Барабанистът на Тил Линдеман замери руски турист с торта на концерт в Тайланд

Джо Лец, барабанист на фронтмена на германската група Rammstein Тил Линдеман, хвърли торта в лицето на руски турист на концерт в Тайланд, пише телеграм канала Shot.
„Шоуто беше страхотно, но десертът съсипа всичко: барабанистът на групата, Джо Лец, хвърли торта в лицето на руския турист с всички сили“, пишат журналисти.
Твърди се също, че някои от присъстващите на концерта са били нападнати от противоречивия фронтмен на Rammstein. Музикантът дори хвърлял риба от леген по публиката.
Миналото лято Тил Линдеман отлетя за Молдова, за да снима новия си музикален видеоклип. Снимките на новата му творба се провеждат в психиатричната болница „Костиуени“, разположена в покрайнините на столицата. Скандалният артист си сътрудничи с молдовския режисьор Роман Бурлака.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фашистикретен
Нищо ново.
12:32 02.01.2026
2 Разбрахме
12:33 02.01.2026
3 Няма начин
12:34 02.01.2026
4 Фридрих
Коментиран от #8
12:34 02.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
Коментиран от #13
12:39 02.01.2026
7 БАРС
12:39 02.01.2026
8 ДАЖЕ И С ГОЛИ РЪЦЕ
До коментар #4 от "Фридрих":РЪЦНАКА ША СПУКА БАРАБАНИТЕ И БАРСБАНЧИКА ОТ КЮТЕК......РЯДКО СЪМ ВИЖДАЛ РЪЦКИ ТУРИСТ ПОД ДВА МЕТРА ИЛИ С ДВА МЕТРА ГРЪДНА ОБИКОЛКА. ИМАМ ЧУВСТВОТО ЧЕ ВСИЧКИ СА СПЕЦНАЗОВЦИ...
12:40 02.01.2026
9 Факт
Коментиран от #18
12:41 02.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Иван С
12:47 02.01.2026
12 Сила
12:47 02.01.2026
13 сайко килър
До коментар #6 от "Факт":10 човека биха имали поне 20 мнения по този въпрос ! Дори и Дейв Ломбардо.
12:49 02.01.2026
14 До редакцията
Коментиран от #17
12:52 02.01.2026
15 Майк Алън Патън
Празнувал си е рождения ден !
12:53 02.01.2026
16 Сандо
12:55 02.01.2026
17 Дядо Мраз
До коментар #14 от "До редакцията":Много добро уточнение. Защото остава усещането , че е направено нарочно. Но и по тази причина нивото на сайта и на новинарите е така ниско !
Моля ги за извинение , ако съм ги обидил.
12:55 02.01.2026
18 Факт
До коментар #9 от "Факт":Но той е бил далеч от рок и поп и пош музика!
13:02 02.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Eнчо
13:10 02.01.2026
21 Миндич
13:11 02.01.2026