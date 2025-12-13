Политическото напрежение в Испания расте, поискаха промени в правителството

Политическото напрежение в Испания расте след нови разследвания, засягащи управляващите. Един от коалиционните партньори поиска преформатиране на правителството.

Лидерът на партия "Сумар“ и вицепремиер в кабинета на Педро Санчес Йоланда Диас поиска персонални промени в изпълнителната власт.

След поредица от скандали, свързани с обвинения в сексуален тормоз и злоупотреби към членове на социалистическата партия, Диас заяви, че времето за козметични реформи е свършило. През последните седмици стана ясно, че управляващата партия не е реагирала адекватно на сигнали за сексуален тормоз над жени от висши партийни кадри. Освен това трима високопоставени представители на социалистите подадоха оставки, след като жени ги обвиниха в неуместни коментари, предложения от сексуално естество или изпращане на непристойни съобщения.

Отделно от това Гражданската гвардия разследва случаи на корупция и злоупотреби, в които също са замесени членове на партията. Заради всички тези случаи Йоланда Диас настоя за сериозни промени в правителството. Официален коментар на Педро Санчес няма, но източници, близки до него, казват пред испанските медии, че той е отхвърлил възможността за разместване в кабинета и е много доволен от министрите си.

Въпреки скандалите и разследванията, последното проучване на държавния Център за социологически прогнози показва, че управляващите социалисти водят с 9% в предпочитанията на избирателите спрямо основната опозиционна Народна партия.