Новини
България »
Петър Ганев: Голямото поскъпване беше през 2022 и 2023 г. и няма общо с еврото

Петър Ганев: Голямото поскъпване беше през 2022 и 2023 г. и няма общо с еврото

2 Януари, 2026 12:06 843 84

  • петър ганев-
  • поскъпване-
  • инфлация-
  • евро

От 2020 до 2025 г. натрупаната инфлация е над 40%. При някои храни и при ресторантите говорим за дори над 80% увеличение за 5–6 години

Петър Ганев: Голямото поскъпване беше през 2022 и 2023 г. и няма общо с еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голямото поскъпване беше в края на 2022 и през 2023 година, след пандемията и началото на войната, и не е пряко свързано с еврото. Това заяви в ефира на "Здравей, България" старши анализаторът в Института за пазарна икономика Петър Ганев.

"От 2020 до 2025 г. натрупаната инфлация е над 40%. При някои храни и при ресторантите говорим за дори над 80% увеличение за 5–6 години", посочи той.

В момента, по думите му, инфлацията е значително по-ниска. "Сега не сме в ситуация с 20% инфлация. Говорим за около 5–5,5%. Очакването е това ниво да се задържи, без да има сериозен допълнителен ефект от въвеждането на еврото", каза анализаторът.

Той отбеляза, че инфлацията в региона е сходна, независимо от валутата.

Регионално инфлацията е такава – и в Сърбия, и в Северна Македония. В Румъния е дори двойна заради по-големи бюджетни проблеми. Това показва, че не всичко е въпрос на еврозона, а на пазарни и структурни фактори, обясни Ганев.

По думите му при някои храни дори може да се очаква стабилизиране или понижение на цените, ако пазарните механизми заработят ефективно. Според старши анализаторът в Института за пазарна икономика Петър Ганев настъпва съществена промяна в макроикономически план.

"Променя се макроструктурата на цялата ни монетарна политика. Добре е да се каже ясно – 28 години валутен борд, безспорно най-успешната реформа на целия преход, приключи. Както казваме – започна еврото, свърши бордът. Той изпълни функцията си", заяви Петър Ганев.

Той припомни, че през годините темата за курса лев–евро често е пораждала спекулации и страхове. "Постоянно имаше разговори – курсът надценен ли е, подценен ли е, дали няма да го сменят в последния момент. Всички тези страхове отшумяха. Той остана същият 28 години и в крайна сметка влизаме в еврозоната точно по този начин", каза той.

Според него еврозоната носи ясни позитиви за оценката на страната. "Няма вече валутен риск, външният дълг е в собствената ти валута. Но в оценките влизат и негативи – продължаващата политическа нестабилност и проблемите с бюджетната процедура. Четири от последните пет години влизаме без приет бюджет", подчерта той.

По отношение на доходите анализаторът отбеляза, че България постепенно се доближава до страните от Централна Европа.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    20 19 Отговор
    Ахаха нямало, Зеленски да сте му ги пращали париците в левчета?

    12:08 02.01.2026

  • 2 Нагли та нагли

    36 3 Отговор
    И поскъпването в момента няма нищо общо с еврото, нали?!

    Коментиран от #17

    12:08 02.01.2026

  • 3 бою циганина

    21 3 Отговор
    ама нищо общо няма даже и гейлорд кукорчу ще потвърди

    12:08 02.01.2026

  • 4 Чорбара

    31 2 Отговор
    Плъзнаха по медиите годовете.

    12:09 02.01.2026

  • 5 Стамст

    7 3 Отговор
    Най-много ще поскъпват имотите през 2026г, защото приехме еврото. :)))

    12:12 02.01.2026

  • 6 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    24 1 Отговор
    ВАЖНОТО Е ДА СЕ КАЖЕ ИСТИНАТА ! А ТЯ Е ЧЕ:
    НЯМА НИЩО ОБЩО С. ЕВРОТО
    ЗА ИНФЛАЦИЯТА Е ВИНОВНА. КОЙ ?
    РУСИЯ, РАЗБИРА СЕ 😆🤣😝

    Коментиран от #15

    12:12 02.01.2026

  • 7 Хохо Бохо

    27 1 Отговор
    Тогава как покрихме критериите бе мамул? Нима правителството е излъгало европа???? Нима правителството е в престъпен сговор с европа???? Ако е така следва приемането да се спре

    12:12 02.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    23 1 Отговор
    ППДБ, ГЕРБ, ДПС, ИТН, и БСП са партиите на които да благодарим на следващите избори за поевтиняването.

    12:12 02.01.2026

  • 9 тъй ли

    20 1 Отговор
    не, не, няма нищо общо с еврото. Вервайте му. Той е напълнил джебовете и дюшеците и вече говори само истината.

    12:13 02.01.2026

  • 10 Див селянин

    18 2 Отговор
    Га зема аннъ лопата и та издрънча с нея

    Коментиран от #36

    12:13 02.01.2026

  • 11 Глупотевини

    18 2 Отговор
    от тоя от някакъв си институт за някой лев ! Тотални !

    12:14 02.01.2026

  • 12 Кирил

    3 16 Отговор
    Голямото поскъпване е заради войната която започна русия

    12:14 02.01.2026

  • 13 Хипотетично

    2 7 Отговор
    💲Постоянно имаше разговори – курсът надценен ли е, подценен ли е💲
    Най-сетне в прав текст изплюха властовото камъче за курса, т.е. и за валутния борд, и защо уж референдум ще реши икономически проблеми. Това за късмет е вече само горчив спомен.

    12:15 02.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    20 6 Отговор
    Еврото е хартия без покритие.Жалко за парите на хората.

    Коментиран от #20, #22

    12:16 02.01.2026

  • 15 Ете така

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    Нема и нема да има свершит на философиите на лъжливите наглеци......ще затрият всинца ни , ама провидението си ги чака рано или късно....

    12:18 02.01.2026

  • 16 Стършел

    12 2 Отговор
    ,,Иститут за пазарна икономика " едно от Сорос тумор образованието у нас!

    12:18 02.01.2026

  • 17 поскъпването

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нагли та нагли":

    както винаги има общо с тежненията на горките :) търговци и предоставящите услуги. В момента олиото не е 8лв.

    12:20 02.01.2026

  • 18 Факт

    8 2 Отговор
    Затова пък всяко поскъпване отсега-нататък ще е заради еврото.

    12:20 02.01.2026

  • 19 обаче

    13 1 Отговор
    Най-важното е че знаем кои ни набутаха в евро-кошарата. За тях часовникът е на обратно броене.

    12:22 02.01.2026

  • 20 авто гол

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Като лева по фиксиран курс е покрит от еврото, което било (по мнението ти) без покритие, то сам си отговаряш за сигурността на покритието на левчето.

    12:24 02.01.2026

  • 21 Хммм,

    2 8 Отговор
    Кога е най скъпо, януари 1997 купувах един хляб за 500 лева, декември 2025 за 2 лева, януари 2026 за 1 евро?

    Коментиран от #26, #78

    12:24 02.01.2026

  • 22 Що не се

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Радвате бе хора....красиви са ,като нагиздената млада невестка ЕВРОПАТА и ти напомнят за шума на гората , дето горската мафия изнесе умъртвените и деца....а вече започнахме и да усещаме ,как едно поедно се разделяме с всичко българско и родно....

    Коментиран от #35, #65

    12:25 02.01.2026

  • 23 Завършил "Карл Маркс"

    7 1 Отговор
    Без коментар!

    12:26 02.01.2026

  • 24 Кой ти вярва, бе!

    10 0 Отговор
    Никой не ти вярва бе, момче!
    Ама ти си говори неистините,
    щот за това ти плащат.

    Коментиран от #28

    12:29 02.01.2026

  • 25 Пари,пари

    4 2 Отговор
    И пак пари.....научихме се да алчнеем и кокорим повече от нашите баш даскали....

    12:30 02.01.2026

  • 26 недостатъчно условие

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Хммм,":

    Ако в лява ръка имам 100лв. по-богат ли съм от вчера или по-беден?
    Цената , но и доходите? Скъпо или евтино за кого?

    Коментиран от #32, #34

    12:30 02.01.2026

  • 27 Държава следи за спекула

    13 1 Отговор
    Държавни такси: 01.01.2026г.
    Лична карта от 18 на 30 лв.
    Риболовен билет от 25 на 50 лв.
    Заплати и пенсии наполовина.

    Коментиран от #83

    12:31 02.01.2026

  • 28 Гошо

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Кой ти вярва, бе!":

    А теб шмокльо ко2356й те бръсне за слива?

    Коментиран от #37

    12:32 02.01.2026

  • 29 Мисит

    2 2 Отговор
    Даа,,има общо,,с Укрите,,,,,,,еврото замазва,,ий доушква,,,,,,,, продажници мерзки!

    12:32 02.01.2026

  • 30 евалата чалгопитеци

    3 1 Отговор
    Как е Новото Нормално? Свежичко ли ви е още? Протестиралите в чужбина прибраха ли се окончателно в България да раждат българчета? Чух че били за ЕС и за Еврото. Като падна правителството, някой политик попита ли ги за какво са, или отново са електорално употребени и изоставени.

    12:33 02.01.2026

  • 31 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    Именно, и поскъпването започна именно когато политиците заговориха за приемане на еврото, буквално на следващия ден....

    12:33 02.01.2026

  • 32 Хммм,

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "недостатъчно условие":

    Нали точно това коментирам? Никой не смята доходите, а всеки брои цифрите.

    12:34 02.01.2026

  • 33 Гост

    8 0 Отговор
    Важно е да се каже, че за всичко е виновно приемането на еврото в България - и за инфлацията тук, и за инфлацията в Румъния, Сърбия, С.Македония, Унгария, Русия, САЩ, Германия, Франция и т.н. Поскъпването на цените на автомобилите в световен мащаб, поскъпването на кафето, какаото, златото, имотите и другите стоки на световните пазари - това може да се държи единствено на приемането на еврото в България. Всички други твърдения са жалки соросоидни напъни.

    Коментиран от #43

    12:34 02.01.2026

  • 34 всеки сам

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "недостатъчно условие":

    всеки сам отговаря за размера на доходите си

    Коментиран от #52

    12:34 02.01.2026

  • 35 ВЗЕМАХА НИ ,,НАРОДНА,,

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Що не се":

    ОТ НРБ ПОСЛЕ ГЕРБА ПОСЛЕ ЛЕВА......ПОСЛЕ......И ПОСЛЕ......И НАКРАЯ.....

    Коментиран от #39

    12:35 02.01.2026

  • 36 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Див селянин":

    Ще издрънчиш на съседката по гъ за!

    12:35 02.01.2026

  • 37 Бабет!

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Гошо":

    Айде бе бабините разбойничета недни ,оти се джавкате ,ете затова българите сме наизчезване.....

    Коментиран от #42

    12:35 02.01.2026

  • 38 Пореден лицемерен лъжец

    5 1 Отговор
    Математика не е учил този или така го устройва. В пъти скочиха цените

    12:35 02.01.2026

  • 39 че кво му е

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "ВЗЕМАХА НИ ,,НАРОДНА,,":

    Вече без Борда едно Евро е 4000 горди български лева.

    12:36 02.01.2026

  • 40 Хохохо

    8 0 Отговор
    Да да не е заради еврото .сега цяла година това ще слушаме но по портфейла ще усещаме друго

    12:36 02.01.2026

  • 41 Стига

    8 1 Отговор
    се гъбарка с хората , бе , старши хрантутник и подлога !

    12:36 02.01.2026

  • 42 хе хе

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Бабет!":

    Тука джафкат само прелъстените и изоставени български русоробчета. Излъгаха ги, използваха ги и сега ги зарязаха. Не им дават визи за РФ.

    Коментиран от #49

    12:37 02.01.2026

  • 43 Бабет!

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Ама нали соросите ни проглушиха ушите ,че лева е боклук.....

    12:39 02.01.2026

  • 44 Факти

    3 4 Отговор
    Голямото поскъпване ни го докара Путин, но русифилите продължават да му лижат задни..

    12:41 02.01.2026

  • 45 Здрасти

    1 1 Отговор
    Днес без валутния Борд, колко старо лева струва едно Евро?

    12:41 02.01.2026

  • 46 Поскъпването започна 2020 ЮЛИ

    4 1 Отговор
    На следващото утро след официален прием в ERMII "някой" е дал заповед на борсите, част от цените на храните да се повишат с 30%, за да стигнат сегашните сто процента до декември 2025 г. Умишлено обезценяване на български лев. Умишлено унищожаване на Валутен Борд. Забрана на Референдуми. Инфлацията за 5 г., според шеф на НСИ пред БНР е стигнала до 8% годишно. Реален дефицит между 6 и 9%. Инфлацията изяде спестяванията. Кило домати български 2020 3.80, сега е 9 лв.. Един дезедорант 4.50 сега е 9 лв. Едно масло от 4.50 стана 9 дори десет лева.
    Надценка минерална вода 135%, увеличение мобилни от 19 лв. на 35 лв.
    Апартаменти от 300 000 на половин милион до 700 000, съборетини над 20 г.
    "Кой позволи това Безобразие?".

    Коментиран от #50, #57, #67

    12:42 02.01.2026

  • 47 Капитан Крийч

    4 0 Отговор
    Няма значение причината. Важното е че вие сте виновни и ще ядете дървото.

    12:43 02.01.2026

  • 48 ежко

    3 0 Отговор
    Да.Проблема е,че на такива като Ганев дават заплата за дърдорене,а не за произвеждане!Когато Ганевци почнат да првят продукт,а не да си проветряват устата и инфлация няма да има,но докато ги хрантутим без позлза-инфлацията ще расте.

    12:44 02.01.2026

  • 49 Бабет!

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "хе хе":

    Епа те , оно се види нема да има оправия ,ни погодия......се към некого ни причисляват, оти верно сме си роби психари....

    Коментиран от #79

    12:45 02.01.2026

  • 50 ас щи кажа бе

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Поскъпването започна 2020 ЮЛИ":

    29 юли 2020 е светла дата в Българската история
    Сутринта Третото правителство на Бойко Борисов обяви че България най-после влиза в клуба на богатите приета в чакалнята за Еврозоната.
    След обяд изнервения Радев вдигна космат юмрук и извика "Мутри вън! Да си върнем държавата". И я върна на мутрите Татко Петко, Сенсея, Трактора и Черепа.

    Коментиран от #76

    12:46 02.01.2026

  • 51 Сандо

    1 3 Отговор
    Напълно съм съгласен,но тогава си е за тогава.А за 2025 година,а?А за 2026?Но когато някой от този сороски "институт" се изказва по-добре е да не се чете,лъжите и манипулациите трябва да се отминават и пренебрегват..

    Коментиран от #53

    12:47 02.01.2026

  • 52 Хммм,

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "всеки сам":

    Въпроса е , че от коментиращите не само тук никой не говори как да се борим за по високи доходи, а всеки призовава единствено към по ниски цени. Цените са такива каквито може да ги поеме пазара и никога не са показател за бедност или боатство на всеки един. Борбата трябва да е за доходи съизмерими с цените, а не обратно.

    Коментиран от #56

    12:48 02.01.2026

  • 53 какъв сороски институт

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сандо":

    Нали Тремп низвергна Джордж Сорос и му спря финансирането още преди година.

    Коментиран от #58

    12:48 02.01.2026

  • 54 Гошо

    2 0 Отговор
    В последният ден на миналата година в банките са внесени един милиард лева. Разбрахте ли сега защо беше това противопоставяне на еврото.

    Коментиран от #64

    12:48 02.01.2026

  • 55 Факти

    3 3 Отговор
    Според русофилите:
    1) 350 милиона богати еврозонци имат нужда от парите на 6 милиона бедни българи
    2) хитрите българи са излъгали простите еврозонци
    Двете тези не само са абсурдни, но и са в конфликт една с друга. Това не пречи на русофилите да ги повтарят като латерни. Важното е да се плюе по Европа. Това, че Русия ни източва от 150 години няма значение.

    12:48 02.01.2026

  • 56 браво

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хммм,":

    Един прогледнал. Има надежда за България. Поздравления и Честита Нова Година.

    Коментиран от #69

    12:49 02.01.2026

  • 57 Бабет!

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Поскъпването започна 2020 ЮЛИ":

    Епа те затова едни че преживат ,а другите само че им се радваме че сме в клуба на ароматите от манджата им....

    Коментиран от #61

    12:50 02.01.2026

  • 58 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "какъв сороски институт":

    Ти като чуеш институт, нали не си представяш цяла сграда със студенти. Това НПО се помещава в един апартамент и има няколко служителя. От закуски да е пестил, Гошо ще намери да има прати превод.

    Коментиран от #59

    12:53 02.01.2026

  • 59 е тогава

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "честен ционист":

    Тогава за какво си бихте ушанките от таваните като Тремп им спря парите?

    12:58 02.01.2026

  • 60 И при лъжливата пропаганда има инфлация!

    3 1 Отговор
    Има ли някой да вярва, че поскъпването не е заради еврото и че от 2020 г до сега инфлацията е само 40%! Цените и промиването на мозъци с манипулативна пропаганда растат с еднакъв темп!

    Коментиран от #63

    12:58 02.01.2026

  • 61 така е бабе

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Бабет!":

    Докато в училището едни вдигахте краката по купоните, други залягаха над учебниците.

    12:59 02.01.2026

  • 62 идиоти вън

    1 0 Отговор
    А ,,малкото" поскъпване от 25та год. с Катето Евро ли е свързано бе каун неузрял!?!?!?!?

    12:59 02.01.2026

  • 63 как точно

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "И при лъжливата пропаганда има инфлация!":

    Еврото е в обръщение от 24 часа. Колко да е поскъпнало нещо за това време? Не ли?

    Коментиран от #68

    13:00 02.01.2026

  • 64 потребител

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Гошо":

    Причината за голямата инфлация последните години беше защото ПП се опитваха да съботират влизането на БГ в Еврозоната. Затова бяха и протестите в навечерието. Но номера не мина. Видяхме колко тъжен е Румбата.

    13:00 02.01.2026

  • 65 Абе то

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Що не се":

    Гората изчезва , ама да започнем да си произвеждаме синигерчета и други песнопойки...та чули ли сте скоро песента на синигерче или сте забравили колко красиво птиче е.....

    13:01 02.01.2026

  • 66 ТАКА ЛИ Е

    1 0 Отговор
    Когато видиш изпаднал от обществото беден аутист? Болен и беден? Ти не мислиш за него, а за себе си? Не му завиждаш, и те заболява от представата това да си ти? А който има неща които искаш но нямаш, мислиш - че ще ти дадат пълноценен живот и спокойствие и енергия, пак те заболява. КОГАТО МИСЛИШ ЗА СЕБЕ СИ, ПОСТОЯННО СЕ СТРАХУВАШ!

    13:01 02.01.2026

  • 67 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Поскъпването започна 2020 ЮЛИ":

    Пълни глупости. 2020 г. беше евтино. Дори имаше лека дефлация заради ковид. Лятото ходих на къмпинг на Китен и се чудихме на ниските цени. Инфлацията дойде с войната на Путин. Горивата литнаха нагоре и с тях всичко по веригата. Доходите се вдигнаха, което продължи да храни инфлацията. Това колело веднъж като се завърти... Докато Путин води войната ще е така. Ние през последните 4 години имаме доста по-висока инфлация от средната за еврозоната, така че еврото ни е най-малкия проблем. Истинският проблем е Путин. Плюйте по него, а не по еврото.

    Коментиран от #72, #75

    13:03 02.01.2026

  • 68 Бабет!

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "как точно":

    Оно не е минала още карантината

    13:03 02.01.2026

  • 69 Хммм,

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "браво":

    Благодаря, Щастлива нова година и за теб. Ако се чака само на такива "прогледнали" като мен, нещата никак не са добре. В края на следващия месец навършвам 74 и от мен едва ли може да се очаква нещо по сериозно да се промени. По добре е, че има млади които проглеждат и дано се увеличават прогресивно.

    13:04 02.01.2026

  • 70 Гост

    0 0 Отговор
    Ей, келеш, последните 6 месеца всичко е поскъпнало с минимум 100%, я някои неща и 300,400%. Костюмарите само глупости можете да плямпате

    13:04 02.01.2026

  • 71 този на какви наркотици е?

    0 0 Отговор
    да бе да ! ами през 2025-та нямаше никакво поскъпване нали ??? ама грам !!! нагли сте до безкрай трябва да ви избием с камъни но народа е стадо овце няма ги вече истинските хора ..!

    13:05 02.01.2026

  • 72 дефлация викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Факти":

    А лятото на 2020 редовно препи кавахте Орлов Мост и жълтите павета. Верно ли сте толкова шизофреници?

    Коментиран от #74

    13:05 02.01.2026

  • 73 Мдаааа

    1 0 Отговор
    И е така, и не е така. Преди Нова година си записах час за подстригване на регулярната цена от 20 лева, която , беше такава от поне 2 години. Тази сутрин получавам напомнящ имейл, че утре, 3 януари, имам час за подстригване на цена 13 евро/25,43 лева...

    Коментиран от #77

    13:06 02.01.2026

  • 74 Факта е

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "дефлация викаш":

    2020 Радев вдигна юмруче и обеща да ни оправи. Е сега вече требв ада сме оправени. Не може да ни е излъгал човека. Ас му вервам!

    Коментиран от #81

    13:07 02.01.2026

  • 75 Бабет!

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Факти":

    Ама нали съм си боса политически , ама за тая война не сме ние виновни , а сбърканите решения на некои евро допломати и фащ

    13:07 02.01.2026

  • 76 Ани

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "ас щи кажа бе":

    Бойко вкара поредния гол между краката на Румен Радев. Сега Деси му шие мрежичка която да поставя между краката.

    13:07 02.01.2026

  • 77 това е чудесно

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мдаааа":

    Когато пет дни никой не влезе да се постригва, цената ще стане 8 Евро. И локум ще те почерпят като влезеш в салона.

    13:08 02.01.2026

  • 78 щом неможеш да смяташ

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хммм,":

    ще ти кажа 2026-та е най-скъпо от изброените от теб години..! жалко е че има толкова много глупаци като теб

    Коментиран от #82

    13:09 02.01.2026

  • 79 Диди

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бабет!":

    Говори в единствено число. Тук е социална мрежа и няма място за аутисти.

    13:09 02.01.2026

  • 80 Евтина

    1 0 Отговор
    пропаганда! Имало притеснения дали курсът на лева бил надценен или подценен!
    Ами нали това е функцията на борда, да поддържа строго съотношение 1:1 на левовете в обръщение спрямо активите на борда във валутата котва за да се обезпечи фиксираният курс. Идиот

    13:11 02.01.2026

  • 81 Бабет!

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Факта е":

    Епа и язека ногу му вервам оти иска със сички да се има....Скоро ни беше на госкье на кмета на герб у Смолян...

    13:11 02.01.2026

  • 82 Хммм,

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "щом неможеш да смяташ":

    Аз не мога да смятам, ти не можеш да четеш, а като чукча само да пишеш, докъде ще я докараме така не знам.

    13:13 02.01.2026

  • 83 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Държава следи за спекула":

    То това лична карта и риболовен билет били все стоки от първа необходимост. Всеки ден по 2 си купуваш, а? Брей...

    13:14 02.01.2026

  • 84 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Що лъжеш бастун! 2020 олиото беше ударило шест лева след това падна! Най голямото поскъпване е 2025 след конвергентния доклад! До тогава изкуствено подържаха инфлацията!

    13:14 02.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове