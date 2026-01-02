Новини
Около 40 загинали, най-малко 115 ранени в експлозията в швейцарския курорт Кран-Монтана

Около 40 загинали, най-малко 115 ранени в експлозията в швейцарския курорт Кран-Монтана

2 Януари, 2026 11:16

  • кран-монтана-
  • швейцария-
  • загинали-
  • терористичен атентат

Полицията поддържа тесен контакт със семействата на жертвите

Около 40 загинали, най-малко 115 ранени в експлозията в швейцарския курорт Кран-Монтана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Идентифицирането на приблизително 40 жертви на пожара в бар в швейцарския курорт Кран-Монтана все още продължава, според швейцарската информационна агенция Keystone-SDA, позовавайки се на говорител на полицията.

Работата може „да се проточи няколко дни“. Той подчерта, че това е „много трудна работа“, предвид големия брой жертви. Точният брой на загиналите все още не е определен към сутринта на 2 януари.

Полицията поддържа тесен контакт със семействата на жертвите. Те получават психологическа подкрепа.


Швейцария
  • 1 Смешник

    0 0 Отговор
    Това все повече заприличва на атентат Сигурно пак Путин е виновен

    11:23 02.01.2026

  • 2 Разврат и простотия

    0 0 Отговор
    Без коментар

    11:24 02.01.2026

  • 3 въпроси

    0 0 Отговор
    Тия що не прочетоха за случката в Кочани?. Швейцария е "най"-корумпираната страна в Европа, а? Корупцията убива, по кутрето на властта, особено ако нови ламтят за тая власт..

    11:27 02.01.2026

