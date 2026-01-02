Около 40 загинали, най-малко 115 ранени в експлозията в швейцарския курорт Кран-Монтана

Идентифицирането на приблизително 40 жертви на пожара в бар в швейцарския курорт Кран-Монтана все още продължава, според швейцарската информационна агенция Keystone-SDA, позовавайки се на говорител на полицията.
Работата може „да се проточи няколко дни“. Той подчерта, че това е „много трудна работа“, предвид големия брой жертви. Точният брой на загиналите все още не е определен към сутринта на 2 януари.
Полицията поддържа тесен контакт със семействата на жертвите. Те получават психологическа подкрепа.
