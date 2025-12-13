Новини
Политическото напрежение в Испания расте, поискаха промени в правителството

13 Декември, 2025 04:23, обновена 13 Декември, 2025 03:51 333 1

  • испания-
  • правителство-
  • педро санчес

След поредица от скандали, свързани с обвинения в сексуален тормоз и злоупотреби към членове на социалистическата партия, вече недоволства и коалиционен партньор

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Политическото напрежение в Испания расте след нови разследвания, засягащи управляващите. Един от коалиционните партньори поиска преформатиране на правителството.

Лидерът на партия "Сумар“ и вицепремиер в кабинета на Педро Санчес Йоланда Диас поиска персонални промени в изпълнителната власт.

След поредица от скандали, свързани с обвинения в сексуален тормоз и злоупотреби към членове на социалистическата партия, Диас заяви, че времето за козметични реформи е свършило. През последните седмици стана ясно, че управляващата партия не е реагирала адекватно на сигнали за сексуален тормоз над жени от висши партийни кадри. Освен това трима високопоставени представители на социалистите подадоха оставки, след като жени ги обвиниха в неуместни коментари, предложения от сексуално естество или изпращане на непристойни съобщения.

Отделно от това Гражданската гвардия разследва случаи на корупция и злоупотреби, в които също са замесени членове на партията. Заради всички тези случаи Йоланда Диас настоя за сериозни промени в правителството. Официален коментар на Педро Санчес няма, но източници, близки до него, казват пред испанските медии, че той е отхвърлил възможността за разместване в кабинета и е много доволен от министрите си.

Въпреки скандалите и разследванията, последното проучване на държавния Център за социологически прогнози показва, че управляващите социалисти водят с 9% в предпочитанията на избирателите спрямо основната опозиционна Народна партия.


Испания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Навсякъде моше$ници

    1 0 Отговор
    Време е да им дръпнем един бои 24 часа докато си издадат всичко и 100% конфискация!!
    При нашите 48 часа !!!

    04:01 13.12.2025

