02.01.2026
3 бою циганина
12:08 02.01.2026
4 Чорбара
12:09 02.01.2026
5 Стамст
12:12 02.01.2026
6 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
НЯМА НИЩО ОБЩО С. ЕВРОТО
ЗА ИНФЛАЦИЯТА Е ВИНОВНА. КОЙ ?
РУСИЯ, РАЗБИРА СЕ 😆🤣😝
Коментиран от #15
12:12 02.01.2026
7 Хохо Бохо
12:12 02.01.2026
8 Вашето мнение
12:12 02.01.2026
9 тъй ли
12:13 02.01.2026
10 Див селянин
Коментиран от #36
12:13 02.01.2026
11 Глупотевини
12:14 02.01.2026
12 Кирил
12:14 02.01.2026
13 Хипотетично
Най-сетне в прав текст изплюха властовото камъче за курса, т.е. и за валутния борд, и защо уж референдум ще реши икономически проблеми. Това за късмет е вече само горчив спомен.
12:15 02.01.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #22
12:16 02.01.2026
15 Ете така
До коментар #6 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":Нема и нема да има свершит на философиите на лъжливите наглеци......ще затрият всинца ни , ама провидението си ги чака рано или късно....
12:18 02.01.2026
16 Стършел
12:18 02.01.2026
17 поскъпването
До коментар #2 от "Нагли та нагли":както винаги има общо с тежненията на горките :) търговци и предоставящите услуги. В момента олиото не е 8лв.
12:20 02.01.2026
18 Факт
12:20 02.01.2026
19 обаче
12:22 02.01.2026
20 авто гол
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Като лева по фиксиран курс е покрит от еврото, което било (по мнението ти) без покритие, то сам си отговаряш за сигурността на покритието на левчето.
12:24 02.01.2026
21 Хммм,
Коментиран от #26, #78
12:24 02.01.2026
22 Що не се
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Радвате бе хора....красиви са ,като нагиздената млада невестка ЕВРОПАТА и ти напомнят за шума на гората , дето горската мафия изнесе умъртвените и деца....а вече започнахме и да усещаме ,как едно поедно се разделяме с всичко българско и родно....
Коментиран от #35, #65
12:25 02.01.2026
23 Завършил "Карл Маркс"
12:26 02.01.2026
24 Кой ти вярва, бе!
Ама ти си говори неистините,
щот за това ти плащат.
Коментиран от #28
12:29 02.01.2026
25 Пари,пари
12:30 02.01.2026
26 недостатъчно условие
До коментар #21 от "Хммм,":Ако в лява ръка имам 100лв. по-богат ли съм от вчера или по-беден?
Цената , но и доходите? Скъпо или евтино за кого?
Коментиран от #32, #34
12:30 02.01.2026
27 Държава следи за спекула
Лична карта от 18 на 30 лв.
Риболовен билет от 25 на 50 лв.
Заплати и пенсии наполовина.
Коментиран от #83
12:31 02.01.2026
28 Гошо
До коментар #24 от "Кой ти вярва, бе!":А теб шмокльо ко2356й те бръсне за слива?
Коментиран от #37
12:32 02.01.2026
29 Мисит
12:32 02.01.2026
30 евалата чалгопитеци
12:33 02.01.2026
31 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:33 02.01.2026
32 Хммм,
До коментар #26 от "недостатъчно условие":Нали точно това коментирам? Никой не смята доходите, а всеки брои цифрите.
12:34 02.01.2026
33 Гост
Коментиран от #43
12:34 02.01.2026
34 всеки сам
До коментар #26 от "недостатъчно условие":всеки сам отговаря за размера на доходите си
Коментиран от #52
12:34 02.01.2026
35 ВЗЕМАХА НИ ,,НАРОДНА,,
До коментар #22 от "Що не се":ОТ НРБ ПОСЛЕ ГЕРБА ПОСЛЕ ЛЕВА......ПОСЛЕ......И ПОСЛЕ......И НАКРАЯ.....
Коментиран от #39
12:35 02.01.2026
36 Гошо
До коментар #10 от "Див селянин":Ще издрънчиш на съседката по гъ за!
12:35 02.01.2026
37 Бабет!
До коментар #28 от "Гошо":Айде бе бабините разбойничета недни ,оти се джавкате ,ете затова българите сме наизчезване.....
Коментиран от #42
12:35 02.01.2026
38 Пореден лицемерен лъжец
12:35 02.01.2026
39 че кво му е
До коментар #35 от "ВЗЕМАХА НИ ,,НАРОДНА,,":Вече без Борда едно Евро е 4000 горди български лева.
12:36 02.01.2026
40 Хохохо
12:36 02.01.2026
41 Стига
12:36 02.01.2026
42 хе хе
До коментар #37 от "Бабет!":Тука джафкат само прелъстените и изоставени български русоробчета. Излъгаха ги, използваха ги и сега ги зарязаха. Не им дават визи за РФ.
Коментиран от #49
12:37 02.01.2026
43 Бабет!
До коментар #33 от "Гост":Ама нали соросите ни проглушиха ушите ,че лева е боклук.....
12:39 02.01.2026
44 Факти
12:41 02.01.2026
45 Здрасти
12:41 02.01.2026
46 Поскъпването започна 2020 ЮЛИ
Надценка минерална вода 135%, увеличение мобилни от 19 лв. на 35 лв.
Апартаменти от 300 000 на половин милион до 700 000, съборетини над 20 г.
"Кой позволи това Безобразие?".
Коментиран от #50, #57, #67
12:42 02.01.2026
47 Капитан Крийч
12:43 02.01.2026
48 ежко
12:44 02.01.2026
49 Бабет!
До коментар #42 от "хе хе":Епа те , оно се види нема да има оправия ,ни погодия......се към некого ни причисляват, оти верно сме си роби психари....
Коментиран от #79
12:45 02.01.2026
50 ас щи кажа бе
До коментар #46 от "Поскъпването започна 2020 ЮЛИ":29 юли 2020 е светла дата в Българската история
Сутринта Третото правителство на Бойко Борисов обяви че България най-после влиза в клуба на богатите приета в чакалнята за Еврозоната.
След обяд изнервения Радев вдигна космат юмрук и извика "Мутри вън! Да си върнем държавата". И я върна на мутрите Татко Петко, Сенсея, Трактора и Черепа.
Коментиран от #76
12:46 02.01.2026
51 Сандо
Коментиран от #53
12:47 02.01.2026
52 Хммм,
До коментар #34 от "всеки сам":Въпроса е , че от коментиращите не само тук никой не говори как да се борим за по високи доходи, а всеки призовава единствено към по ниски цени. Цените са такива каквито може да ги поеме пазара и никога не са показател за бедност или боатство на всеки един. Борбата трябва да е за доходи съизмерими с цените, а не обратно.
Коментиран от #56
12:48 02.01.2026
53 какъв сороски институт
До коментар #51 от "Сандо":Нали Тремп низвергна Джордж Сорос и му спря финансирането още преди година.
Коментиран от #58
12:48 02.01.2026
54 Гошо
Коментиран от #64
12:48 02.01.2026
55 Факти
1) 350 милиона богати еврозонци имат нужда от парите на 6 милиона бедни българи
2) хитрите българи са излъгали простите еврозонци
Двете тези не само са абсурдни, но и са в конфликт една с друга. Това не пречи на русофилите да ги повтарят като латерни. Важното е да се плюе по Европа. Това, че Русия ни източва от 150 години няма значение.
12:48 02.01.2026
56 браво
До коментар #52 от "Хммм,":Един прогледнал. Има надежда за България. Поздравления и Честита Нова Година.
Коментиран от #69
12:49 02.01.2026
57 Бабет!
До коментар #46 от "Поскъпването започна 2020 ЮЛИ":Епа те затова едни че преживат ,а другите само че им се радваме че сме в клуба на ароматите от манджата им....
Коментиран от #61
12:50 02.01.2026
58 честен ционист
До коментар #53 от "какъв сороски институт":Ти като чуеш институт, нали не си представяш цяла сграда със студенти. Това НПО се помещава в един апартамент и има няколко служителя. От закуски да е пестил, Гошо ще намери да има прати превод.
Коментиран от #59
12:53 02.01.2026
59 е тогава
До коментар #58 от "честен ционист":Тогава за какво си бихте ушанките от таваните като Тремп им спря парите?
12:58 02.01.2026
60 И при лъжливата пропаганда има инфлация!
Коментиран от #63
12:58 02.01.2026
61 така е бабе
До коментар #57 от "Бабет!":Докато в училището едни вдигахте краката по купоните, други залягаха над учебниците.
12:59 02.01.2026
62 идиоти вън
12:59 02.01.2026
63 как точно
До коментар #60 от "И при лъжливата пропаганда има инфлация!":Еврото е в обръщение от 24 часа. Колко да е поскъпнало нещо за това време? Не ли?
Коментиран от #68
13:00 02.01.2026
64 потребител
До коментар #54 от "Гошо":Причината за голямата инфлация последните години беше защото ПП се опитваха да съботират влизането на БГ в Еврозоната. Затова бяха и протестите в навечерието. Но номера не мина. Видяхме колко тъжен е Румбата.
13:00 02.01.2026
65 Абе то
До коментар #22 от "Що не се":Гората изчезва , ама да започнем да си произвеждаме синигерчета и други песнопойки...та чули ли сте скоро песента на синигерче или сте забравили колко красиво птиче е.....
13:01 02.01.2026
66 ТАКА ЛИ Е
13:01 02.01.2026
67 Факти
До коментар #46 от "Поскъпването започна 2020 ЮЛИ":Пълни глупости. 2020 г. беше евтино. Дори имаше лека дефлация заради ковид. Лятото ходих на къмпинг на Китен и се чудихме на ниските цени. Инфлацията дойде с войната на Путин. Горивата литнаха нагоре и с тях всичко по веригата. Доходите се вдигнаха, което продължи да храни инфлацията. Това колело веднъж като се завърти... Докато Путин води войната ще е така. Ние през последните 4 години имаме доста по-висока инфлация от средната за еврозоната, така че еврото ни е най-малкия проблем. Истинският проблем е Путин. Плюйте по него, а не по еврото.
Коментиран от #72, #75
13:03 02.01.2026
68 Бабет!
До коментар #63 от "как точно":Оно не е минала още карантината
13:03 02.01.2026
69 Хммм,
До коментар #56 от "браво":Благодаря, Щастлива нова година и за теб. Ако се чака само на такива "прогледнали" като мен, нещата никак не са добре. В края на следващия месец навършвам 74 и от мен едва ли може да се очаква нещо по сериозно да се промени. По добре е, че има млади които проглеждат и дано се увеличават прогресивно.
13:04 02.01.2026
70 Гост
13:04 02.01.2026
71 този на какви наркотици е?
13:05 02.01.2026
72 дефлация викаш
До коментар #67 от "Факти":А лятото на 2020 редовно препи кавахте Орлов Мост и жълтите павета. Верно ли сте толкова шизофреници?
Коментиран от #74
13:05 02.01.2026
73 Мдаааа
Коментиран от #77
13:06 02.01.2026
74 Факта е
До коментар #72 от "дефлация викаш":2020 Радев вдигна юмруче и обеща да ни оправи. Е сега вече требв ада сме оправени. Не може да ни е излъгал човека. Ас му вервам!
Коментиран от #81
13:07 02.01.2026
75 Бабет!
До коментар #67 от "Факти":Ама нали съм си боса политически , ама за тая война не сме ние виновни , а сбърканите решения на некои евро допломати и фащ
13:07 02.01.2026
76 Ани
До коментар #50 от "ас щи кажа бе":Бойко вкара поредния гол между краката на Румен Радев. Сега Деси му шие мрежичка която да поставя между краката.
13:07 02.01.2026
77 това е чудесно
До коментар #73 от "Мдаааа":Когато пет дни никой не влезе да се постригва, цената ще стане 8 Евро. И локум ще те почерпят като влезеш в салона.
13:08 02.01.2026
78 щом неможеш да смяташ
До коментар #21 от "Хммм,":ще ти кажа 2026-та е най-скъпо от изброените от теб години..! жалко е че има толкова много глупаци като теб
Коментиран от #82
13:09 02.01.2026
79 Диди
До коментар #49 от "Бабет!":Говори в единствено число. Тук е социална мрежа и няма място за аутисти.
13:09 02.01.2026
80 Евтина
Ами нали това е функцията на борда, да поддържа строго съотношение 1:1 на левовете в обръщение спрямо активите на борда във валутата котва за да се обезпечи фиксираният курс. Идиот
13:11 02.01.2026
81 Бабет!
До коментар #74 от "Факта е":Епа и язека ногу му вервам оти иска със сички да се има....Скоро ни беше на госкье на кмета на герб у Смолян...
13:11 02.01.2026
82 Хммм,
До коментар #78 от "щом неможеш да смяташ":Аз не мога да смятам, ти не можеш да четеш, а като чукча само да пишеш, докъде ще я докараме така не знам.
13:13 02.01.2026
83 Ко речи?
До коментар #27 от "Държава следи за спекула":То това лична карта и риболовен билет били все стоки от първа необходимост. Всеки ден по 2 си купуваш, а? Брей...
13:14 02.01.2026
84 Дас Хаген
13:14 02.01.2026