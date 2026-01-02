Новини
Барабанистът на Тил Линдеман замери руски турист с торта на концерт в Тайланд

2 Януари, 2026 12:29 917 21

Присъстващи на концерта коментират, че проявата била прекалена и развалила удоволствието от концерта

Барабанистът на Тил Линдеман замери руски турист с торта на концерт в Тайланд - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Джо Лец, барабанист на фронтмена на германската група Rammstein Тил Линдеман, хвърли торта в лицето на руски турист на концерт в Тайланд, пише телеграм канала Shot.

„Шоуто беше страхотно, но десертът съсипа всичко: барабанистът на групата, Джо Лец, хвърли торта в лицето на руския турист с всички сили“, пишат журналисти.

Твърди се също, че някои от присъстващите на концерта са били нападнати от противоречивия фронтмен на Rammstein. Музикантът дори хвърлял риба от леген по публиката.

Миналото лято Тил Линдеман отлетя за Молдова, за да снима новия си музикален видеоклип. Снимките на новата му творба се провеждат в психиатричната болница „Костиуени“, разположена в покрайнините на столицата. Скандалният артист си сътрудничи с молдовския режисьор Роман Бурлака.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фашистикретен

    10 11 Отговор
    като всички металджии.
    Нищо ново.

    12:32 02.01.2026

  • 2 Разбрахме

    21 8 Отговор
    И този е изпържил мозъка от дрога.

    12:33 02.01.2026

  • 3 Няма начин

    8 13 Отговор
    Щом е жив, не е било истински руснак

    12:34 02.01.2026

  • 4 Фридрих

    12 9 Отговор
    Е имал е късмет барабаниста. Руснака си е оставил калашника вкъщи.

    Коментиран от #8

    12:34 02.01.2026

  • 6 Факт

    8 5 Отговор
    Единственият свестен барабанист в рокмузиката Чарли Уотс от Ролингстонс!

    Коментиран от #13

    12:39 02.01.2026

  • 7 БАРС

    9 10 Отговор
    ЗНАЕТЕ ЛИ ,ЧЕ НЕМЦИТЕ СА СТРАХЛИВ НАРОД.ЖИВЕЯ И ГО РАЗБРАХ В ГЕРМАНИЯ.ТЕ СА НЕЩО КАТО НАШИТЕ РОМИ.КОГАТОСА НЯКОЛКО СРЕЩЕ ЕДИН СА МНОГО СМЕЛИ ИЛИ КАТО ТОЯ БАРАБАНИСТ ДЕТО ПРЕД НЕГО ИМА 100 ОХРАНА .ИНТЕРЕСТНО АКО Е САМ СРЕЩУ РУСНАКА КАКВО ЛИ ЩЕШЕ ДА СЕ СЛУЧИ .

    12:39 02.01.2026

  • 8 ДАЖЕ И С ГОЛИ РЪЦЕ

    11 8 Отговор

    До коментар #4 от "Фридрих":

    РЪЦНАКА ША СПУКА БАРАБАНИТЕ И БАРСБАНЧИКА ОТ КЮТЕК......РЯДКО СЪМ ВИЖДАЛ РЪЦКИ ТУРИСТ ПОД ДВА МЕТРА ИЛИ С ДВА МЕТРА ГРЪДНА ОБИКОЛКА. ИМАМ ЧУВСТВОТО ЧЕ ВСИЧКИ СА СПЕЦНАЗОВЦИ...

    12:40 02.01.2026

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Иначе си пазя албум соло барабани на великия Макс Роуч.

    Коментиран от #18

    12:41 02.01.2026

  • 11 Иван С

    8 4 Отговор
    Е те така почнала третата световна, руснака се оказал танкист или летец и решил лично да му я върне в Берлин..

    12:47 02.01.2026

  • 12 Сила

    6 10 Отговор
    Е нали и на концерта в София направи такъв пърформанс ...много па чувствителни са блатните !!! Да ходи на концерт на Кобзон тогава ....

    12:47 02.01.2026

  • 13 сайко килър

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    10 човека биха имали поне 20 мнения по този въпрос ! Дори и Дейв Ломбардо.

    12:49 02.01.2026

  • 14 До редакцията

    5 6 Отговор
    На всеки концерт на Тил Линдеман от 3 години насам се хвърлят торти и риба по публиката.Това е част от програмата.Това може да го видите в многобройните видеота на групата.Това че е бил руснак е без значение!

    Коментиран от #17

    12:52 02.01.2026

  • 15 Майк Алън Патън

    0 1 Отговор
    А знаете ли какво е правил небезизвестният барабаняга Майк Бордин на 27 ноември ?
    Празнувал си е рождения ден !

    12:53 02.01.2026

  • 16 Сандо

    3 2 Отговор
    Ако искате да имате да имате здраво общество,авторите на такива прояви трябва да бъдат съдени за дребно хулиганство и да дават обществено полезен труд за някакъв период в панделата.иначе се получава това,което имаме в т.нар. "цивилизован свят".

    12:55 02.01.2026

  • 17 Дядо Мраз

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "До редакцията":

    Много добро уточнение. Защото остава усещането , че е направено нарочно. Но и по тази причина нивото на сайта и на новинарите е така ниско !
    Моля ги за извинение , ако съм ги обидил.

    12:55 02.01.2026

  • 18 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Но той е бил далеч от рок и поп и пош музика!

    13:02 02.01.2026

  • 20 Eнчо

    0 0 Отговор
    Във Тайланд щщще го оформят,вероятно ще бъде наказан с десет тояги на голо...

    13:10 02.01.2026

  • 21 Миндич

    0 0 Отговор
    Аз по принцип съм леко проруски ориентиран,но със сигорност не съчуствам на руснака ударен с торта в лицето....даже нещо по тежко е трябвало да получи.Щом го е докарал до там,че да прави калабалък,и да си плаща за да присъства на тези демонични концерти,малко му е.Трябвало е да му играят една щанга в главата.Истинските руснаци които уважавам са на фронта.

    13:11 02.01.2026