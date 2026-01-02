Барабанистът на Тил Линдеман замери руски турист с торта на концерт в Тайланд

Джо Лец, барабанист на фронтмена на германската група Rammstein Тил Линдеман, хвърли торта в лицето на руски турист на концерт в Тайланд, пише телеграм канала Shot.

„Шоуто беше страхотно, но десертът съсипа всичко: барабанистът на групата, Джо Лец, хвърли торта в лицето на руския турист с всички сили“, пишат журналисти.

Твърди се също, че някои от присъстващите на концерта са били нападнати от противоречивия фронтмен на Rammstein. Музикантът дори хвърлял риба от леген по публиката.

Миналото лято Тил Линдеман отлетя за Молдова, за да снима новия си музикален видеоклип. Снимките на новата му творба се провеждат в психиатричната болница „Костиуени“, разположена в покрайнините на столицата. Скандалният артист си сътрудничи с молдовския режисьор Роман Бурлака.